16:27 12 марта
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ЕС вновь продлевает антироссийские санкции

Европейский союз пошёл на очередное продление санкционного режима, введённого в 2014 году. Заявлено, что ЕС продлевает санкции в отношении 150 граждан и 38 компаний Российской Федерации «из-за ситуации на Украине». В пресс-релизе заявлено, что к такому решению послы 28 стран, входящих в ЕС, пришли ещё 21 февраля. Сегодня были соблюдены последние бюрократические формальности для продления антироссийских санкций.

Напомним, что ранее власти России отмечали, что будут продлевать антиевропейские санкции в качестве ответной меры.

ЕС вновь продлевает антироссийские санкции



Заявление чиновников ЕС о продлении антироссийских санкций опубликовано на фоне ужесточения американо-европейской торговой риторики. Причиной этого ужесточения стал ввод американскими властями повышенных пошлин на европейские металлы. В ответ на это в ЕС пообещали Вашингтону принять ответное решение по товарам, поступающим из США, и добавили, что если Штаты хотят торговой войны, то это их выбор, и они её получат.

Между тем, в ходе недавнего доклада главы Нацразведки США прозвучало заявление о том, что антироссийские санкции не приводят к желаемому для Запада результату, так как «Россия основные санкционные меры научилась обходить».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Тралл Сегодня, 13:12
    США обвинили Россию во влиянии на ЕС в вопросе продления санкций. smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 13:18
      Совет ЕС можно продлевать санкции например через день, по четным числам. Ну так больше перемог шумерам что б...а нам как то фиолетово smile
      Чёрный
      1. maxim947 Сегодня, 13:18
        ЕС вновь продлевает антироссийские санкции

        спасибо
        maxim947
        1. Кроу Сегодня, 13:26
          Пожалуйста
          потери экономики РФ составили около 55 млрд долларов
          кушайте, не обляпайтесь.
          Кроу
          1. helmi8 Сегодня, 13:31
            Цитата: Кроу
            Пожалуйста
            потери экономики РФ составили около 55 млрд долларов
            кушайте, не обляпайтесь.

            Забыли добавить, что потери ЕС в два раза больше...
            helmi8
            1. Кроу Сегодня, 13:40
              Так давайте строить финансовые отношения с другими странами по принципу - "лишьбыимхужебыло". Украину не напоминает?
              Страны ЕЭС потеряли в два раза больше - 110млрд, но - это на все страны вместе взятые. А потери Германии соотнесите с потерями РФ. И с бюджетом этих стран. Шашки наголо?
              Я не говорю, что нужно менять политику РФ. Но и радоваться санкциям - лишнее.
              Кроу
              1. helmi8 Сегодня, 13:44
                Цитата: Кроу
                Так давайте строить финансовые отношения с другими странами по принципу - "лишьбыимхужебыло". Украину не напоминает?

                Так а кто строит эти отношения? Или "все пропало, пора сдаваться?" Европа прогнулась под заштатников - вот и пусть разгребают свое ....навоз. А бизнес продолжает работать несмотря на санкции. Не весь - но продолжает. А мы только в плюсе.
                helmi8
              2. Jackyun Сегодня, 13:44
                Кроу предлагает сдаться? Поскакать, подавиться печеньками. Ничего не напоминает?
                Jackyun
                1. Кроу Сегодня, 13:48
                  Читайте внимательнее! Ничего подобного не предлагалось! Но, как здесь часто бывает, каждый читая понимает что угодно, только не то, что написано.
                  Кроу
              3. maxim947 Сегодня, 13:46
                кушайте, не обляпайтесь.

                Откуда цифры?
                Даже если и так, это стоит того. В любом случае нам по-любому "эти" санкции бы применили и дальше будут любыми способами мешать поднять голову.
                И вообще, что сами предлагаете?! Крым отдать? или прогибаться во всех направлениях? Так что засуньте "свое" не обляпайтесь" и свой неуместный сарказм себе в дупло.
                maxim947
                1. Кроу Сегодня, 13:53
                  Цитата: maxim947
                  засуньте "свое" не обляпайтесь" и свой неуместный сарказм себе в дупло.

