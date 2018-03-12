19:13 12 марта
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Ушёл из жизни гениальный Олег Табаков

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист Советского Союза, неподражаемый Олег Павлович Табаков. Информацию о кончине гениального актёра театра и кино подтверждают в пресс-службе МХТ им.Чехова.
Олег Павлович был госпитализирован 27 ноября прошлого года в реанимационное отделение 1-й градской больницы города Москвы с диагнозом "воспаление лёгких". В пресс-службе клиники тогда сообщили, что состояние пациента крайне тяжёлое. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Олега Табакова, однако к выздоровлению это не привело. По последним данным, Олег Павлович находился в состоянии искусственной комы.
Олег Табаков являлся по-настоящему народным артистом страны. Его неподражаемые роли и узнаваемый голос десятилетиями были визитной карточкой советского театра, кинематографа и даже мультипликации.
Ушёл из жизни гениальный Олег Табаков

Олег Павлович родился в 1935 году в Саратове. За свою творческую карьеру был награждён многочисленными званиями и наградами. Так, в 1967 и 1997 годах становился лауреатом Государственных премий (сначала СССР, потом РФ). Являлся двукратным обладателем национальной российской премии "Золотая маска". Был награждён орденом За заслуги перед Отечеством.

"Военное обозрение" выражает соболезнования родным, близким и коллегам Олега Табакова.

Это по-настоящему огромная утрата не только для театра и кино, но и для всей русской культуры.

Использованы фотографии: myallforwoman.ru

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 16:53
    Бог ты мой!
    Как жалко
    Царствие Небесное
    Какой-то Компот
    1. RASKAT Сегодня, 16:58
      Царствие небесное. Гениальный актер.

      Соболезную родным и близким.
      RASKAT
      1. SOF Сегодня, 17:30
        ... тоже первым на ум пришел Матроскин...
        Светлая Память....
        SOF
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:00
      Мир его душе,целая эпоха нас покинула,большой мастер был(((
      Ратник с пулеметом
      1. 210окв Сегодня, 17:03
        Апплодисменты...Так провожают Актера...Земля пухом ,Олег Павлович.. hi
        210окв
        1. Например Сегодня, 17:36
          Табаков навсегда останется светлым и добрым человеком.
          Спасибо ему за хорошее настроение.
          Как метко он посла американского спалил в "Ширли-Мырли"
          "Этого пи.дора в Химках видал, деревянными членами торгует! ... " wassat
          Например
        2. bober1982 Сегодня, 18:58
          Цитата: 210окв
          Апплодисменты.

          Кто же покойников аплодисментами провожает? жуть какая.
          bober1982
      2. с-т Petrov Сегодня, 17:04
        не пишу в таких темах. Не считаю нужным. Но это не тот случай.

        Земля тебе пухом, Великий Актёр.
        с-т Petrov
    3. сибиралт Сегодня, 17:13
      Многих "народных" мы впервые узнаем из некрологов. А Табакова при жизни знали и любили его творчество все.
      Соболезную его родным и близким, и склоняю голову.
      сибиралт
    4. Венд Сегодня, 17:14
      Уходят из жизни мэтры, оставляя в кино бездарности. В советское время был такой большой процент гениальных актеров, умеющих перевоплощаться и создавать неповторимые образы. Мельчает мир.кино
      Венд
    5. влад66 Сегодня, 17:32
      Это по-настоящему огромная утрата не только для театра и кино, но и для всей русской культуры

      Это воистину самый что ни на есть НАРОДНЫЙ АРТИСТ с Большой Буквы.Царствие Небесное и Вечная Память.Соболезнования родным и близким актера.Скорбим.
      влад66
  2. Арон Заави Сегодня, 16:54
    Вечная память. Гениальный актер и прекрасный учитель.
    Арон Заави
  3. злой пиннокио Сегодня, 16:55
    светлая память
    злой пиннокио
  4. svp67 Сегодня, 16:57
    Прощай и БРАВО , ВЕЛИКОМУ АКТЕРУ!!! Жаль, что он не выйдет больше на бис....
    svp67
  5. assa67 Сегодня, 16:58
    земля ему пухом....уходят великие актеры....
    assa67
  6. Lenivets2 Сегодня, 17:02
    Если это правда, то очень жаль!
    Сколько уже ушло и продолжает уходить, а новых не появляется.
    Отличный был актёр, его будут помнить. hi
    Lenivets2
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:05
      Сколько уже ушло и продолжает уходить, а новых не появляется.


      да много новых, но какие-то они все никакие. Либо те, на которых стыдно смотреть
      На замену таким Гигантам точно никого.

