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В ООН признали телефонные коды РФ для Крыма и Севастополя
Глава Минкомсвязи Российской Федерации Николай Никифоров сообщил о важном событии в жизни не только крымчан, но и всей России. По словам министра, МСЭ (Международный союз электрической связи), структурно входящий в Организацию Объединённых Наций, признал российские телефонные коды для крымских и севастопольских абонентов. Сам же переход на российские телефонные коды в Крыму был осуществлён в 2015 году.
Николай Никифоров отмечает, что после этого события сеть коммуникационных услуг на Крымском полуострове ожидает серьёзное развитие. Ранее совершенствование систем связи на полуострове шло не без проблем, так как фактически абонентская среда находилась под электронным контролем со стороны Киева. Дело в том, что непризнанные ООН телефонные коды не давали возможности российским компаниям осуществлять модернизационные процедуры в полном объёме.
Николай Никифоров в ходе встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым:
При этом Николай Никифоров отметил, что, несмотря на многочисленные сложности, на полуострове за последние 4 года удалось сделать многое в рамках налаживания качественной сотовой связи.
Пресс-служба главы РК цитирует министра связи и коммуникаций:
Николай Никифоров отмечает, что после этого события сеть коммуникационных услуг на Крымском полуострове ожидает серьёзное развитие. Ранее совершенствование систем связи на полуострове шло не без проблем, так как фактически абонентская среда находилась под электронным контролем со стороны Киева. Дело в том, что непризнанные ООН телефонные коды не давали возможности российским компаниям осуществлять модернизационные процедуры в полном объёме.
Николай Никифоров в ходе встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым:
Международный союз электросвязи, ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое.
При этом Николай Никифоров отметил, что, несмотря на многочисленные сложности, на полуострове за последние 4 года удалось сделать многое в рамках налаживания качественной сотовой связи.
На встрече министра связи и главы Республики Крым
Пресс-служба главы РК цитирует министра связи и коммуникаций:
За 4 года проделана большая работа: построено около 3 тысяч базовых станций сотовой связи. На сегодняшний момент это в основном связь 3G, 2G, то есть голосовая связь и мобильный Интернет. Мы только что сверяли планы операторов сотовой связи, хочу Вас заверить, что в 2018 году будет построено не менее 1,4 тысячи новых базовых станций. И это будет система связи нового поколения – 4G, то есть скоростной Интернет, необходимый нашим гражданам. Это будет практически 50-процентный прирост количества таких станций за один год. Темпы развития связи не просто не остановились, а наоборот набирают новую скорость.
Использованы фотографии: http://glava.rk.gov.ru
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