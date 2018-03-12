16:29 12 марта
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Россия начинает выполнять контракт по поставкам Су-35 в Индонезию

Россия приступает к выполнению контракта с Индонезией на поставку Су-35, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

Он отметил, что другие страны постоянно подвергаются давлению, когда готовятся заключить контракты с РФ на поставку вооружений.

Россия начинает выполнять контракт по поставкам Су-35 в Индонезию



Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам
- подчеркнул помощник президента РФ. Он добавил, что давление на Индонезию "было колоссальное".

Два года этот контракт готовился, сложный контракт, современные истребители Су-35, все было готово
- признал Кожин. Он пояснил, что столь длительный срок обусловлен совершенствованием законодательства в Индонезии.

По словам Кожина, "когда все было готово, на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону, чтобы этого контракта не состоялось".

Тем не менее, контракт подписан, мы приступаем к его исполнению
- заявил Кожин, передает ТАСС.



Использованы фотографии: http://www.sukhoi.org/
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Комментарии 11

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  1. MKPU-115 Сегодня, 14:45
    "на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону" - "партнеры " хотели впарить F-35?
    MKPU-115
    1. RASKAT Сегодня, 14:51
      Ну что же очередная победа нашего РосОборонЭкспорта, с чем мы их и поздравляем. Контракт не маленький, ранее говорилось о покупке Индонезией 11 истребителей с возможностью увеличения. Не знаю на какую сумму потянет этот контракт но думаю не менее миллиарда долларов.
      RASKAT
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:50
    Не так всемогущ "гегемон" каким хочет казатся..
    КВУ-НСвД
  3. ОБЕРЕГ Сегодня, 14:57
    Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам

    Дошло до некоторых,что своя личная безопасность куда лучше,чем "дружба" с торгашем под именем США.
    ОБЕРЕГ
  4. МЮД Сегодня, 14:59
    Одно смущает в этой сделке, расчет будет пальмовым маслом и каучуком.
    МЮД
    1. ser65 Сегодня, 15:17
      у тебя в голове пальмовое масло вместо мозгов.
      ser65
      1. donavi49 Сегодня, 15:36
        Половина контракта оплачивается натуральным обменом. По контракту. Что это за товары? Кофе. Каучук. Пальмовое масло. И другие традиционно экспортные товары. Не Макассары же в обмен. laughing
        donavi49
  5. Victor19 Сегодня, 15:00
    Россия пальмовым маслом берет за су-35, а чем берет США никто не знает.
    Victor19
  6. bogart047 Сегодня, 15:50
    хорошо, но... было бы здорово, если бы за самолеты заплатили деньгами
    bogart047
  7. Гардамир Сегодня, 15:56
    А сколько пальмового масла получит Россия в обмен на самолёты?
    Гардамир
  8. alex80 Сегодня, 16:24
    Цитата: Victor19
    Россия пальмовым маслом берет за су-35, а чем берет США никто не знает.

    Можно и по-другому рассуждать: Россия за пальмовое масло вместо денег отдает су-35,
    т.е. высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это тоже неплохо,
    т.к. пальмовое масло мы закупаем, и в больших кол-вах, каждый год, и за живые деньги, не зависимо
    от того продаем что-либо в Индонезию или нет.
    alex80
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