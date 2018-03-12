В ООН признали телефонные коды РФ для Крыма и Севастополя

Международный союз электросвязи, ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое.

На встрече министра связи и главы Республики Крым

За 4 года проделана большая работа: построено около 3 тысяч базовых станций сотовой связи. На сегодняшний момент это в основном связь 3G, 2G, то есть голосовая связь и мобильный Интернет. Мы только что сверяли планы операторов сотовой связи, хочу Вас заверить, что в 2018 году будет построено не менее 1,4 тысячи новых базовых станций. И это будет система связи нового поколения – 4G, то есть скоростной Интернет, необходимый нашим гражданам. Это будет практически 50-процентный прирост количества таких станций за один год. Темпы развития связи не просто не остановились, а наоборот набирают новую скорость.