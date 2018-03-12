16:28 12 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Минобороны начнет закупку «мультимедийных вездеходов»

Российские военные воспитатели получат походные многофункциональные информационные комплексы (ПМИК), сообщают Известия.



ПМИК – это грузовой автомобиль-фургон с мультимедийным оборудованием для воспитательной работы и организации досуга военнослужащих в полевых условиях.


С помощью данного комплекса можно создать Wi-Fi сеть, транслировать видео в разрешении HD, а также выпускать разнообразную печатную продукцию – газеты, боевые листки и пр.

В военном ведомстве уже приняли принципиальное решение о закупке ПМИК. Всего предполагается приобрести 8 комплексов (по два на каждый округ). За их использование будет отвечать Главное управление по работе с личным составом ВС РФ.

Производитель – ЗАО «Смарт Энерго Трейд». Компания планирует начать поставку в войска новых полевых клубов уже в этом году.

«ПМИК получил разнообразное программное обеспечение. В распоряжении военных воспитателей – видеоредактор, программы для создания трехмерной графики, распознавания и редактирования текста. Предусмотрены конвертеры для преобразования видео в форматы мобильных устройств. Все компьютеры полевого клуба работают на базе защищенной российской операционной системы Alt Linux со встроенными офисными приложениями», – пишет газета.

Военный эксперт Олег Желтоножко:

Возможности нового комплекса позволят создавать информативный высококачественный медиапродукт, понятный для каждого бойца. Современная техника значительно упрощает процесс монтажа аудио- и видеоматериалов. Зрелищный сюжет реально сформировать за несколько часов. Можно в электронном виде готовить боевые листки, различные инструкции и памятки. Новые технологии позволят быстро донести информацию до каждого солдата. Можно использовать, в том числе, личные электронные устройства бойцов, а контент выкладывать на защищенный ресурс, доступный только для военнослужащих.

Использованы фотографии: РИА Новости/Григорий Сысоев
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. assa67 Сегодня, 14:52
    агит поезд возвращается....эт зачем? чтобы солдатики не скучали?....
    assa67
    1. Vita VKO Сегодня, 16:03
      Цитата: assa67
      агит поезд возвращается....эт зачем?

      Сейчас просто победить противника на поле боя недостаточно, нужно еще одержать победу в информационной сфере. Что бы ни у кого не возникало тени сомнения в законности действий войск и очевидных преступления против человечности всяких там террористических и неонацистских формирований. Хорошо бы такие ПМИК комплектовать бесшумными беспилотниками для объективного контроля районов миротворческих операций и системами онлайн трансляции.
      Vita VKO
      1. assa67 Сегодня, 16:08
        не спорю,пропаганда -великая вещь...но сколько тех солдат в тот кунг залезет?...
        Цитата: Vita VKO
        Возможности нового комплекса позволят создавать информативный высококачественный медиапродукт, понятный для каждого бойца. Современная техника значительно упрощает процесс монтажа аудио- и видеоматериалов. Зрелищный сюжет реально сформировать за несколько часов. Можно в электронном виде готовить боевые листки, различные инструкции и памятки. Новые технологии позволят быстро донести информацию до каждого солдата. Можно использовать, в том числе, личные электронные устройства бойцов, а контент выкладывать на защищенный ресурс, доступный только для военнослужащих.

        если только так
        assa67
  2. ОБЕРЕГ Сегодня, 14:52
    В военном ведомстве уже приняли принципиальное решение о закупке ПМИК. Всего предполагается приобрести 8 комплексов (по два на каждый округ). За их использование будет отвечать Главное управление по работе с личным составом ВС РФ.

    Маловато,но все же...удобство и досуг военослужащих дело нужное.Даже во времена ВОВ артисты выезжали на передовую и давали концерты с борта машины.
    ОБЕРЕГ
  3. MKPU-115 Сегодня, 14:53
    «мультимедийных вездеходов» - была такая у нас кинобудка на базе ГАЗ-66.
    MKPU-115
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 14:56
    Передвижной офисно пропагандистский пункт . Прикольный аппарат ... Помню был у нас в бригаде передвижной клуб , правда за время моей службы за пределы парка выехать так и не смог laughing А вообще в полях с такой штуковиной можно нормальный досуг организовать..
    КВУ-НСвД
  5. Palagecha Сегодня, 15:39
    Это все хорошо,но никакой автомобиль не заменит живую женщину.А тут у нас мертвая ТИШИНА.В то время как наши ракеты с ядерными двигателями бороздят пространство мирового космоса,стыдливо умалчивается эта проблема и никто про неё даже не заикается,но она существует и от неё не спрятаться...А ведь основа победы-это не железо,а моральный дух!
    Palagecha
  6. bogart047 Сегодня, 15:53
    порнуху крутить в HD качестве))
    bogart047
    1. MoJloT Сегодня, 16:09
      И в 5D формате
      MoJloT
Картина дня