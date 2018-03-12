16:26 12 марта
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Луценко вызвал судей КС РФ в украинскую генеральную прокуратуру

Судьи Конституционного суда России вызваны на допрос в Киев «для дачи показаний». В Конституционном суде РФ подтвердили тот факт, что «повестка с вызовом на допрос» пришла из генеральной прокуратуры Украины. РИА Новости приводит заявление судей КС России:
Пакет от генпрокуратуры Украины получен.


Луценко вызвал судей КС РФ в украинскую генеральную прокуратуру


Речь идёт о том, что ГПУ во главе с Юрием Луценко ранее объявила о «необходимости выяснения подробностей посягательства судьями Конституционного суда России на территориальную целостность Украины». В общей сложности «в посягательствах» ведомство г-на Луценко подозревает 19 представителей российского судебного корпуса, принимавших решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.


Из материала, опубликованного Луценко:
На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).


Странно, что до сих пор Луценко не направил повестку с информированием о вызове не допрос верховного главнокомандующего ВС РФ (президента) Владимира Путина.

Кстати, в КС РФ не уточнили того, где теперь можно ознакомиться с тем самым пакетом, который получен от украинской генеральной прокуратуры. В уборной здания Конституционного суда?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 52

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  1. Артём Сегодня, 14:36
    Маразм крепчает! wassat
    Артём
    1. Охотовед 2 Сегодня, 14:41
      Тут больше другое слово подходит, но нельзя - забанят! feel А очень хочется!
      Охотовед 2
      1. Кроу Сегодня, 14:47
        Цитата: Охотовед 2
        Тут больше другое слово подходит, но нельзя - забанят! feel А очень хочется!

        А чего стесняться? Сам афторжжёт
        В уборной здания Конституционного суда?
        Кроу
        1. Чёрный Сегодня, 14:51
          Ему бы для начала судебно-психиатрическую экспертизу назначить, судя по всему, ему не в прокурорском кресле сидеть нужно а серъёзно лечится у хорошего психиатора laughing
          Чёрный
      2. антивирус Сегодня, 15:38
        Отдать пакет весь сразу в музей воссоединения Крыма и России
        антивирус
    2. Chertt Сегодня, 14:42
      У них там в укРуине соревнование проходит: Смешнее, Тупее, Неадекватнее
      Chertt
      1. Чёрный Сегодня, 14:52
        Цитата: Chertt
        У них там в укРуине соревнование проходит: Смешнее, Тупее, Неадекватне

        Мдя...борьба будет жаркой, претендентов пруд-пруди...
        Чёрный
        1. Chertt Сегодня, 15:12
          Цитата: Чёрный
          Мдя...борьба будет жаркой, претендентов пруд-пруди..

          В команде только профессионалы. Я бы на борцуна с аЛкоголем ставку сделал, Хотя и другие хорошие результаты выдают
          Chertt
    3. volodya Сегодня, 14:42
      Страшно! Могут ведь и силу применить. Например, имущество конфисковать!
      volodya
    4. Опер Сегодня, 14:44
      Маразм маразмом! А вообще оцените на сколько мерзкие людишки!!! Сказал бы даже мерзкие в своем ничтожестве! Брррр... Пойду руки вымою что ли...
      Опер
      1. фигвам Сегодня, 14:50
        Луценко вызвал судей КС РФ в украинскую генеральную прокуратуру

        Это нужно оставить в истории, для поржать.
        фигвам
    5. Евдоким Сегодня, 15:07
      Цитата: Артём
      Маразм крепчает!

      Для данного пациента вызвать на допрос Господа, или дух Hitlera нормально. wassat
      P.S. Позвонку появиться должны.
      Евдоким
  2. Masya Masya Сегодня, 14:37
    Конституционном суде РФ подтвердили тот факт, что «повестка с вызовом на допрос» пришла подтвердили тот факт, что «повестка с вызовом на допрос» пришла

    -долго ржали... laughing всем Конституционным судом РФ! wink
    Masya Masya
    1. assa67 Сегодня, 14:43
      Мариша,доброго дня hi ...все время задаюсь вопросом:что они там курят?...
      Цитата: Masya Masya
      На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).

