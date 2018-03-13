C-500 «Прометей». Старт производства и события ближайшего будущего

По материалам:

https://kommersant.ru/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

https://iz.ru/

http://rg.ru/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-373.html

Одной из самых ожидаемых новинок в области российского вооружения и техники является перспективный зенитный ракетный комплекс С-500, также известный под шифрами «Триумфатор-М» и «Прометей». По известным данным, пока этот проект находится на стадиях конструкторских работ и еще не продвинулся дальше проверок отдельных компонентов. Тем не менее, работы продолжаются, и вскоре дадут новые результаты. Как стало известно не так давно, оборонная промышленность начала сборку определенных компонентов будущего зенитного комплекса.Долгожданные и интереснейшие сведения о ходе проекта С-500 в конце февраля раскрыл вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью для издания «Коммерсантъ». Высокопоставленный чиновник, курирующий оборонную промышленность, рассказал о последних работах и успехах в этой области. Среди прочего он упомянул текущие работы в сфере зенитных систем. Не углубляясь в детали, Д. Рогозин огласил сведения о работах в рамках двух последних проектов зенитных систем.По словам вице-премьера, не так давно открытый и запущенный Нижегородский машиностроительный завод теперь занимается изготовлением продукции в сфере противовоздушной обороны. Он уже «приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси». Кроме того, предприятие собирает компоненты подобных систем, базирующиеся на колесных полуприцепах.Из последних заявлений вице-премьера может следовать, что один из важнейших проектов последнего времени дошел до стадии производства опытной техники. Таким образом, в ближайшем будущем должны будут стартовать испытания С-500, по результатам которых комплекс, пройдя доводку, сможет попасть на вооружение. В недавнем прошлом руководство военного ведомства указывало, что такие системы начнут службу в 2020 году. Выходит, что на проверки и необходимые доработки «Прометея» остается не так уж много времени.По известным данным, история современного проекта началась в первых годах прошлого десятилетия. К 2005 году специалисты концерна «Алмаз-Антей» изучили текущее положение дел и возможности в отношении дальнейшего развития зенитных средств. Вскоре появилось решение о запуске проекта, ведущая роль в котором отдавалась ГСКБ «Алмаз-Антей». Также к работам планировалось привлечь множество других организаций оборонной промышленности, которым следовало поручить создание и выпуск отдельных комплектующих.Согласно разным источникам, к 2010 году был создан технический проект нового ЗРК. Уже к этому времени были изготовлены и испытаны некоторые компоненты будущего комплекса. Для проведения определенных проверок предприятия-участники программы построили набор различных макетов и имитаторов.Тогда же, в 2010 году, в открытой печати появился индекс новой системы – 55Р6М. Современные обозначения С-500 и «Прометей» стали известны позже, только весной 2012 года. Почти одновременно с этим было объявлено о планах по будущему серийному производству новой техники. Специально для сборки ракет и прочих средств перспективного комплекса предлагалось построить два новых завода. Часть компонентов для современных и перспективных ЗРК планировалось собирать в Кирове, прочие – в Нижнем Новгороде. Согласно изначальным планам, оба завода должны были заработать уже в 2015 году.По ряду причин, как нередко случается со сложнейшими проектами, сроки реализации отдельных этапов и всего проекта в целом неоднократно смещались. Так, насколько известно, первые испытания полноценных компонентов комплекса изначально планировалось провести еще в конце прошлого десятилетия, а к 2014-15 году «Прометей» мог бы поступить на вооружение. Впоследствии планы серьезным образом изменились. К примеру, уже в 2013-м принятие на вооружение перенесли на 2017-18 годы.Впрочем, и эти планы не оправдались. По определенным причинам, испытания ракет нового комплекса начались только летом 2014 года, что заметным образом сместило дальнейшие этапы проекта. Примерно год назад заместитель министра обороны Юрий Борисов указал, что теперь поставка опытного образца ЗРК С-500 запланирована на 2020-й.