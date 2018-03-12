Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Корабли ВМФ России приготовились к ракетным стрельбам у побережья Сирии
Корабли ВМФ России в понедельник могут провести пуски ракет из акватории восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.
В извещении NOTAM, в котором приводятся координаты закрытого района, говорится о проведении "испытательных ракетных пусков".
Как следует из сообщений, пуски с российских кораблей могут быть осуществлены в период с 8:00 до 18:00 мск у морской границы Сирии в международных водах Средиземноморья.
На данный момент в Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр», передает "Интерфакс".
В извещении NOTAM, в котором приводятся координаты закрытого района, говорится о проведении "испытательных ракетных пусков".
Как следует из сообщений, пуски с российских кораблей могут быть осуществлены в период с 8:00 до 18:00 мск у морской границы Сирии в международных водах Средиземноморья.
На данный момент в Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр», передает "Интерфакс".
Использованы фотографии: РИА Новости
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти