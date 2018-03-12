16:23 12 марта
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Перемога. Украина нарастила импорт угля из России на 63 процента

Украинские СМИ сообщили об очередной большой «перемоге». Издание UaProm, рассказывающее о положении дел в украинской промышленности, сообщает о резком увеличении объёмов закупки угля у России. Так, с начала года (до 1 марта) Украина импортировала из России на 63% каменного угля и антрацита больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумма, полученная Россией от продажи угля Украине в течение двух первых месяцев 2018 года, составила более 304 млн долларов.

Представленная статистика говорит о том, что российская доля украинского импорта угля составила почти 59%. У США Киев купил угля на 149 млн долларов, у Канады – на 48 млн, у других стран – на 14 млн.

Перемога. Украина нарастила импорт угля из России на 63 процента



Таким образом, страна, которая ранее входила в число ведущих стран-экспортёров угля в Европе, теперь усилиями властей превратилась в беспросветного импортёра, продолжающего лишь наращивать закупки за рубежом.

Кстати, если импорт Украиной каменного угля из РФ вырос на 63%, то как же быть с «соколами» Семёна Семенченко, заявившего, что блокирует «все маршруты торговли с российским агрессором»? Неужели не доглядели...

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 46

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  1. Чёрный Сегодня, 15:04
    Фигня, шумерам выдадут за пенсильванский...хотя нет. Скажут: Россия платит контрибуции углём wassat
    Чёрный
    1. kit88 Сегодня, 15:06
      Пенсильванский, это тот что в Новороссийском порту загружают?
      kit88
      1. Чёрный Сегодня, 15:10
        Цитата: kit88
        Пенсильванский, это тот что в Новороссийском порту загружают?

        ну да...он самый.Вот только почему активисты допускают такое, необходимо срочно перекрыть рельсы и высушить море laughing
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 15:14
          Ну в итоге этот кровавый уголь сжигают, т.е. уничтожают. Так что все нормально. Только вот с тем, что за него платить приходится, как-то не очень красиво получается smile
          Тралл
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:15
          Цитата: Чёрный
          необходимо срочно перекрыть рельсы и высушить море

          а что тогда для истории останется? ведь не поверят что они его копали lol
          Angel_and_Demon
          1. Чёрный Сегодня, 15:32
            Цитата: Angel_and_Demon
            а что тогда для истории останется? ведь не поверят что они его копали

            Ерунда...им ещё что нибудь сочинят wassat
            Чёрный
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:01
              Цитата: Чёрный
              Ерунда...им ещё что нибудь сочинят

              они даже на уровне Израиля
              Angel_and_Demon
        3. 210окв Сегодня, 15:55
          Как не стыдно....За что же "сотню" отправили на небо..Похерили цветущую когда то республику..А сейчас барыги скупают уголь у агрессора.....А ничего удивительно-территория терпил,барыг и зомби.. fool
          Цитата: Чёрный
          Цитата: kit88
          Пенсильванский, это тот что в Новороссийском порту загружают?

          ну да...он самый.Вот только почему активисты допускают такое, необходимо срочно перекрыть рельсы и высушить море laughing
          210окв
      2. RASKAT Сегодня, 15:20
        Пенсильванский, это тот что в Новороссийском порту загружают?
        Ох если бы. Боюсь настоящий Пенсильванский загружают в Таганроге и он из ДНР. Вот это Перемога так Перемога.

        Вопросс в другом газовый вентиль мы вроде как собираемся прикрутить году так в 2019, воспользуемся ли мы и этим рычагом. Американский в 2 раза дороже, можно продавать украине свой уголь по цене допустим на 10-20% доллоров дешевле американского. Куда они денутся? Купят. Дополнительная прибыль, понимаешь?
        RASKAT
        1. фигвам Сегодня, 15:33
          Перемога. Украина нарастила импорт угля из России на 63 процента

          Это реально, а весь мир думает что им поставляют газ, Польша и Словакия.
          фигвам
    2. Доктор Бармалей Сегодня, 15:07
      Скажут: Россия платит контрибуции углём

      Доктор Бармалей
      1. volodya Сегодня, 15:12
        Ну вот! А то всё ,война с Россией!
        volodya
        1. NEOZ Сегодня, 15:55
          Цитата: volodya
          Ну вот! А то всё ,война с Россией!

          а разве нет?
          покупка русского угля не мешает им убивать русских...
          NEOZ
    3. Евдоким Сегодня, 15:18
      Цитата: Чёрный
      Фигня, шумерам выдадут за пенсильванский...хотя нет. Скажут: Россия платит контрибуции углём

      Экономические новости из Украины можно без худ. обработки читать юмористам в "Смехопанораме" laughing
      Евдоким
  2. assa67 Сегодня, 15:05
    закупать у оккупантов сепаровский уголек..перемога так перемога
    assa67
    1. Чёрный Сегодня, 15:07
      Цитата: assa67
      закупать у оккупантов сепаровский уголек..перемога так перемога

      Российский газ покупают у Словакии, донецкий уголь у России. Вот что значит работать "по-европейски" laughing...ни якой гидности
      Чёрный
      1. assa67 Сегодня, 15:14
        Цитата: Чёрный
        Кстати, если импорт Украиной каменного угля из РФ вырос на 63%, то как же быть с «соколами» Семёна Семенченко, заявившего, что блокирует «все маршруты торговли с российским агрессором»? Неужели не доглядели...

