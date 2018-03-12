19:08 12 марта
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В ООН признали телефонные коды РФ для Крыма и Севастополя

Глава Минкомсвязи Российской Федерации Николай Никифоров сообщил о важном событии в жизни не только крымчан, но и всей России. По словам министра, МСЭ (Международный союз электрической связи), структурно входящий в Организацию Объединённых Наций, признал российские телефонные коды для крымских и севастопольских абонентов. Сам же переход на российские телефонные коды в Крыму был осуществлён в 2015 году.

Николай Никифоров отмечает, что после этого события сеть коммуникационных услуг на Крымском полуострове ожидает серьёзное развитие. Ранее совершенствование систем связи на полуострове шло не без проблем, так как фактически абонентская среда находилась под электронным контролем со стороны Киева. Дело в том, что непризнанные ООН телефонные коды не давали возможности российским компаниям осуществлять модернизационные процедуры в полном объёме.

Николай Никифоров в ходе встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым:
Международный союз электросвязи, ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое.



При этом Николай Никифоров отметил, что, несмотря на многочисленные сложности, на полуострове за последние 4 года удалось сделать многое в рамках налаживания качественной сотовой связи.


На встрече министра связи и главы Республики Крым


Пресс-служба главы РК цитирует министра связи и коммуникаций:
За 4 года проделана большая работа: построено около 3 тысяч базовых станций сотовой связи. На сегодняшний момент это в основном связь 3G, 2G, то есть голосовая связь и мобильный Интернет. Мы только что сверяли планы операторов сотовой связи, хочу Вас заверить, что в 2018 году будет построено не менее 1,4 тысячи новых базовых станций. И это будет система связи нового поколения – 4G, то есть скоростной Интернет, необходимый нашим гражданам. Это будет практически 50-процентный прирост количества таких станций за один год. Темпы развития связи не просто не остановились, а наоборот набирают новую скорость.

Использованы фотографии: http://glava.rk.gov.ru
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 17:50
    Свидомиты занесут ООН на сайт "Миротворец"Впрочем там этой говорильне и место.
    210окв
    1. Например Сегодня, 17:52
      В ООН признали телефонные коды РФ для Крыма и Севастополя

      Ну всё, можно жить. А то как же без признания ООН телефонных кодов. Без этого ни как. Не жизнь, а тоска wassat
      До маразма чиновники доходят.
      А вот Сбербанку всё и все похеру...
      Например
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:56
        До маразма чиновники доходят.


        Не чиновники вкладываются в развитие сотовых сетей. Компания если не видит рисков - вложения будут. Есть риски - вложений не будет

        А вот Сбербанку похеру...


        не чиновник решил, что сбербанка в Крыму не будет - а Сбербанк так решил. Чтоб уменьшить количество рисков.

        Хотя да, получается что американский чиновник это решил.
        с-т Petrov
      2. 210окв Сегодня, 18:02
        О "драконах"ни слова....Они же озабоченные..судьбой и ответственностью перед....страной..А не перед акционерами ли?При чем тут Россия,если на кон поставлены бабки?
        Цитата: Например
        В ООН признали телефонные коды РФ для Крыма и Севастополя

        Ну всё, можно жить. А то как же без признания ООН телефонных кодов. Без этого ни как. Не жизнь, а тоска wassat
        До маразма чиновники доходят.
        А вот Сбербанку всё и все похеру...
        210окв
      3. лаврентий павлович Сегодня, 18:24
        Цитата: Например
        В ООН признали телефонные коды РФ для Крыма и Севастополя

        Ну всё, можно жить. А то как же без признания ООН телефонных кодов. Без этого ни как. Не жизнь, а тоска wassat
        До маразма чиновники доходят.
        А вот Сбербанку всё и все похеру...

        А Сбербанк не принадлежит России, 50% + 1 акция принадлежит Центробанку, а Центробанк не принадлежит РФ статья 75 конституции РФ, единственная структура, чьи указания должен исполнять Центробанк (Банк России) это МВФ. Частная организация "Банк России" зарегистрирована округ Колумбия в сша. Вот это маразм.
        лаврентий павлович
        1. Не либероид Русский Сегодня, 18:45
          бред сивой кобылы, устав читайте цб рф, а не высеры "икспердов"
          Не либероид Русский
    2. сибиралт Сегодня, 17:59
      Хороша новость. Теперь такое же сделать в ЛДНР. winked
      сибиралт
    3. влад66 Сегодня, 18:01
      Цитата: 210окв
      Свидомиты занесут ООН на сайт "Миротворец"Впрочем там этой говорильне и место.

      Дмитрий у шумеров все по прежнему yes
      Рад за Крымчан,еще один шаг в сторону от укропии. hi
      влад66
      1. Монос Сегодня, 19:04
        Цитата: влад66
        Рад за Крымчан,еще один шаг в сторону от укропии

        Крым - регион России! Точка! Все необходимые шаги были сделаны в 14-м году.
        Монос
  2. seregatara1969 Сегодня, 17:50
    ну наконец то звонить можно без проблем
    seregatara1969
  3. Zubr Сегодня, 17:54
    Интересно будет услышать реакцию свидомых...=))) А то там некоторые, уже вызывают наших судей КС, на ковёр в свидомую прокуратуру...=) Хотя бы народ не смешили.
    Zubr
    1. taiga2018 Сегодня, 17:57
      Цитата: Zubr
      Интересно будет услышать реакцию свидомых.

      истерика,тут к гадалке не ходи...
      taiga2018
  4. Горный стрелок Сегодня, 17:59
    Ну так здорово же! Потихоньку - полегоньку...
    Горный стрелок
  5. Masya Masya Сегодня, 18:05
    Вода камень точит... wink
    Masya Masya
  6. Сергей-8848 Сегодня, 18:14
    С удовольствием замечая эту новость, не премину отметить, что количество бюрократических структур вокруг ООН превышает все мыслимые пределы. Худо-бедно, с 1945 года организация так расплодилась, что стала почковаться. Радует, что в каждой структуре ООН (и филиалах) сидят и рвут на себе рубашки за счастье родины наши сограждане. Так радеют за нас, что, как говорил (близко к тексту) Егор Прокудин (Горе) в "Калине Красной" - "аж зубы золотые вынуждены вставлять".
    Сергей-8848
  7. Горный стрелок Сегодня, 18:16
    Теперь свидомые пожалуются на ООН ... в "Спортлото"! laughing
    Горный стрелок
  8. Machete Сегодня, 18:41
    Скачущие уже слышали эту новость?
    То-то будет бомбление. good
    Machete
  9. Волька Сегодня, 18:50
    однако все идет своим Путем...
    Волька
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