      Зато полна наша земля вот таких актеров. С режиссерами тоже все печально

      с-т Petrov
  7. Микадо Сегодня, 17:03
    светлая память и земля пухом... Лучшие артисты уходят...
    Микадо
  8. Андрей К Сегодня, 17:07
    Земля пухом АКТЁРУ.
    Всегда ассоциировался с котом Матроскиным - домовитым, хозяйственным, надёжным и ответственным.
    Настоящий мужик.
    Соболезнования родным и близким.
    Андрей К
  9. oldzek Сегодня, 17:07
    с юности до старости ни одной проходной роли....гениальный актёр....был..как жаль что теперь говорю был...вечная память..
    oldzek
  10. глум Сегодня, 17:07
    вот и не стало кота Матроскина, короля Людовика. Царствие Небесное Великому Актеру
    глум
  11. Серж Горелый Сегодня, 17:08
    Их почти не осталось, Актёров с большой буквы советской школы. На смену приходят загадочные мальчики и гламурные кисо, за редким исключением. Вечная Память.
    Серж Горелый
  12. лысова Сегодня, 17:09
    Молодёжь не поймёт, такие актёры редкость. Скорблю.
    лысова
  13. volodya Сегодня, 17:11
    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!! Скорбим!
    volodya
  14. Архивариус Вася Сегодня, 17:15
    Мои соболезнования. Великий и достойный человек!
    Архивариус Вася
  15. АлеБорС Сегодня, 17:18
    Вечная память! Уходит эпоха...
    АлеБорС
  16. taiga2018 Сегодня, 17:19
    спасибо,земля вам пухом.
    taiga2018
  17. д^Амир Сегодня, 17:20
    Вечная память!!!!
    д^Амир
  18. синоби Сегодня, 17:20
    Ещё один великий нас покинул.Скорбь.
    синоби
  19. garnik Сегодня, 17:26
    Да ,уходит эпоха,когда практически всех артистов знали в лицо.
    Время не остановишь. Земля пухом.
    garnik
  20. Старый26 Сегодня, 17:26
    Цитата: Андрей К
    Всегда ассоциировался с котом Матроскиным - домовитым, хозяйственным, надёжным и ответственным.

    Земля пухом АКТЁРУ.
    А у меня он всегда ассоциировался с Шеленбергом из 17 мгновений. Вот знаю, что полторы сотни ролей в фильмах сыграл, а всплывает именно эта роль...
    Старый26
    1. sabakina Сегодня, 19:06
      Не знаю почему, но первое, что всплыло в памяти Макар Овчинников в "Достояние республики". Наверно потому, что фильм больше к детскому кино, чем "17 мгновений". В мне в 1971 году было 4 года, когда он вышел на экран.

      Вечная память Актёру.
      sabakina
  21. Black_PR Сегодня, 17:37
    Вечная Память......
    Black_PR
  22. Alex-a832 Сегодня, 17:40
    Светлая память! Великий актёр!
    Alex-a832
  23. Ingvar0401 Сегодня, 17:44
    Земля ему пухом. Соболезную родным и близким, и всем почитателем его таланта...
    Ingvar0401
  24. Вежливый Лось Сегодня, 17:51
    Действительно, Табаков гениальный и неподражаемый. Очень жаль. Царство ему небесное.
    Вежливый Лось
  25. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 17:52
    Царствие Небесное! Земля Пухом, светлая память!
    ALEX_SHTURMAN
  26. Горный стрелок Сегодня, 17:55
    Безумно жаль!
    Земля пухом.
    Вечная память!
    Горный стрелок
  27. XYZ Сегодня, 17:56
    Уходят последние из настоящих. Очень жалко...
    XYZ
  28. MMX Сегодня, 17:57
    Уходит эпоха...
    Великий артист. Светлая память Олегу Павловичу.
    MMX
  29. Zubr Сегодня, 18:02
    Да, уходят корифеи. Браво МАЭСТРО.... recourse
    Zubr
  30. Piramidon Сегодня, 18:03
    Очень жаль. Всё меньше остается в стране действительно талантливых актеров. Самые запомнившиеся мне роли:
    Одна из первых - Шумный день - Олег Савин
    Семнадцать мгновений весны - Шелленберг
    Двенадцать стульев - Альхен
    Д’Артаньян и три мушкетёра - король Людовик XIII
    Человек с бульвара Капуцинов - бармен Гарри
    Ширли-мырли - Суходрищев
    Ну и конечно же, говорившие его голосом, кот Матроскин (Простоквашино), Барбос (Бобик в гостях у Барбоса), Волк (Волк и теленок).
    Piramidon
  31. faiver Сегодня, 18:19
    Земля ему пухом...
    faiver
  32. Геркулесыч Сегодня, 18:20
    ЧЕЛОВЕК ушел! Раз в сто лет такие в мир наш приходят! hi Слов нету, чтобы вырозить мои чувства. ..Спасибо Олегу Павловичу за все что он сыграл и исполнил! hi Прими его душу Господь! !!
    Геркулесыч
    1. sabakina Сегодня, 19:12
      В двадцатом веке СССР родил целую плеяду актёров, людей столетия. Уходят последние. Не так уж много их осталось.
      sabakina
  33. Егоза Сегодня, 18:25
    Великий актер был! Браво, Маэстро! Самые искренние соболезнования родным!.
    Егоза
  34. vfqjh Сегодня, 18:27
    Царство небесное !!! Один Матроскин чего стоит ...
    vfqjh
  35. Любер Сегодня, 18:31
    Прочел недавно http://www.stihi.ru/2017/04/04/2239. По-моему подходит к случаю.


    Памяти Е.Евтушенко и других...


    Уходят люди-эпохи,
    Приходят люди-мгновенья.
    Так монолитные блоки
    Заносит песчинками время...


    Трудно смотреть на солнце -
    Можно ослепнуть вскоре.
    Солнечный блик в оконце
    Меньше опасен взору.


    В век скоростных технологий
    Смазаны люди как пятна.
    Ошмётки слов и мелодий
    Тонут в Сети безвозвратно.


    Каждый считает, он - Личность,
    "Я" своего не имея.
    Ты, брат, не Личность - обычность
    В стае тщеславных пигмеев.


    Великих предали забвенью.
    Быть Данко - такая морока!
    Здравствуйте люди-мгновенья!
    Прощайте люди-эпохи...
    Любер
  36. armourer Сегодня, 18:58
    Мои соболезнования
    armourer
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