        видимо обнаружены залежи вагонов с углем прямо под куевом lol
        assa67
        1. роман66 Сегодня, 15:30
          Кузбасс дает хoхлам угля. хоть мелкого. но до ...
          роман66
          1. assa67 Сегодня, 15:50
            Рома!Вы шо!от москалей ни капли в рот ,ни сантиметра в ...у laughing ....
            assa67
            1. роман66 Сегодня, 15:59
              чтоб эти любители халявы хоть от чего-то отказались?
              Прекращена транспортировка "Кока-Колы" через Украину. - Они из нее газ крадут
              роман66
              1. assa67 Сегодня, 16:05
                laughing забавно....с угольком халявы не получается
                Цитата: роман66
                При этом сумма, полученная Россией от продажи угля Украине в течение двух первых месяцев 2018 года, составила более 304 млн долларов.
                assa67
  3. Копчёный Сегодня, 15:07
    Напишите кто нибудь в СБУ срочно!!!111
    Копчёный
    1. Чёрный Сегодня, 15:12
      Цитата: Копчёный
      Напишите кто нибудь в СБУ срочно!!!111

      В СБУ буржуйки тоже сепарским углём топят laughing
      Чёрный
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:17
        Цитата: Чёрный
        В СБУ буржуйки тоже сепарским углём топят

        ну не совсем - его матрасы перед этим освещают, так что он уже гейропейский
        Angel_and_Demon
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:15
    Так это же уголь с Донбасса! Только завезенный через Россию laughing
    Горный стрелок
    1. kit88 Сегодня, 15:30
      Чего шумишь? Это тайна. Никто не должен знать.
      kit88
    2. Hammerlock Сегодня, 15:45
      теперь они его от ненависти ещё больше сжигать будут
      Hammerlock
  5. bankirchik34 Сегодня, 15:15
    та не, паклеп, петюня сказал шо соскачили с газовой иглы и видать наскочили на угольную. Везде вилы, рука кремля smile
    bankirchik34
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 15:15
    Скорее перемога для шахтёров Донбасса и продающих добытый ими уголь посредников..
    КВУ-НСвД
  7. Masya Masya Сегодня, 15:17
    змерз маугли...
    lol
    Masya Masya
    1. злой партизан Сегодня, 15:26
      Цитата: Masya Masya
      змерз маугли...

      да чё там маугли. Кошечек жалко!:

      feel
      злой партизан
    2. роман66 Сегодня, 15:34
      коварство москaлей неоспоримо - напустить холоду. и коварно продавать уголь привет! hi love
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 15:38
        приветик, Роман! love
        Цитата: роман66
        коварство москaлей неоспоримо - напустить холоду.

        и забыть Деда Мороза вна краине! lol
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 15:42
          так они и пытаются забанить, а он все морозит и морозит. Снегурки еще эти - " давайте позовем дедушку Мороза"- козы драные, никакого понятия о политике
          роман66
  8. злой пиннокио Сегодня, 15:18
    а как же кизяк его же должно быть много еще
    злой пиннокио
    1. роман66 Сегодня, 15:31
      уже нет - жрать-то тоже нечего!
      роман66
  9. ul_vitalii Сегодня, 15:20
    Это будет являться конфискатом Донецкого угля у России, чтобы не повадно было.
    ul_vitalii
  10. злой партизан Сегодня, 15:24
    Короче. Мы по углю отобъём всё то, что Газпром просрал в Стокгольме. Вот такая многоходовочка вырисовывается.... bully
    злой партизан
  11. MKPU-115 Сегодня, 15:25
    Цитата: Горный стрелок
    Так это же уголь с Донбасса! Только завезенный через Россию laughing

    Тс-с-с!!! fool
    MKPU-115
  12. remstroi1179 Сегодня, 15:30
    Вопрос на сколько их ещё хватит ?крнда выдохнутся , кредиты эе тоже надо отдовать
    remstroi1179
  13. serega61 Сегодня, 15:30
    Вот и уголь из Донбасса пошёл в ход.
    serega61
  14. Сергей-8848 Сегодня, 15:35
    Понятия "перемога" и "зрада", усиленно нам вколачиваемые в головы, окончательно перемешались. Лучше -смотреть.
    Всё, что надо после опубликования победной новости от укрофашистов, - подождать неделю.
    Сергей-8848
  15. MKPU-115 Сегодня, 15:37
    Цитата: злой партизан
    Короче. Мы по углю отобъём всё то, что Газпром просрал в Стокгольме. Вот такая многоходовочка вырисовывается.... bully

    А разве уже платит?
    MKPU-115
  16. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:42
    Пусть скакуасы покупают, а то у наших шахтеров совсем плохо с работой. Хоть какой толк со свидомых будет. А как они потом его назовут, американским или с Альфа Центавра, совсем пофиг.
    Генерал Песчаных Карьеров
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 15:48
    Ну и где все эти активисты грязнозадые? Уголь-то агрессорский!
    КОТ БАЮН
  18. лысова Сегодня, 16:21
    Похоже парашенская верхушка подсела на схему - не волнует цена - главное откат от продавца. А деньги заплатит ЕС и им подобные, один хрен они вернуться, через продажу. Итог - карманы набиты - народ в ней самой - продавцы довольны.
    лысова
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