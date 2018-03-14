Террор и борьба с ним. «Дело Хиндави»

Аэропорт Хитроу 80-е годы

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Изображение только для иллюстрации

«…МОССАД, видимо, всё знал заранее, и бомбу должен был обнаружить до вылета самолёта, поэтому обвинение в попытке убийства 375 человек он отвергает как абсурдное…». А он, Незир Хиндави является «…жертвой израильского заговора, созданного с целью унизить сирийские специальные службы…».

Сэр Уильям Марс-Джоунс

Незир Хиндави агент «Моссада». Добавлялось, что он не просто шпион, а «…наследственный предатель…», так как его отец, Хиндави-старший, был «…завербован израильтянами и осуждён в Иордании за предательство, что и подтверждалось иорданцами…». Оказывается, «…Хиндави-старший работал поваром в иорданском посольстве в Лондоне, был раскрыт как израильский агент, судим, и приговорен к смерти…», которой он сумел избежать, только оставшись в Англии.

Патрик Сил

Король Саудовской Аравии Фахд

Хафез Асад 80-е годы

Маргарет Тэтчер

Жак Ширак

«…как он сам, так и его друг, канцлер Коль, уверены, что заговор Хиндави был провокацией, спланированной с целью унизить Сирию и дестабилизировать ее режим…» и что «…возможно, сделали это люди, связанные с «Моссадом» и с оппонентами президента Асада…».





Гельмут Коль

Абу Нидаль

Источники:

Борис Тененбаум. "Дело Хиндави". 2008

Александр Шульман. История Энн-Мэри Мэрфи – “живой бомбы”.

Patrick Seale. "Asad of Syria: The Struggle for the Middle East (1988)"

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