      и хватит ли у бандерлогов бумаги на повестки всем крымчанам?они тоже под этой статьей ходят
      assa67
      1. Masya Masya Сегодня, 14:51
        Приветик, Андрей love
        Цитата: assa67
        :что они там курят?.

        они не курят, они едят... впрок заготовили... wink
        Masya Masya
        1. assa67 Сегодня, 14:55
          интересно было бы провести трепанацию черепа-посмотреть что там за субстанция recourse
          assa67
          1. Masya Masya Сегодня, 15:02
            Цитата: assa67
            интересно было бы провести трепанацию черепа-посмотреть что там за субстанция recourse

            чистота, чистотайд... laughing
            Masya Masya
          2. LSA57 Сегодня, 15:03
            Цитата: assa67
            интересно было бы провести трепанацию черепа-

            зачем? кости не видели? laughing
            LSA57
            1. assa67 Сегодня, 15:08
              а вдруг там как в "люди в черном" маленький порошенко сидит,бухает и рычажками шевелит....ну не может сразу у всех маразм начаться laughing
              assa67
              1. LSA57 Сегодня, 15:14
                Цитата: assa67
                а вдруг там как в "люди в черном" маленький порошенко сидит,бухает и рычажками шевелит....ну не может сразу у всех маразм начаться

                скорее уже белочки от прошенко laughing
                LSA57
                1. assa67 Сегодня, 15:18
                  может и они ,частенько он их ловит
                  assa67
                  1. Svarog51 Сегодня, 15:32
                    Андрей, приветствую hi
                    А Гайдай то прав был. Сбывается его пророчество. good
                    Svarog51
                    1. assa67 Сегодня, 15:47
                      Сергей,доброго дня hi .....реально в куеве филиал клиники для реактивных прибалтов открылся....лечить,лечить и лечить принудительно и с применением сильнодействующих психотропных препаратов,чтобы все в овощи превратились
                      assa67
                  2. LSA57 Сегодня, 16:09
                    Цитата: assa67
                    может и они ,частенько он их ловит

                    кто кого laughing
                    LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 14:49
      Цитата: Masya Masya
      всем Конституционным судом РФ

      да ещё все ранее приглашённые. Привета smile hi
      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 15:06
        Сергей, приветик! love
        wink
        Masya Masya
        1. LSA57 Сегодня, 16:14
          love smile да с кем там говориить
          LSA57
  3. Бригадир Сегодня, 14:38
    Майданные долбоё... пардон, долбожуи! fool
    Бригадир
  4. dm_Россия Сегодня, 14:38
    Вна Украине "День открытых дверей дурдома" продолжается fool
    dm_Россия
  5. Angel_and_Demon Сегодня, 14:38
    Странно, что до сих пор Луценко не направил повестку с информированием о вызове не допрос верховного главнокомандующего ВС РФ (президента) Владимира Путина.

    Angel_and_Demon
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:53
      Бумажку эту в Дело за номером... и в музей, а также всех друзей smile
      ul_vitalii
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:01
        Цитата: ul_vitalii
        Бумажку эту в Дело за номером...

        так этил дел уже
        Angel_and_Demon
  6. Incvizitor Сегодня, 14:38
    С 2014г у них не страны не территории не границ это всё ФШАтское, "украина" там не при чём, вот пусть из ФША сразу и шлют повестки.
    Incvizitor
  7. Окорок Сегодня, 14:42
    такая вот форма политического онанизма
    Окорок
  8. MKPU-115 Сегодня, 14:43
    "вызваны на допрос в Киев «для дачи показаний»" - хохлы, над Вами устали уже смеяться. Когда Вас США традиционно выкинут как использованный презерватив, у нас рудников урановых столько не наберется, куда мы Вас девать будем?
    MKPU-115
    1. avt Сегодня, 14:47
      Цитата: MKPU-115
      "вызваны на допрос в Киев «для дачи показаний»"

