ЕС вновь продлевает антироссийские санкции

Европейский союз пошёл на очередное продление санкционного режима, введённого в 2014 году. Заявлено, что ЕС продлевает санкции в отношении 150 граждан и 38 компаний Российской Федерации «из-за ситуации на Украине». В пресс-релизе заявлено, что к такому решению послы 28 стран, входящих в ЕС, пришли ещё 21 февраля. Сегодня были соблюдены последние бюрократические формальности для продления антироссийских санкций.Напомним, что ранее власти России отмечали, что будут продлевать антиевропейские санкции в качестве ответной меры.Заявление чиновников ЕС о продлении антироссийских санкций опубликовано на фоне ужесточения американо-европейской торговой риторики. Причиной этого ужесточения стал ввод американскими властями повышенных пошлин на европейские металлы. В ответ на это в ЕС пообещали Вашингтону принять ответное решение по товарам, поступающим из США, и добавили, что если Штаты хотят торговой войны, то это их выбор, и они её получат.Между тем, в ходе недавнего доклада главы Нацразведки США прозвучало заявление о том, что антироссийские санкции не приводят к желаемому для Запада результату, так как «Россия основные санкционные меры научилась обходить».