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Производство Т-90 в Египте начнется в конце 2019 года
Лицензионную сборку российских танков Т-90С/СК в Египте планируется начать в четвертом квартале 2019 года, сообщает bmpd со ссылкой на www.menadefense.net.
По данным ресурса, египетское предприятие должно собрать «400 танков Т-90С/СК, из которых 200 будут поставлены из РФ в виде обычных машинокомплектов (SKD), а еще 200 – в виде комплектов СКD, предусматривающих сварку и сборку некоторых элементов (корпуса и башни)».
Программа сборки рассчитана на 2019-2026 годы. Темп сборки – 50 танков в год.
Ранее сообщалось, что в годовом отчете «Уралвагонзавода» за 2016 год в списке приоритетных направлений военно-технического сотрудничества значилась «работа над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК у заказчика "818" (Египет)».
Справка bmpd: «По соглашению с США с 1992 года на египетском танком заводе № 200 в Хелуане ведется лицензионная сборка танков М1А1 Abrams из машинокомплектов, поставка которых обеспечивается США в счет американской военной помощи. Всего с 1992 года и по настоящее время США профинансировали поставку Египту 1105 машинокомплектов (первые 75 уровня уровня SKD, остальные уровня CKD разной степени локализации. Ранее планы Египта предусматривали выпуск 1300-1500 танков М1А1, но в настоящее время перспективы продолжения сборки этих танков выглядят не вполне определенными, однако, видимо, будут продолжены».
По данным ресурса, египетское предприятие должно собрать «400 танков Т-90С/СК, из которых 200 будут поставлены из РФ в виде обычных машинокомплектов (SKD), а еще 200 – в виде комплектов СКD, предусматривающих сварку и сборку некоторых элементов (корпуса и башни)».
Программа сборки рассчитана на 2019-2026 годы. Темп сборки – 50 танков в год.
Ранее сообщалось, что в годовом отчете «Уралвагонзавода» за 2016 год в списке приоритетных направлений военно-технического сотрудничества значилась «работа над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК у заказчика "818" (Египет)».
Справка bmpd: «По соглашению с США с 1992 года на египетском танком заводе № 200 в Хелуане ведется лицензионная сборка танков М1А1 Abrams из машинокомплектов, поставка которых обеспечивается США в счет американской военной помощи. Всего с 1992 года и по настоящее время США профинансировали поставку Египту 1105 машинокомплектов (первые 75 уровня уровня SKD, остальные уровня CKD разной степени локализации. Ранее планы Египта предусматривали выпуск 1300-1500 танков М1А1, но в настоящее время перспективы продолжения сборки этих танков выглядят не вполне определенными, однако, видимо, будут продолжены».
Использованы фотографии: https://defence.ru
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