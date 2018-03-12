16:26 12 марта
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Инженерно-маскировочный полк пополнился новыми макетами техники

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Макеты ракетных комплексов "Искандер" и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области, сообщает департамент информации Минобороны РФ.

Инженерно-маскировочный полк пополнился новыми макетами техники


В 45 инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, "Бук", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие пневмоподпорные макеты военной техники
- сообщили в департаменте.


Также в полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.

Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов
- отметили в департаменте.

45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения - проведение инженерно-технические мероприятия по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. ul_vitalii Сегодня, 14:56 Новый
    Пока нужно в Турцию отправить, пусть американцев позлят.
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    ul_vitalii
    1. RASKAT Сегодня, 14:56 Новый
      Это все какое то надувательство. wassat
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      RASKAT
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:02 Новый
        Напомнило:
        "Армянское радио спрашивает: "Что такое беременная женщина?" Ответ: "Это женщина над которой пошутили, а она надулась." feel
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        СРЦ П-15
        1. Chertt Сегодня, 15:15 Новый
          Чудо оружие. По нему выстрелили, а оно свистнуло и улетело
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          Chertt
          1. bazzbazz Сегодня, 15:20 Новый
            И так у нас появились летающие Искандеры. Запад в шоке)
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            bazzbazz
    2. uav80 Сегодня, 15:13 Новый
      Турки неплохо и надувных леопардов используют для отлова курдских ПТУРшиков...
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      uav80
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 14:57 Новый
    Мужики, кто силен в этом вопросе. На сколько в преддверии третьего десятилетия 21 века, таки способы маскировки актуальны? Ну, для оптики спутника пожалуй да. А для беспилотника? Есть ли способы выдать ложное излучение объекта, тоже тепло?
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    Невский_ЗУ
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:03 Новый
      Там не только надувные игрушки , но и имитаторы в комплекте ...
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      КВУ-НСвД
    2. Doliva63 Сегодня, 15:16 Новый
      В вопросах маскировки не силён, но в начале 80-х, помнится, на спектрозональной плёнке видно было даже, где дёрн переложили laughing Это что касается растительных фонов. Касательно макетов техники - опытный дешифровщик в стерео различал. Какие ныне технологии, не знаю.
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      Doliva63
    3. RASKAT Сегодня, 15:16 Новый
      Мужики, кто силен в этом вопросе. На сколько в преддверии третьего десятилетия 21 века, таки способы маскировки актуальны? Ну, для оптики спутника пожалуй да. А для беспилотника? Есть ли способы выдать ложное излучение объекта, тоже тепло?
      Это же не только резиновые надувные изделия, это КОМПЛЕКС! В комплекте имеются уголковые отражатели имитирующие сигнатуру реальных целей, есть грелки, типа старых утюгов на углях, имитирующие тепловую сигнатуру, так же имеются тепловые пушки, тоже подогревают макеты. Так же имеются источники излучения имитирующие работу РЛС ЗРК. Причем все это надувательство, это не просто рассчитано тупо стоять и терпеть удары по себе. В паре с ней как правило должно работать подразделение Радио Разведки, засекать и выдавать информацию от куда, кто и за чем облучает макеты.
      Вот как то так примерно soldier
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      RASKAT
    4. FalconD Сегодня, 15:46 Новый
      Актуальны думаю, но они ничего не маскируют!...При массовом использовании, в условиях масштабного перемещения войск и вооружения...почему бы и нет?
      Излучать эти дутики тоже могут...,а в случае необходимости частично принять на себя удар дорогостоящими боеприпасами, которые даже у самого сильного противника не бесконечны...
      Но надо понимать, что все эти средства в комплексе будут применяться...с другими средствами маскировки и "обманками"!
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      FalconD
  3. bazzbazz Сегодня, 14:59 Новый
    А может Кинжалы, Авангарды и Статусы тоже надувные?)) Но ничего, пусть наши партнеры переживают и репу чешут)
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    bazzbazz
  4. ОБЕРЕГ Сегодня, 15:37 Новый
    А "БЕСПОКОЙНОЕ" хозяйство растет...(как в к/ф "Беспокойное хозяйство")
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    ОБЕРЕГ
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:48 Новый
    А это хорошая тема, скрытие и имитация, помнится скакуасы ржали недавно, мол войска России надувные. А обмануть с помощью такого нехитрого устройства можно))

    Помню, в детстве, читал книгу "О смелых и умелых", там на фрицев охотились с помощью куклы набитой соломой))
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    Генерал Песчаных Карьеров
  6. FalconD Сегодня, 15:49 Новый
    Вот такая история гуляет...на истинность не претендует, но всё же интересна!

    Во время второй мировой войны, германские и союзные войска регулярно совершали бомбовые налеты на аэродромы друг друга. Поэтому, германское командование отдало приказ построить полный макет аэродрома и самолетов из дерева, чтобы отвлечь внимание союзников. Строительство проходило в обстановке строжайшей секретности. Но, однажды над аэродромом пролетел бомбардировщик союзников и сбросил лишь одну бомбу, после чего строительство прекратилось. Бомба была деревянной.
    После того, как англичане сбросили деревянную бомбу, немцы решили расположить на этом игрушечном аэродроме настоящие самолеты, ведь англичане, зная об имитации аэродрома, будут считать их макетами. Через два дня после перебазирования немецких самолетов англичане опять разбомбили этот аэродром, но уже настоящими бомбами. В конце бомбардировки был сброшен вымпел со словами: "А вот это уже другое дело!".
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    FalconD
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