                  Оговорочка по Фрейду. И как с Вами после такого общаться? Ужас просто.
                  Гопота в подворотне изящнее выражается.
                  Кроу
                  1. maxim947 Сегодня, 14:34
                    Так, меня определили, а себя вы к какому сословию относите? Либеральная интеллигенция? Консерватор? или маргинал?
                    На нашу страну давит пол-мира всеми способами, нас обвиняют во всех грехах и неудачах, всячески давая понять что Мы им сильно мешаем. И что, по вашему нам нужно делать? сглатывать?
                    Так что, думайте что пишите и не переживайте, переживем как нибудь.
                    maxim947
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:48
                      Цитата: maxim947
                      На нашу страну давит пол-мира всеми способами, нас обвиняют во всех грехах и неудачах, всячески давая понять что Мы им сильно мешаем.

                      и притом сильно, но есть мнение
                      Angel_and_Demon
                    2. Кроу Сегодня, 14:58
                      Цитата: maxim947
                      а себя вы к какому сословию относите? Либеральная интеллигенция? Консерватор? или маргинал?

                      А что так мало вариантов? Тут и выбирать не из чего.
                      А на вопрос Ваш ранее ответил.
                      Цитата: Кроу
                      Я не говорю, что нужно менять политику РФ. Но и радоваться санкциям - лишнее.

                      "Всехпорвём" forever?
                      Кроу
          2. влад66 Сегодня, 13:41
            Цитата: Кроу
            кушайте, не обляпайтесь.

            Да на здоровье laughing потери ЕС составили около 100 млрд€, обляпались таки есовцы request, продолжают с упорством обляпываться. hi
            влад66
            1. Кроу Сегодня, 13:55
              Цитата: Кроу
              Страны ЕЭС потеряли в два раза больше - 110млрд, но - это на все страны вместе взятые. А потери Германии соотнесите с потерями РФ. И с бюджетом этих стран. Шашки наголо?
              Кроу
    2. japs Сегодня, 14:00
      В ответ на возможные санкции к США от ЕС Госдепартамент ввел новые санкции по отношению к РФ.
      japs
  2. 210окв Сегодня, 13:12
    Это просто чудовищно.. crying fool Было бы..Если отменили..
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 13:14
      Слава богу, в этом вопросе все стабильно wink
      Chertt
    2. assa67 Сегодня, 16:02
      Дима,приветствую hi
      Цитата: 210окв
      Заявление чиновников ЕС о продлении антироссийских санкций опубликовано на фоне ужесточения американо-европейской торговой риторики. Причиной этого ужесточения стал ввод американскими властями повышенных пошлин на европейские металлы. В ответ на это в ЕС пообещали Вашингтону принять ответное решение по товарам, поступающим из США, и добавили, что если Штаты хотят торговой войны, то это их выбор, и они её получат.

      пока война идет только в сторону России...трамплин доволен
      assa67
  3. злой пиннокио Сегодня, 13:12
    может против всех граждан санкции ввести не пускать их в европу а мы их на чемпионат по футболу не пустим
    злой пиннокио
    1. К0щей Сегодня, 13:23
      Цитата: злой пиннокио
      а мы их на чемпионат по футболу не пустим

      зачем "не пустим"? пусть едут, платят денежки, хотя бы часть затрат на этот ЧМ окупится...
      К0щей
      1. НасРать Сегодня, 14:12
        погодите они и сами не приедут...
        НасРать
  4. Rusland Сегодня, 13:14
    Эта песенка стара, позабыть её пора. smile
    Rusland
    1. Теренин Сегодня, 14:03
      Приветствую, Русланд. Кто только не помогает нашему правительству в возрождении экономики. ЕС убытки даже несёт, а чл.правительства на катерах с Дерипасками отдыхают...
      Теренин
      1. Rusland Сегодня, 14:15
        Гена, приветствую тебя hi Надеюсь после выборов основательно прорядят этих отдыхающих, так нельзя. request Привет от Виталия drinks
        Rusland
  5. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:19
    Вот даже и не знаю как мне на такое реагировать...Наверное никак не буду.
    Анкыпельгыгыргын
  6. Piramidon Сегодня, 13:19
    прозвучало заявление о том, что антироссийские санкции не приводят к желаемому для Запада результату, так как «Россия основные санкционные меры научилась обходить».

