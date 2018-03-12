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Саудовская Аравия приобретет еще 48 истребителей Eurofighter Typhoon
Саудовская Аравия подписала с Великобританией межправительственное соглашение о приобретении еще 48 многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon производства ВАЕ Systems в дополнение к 72 уже полученным, сообщает bmpd.
Данный документ не является контрактом, однако свидетельствует о том, что конкретный договор будет составлен уже в ближайшем будущем. Переговоры о коммерческих условиях продолжаются.
Ранее саудиты приобрели 72 истребителя Eurofighter Typhoon с британской производственной линии корпорации ВАЕ Systems. Общая сумма контракта составила около 10 млрд фунтов (стоимость самих самолетов – 4,43 млрд фунтов стерлингов, остальное – вооружение, оборудование, подготовка летчиков и пр.).
Этот контракт стал крупнейшим экспортным оборонным соглашением в истории Великобритании.
Отмечается, что согласно первоначальному проекту договора, «48 самолетов (из 72-х) должны были собираться в Саудовской Аравии компанией Alsalam Aircraft Company (совместное предприятие корпорации Boeing, авиакомпании Saudi Arabian Airways и саудовской государственной компании Saudi Advanced Industries Company) на планировавшемся к строительству для этого заводе в Таифе». Однако королевство «не потянуло» столь амбициозный проект.
В ВВС Саудовской Аравии полученные истребители Eurofighter Typhoon находятся в составе трех эскадрилий (3-й, 10-й и 80-й) на авиабазе Таиф.
Данный документ не является контрактом, однако свидетельствует о том, что конкретный договор будет составлен уже в ближайшем будущем. Переговоры о коммерческих условиях продолжаются.
Ранее саудиты приобрели 72 истребителя Eurofighter Typhoon с британской производственной линии корпорации ВАЕ Systems. Общая сумма контракта составила около 10 млрд фунтов (стоимость самих самолетов – 4,43 млрд фунтов стерлингов, остальное – вооружение, оборудование, подготовка летчиков и пр.).
Этот контракт стал крупнейшим экспортным оборонным соглашением в истории Великобритании.
Отмечается, что согласно первоначальному проекту договора, «48 самолетов (из 72-х) должны были собираться в Саудовской Аравии компанией Alsalam Aircraft Company (совместное предприятие корпорации Boeing, авиакомпании Saudi Arabian Airways и саудовской государственной компании Saudi Advanced Industries Company) на планировавшемся к строительству для этого заводе в Таифе». Однако королевство «не потянуло» столь амбициозный проект.
В ВВС Саудовской Аравии полученные истребители Eurofighter Typhoon находятся в составе трех эскадрилий (3-й, 10-й и 80-й) на авиабазе Таиф.
Использованы фотографии: Rihan / twitter.com/MbKS15
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