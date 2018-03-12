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Перемога. Украина нарастила импорт угля из России на 63 процента
Украинские СМИ сообщили об очередной большой «перемоге». Издание UaProm, рассказывающее о положении дел в украинской промышленности, сообщает о резком увеличении объёмов закупки угля у России. Так, с начала года (до 1 марта) Украина импортировала из России на 63% каменного угля и антрацита больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумма, полученная Россией от продажи угля Украине в течение двух первых месяцев 2018 года, составила более 304 млн долларов.
Представленная статистика говорит о том, что российская доля украинского импорта угля составила почти 59%. У США Киев купил угля на 149 млн долларов, у Канады – на 48 млн, у других стран – на 14 млн.
Таким образом, страна, которая ранее входила в число ведущих стран-экспортёров угля в Европе, теперь усилиями властей превратилась в беспросветного импортёра, продолжающего лишь наращивать закупки за рубежом.
Кстати, если импорт Украиной каменного угля из РФ вырос на 63%, то как же быть с «соколами» Семёна Семенченко, заявившего, что блокирует «все маршруты торговли с российским агрессором»? Неужели не доглядели...
Представленная статистика говорит о том, что российская доля украинского импорта угля составила почти 59%. У США Киев купил угля на 149 млн долларов, у Канады – на 48 млн, у других стран – на 14 млн.
Таким образом, страна, которая ранее входила в число ведущих стран-экспортёров угля в Европе, теперь усилиями властей превратилась в беспросветного импортёра, продолжающего лишь наращивать закупки за рубежом.
Кстати, если импорт Украиной каменного угля из РФ вырос на 63%, то как же быть с «соколами» Семёна Семенченко, заявившего, что блокирует «все маршруты торговли с российским агрессором»? Неужели не доглядели...
Использованы фотографии: Фейсбук
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