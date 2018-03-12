Луценко вызвал судей КС РФ в украинскую генеральную прокуратуру

Пакет от генпрокуратуры Украины получен.

На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).