      Взился бывший алкоголик, матершинник и крамольник , надо выпить треугольник, на троих его ,
      да-а-ё-ё-ёшь
      wassat О как белочка лютует не по детски у киевской прокуратуре ! А может уже и не белочка ? Походу он там до чёртиков уже допился.
      avt
    2. ML-334 Сегодня, 14:55
      На севере железка недостроена.На всех хватит.
      ML-334
  9. faterdom Сегодня, 14:44
    Ему бы в палате сидеть, и без разрешения ЛВ не покидать ее. Ведь говорили ему те же немцы в аэропорту, что регулярно много пить - вредно, и распад личности просто неминуем.
    faterdom
  10. лысова Сегодня, 14:55
    Да мы тут в России уже и оставшуюся территорию межуем. Вот решаем, какой шматок Польше продать.
    лысова
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 14:59
    Ох, до чего ж полна земля украинская и д иотами.. Их там на двести лет вперед припасено... И ить не переводятся. laughing
    КОТ БАЮН
  12. Altona Сегодня, 15:00
    В палате №6 весеннее обострение? Луценко надо бы галоперидолу срочно, чтобы успокоился. laughing
    Altona
  13. japs Сегодня, 15:02
    Как же уже надоели такие новости! По первости, пару лет назад, это было смешно. Сейчас не смешно, просто
    обрыдло... Может хватит уже про это шумерское недогосударство и его аборигенов?
    japs
  14. Дормидонт Сегодня, 15:09
    суды и прокуратура окраины - оксюморон
    Дормидонт
  15. Дормидонт Сегодня, 15:11
    А разрешение на заполнение филькиной грамоты на Русском Языке свидомиты в российском посольстве получили?
    Дормидонт
  16. Alex-a832 Сегодня, 15:11
    У Луценко нет мании величия - великие люди этим не страдают! laughing
    Клоун, что тут скажешь...
    Alex-a832
  17. tolancop Сегодня, 15:20
    А в чем повод для смеха? Выполняется обычная бюрократическая процедура. Есть уголовное дело (УД). В деле фигурирует подозреваемый в совершении преступления. Должен быть допрос. Нет допроса - вопрос к следователю: "что сделано, чтобы допрос состоялся?". и т.д. и т.п. Полагаю, что российские следователи в похожих обстоятельствах действовали точно так же.
    tolancop
    1. Alex-a832 Сегодня, 16:00
      Цитата: tolancop
      А в чем повод для смеха? Выполняется обычная бюрократическая процедура. Есть уголовное дело (УД). В деле фигурирует подозреваемый в совершении преступления. Должен быть допрос. Нет допроса - вопрос к следователю: "что сделано, чтобы допрос состоялся?". и т.д. и т.п. Полагаю, что российские следователи в похожих обстоятельствах действовали точно так же.

      Ну, для начала, тот факт, что это дело возбуждено - это повод для смеха. А с де.би.льным формализиом мжно докатиться до того, что вызвать на допрос всех жителей Крыма. Заочно предъявить обвинение всем высшим органам власти России, кто был участником той истории, в т.ч. организатору - ВВП. Список таких, достойных осмеяния формализованных глупостей можно продолжать и продолжать...
      Alex-a832
  18. Ретвизан 8 Сегодня, 15:23
    Для удобства, генпрокуратура Украины, сразу рассылает свои повестки напечатанные на туалетной бумаге.
    Ретвизан 8
  19. тополь 7 Сегодня, 15:26
    бухать надо бросить для начала.
    тополь 7
  20. pavelpavel Сегодня, 16:18
    "Истинно говорю Вам, тяжело быть тупым!"
    pavelpavel
  21. svp67 Сегодня, 16:21
    Судьи Конституционного суда России вызваны на допрос в Киев «для дачи показаний».
    19 судей нашего КС... Луценко явно умом тронулся. Хотя чему я удивлен.
    svp67
  22. FalconD Сегодня, 16:21
    Выезжают уже……встречайте!;)))
    FalconD
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