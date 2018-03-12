Ушёл из жизни гениальный Олег Табаков

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист Советского Союза, неподражаемый Олег Павлович Табаков. Информацию о кончине гениального актёра театра и кино подтверждают в пресс-службе МХТ им.Чехова.Олег Павлович был госпитализирован 27 ноября прошлого года в реанимационное отделение 1-й градской больницы города Москвы с диагнозом "воспаление лёгких". В пресс-службе клиники тогда сообщили, что состояние пациента крайне тяжёлое. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Олега Табакова, однако к выздоровлению это не привело. По последним данным, Олег Павлович находился в состоянии искусственной комы.Олег Табаков являлся по-настоящему народным артистом страны. Его неподражаемые роли и узнаваемый голос десятилетиями были визитной карточкой советского театра, кинематографа и даже мультипликации.Олег Павлович родился в 1935 году в Саратове. За свою творческую карьеру был награждён многочисленными званиями и наградами. Так, в 1967 и 1997 годах становился лауреатом Государственных премий (сначала СССР, потом РФ). Являлся двукратным обладателем национальной российской премии "Золотая маска". Был награждён орденом За заслуги перед Отечеством."Военное обозрение" выражает соболезнования родным, близким и коллегам Олега Табакова.Это по-настоящему огромная утрата не только для театра и кино, но и для всей русской культуры.