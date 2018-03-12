16:25 12 марта
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Корабли ВМФ России приготовились к ракетным стрельбам у побережья Сирии

Корабли ВМФ России в понедельник могут провести пуски ракет из акватории восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Корабли ВМФ России приготовились к ракетным стрельбам у побережья Сирии


В извещении NOTAM, в котором приводятся координаты закрытого района, говорится о проведении "испытательных ракетных пусков".


Как следует из сообщений, пуски с российских кораблей могут быть осуществлены в период с 8:00 до 18:00 мск у морской границы Сирии в международных водах Средиземноморья.

На данный момент в Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр», передает "Интерфакс".

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 50

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:28
    Где то скоро прилетит... laughing
    КВУ-НСвД
    1. Тралл Сегодня, 14:30
      ...гиперзвуком по ан-Нусре
      Тралл
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:33
        Цитата: Тралл
        ..гиперзвуком по ан-Нусре

        шибко жирно
        Angel_and_Demon
        1. роман66 Сегодня, 14:36
          ну не по матрасам же? или....?
          роман66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:39
            Цитата: роман66
            или....?

            а ход ваших мыслей мне нравится good
            Angel_and_Demon
        2. Тралл Сегодня, 14:36
          Цитата: Angel_and_Demon
          шибко жирно

          пруфы от Путина, ну и испытание, конечно
          Тралл
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:41
            Цитата: Тралл
            ну и испытание, конечно

            так только испытание - а без взрывов это ж просто бросковые - не камильфо recourse
            Angel_and_Demon
        3. Чёрный Сегодня, 14:53
          ....среди гурий начались радостные волнения laughing скоро и на их улице праздник laughing
          Чёрный
      2. ОБЕРЕГ Сегодня, 14:54
        Цитата: Тралл
        ...гиперзвуком по ан-Нусре

        Зачем?Чтоб обломки нового секретного изделия попали в руки супостату? Калибра за глаза хватит.
        Цитата: КВУ-НСвД
        Где то скоро прилетит...

        Не где-то,а кому-то. hi
        ОБЕРЕГ
    2. vorobey Сегодня, 14:36
      Цитата: КВУ-НСвД
      Где то скоро прилетит... laughing


      и не только прилетит... небо закрыли от голубей мира... видимо Гуту чистить будут чтобы никто не мешал...
      vorobey
    3. RASKAT Сегодня, 14:55
      Ну учитывая что самые боеспособные подразделения САА находятся в Гуте, думаю ударят именно туда, причем ультиматум был боевикам поставлен несколько дней назад, Котел расчленили на три части. Ударят калибрами и выдвинут ультиматум, сваливайте в Идлиб или умрите.
      Подождем посмотрим.
      RASKAT
  2. duche Сегодня, 14:28
    Вот и дождались бармалеи, вмести со своими визави, песца белого и пушистого. Обкатают на них свежие изделия. bully
    duche
    1. Арон Заави Сегодня, 14:31
      Цитата: duche
      Вот и дождались бармалеи, вмести со своими визави, песца белого и пушистого. Обкатают на них свежие изделия. bully

      Это на военно-историческом сайте написано. request
      Арон Заави
      1. Тралл Сегодня, 14:33
        Цитата: Арон Заави
        .

        Лучше смотрите, чтобы на пару махов за Сирию не улетели "подарочки" smile
        Тралл
      2. vorobey Сегодня, 14:34
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: duche
        Вот и дождались бармалеи, вмести со своими визави, песца белого и пушистого. Обкатают на них свежие изделия. bully

        Это на военно-историческом сайте написано. request


        опять вам что то не так... бармалеям сочувствуете?
        vorobey
        1. роман66 Сегодня, 14:37
          нервничают.... когда всякая хрень в воздухе летает - кто ж знает. куда залетит
          роман66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:43
            Цитата: роман66
            нервничают.... когда всякая хрень в воздухе летает - кто ж знает. куда залетит

            тут немного другой аспект, султан их президента назвал террористом, а мы обстреливаем террористов, так что...... двоякое понимание может быть
            Angel_and_Demon
            1. роман66 Сегодня, 14:46
              ракета - дура железная, слова не слушает, летит по программе, где сядет - хрен знает, а насколько купол железный - тоже хрен знает
              роман66
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:50
                Цитата: роман66
                ракета - дура железная, слова не слушает, летит по программе, где сядет - хрен знает, а насколько купол железный - тоже хрен знает

                вот и я за это ежиков не люблю - им все понятно
                Angel_and_Demon
                1. роман66 Сегодня, 14:52
                  пьяный ежик - зверь опасный! lol
                  роман66
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:59
                    Цитата: роман66
                    пьяный ежик - зверь опасный!

