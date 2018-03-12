Россия начинает выполнять контракт по поставкам Су-35 в Индонезию

Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам

Два года этот контракт готовился, сложный контракт, современные истребители Су-35, все было готово

Тем не менее, контракт подписан, мы приступаем к его исполнению

Россия приступает к выполнению контракта с Индонезией на поставку Су-35, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.Он отметил, что другие страны постоянно подвергаются давлению, когда готовятся заключить контракты с РФ на поставку вооружений.- подчеркнул помощник президента РФ. Он добавил, что давление на Индонезию "было колоссальное".- признал Кожин. Он пояснил, что столь длительный срок обусловлен совершенствованием законодательства в Индонезии.По словам Кожина, "когда все было готово, на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону, чтобы этого контракта не состоялось".- заявил Кожин, передает ТАСС.