    Piramidon
  7. Пленник Сегодня, 13:21
    Спасибо, гендерноуниверсальные. Только- только на ноги начали вставать. Потерпите ещё чуток. Понимаем трудновато вам будет, но надо, ежики колючие. Надо. winked
    Пленник
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 13:22
    ЕС вновь продлевает антироссийские санкции
    Усё , пропала Россия laughing чего делать то теперича?! laughing
    a.s.zzz888
  9. MKPU-115 Сегодня, 13:25
    Санкции до победного конца wassat
    MKPU-115
  10. MKPU-115 Сегодня, 13:27
    «Россия основные санкционные меры научилась обходить» - нормальные герои всегда идут в обход! wink
    MKPU-115
  11. Архивариус Вася Сегодня, 13:27
    А как иначе. Вот если бы отменили - то тут стоило бы обеспокоится и заподозрить чего-то нехорошее. yes
    Архивариус Вася
  12. MKPU-115 Сегодня, 13:28
    «из-за ситуации на Украине» - они нам мягко намекают, не будет Украины, не будет санкций yes
    MKPU-115
  13. Masya Masya Сегодня, 13:29
    так как «Россия основные санкционные меры научилась обходить»

    а мы им зигзагом... wink
    Masya Masya
  14. Jovanni Сегодня, 13:35
    [quote]в ходе недавнего доклада главы Нацразведки США прозвучало заявление о том, что антироссийские санкции не приводят к желаемому для Запада результату/quote]
    Видать американцы с этими не делятся инфой request
    Jovanni
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:16
      Цитата: Jovanni
      Видать американцы с этими не делятся инфой

      а зачем? пусть беднеют, а полосатые будут богатеть - бизнес однако
      Angel_and_Demon
  15. Alex-a832 Сегодня, 13:35
    ЕС, следуя корпоративному сговору с США, создпли условия не только для ограниченич рынка сбыта своих услуг и товаров в России, но и для создания в России конкурентных произаодств и технологий. Дальнейшее лицемпрное сохранение "санкций" не будет иметь ни чего общего с внешней политикой России. Это лишь сдерживание поставок конкурентной продукции и услуг на европейские рынки. Своими дешёвыми ценами мы уже сейчас сократить производство в ряде отраслей европейской промышленности и с/х.
    Спасибо, господа европейцы, за ваши "санкции", а то так и пользовались бы вашими "костылями", не желая двигаться самостоятельно.
    Alex-a832
  16. 1536 Сегодня, 13:49
    Должны быть четко скоординированные ответные меры. Уж по Украине надо давно принять жесткие решения. Хватит миндальничать и бисер перед свиньями метать.
    1536
  17. ОБЕРЕГ Сегодня, 13:56
    Заявление чиновников ЕС о продлении антироссийских санкций опубликовано на фоне ужесточения американо-европейской торговой риторики.

    Прогиб защитан. Девушку с низкой социальной ответственностью,с именем Европа в очередной раз употребили в непотребной позе. Только есть один вопрос..
    Путин то рассказал далеко не о всех разработках нашего ВВП. И дело тут не в пугании европейцев,а в том,что полярности точек силы в мире. Не зря ведь Путин подчеркнул-Ответ будет силовой в случае агрессии по отношению к нам и к НАШИМ СОЮЗНИКАМ. Вот и поглядим,до кого первого дойдет и кто первый устанет,что его пользуют как девушку с низкой социальной ответственностью.
    ОБЕРЕГ
  18. Улиточник N9 Сегодня, 14:08
    ЕС вновь продлевает антироссийские санкции

    Надо же....как неожиданно...., а ведь должны были снять.... winked
    Улиточник N9
  19. Теренин Сегодня, 14:17
    До санкций нам англосаксы предлагали, вы продаете нам сырьё за доллары, вы на них покупайте товары у нас, а технологии не развивайте. Что либралы в правительстве делали и пытаются делать сейчас. Зачем нам такая свобода по гайдаровски?
    Теренин
  20. andrej-shironov Сегодня, 14:39
    А наша власть всё верит что ежели больше Колей с Уренгоя заслать с извинениями на Запад, то санкции снимут. laughing Вассалы, что с них взять.
    andrej-shironov
  21. тагил Сегодня, 14:58
    Как только эти представители однополой любви продлевают против нас санкции, Россия могла бы дополнять со своей стороны по одному новому пункту к своим санкциям против этих .......(каждый сам дополнит). И невинно выслушивать КРИКИ "а нас за что".
    тагил
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