Шведы могут спать спокойно: новый «Грипен» выходит против Су-57
Есть такая страна – Швеция. Давно. Собственно, а почему бы и не быть? Тем более, что это одна из европейских монархий. Небольшая, населением меньше Москвы будет, но тем не менее.
Времена, когда поступи шведов все боялись, канули в лету. До недавнего времени шведы вообще были этакими нейтралами по типу Швейцарии. Что, правда, не мешало им в двух мировых войнах быть верной сырьевой базой для Германии.
Но сегодня Швеция – это в целом тихое и мирное местечко. Живут-поживают, иногда, правда, взбрыкивают, но это только когда русские подводные лодки в фиорды косяками на нерест заходят.
Но недавно снова того… Весна, видимо.
Довольно серьезная газета «Aftonbladet» («Вечерний клинок») опубликовала статью, в которой говорится… Сложно понять, но в принципе — о достижениях шведского самолетостроения. (Så står sig Gripen E – mot ryska superplanet)
Нет, достижения есть. Фирма Saab в мире авиации известна и пользуется заслуженным уважением. И боевые самолеты этой фирмы стоят на вооружении не только шведских ВВС, но и ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда.
И болгары все внимательнее посматривают в сторону «Грипенов». А уж участие в индийском тендере – это ли не признание мирового уровня?
Но вот то, что шведские журналисты и эксперт господин Блум бабахнули в своей статье «Грипен» против «русского суперсамолета» — это весенний перебор по всем статьям.
Суть в том, что через пару-тройку лет в свет выйдет новая модификация основного шведского боевого самолета JAS 39 Gripen – «E».
Молодцы, поздравляем.
А вот дальше авторы немного так переборщили с ура-патриотизмом. Ну да, «Грипен» серии «Е» — это, наверное, шаг к шведскому истребителю пятого поколения. Но зачем же его равнять с F-22 и Су-57?
«Су-57 — это первый российский истребитель пятого поколения. Со своими технологиями незаметности, продвинутыми радарами с АФАР и ракетами дальнего радиуса действия он отвечает на вызов самого передового истребителя-перехватчика США F-22 «Raptor» — наравне со шведским «Gripen E».
Вот так, да? Так незаметно, но уверенно, шведы вдруг встали в один строй с теми, кто противостоит «русской угрозе»?
И мало того, что в строй вроде как встали, да еще и получается, что этот «Gripen E» находится как бы наравне с Су-57. Шведы, дорогие, вы уж простите, но по всем параметрам если уж и равнять, то в лучшем случае с МиГ-35.
Да и то обидно выходит.
Давайте уж по-честному: русский одноклассник «Грипена» — это Як-130.
Это если так, без натягивания совы на глобус. Потому что даже МиГ-35 выглядит этаким чудищем рядом с «Грипеном».
Вообще, что такое «Грипен»?
Да вот такой он, как в названии. JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик.
Кофе «три в одном», и все три составляющие как бы не самые лучшие. Хотя коктейль «Грипен» в общем и целом неплох и заборист.
Но пихать его к пятому поколению… Даже в перспективе… Лет через 10… Не комильфо.
Начну с невидимости. Планер остался практически прежним и о существенном снижении заметности вообще не может идти и речи.
Поставили РЛС с АФАР. Отлично, но это не 5-е поколение как бы. Опция полезная и современная, но у наших самолетов она становится обыденностью.
Сверхзвуковая ракета «воздух-воздух» «Метеор» с дальность в 100 км. Хорошо. Европейцы с ракетой изрядно потрудились, но «Грипен» стал первым, на кого ее вешают. Так что о том, насколько «Метеор» плох или хорош, стоит поговорить чуть попозже.
Заменили двигатель. Теперь вместо «родного» с тягой на форсаже, равной 8160 кгс, будет стоять «американец» от F/A-18E, который выдает на форсаже 9700 кгс. Да, максимальная скорость выросла с 2000 км/ч до 2350 км/ч.
Но о сверхзвуке в бесфорсажном режиме остается только грезить. И куда тут равняться с нашими, которые умеют это? Управляемый вектор тяги – да, но это сегодня тоже плюс, а не решающее преимущество.
Есть также прекрасная оптико-локационная система, работающая в видимом и инфракрасном диапазонах. Но комплекс активной обороны остался на уровне четвертого поколения. Стандартный набор: средства предупреждения о радиолокационном и лазерном облучении и автомат отстрела тепловых ловушек.
Боевая нагрузка тоже не впечатляет. В перспективе увеличение до 6000 кг. Ну не бог весть что и все равно, изрядно меньше, чем у наших.
Самолет, как истребитель, хорош. Тут спорить нечего. Вполне способен конкурировать как на рынках, так и в бою с самолетами четвертого поколения от F-15/16, «Рафаля», «Тайфуна» до МиГ-29См и Су-30.
А вот насчет Су-35 и МиГ-35, тут сомнительно. У наших и авионика более современная, и ракеты получше будут. «Метеор» со своими 100 км, конечно, хорош. Но Р-27 (110 км) точно не хуже. Более того, «Метеор» в полете «светится» как прожектор за счет использования активной ГСН с радаром. А Р-27 — пассивная. Да еще и имеется модификация и с инфракрасной ГСН.
Ну а как «Метеор» будет против «Хибин» — опять же, что-то мне подсказывает, что наши средства РЭБ изрядно так получше будут.
В качестве штурмовика «Грипен» вообще рассматривать не стоит. Это так… Для красного словца написано. Ну какой из него штурмовик?
Один двигатель, брони нет. Смех, да и только. Тут у нормальных двухдвигательных бронированных штурмовиков проблемы с ПЗРК, а куда «Грипену»?
Только в скорбную статистику.
Тем более, что в номенклатуре самолета напрочь отсутствует то, чем, собственно, можно штурмовать. То есть бомбы и ракеты.
Нет, вообще они есть. Но есть фугасная ракета «воздух-поверхность», есть противокорабельная ракета. Но нет противотанковой ракеты, нет противолокационной.
Да и к используемой (вроде бы) AGM-65 «Maverick» не то чтобы вопросы есть, а… В целом ветерана обижать не хочется. Все-таки почти 50 лет в строю. Да, для «Мэврика» что танк, что нагретый на солнце железный гараж – все едино, но как-то считать это пусть и модернизированное ископаемое в качестве оружия для пятого поколения…
В целом кому-то (возможно, что и господину Блуму) просто захотелось поурякать. А заодно и показать «этим русским», как их никто не боится. «Шведский ответ» на выступление Путина, скажем так.
В таком аспекте – вполне.
Но насколько серьезным противником сможет стать в будущем «Грипен Е»…
Нет, не для Су-57. Это как в той сказке Пушкина: сперва с младшенькими совладай.
Младшенькие – это Су-30СМ, Су-35С, МиГ-35.
А там посмотрим.
Но в целом после такого замечательного отпора шведы могут спать спокойно. «Грипен Е» надежно защитит их от Су-57.
Один только нюанс: а вдруг эти русские не захотят ждать, пока шведы выпустят этот «Грипен»?
Что тогда?
Автор: Роман Скоморохов
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