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Россия начинает выполнять контракт по поставкам Су-35 в Индонезию
Россия приступает к выполнению контракта с Индонезией на поставку Су-35, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.
Он отметил, что другие страны постоянно подвергаются давлению, когда готовятся заключить контракты с РФ на поставку вооружений.
По словам Кожина, "когда все было готово, на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону, чтобы этого контракта не состоялось".
Он отметил, что другие страны постоянно подвергаются давлению, когда готовятся заключить контракты с РФ на поставку вооружений.
Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам- подчеркнул помощник президента РФ. Он добавил, что давление на Индонезию "было колоссальное".
Два года этот контракт готовился, сложный контракт, современные истребители Су-35, все было готово- признал Кожин. Он пояснил, что столь длительный срок обусловлен совершенствованием законодательства в Индонезии.
По словам Кожина, "когда все было готово, на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону, чтобы этого контракта не состоялось".
Тем не менее, контракт подписан, мы приступаем к его исполнению- заявил Кожин, передает ТАСС.
Использованы фотографии: http://www.sukhoi.org/
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