Последние сообщения официальных лиц могут быть поводом для оптимизма. После неоднократного изменения графика работ промышленности все же удалось запустить новые этапы программы. Как рассказал несколько недель назад Д. Рогозин, Нижегородский машиностроительный завод уже занялся сборкой некоторых компонентов перспективного комплекса. Очевидно, речь идет о наземных средствах зенитной системы, таких как самоходная пусковая установка, машины управления и связи и т.д.Если в настоящее время промышленность строит такую технику, то основания для негативных прогнозов пока отсутствуют. Завод-изготовитель и смежные предприятия вполне способны завершить нужные работы в установленный срок и передать опытный образец «Прометея» / «Триумфатора-М» на испытания к 2020 году. Таким образом, после ряда переносов и определенных проблем того или иного характера, важнейший проект С-500 все же будет доведен до желаемого финала.Учитывая время, необходимое для проведения испытаний, можно представить, когда промышленности удастся запустить полномасштабное серийное производство новой техники, а войска начнут получать заказанные образцы. Если опытный С-500 отправится на полигон к 2020 году и не столкнется с серьезными проблемами, то освоение серийной техники сможет стартовать уже в первой половине двадцатых годов. Требуемое количество комплексов, по понятным причинам, пока остается неизвестным. Речь может идти, как минимум, о нескольких десятках комплектов.Официальные лица неоднократно упоминали некоторые подробности будущей организации серийного производства. Так, ракеты для комплекса С-500 планируется выпускать на Кировском машиностроительном предприятии, начавшем работу всего два года назад. Окончательная сборка машин с наземными средствами комплекса будет осуществляться в Нижнем Новгороде, где в недавнем прошлом так же были построены новые производственные мощности. В роли поставщиков тех или иных компонентов в программе «Триумфатор-М» будут участвовать различные другие предприятия из состава концерна ВКО «Алмаз-Антей».Большая часть сведений о технических характеристиках и облике комплекса С-500 пока не раскрывалась. Более того, остается неизвестным даже точный внешний вид системы и ее отдельных компонентов. При этом прозвучавшие заявления отдельных лиц, а также опубликованные документы позволяют составить примерную картину и понять, что именно в будущем получат российские вооруженные силы.Из известных данных следует, что целью проекта С-500 «Прометей» является создание нового зенитного комплекса, условно относимого к пятому поколению, и способного решать широкий круг боевых задач. Комплекс должен будет бороться как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. Следует ожидать, что в последнем случае ЗРК сможет атаковать баллистические ракеты малой или средней дальности. При этом он должен получить зенитные ракеты большой или сверхбольшой дальности.По разным оценкам, ЗРК С-500 сможет атаковать цели на дальностях до 350-400 км. Также существуют и более смелые прогнозы, согласно которым дальность стрельбы некоторых используемых ракет будет значительно выше. Одновременно с этим в состав комплекса могут не включать ракеты малой и средней дальности, из-за чего работа на таких рубежах будет возлагаться на другие зенитные системы. Очевидно, что, являясь комплексом для объектовой противовоздушной обороны, С-500 будет работать совместно с другими системами, имеющими иные характеристики.В связи с особыми задачами в состав перспективного комплекса должна входить радиолокационная станция обнаружения с высокими характеристиками. Согласно разным оценкам, при работе в качестве средства противовоздушной обороны комплекс С-500, используя штатную РЛС обнаружения с активной фазированной антенной решеткой, сможет находить цели на дальностях не менее 500-600 км. В случае с работой по баллистическим целям предполагаемая дальность обнаружения может достигать 1500-2000 км. Впрочем, официальные лица пока не упоминали реальные характеристики РЛС комплекса.По очевидным причинам, в состав комплекса войдет отдельный командный пункт, задачей которого будет сбор информации от собственных средств обнаружения с последующей ее обработкой и выдачей команд пусковым установкам. Следует ожидать, что средства управления ЗРК С-500 смогут выдавать информацию о тактической обстановке другим потребителям, а также получать актуальные данные со стороны.