16:30 12 марта
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Беспилотникам Predator устроили "проводы на пенсию"

На авиабазе ВВС США Крич в Неваде прошла церемония прощания с беспилотниками MQ-1 Predator, сообщил военный блог bmpd. Минобороны Соединенных Штатов сняло MQ-1 с вооружения, последний полет аппарат данной модели выполнил 9 марта.

Predator заменят на более совершенные MQ-9 Reaper, заявили в Пентагоне, процедура должна завершиться до конца 2018 года. Использовать списанные беспилотники для гражданских полетов не планируется, все выведенные из состава ВВС аппараты отправят на длительное хранение на авиабазу Девис-Монтен в Аризоне, известную как "Кладбище самолетов".

Беспилотникам Predator устроили "проводы на пенсию"



Многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator совершил первый полет в 1994 году и год спустя был принят на вооружение в качестве воздушного разведчика. К 2005 году Predator оснастили двумя ПТУР Hellfire и аппарат стал многоцелевым. Всего выпущено 360 беспилотников, как минимум 80 из них разбились из-за технических проблем или были сбиты. Одной из причин списания аппаратов стала их незащищенность от взлома хакерами. У захваченного в Ираке боевика нашли ноутбук с перехваченными с беспилотника разведданными. Общая продолжительность записей составила несколько суток.



Последний приземлившийся на авиабазе Крич Predator встретили фонтанами из пожарных машин, операторы поливали друг друга шампанским. Машину проводили на покой с воинскими почестями, накрыв носовой обтекатель с радаром американским флагом, передает "РГ-Сила".


Использованы фотографии: U.S. Air Force
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Комментарии 16

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 13:17
    Когда уже наши - в школу пойдут? winked
    Охотовед 2
    1. RASKAT Сегодня, 13:31
      Ага Нам бы хотя бы такой, А то в той же Сирии уже скоро как три года будет Воюем, а тяжелого ударного БПЛА как не было так и нет на горизонте. Гоняем самолеты и вертолеты по старинке. Как то все это печально слегка. request
      RASKAT
      1. Romka47 Сегодня, 13:34
        А наши СМИ кричат что у наших БПЛА не аналогов...
        Romka47
      2. К0щей Сегодня, 13:52
        Цитата: RASKAT
        Ага Нам бы хотя бы такой, А то в той же Сирии уже скоро как три года будет Воюем, а тяжелого ударного БПЛА как не было так и нет на горизонте. Гоняем самолеты и вертолеты по старинке. Как то все это печально слегка.

        нельзя быть первым во всем, всегда кто-то в чем-то все равно будет лучше. как выяснилось 1 марта у нас есть уникальные ударные подводные беспилотники))
        К0щей
        1. RASKAT Сегодня, 14:06
          Идет война Гибнут и наши летчики, Уж ударный БПЛА за три то года можно было бы создать. Тем более что у нас для него практически все есть, Есть же уже разработки и опытные образцы. вот хоть этот Навалиться всеми организациями, сделать его приоритетной задачей, и вперед, испытания сразу в боевых действиях. В великую отечественную Пушки, самолеты, оружие и т д Разрабатывали и ставили на вооружение за считанные дни и месяцы. А тут на дворе 21 век. Просто нет хорошего пинка с верху.
          Мне так кажется.
          RASKAT
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:19
    Романтично! Какие все таки американцы сентиментальные. Убийцы с чистыми душами...
    Горный стрелок
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:25
      Цитата: Горный стрелок
      Убийцы с чистыми душами...

      ну так они их регулярно чистят вот сдесь
      Angel_and_Demon
      1. assa67 Сегодня, 15:39
        Цитата: Angel_and_Demon
        все выведенные из состава ВВС аппараты отправят на длительное хранение на авиабазу Девис-Монтен в Аризоне, известную как "Кладбище самолетов".

        каанешна...в рамка программы поддержки союзников распихают по сателлитам за бабосики
        assa67
  3. Архивариус Вася Сегодня, 13:21
    Американцы уже свой ударный беспилотник провожают на пенсию, а у нас они только в проекте...
    Архивариус Вася
    1. Bongo Сегодня, 13:34
      Цитата: Архивариус Вася
      Американцы уже свой ударный беспилотник провожают на пенсию, а у нас они только в проекте...

      Не только... no В 2017 году состоялись испытания отечественного аналога MQ-1 Predator - БЛА "Орион" от компании "Кронштадт".


      Впрочем, следует понимать, что современные беспилотники - это не только планер и двигатель, а в первую очередь автоматизированные системы управления и передачи данных, передовые средства разведки и наблюдения.
      Bongo
  4. злой пиннокио Сегодня, 13:22
    а они ему пенсию платить будут или на переплавку или на продажу
    злой пиннокио
  5. NEOZ Сегодня, 13:24
    Машину проводили на покой с воинскими почестями, накрыв носовой обтекатель с радаром американским флагом...

    меня данные мероприятия как то смущают.....что ли.....
    какие девайсы еще провожают накрытием флагом? М16? может еще что?
    NEOZ
    1. Skay Сегодня, 13:37
      какие девайсы еще провожают накрытием флагом?

      Ящики. Цинковые.
      Skay
  6. Комментарий был удален.
  7. XXXIII Сегодня, 13:59
    Беспилотникам Predator устроили "проводы на пенсию"
    Не жалко как то, молотком по лобовухе , в мешок и в яму......с оружием которое убивает людей только так нужно..... am
    XXXIII
  8. Равик Сегодня, 14:34
    Пэтриоты тоже можно флагом накрыть...
    Равик
  9. MKPU-115 Сегодня, 14:35
    "проводили на покой с воинскими почестями, накрыв носовой обтекатель с радаром американским флагом" - клоуны)
    MKPU-115
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