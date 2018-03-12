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Ушёл из жизни гениальный Олег Табаков
В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист Советского Союза, неподражаемый Олег Павлович Табаков. Информацию о кончине гениального актёра театра и кино подтверждают в пресс-службе МХТ им.Чехова.
Олег Павлович был госпитализирован 27 ноября прошлого года в реанимационное отделение 1-й градской больницы города Москвы с диагнозом "воспаление лёгких". В пресс-службе клиники тогда сообщили, что состояние пациента крайне тяжёлое. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Олега Табакова, однако к выздоровлению это не привело. По последним данным, Олег Павлович находился в состоянии искусственной комы.
Олег Табаков являлся по-настоящему народным артистом страны. Его неподражаемые роли и узнаваемый голос десятилетиями были визитной карточкой советского театра, кинематографа и даже мультипликации.
Олег Павлович родился в 1935 году в Саратове. За свою творческую карьеру был награждён многочисленными званиями и наградами. Так, в 1967 и 1997 годах становился лауреатом Государственных премий (сначала СССР, потом РФ). Являлся двукратным обладателем национальной российской премии "Золотая маска". Был награждён орденом За заслуги перед Отечеством.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным, близким и коллегам Олега Табакова.
Это по-настоящему огромная утрата не только для театра и кино, но и для всей русской культуры.
Олег Павлович был госпитализирован 27 ноября прошлого года в реанимационное отделение 1-й градской больницы города Москвы с диагнозом "воспаление лёгких". В пресс-службе клиники тогда сообщили, что состояние пациента крайне тяжёлое. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Олега Табакова, однако к выздоровлению это не привело. По последним данным, Олег Павлович находился в состоянии искусственной комы.
Олег Табаков являлся по-настоящему народным артистом страны. Его неподражаемые роли и узнаваемый голос десятилетиями были визитной карточкой советского театра, кинематографа и даже мультипликации.
Олег Павлович родился в 1935 году в Саратове. За свою творческую карьеру был награждён многочисленными званиями и наградами. Так, в 1967 и 1997 годах становился лауреатом Государственных премий (сначала СССР, потом РФ). Являлся двукратным обладателем национальной российской премии "Золотая маска". Был награждён орденом За заслуги перед Отечеством.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным, близким и коллегам Олега Табакова.
Это по-настоящему огромная утрата не только для театра и кино, но и для всей русской культуры.
Использованы фотографии: myallforwoman.ru
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