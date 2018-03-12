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Луценко вызвал судей КС РФ в украинскую генеральную прокуратуру
Судьи Конституционного суда России вызваны на допрос в Киев «для дачи показаний». В Конституционном суде РФ подтвердили тот факт, что «повестка с вызовом на допрос» пришла из генеральной прокуратуры Украины. РИА Новости приводит заявление судей КС России:
Речь идёт о том, что ГПУ во главе с Юрием Луценко ранее объявила о «необходимости выяснения подробностей посягательства судьями Конституционного суда России на территориальную целостность Украины». В общей сложности «в посягательствах» ведомство г-на Луценко подозревает 19 представителей российского судебного корпуса, принимавших решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.
Из материала, опубликованного Луценко:
Странно, что до сих пор Луценко не направил повестку с информированием о вызове не допрос верховного главнокомандующего ВС РФ (президента) Владимира Путина.
Кстати, в КС РФ не уточнили того, где теперь можно ознакомиться с тем самым пакетом, который получен от украинской генеральной прокуратуры. В уборной здания Конституционного суда?
Пакет от генпрокуратуры Украины получен.
Речь идёт о том, что ГПУ во главе с Юрием Луценко ранее объявила о «необходимости выяснения подробностей посягательства судьями Конституционного суда России на территориальную целостность Украины». В общей сложности «в посягательствах» ведомство г-на Луценко подозревает 19 представителей российского судебного корпуса, принимавших решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.
Из материала, опубликованного Луценко:
На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).
Странно, что до сих пор Луценко не направил повестку с информированием о вызове не допрос верховного главнокомандующего ВС РФ (президента) Владимира Путина.
Кстати, в КС РФ не уточнили того, где теперь можно ознакомиться с тем самым пакетом, который получен от украинской генеральной прокуратуры. В уборной здания Конституционного суда?
Использованы фотографии: Фейсбук
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