16:23 12 марта
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Производство Т-90 в Египте начнется в конце 2019 года

Лицензионную сборку российских танков Т-90С/СК в Египте планируется начать в четвертом квартале 2019 года, сообщает bmpd со ссылкой на www.menadefense.net.



По данным ресурса, египетское предприятие должно собрать «400 танков Т-90С/СК, из которых 200 будут поставлены из РФ в виде обычных машинокомплектов (SKD), а еще 200 – в виде комплектов СКD, предусматривающих сварку и сборку некоторых элементов (корпуса и башни)».


Программа сборки рассчитана на 2019-2026 годы. Темп сборки – 50 танков в год.

Ранее сообщалось, что в годовом отчете «Уралвагонзавода» за 2016 год в списке приоритетных направлений военно-технического сотрудничества значилась «работа над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК у заказчика "818" (Египет)».

Справка bmpd: «По соглашению с США с 1992 года на египетском танком заводе № 200 в Хелуане ведется лицензионная сборка танков М1А1 Abrams из машинокомплектов, поставка которых обеспечивается США в счет американской военной помощи. Всего с 1992 года и по настоящее время США профинансировали поставку Египту 1105 машинокомплектов (первые 75 уровня уровня SKD, остальные уровня CKD разной степени локализации. Ранее планы Египта предусматривали выпуск 1300-1500 танков М1А1, но в настоящее время перспективы продолжения сборки этих танков выглядят не вполне определенными, однако, видимо, будут продолжены».

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 26

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:45
    Лучше бы в Иране, нету доверия египтянам!
    Геркулесыч
    1. RASKAT Сегодня, 13:48
      Ну зная как Египтяне работают в машиностроении, можно довольно уверенно спрогнозировать, что по мимо Машинокомплектов нам еще туда стоит отправить специалистов и оборудование. А возможно будет как в Индии, сами не вывезут соблюсти необходимый уровень качества и контракт пересмотрят в пользу поставки готовых танков. В любом случае 400 Танков очень крупный заказ, поздравляю РосОборонЭкспорт.
      RASKAT
    2. Chertt Сегодня, 13:49
      Цитата: Геркулесыч
      Лучше бы в Иране, нету доверия египтянам!

      Думаете на Россию нападут? Или на союзников наших? Чему не доверяете?
      Chertt
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:04
        Не доверяю я египтянам, Садат показал, как можно продать и предать!
        Геркулесыч
        1. Chertt Сегодня, 14:08
          Цитата: Геркулесыч
          Не доверяю я египтянам, Садат показал, как можно продать и предать!

          Тогда СССР военную помощь, безвозмездно оказывал. Сейчас времена изменились, контракты, предоплата и.т.д
          Chertt
          1. serriy Сегодня, 14:57
            Вы располагаете информацией - какую сумму и когда Россия получит за эти танки? Или просто верите, что времена изменились?
            В прессе про нонешние времена и наши военные контракты информация не очень:
            - поставляем современные самолёты Индонезии в обмен на пальмовое масло и обязательства вложиться в экономику Индонезии
            - поставляем с-400 Турции под свой кредит и обязательство организовать там производство
            - современные корабли Индии и обязуемся вложить треть контракта на строительство там новой верфи.
            -.....
            hi
            serriy
          2. котовский Сегодня, 15:39
            Цитата: Chertt
            Тогда СССР военную помощь, безвозмездно оказывал. Сейчас времена изменились, контракты, предоплата и.т.д

            Недавно про промзону писали.Может это там будет?
            котовский
            1. Chertt Сегодня, 15:43
              Цитата: котовский
              Недавно про промзону писали.Может это там будет?

              Вообще, это было бы логичным. Все равно все специалисты будут из России. Как минимум на начальной стадии (а скорей всего, и не только на начальной)
              Chertt
              1. котовский Сегодня, 15:44
                Цитата: Chertt
                Вообще, это было бы логичным.

                Хотя господа евреи говорили что не может быть.. lol
                котовский
    3. seti Сегодня, 13:52
      Цитата: Геркулесыч
      Лучше бы в Иране, нету доверия египтянам!

      И до Ирана дойдет можно не сомневаться. Вопрос времени.
      seti
    4. Lesorub Сегодня, 13:53
      Цитата: Геркулесыч
      Лучше бы в Иране, нету доверия египтянам!

      А, Ирану какое доверие??!!
      Lesorub
      1. vorobey Сегодня, 14:08
        Цитата: Lesorub
        Цитата: Геркулесыч
        Лучше бы в Иране, нету доверия египтянам!