По известным данным, с точки зрения мобильности комплекс «Прометей» будет похож на существующие С-300П и С-400. Все средства должны будут монтироваться на специальных колесных шасси высокой грузоподъемности, отличающихся высокими характеристиками подвижности на шоссе и бездорожье. Согласно разным данным, носителями оборудования из состава С-500 могут стать автомобили марок БАЗ и МЗКТ. В прошлом на различных выставках и иных подобных мероприятиях неоднократно фигурировали изображения специальных шасси, оснащенных агрегатами из состава зенитных комплексов.Ожидается, что зенитные управляемые ракеты большой и сверхбольшой дальности будут отличаться соответствующими габаритами, из-за чего их пусковая установка должна иметь соответствующие размеры. В связи с этим в качестве носителя специальной аппаратуры могут использоваться брянские и минские машины, имеющие не менее четырех осей. Так, брянские автостроители создали шасси БАЗ-69096 с колесной формулой 10х10. Белорусское предприятия, в свою очередь, разработало похожую машину МЗКТ-792911 с шестью ведущими мостами.Перспективный зенитный комплекс С-500 «Прометей» является новым представителем отечественного направления систем большой дальности, предназначенных для объектовой ПВО. При этом в ходе создания такого комплекса были учтены актуальные угрозы и возможные пути развития ударных систем будущего. Все это позволяет примерно представить, какую именно роль будут играть новые комплексы в обновленной системе противовоздушной и противоракетной обороны.Отечественная ПВО и в прошлом, и сейчас имеет эшелонированную архитектуру и включает комплексы с разными характеристиками, обеспечивающими многократное прикрытие заданных районов. ЗРК С-500, отличаясь повышенными характеристиками, способен дополнить существующие системы большой дальности в их зоне ответственности, а также расширить возможности ПВО, увеличив максимальный радиус поражения цели. Возможность перехвата баллистических ракет оперативно-тактического класса, малой и средней дальности заметным образом увеличивает потенциал системы ПВО и ПРО в целом.Ранее упоминалось, что первые серийные комплексы С-500 будут развернуты вблизи Москвы. Их задачей станет прикрытие главных административных и военных объектов, а также всего центрального промышленного района. По всей видимости, «Прометеи» планируется использовать вместе с существующей системой стратегической ПРО Москвы и, возможно, они будут работать вместе с существующими средствами обнаружения и управления. В дальнейшем позиционные районы «Прометеев» должны будут появиться и в других районах страны. С их помощью армия сможет прикрыть базы военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения и т.д., крупные города и промышленные районы.Количество систем С-500, планируемых к заказу и постановке на вооружение, пока остается неизвестным. Согласно текущим планам министерства обороны, вооруженные силы до конца текущего десятилетия должны получить и поставить на дежурство 56 дивизионов ЗРК С-400. 46 таких комплектов уже передано заказчику и отправлено в части, а оставшиеся 10 будут построены и сданы в самое ближайшее время. Вскоре после этого армия получит первые серийные С-500. Какой именно подход к перевооружению будет использоваться – пока не уточнялось. Вероятно, новый «Прометей» сначала будет дополнять имеющиеся С-400. Замену последних стоит ждать только в отдаленном будущем.К перспективному зенитному ракетному комплексу С-500 предъявляются особые требования, что известным образом сказывается на сложности работ. Результатом этого были несколько переносов сроков начала испытаний и производства. Впрочем, все основные проблемы были преодолены, и промышленность запустила новый этап программы. Как стало известно в конце февраля, к настоящему времени в Нижнем Новгороде началась сборка наземных компонентов «Прометея».После долгих лет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ новый образец вооружения для противовоздушной обороны приблизился к испытаниям и последующему принятию на вооружение. Все говорит о том, что актуальные планы о начале эксплуатации в 2020 году будут выполнены. Вооруженные силы получат самый совершенный на данный момент комплекс ПВО и ПРО, а страна благодаря этому повысит свою обороноспособность.