                    очень
                    Angel_and_Demon
      3. duche Сегодня, 14:40
        А Вы что не в курсе? what "История повторяется" имеется такая тенденция. hi
        duche
        1. Чёрный Сегодня, 14:54
          кто не спрятался - Шойгу не виноват smile
          Чёрный
  3. assa67 Сегодня, 14:30
    как завуалированно обозначили подарок мохнатым :"испытательные ракетные пуски"....молодцы...
    assa67
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:35
      Цитата: assa67
      "испытательные ракетные пуски"....молодцы..

      все правильно написали будут бармалеев на предмет диареи испытывать
      Angel_and_Demon
      1. assa67 Сегодня, 14:45
        yes ...посмотреть сразу все сгорят полностью,или гамашики останутся
        assa67
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:56
          Цитата: assa67
          посмотреть сразу все сгорят полностью,или гамашики останутся

          ну бункер может и спасет
          Angel_and_Demon
          1. assa67 Сегодня, 15:02
            пусть в бункере их и засыпет на-глухо....еще бы и подматрасникам прилетело бы
            assa67
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:11
              Цитата: assa67
              еще бы и подматрасникам прилетело бы

              а вот их от туда на этот раз никто не выпустил, так что им то же прилетит
              Angel_and_Demon
              1. assa67 Сегодня, 15:20
                будем посмотреть
                Цитата: Angel_and_Demon
                Как следует из сообщений, пуски с российских кораблей могут быть осуществлены в период с 8:00 до 18:00 мск у морской границы Сирии в международных водах Средиземноморья.

                hi
                assa67
                1. роман66 Сегодня, 15:25
                  а прикольно - бармалеи же тоже новости смотрят, видят - прилетит сейчас, а вот кому конкретно - неясно, хоть тотализатор устраивай!
                  роман66
                  1. assa67 Сегодня, 15:29
                    смотрят наверняка...начнут гоношиться,а тут и разведка сработает..может и без пусков обойдутся,накроют ВКС
                    assa67
                    1. роман66 Сегодня, 15:37
                      совсем без пусков нельзя, а то в следующий раз не поверят
                      роман66
                      1. assa67 Сегодня, 15:41
                        так и хорошо...провести один действительно испытательный..а когда мохнатые расслабятся-бабахнуть залпом
                        assa67
                2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:43
                  Цитата: assa67
                  будем посмотреть

                  не долго осталось
                  Angel_and_Demon
                  1. assa67 Сегодня, 15:51
                    ждем-с...еще два часа осталось....или может не сегодня?
                    assa67
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:04
                      Цитата: assa67
                      .или может не сегодня?

                      так понедельник вроде с утра был? или что-то путаю?
                      Angel_and_Demon
                      1. assa67 Сегодня, 16:09
                        не,Виктор,не ошибся....так что ждем yes
                        assa67
  4. next322 Сегодня, 14:34
    там еще 2 лодки в Тартусе,и тоже с калибрами
    next322
    1. vorobey Сегодня, 14:39
      Цитата: next322
      там еще 2 лодки в Тартусе,и тоже с калибрами


      ну право милостивый государь.. нельзя же так... вы сейчас все расскажете.. а сюрприз?
      vorobey
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:12
        Цитата: vorobey
        вы сейчас все расскажете.. а сюрприз?

        сюрприз будет - но позже, и не от туда laughing
        Angel_and_Demon
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:40
    Там только "Григорович", или еще кто стрелять будет? Вообще Сирийский "полигон" оказался крайне "выгодным" для России. Наглядная, так сказать, агитация.
    Горный стрелок
    1. vorobey Сегодня, 14:42
      Цитата: Горный стрелок
      Наглядная, так сказать, агитация.


      А мы еще можем листовки с самолета бросать... laughing
      vorobey
      1. роман66 Сегодня, 15:38
        перемежая с бомбами - и кнут и пряник...
        роман66
  6. Дормидонт Сегодня, 15:13
    А не могли бы они случайно промахнуться по столицам наших западных и ближневосточных партнёров?
    Дормидонт
    1. Донской Сегодня, 15:26
      Цитата: Дормидонт
      А не могли бы они случайно промахнуться по столицам наших западных и ближневосточных партнёров?

      Могут конечно, запустив несколько десятков калибров. Зато в ответ потом прилетят по нашим городам тысячи. Вы такую картину хотите созерцать? Тогда вам срочно нужно в больницу.
      Донской
  7. Palagecha Сегодня, 15:55
    15 кораблей...Весь надводный флот у берегов Сирии задействовали...
    Palagecha
    1. next322 Сегодня, 16:01
      Цитата: Palagecha
      Весь надводный флот у берегов Сирии задействовали

      и подводный,но не весь.......а весь надводный флот это Григорович, в единственном экземпляре
      next322
  8. Стас Снежин Сегодня, 16:14
    По мотивам комментов на сайте..
    Стас Снежин
  9. Злой 55 Сегодня, 16:15
    Случайненько можно бы было и "свободным" подарочек подбросить...
    Злой 55
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