        А, Ирану какое доверие??!!



        До сих пор считается действующим русско-иранский (персидский) договор 1921 г.

        По нему Россия выступает против иностранных войск на территории Ирана, а также может вводить войска на территорию Ирана для защиты своих национальных интересов.
        Именно этим договором СССР воспользовалась когда Иран оккупировали в августе 1941 г.

        Исходя из этого, в принципе, Запад сможет ограничится исключительно воздушной операцией, т.к. наземное вторжение позволить России поставлять оружие персам не смотря на санкции.

        Иран не используют пока чтобы не напрягать Израиль и Саудитов... ибо штаты такой хай поднимут не только насчет ядерной сделки... А так все покупатели ближневосточные будут обеспечены продукцией Уралвагонзавода laughing
        vorobey
        1. А. Привалов Сегодня, 14:40
          Цитата: vorobey
          Цитата: Lesorub
          Цитата: Геркулесыч
          Лучше бы в Иране, нету доверия египтянам!

          А, Ирану какое доверие??!!



          До сих пор считается действующим русско-иранский (персидский) договор 1921 г.

          По нему Россия выступает против иностранных войск на территории Ирана, а также может вводить войска на территорию Ирана для защиты своих национальных интересов.
          Именно этим договором СССР воспользовалась когда Иран оккупировали в августе 1941 г.

          Иран ещё в 1979 году в одностороннем порядке денонсировал 5-ю и 6-ю статьи советско-иранского договора 1921 года, согласно которым обе стороны обязывались не содержать на своей территории враждебные друг другу воинские контингенты, а в случае военной угрозы границам, РСФСР получала право ввести в Иран свои войска. hi
          А. Привалов
          1. vorobey Сегодня, 14:57
            Цитата: А. Привалов
            денонсировал 5-ю и 6-ю статьи


            в одностороннем порядке и вернет..
            vorobey
    5. сибиралт Сегодня, 14:18
      А что на это скажет Израиль? belay
      сибиралт
      1. voyaka uh Сегодня, 16:07
        Пока что, Саудия финансирует Египет, а
        молодой (относительно) саудовский король хочет начать
        с Израилем дружить (прозрели за 70 лет smile ). Пока танки не страшны.
        Если не случатся какие-нибудь непредвиденные исламистские перевороты/революции am ,
        что на Ближнем востоке - чик-чак (как у нас говорят)...
        voyaka uh
    6. RASKAT Сегодня, 14:21
      Лучше бы в Иране, нету доверия египтянам!
      Да вы подождите немножко, на май запланировано подписания документов о вступлении Ирана с ЕЭС, это позволит нам не только торговать в обход санкций но и открывает большие возможности, в том числе инфраструктурные проекты так и многие другие. Тут подробней.
      Так же довольно интересный материал, тоже стоит взять на заметку.
      RASKAT
      1. Chertt Сегодня, 16:01
        RASKAT Все это выглядит, как чудесная сказка. А чудес (к сожалению) не бывает
        Chertt
  2. злой пиннокио Сегодня, 13:45
    а внашей армии они где как не посмотрю парад все т 72 и т 72
    злой пиннокио
    1. фигвам Сегодня, 13:49
      злой пиннокио

      А в нашей армии на параде и Т-90 и Армата!
      фигвам
      1. злой пиннокио Сегодня, 13:56
        в вашем городе вы хотели сказать
        злой пиннокио
    2. seti Сегодня, 13:51
      Купите очки. Или просто вы не хотите видеть другое.
      seti
  3. Комментарий был удален.
  4. Vard Сегодня, 13:47
    К гадалке не ходи...готовятся... и понятно к чему и к кому... А так остальные соседи не то что бы мирные, но две тысячи танков это перебор...
    Vard
  5. Серж Горелый Сегодня, 14:08
    Дело не в машине, а в танкисте. Евреи всё равно арабам наваляют, хоть армату им дай.
    Серж Горелый
    1. serriy Сегодня, 15:01
      Армату? Хорошая идея.
      После сборки 400 т-90 (2023 год) увидим там производство Армат. drinks
      serriy
  6. serriy Сегодня, 14:39
    Сумма сделки и условия оплаты - тайна великая. Раз тайна, то денег нет. Т.е. под это дело Россия Египту ещё и кредит выделяет. Невозвратный. Миллиарда 2 долл. где-то (400 танков, организация сборки).
    hi
    serriy
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