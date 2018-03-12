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Инженерно-маскировочный полк пополнился новыми макетами техники
Макеты ракетных комплексов "Искандер" и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области, сообщает департамент информации Минобороны РФ.
Также в полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.
45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения - проведение инженерно-технические мероприятия по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.
В 45 инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие пневмоподпорные макеты военной техники- сообщили в департаменте.
Также в полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.
Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов- отметили в департаменте.
45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения - проведение инженерно-технические мероприятия по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