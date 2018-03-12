16:28 12 марта
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Саудовская Аравия приобретет еще 48 истребителей Eurofighter Typhoon

Саудовская Аравия подписала с Великобританией межправительственное соглашение о приобретении еще 48 многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon производства ВАЕ Systems в дополнение к 72 уже полученным, сообщает bmpd.



Данный документ не является контрактом, однако свидетельствует о том, что конкретный договор будет составлен уже в ближайшем будущем. Переговоры о коммерческих условиях продолжаются.


Ранее саудиты приобрели 72 истребителя Eurofighter Typhoon с британской производственной линии корпорации ВАЕ Systems. Общая сумма контракта составила около 10 млрд фунтов (стоимость самих самолетов – 4,43 млрд фунтов стерлингов, остальное – вооружение, оборудование, подготовка летчиков и пр.).

Этот контракт стал крупнейшим экспортным оборонным соглашением в истории Великобритании.

Отмечается, что согласно первоначальному проекту договора, «48 самолетов (из 72-х) должны были собираться в Саудовской Аравии компанией Alsalam Aircraft Company (совместное предприятие корпорации Boeing, авиакомпании Saudi Arabian Airways и саудовской государственной компании Saudi Advanced Industries Company) на планировавшемся к строительству для этого заводе в Таифе». Однако королевство «не потянуло» столь амбициозный проект.

В ВВС Саудовской Аравии полученные истребители Eurofighter Typhoon находятся в составе трех эскадрилий (3-й, 10-й и 80-й) на авиабазе Таиф.

Использованы фотографии: Rihan / twitter.com/MbKS15
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Комментарии 17

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  1. andrewkor Сегодня, 13:28
    Люфтваффе теперь останутся со старыми Торнадо, саудиты по всему более платежеспособные.А немчикам навязывают Вундерваффен F-35й!
    andrewkor
    1. Chertt Сегодня, 13:33
      Если противостояние КСА и ОАЭ против Ирана перейдет в открытое столкновение, Ирану в плане ВВС выставить будет нечего
      Chertt
      1. Кроу Сегодня, 13:38
        С-300 встретит. yes
        Кроу
        1. donavi49 Сегодня, 13:49
          С-300 не вундервафля. И ее не 100500. Задавят. К такому делу и НЛО могут привлечь - все же общий враг.

          Дальше только Хоки (которые знакомые и понятные), С-200 (которые опять же знакомые), Стандарт1 - которые опять же знакомые, а также всякая мелочь вроде Рапир и С-75. Торы на АЭС тоже много дела не сделают - если агрессор проведет нормальную операцию разумеется. А насчет нормальности операции вполне возможно - что под такое дело ее сделают белые люди, со своим ограниченным участием силами НЛО.
          donavi49
        2. voyaka uh Сегодня, 13:56
          Ракетное ПВО без авиа-прикрытия перехватчиками живет мужественно но недолго.
          voyaka uh
      2. prapor75m Сегодня, 13:39
        Ирану надо срочно подумывать над обновлением парка ВВС , контракты будут либо с нами , либо с китайцами , заплатили бы деньги , контракт пока можно не заключать официально , чтобы в ООН не ныли , а собирать потихоньку самолеты и после 2020 сразу начать поставки
        prapor75m
        1. donavi49 Сегодня, 13:51
          Двояко на самом деле:
          - закупка любого истребителя = автоматическое нарушение сделки, возврат санкций ООН от всего развитого мира (скорей всего включая РФ).
          - не закупка = потеря времени (которое может быть критичным, если по Ирану примут силовое решение), Трамп торпедирует сделку и вполне возможно уже в следующем году США выйдет из сделки, вернув санкции (но остальной мир не факт, хотя ЕС могут и сломать).
          donavi49
    2. Кроу Сегодня, 13:34
      Цитата: andrewkor
      старыми Торнадо

      А почему мы своих "птичек" никак не обзываем? Только не официально - грач, утёнок.
      Я бы Су-57й назвал "Долгожданный".
      Кроу
  2. фигвам Сегодня, 13:29
    А как же ф-35, просто саудовская зрада какая-то?!
    фигвам
  3. MKPU-115 Сегодня, 13:34
    А F-35? Опять не захотели вундервафлю брать у америкосов ?
    MKPU-115
    1. mvg Сегодня, 13:46
      КСА Ф-35 не предлагали. Израиль точно будет против. Явно хочет быть единственным оператором "Пингвинов" на БВ. Даже Турции уже не предлагают, хотя была запланирована продажа более 100 самолетов.
      mvg
  4. MKPU-115 Сегодня, 13:37
    А как же стелсс технологии, ведь без них сегодня ну никак (со слов американцев) ?
    MKPU-115
    1. voyaka uh Сегодня, 13:53
      Им надо будет долбить Иран и их друзей в Йемене. Убрать ПВО помогут Штаты, а дальше
      Тайфуны справятся и без стелс.
      voyaka uh
  5. voyaka uh Сегодня, 13:51
    Саудовцы в конфликте с Катаром, которого уличили в связях со злейшим
    врагом Саудов - Ираном. Сделали Катару бойкот, но оказалось - кишка тонка.
    У Катара огромные капиталовложения в Англии. Земли, здания, строительство.
    И закупка Тайфунов, на мой взгляд, уговорить Англию "кинуть" Катар.
    (Сауды могли бы с успехом купить десятки Ф-15 или Ф-18 в Штатах)
    voyaka uh
  6. prapor75m Сегодня, 13:55
    Цитата: donavi49
    - закупка любого истребителя = автоматическое нарушение сделки, возврат санкций ООН от всего развитого мира (скорей всего включая РФ).

    закупки будут после 2020 г , а что запрещает их начать строить сейчас ?
    prapor75m
  7. Alex-a832 Сегодня, 14:13
    Учитывая данные по резкому увеличению саудитами вооружений, а также недавней движухе во внутренней политике, они готовятся к войне. Судя по составу закупок - это будет вторжение. Самая вероятная цель, где их поддержат США и Израиль - это Иран.
    Alex-a832
  8. Dartys Сегодня, 14:16
    Мерины дали бывшей метрополии подачку..
    Dartys
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