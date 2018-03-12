Минобороны начнет закупку «мультимедийных вездеходов»

Возможности нового комплекса позволят создавать информативный высококачественный медиапродукт, понятный для каждого бойца. Современная техника значительно упрощает процесс монтажа аудио- и видеоматериалов. Зрелищный сюжет реально сформировать за несколько часов. Можно в электронном виде готовить боевые листки, различные инструкции и памятки. Новые технологии позволят быстро донести информацию до каждого солдата. Можно использовать, в том числе, личные электронные устройства бойцов, а контент выкладывать на защищенный ресурс, доступный только для военнослужащих.

Российские военные воспитатели получат походные многофункциональные информационные комплексы (ПМИК), сообщают Известия ПМИК – это грузовой автомобиль-фургон с мультимедийным оборудованием для воспитательной работы и организации досуга военнослужащих в полевых условиях.С помощью данного комплекса можно создать Wi-Fi сеть, транслировать видео в разрешении HD, а также выпускать разнообразную печатную продукцию – газеты, боевые листки и пр.В военном ведомстве уже приняли принципиальное решение о закупке ПМИК. Всего предполагается приобрести 8 комплексов (по два на каждый округ). За их использование будет отвечать Главное управление по работе с личным составом ВС РФ.Производитель – ЗАО «Смарт Энерго Трейд». Компания планирует начать поставку в войска новых полевых клубов уже в этом году.«ПМИК получил разнообразное программное обеспечение. В распоряжении военных воспитателей – видеоредактор, программы для создания трехмерной графики, распознавания и редактирования текста. Предусмотрены конвертеры для преобразования видео в форматы мобильных устройств. Все компьютеры полевого клуба работают на базе защищенной российской операционной системы Alt Linux со встроенными офисными приложениями», – пишет газета.Военный эксперт Олег Желтоножко: