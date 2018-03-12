21:14 12 марта
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Порошенко пожаловался ЕС на Россию и поклянчил оружие

Президент Украины Петр Порошенко обратился к странам-членам Евросоюза с просьбой квалифицировать Россию как страну-агрессора и сторону конфликта в Донбассе, а также помочь в предоставлении Киеву оборонительного вооружения.

Порошенко пожаловался ЕС на Россию и поклянчил оружие


Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством
– сказал Порошенко по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини.


Президент Украины также заявил, что «спустя четыре года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта»

Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть минских договоренностей, я обратился к высокому представителю госпоже Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС. Первая была в сентябре 2015 года
– заявил президент Украины, передает «Интерфакс».

Кроме того, Порошенко заявил, что обсудил с Могерини детали разворачивания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Очень много внимания мы с Могерини уделили деталям развертывания миротворческой миссии в Донбассе…, которая будет действовать на всей оккупированной территории (так в Киеве называют Донбасс), включая неконтролируемый участок украинско-российской границ
– сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и что российских войск на Украине нет.

Использованы фотографии: http://kvedomosti.com/
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Комментарии 27

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  1. Yak28 Сегодня, 18:16
    Не ищи врагов близко,а друзей далеко.(народная мудрость)
    Yak28
    1. krot Сегодня, 18:36
      Если признают нас стороной конфликта, то развяжут нам руки) Можно официально будет ввести войска и освободить Донбасс!
      krot
      1. Кроу Сегодня, 18:43
        Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине
        кому-кому, Украине? Это же самая "мощная" армия Европы. Если они не справляются, тогда уже ни кто помочь не в силах.
        А если честно, то уже была стать о том, как к Порошенко относятся в Европе. На него
        Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль
        Кроу
      2. Охотовед 2 Сегодня, 20:02
        Петя встал не с той ноги
        Ну ка белка - помоги
        Что мне делать , как мне быть?
        Как России - насолить?
        Воевать я не умею
        Да и могут - дать по шее!
        Может, кляузу какую мне послать?
        А то очкую?
        Перестанут слать - печеньки
        Для , родной родимой неньки
        Будет нечем закусить
        И на - жизнь, глаза открыть!
        Белка - хвостик почесала....
        Петя - Я уже устала!
        Каждый день - один вопрос
        Закодируешься - мож?
        Петя (грозно лоб нахмуря)
        Я - найду себе другую!
        Что мне смогет - давать советы!
        Не смотря - на то и это

        Белка (тихо) не вопрос
        Там за мной - чертей лишь воз
        И зелёных человечков
        Тех что прячутся под печкой.


        Продолжай Петюня - пить
        Ведь совсем не долго жить
        Как - повесят на березе
        Вспомнишь - беличьи ты слезы!


        Набросал на скорую руку, не судите строго! С уважением А.А hi
        Охотовед 2
    2. влад66 Сегодня, 18:59
      Президент Украины также заявил, что «спустя четыре года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта

      Петруша ты в этом точно уверен. laughing
      влад66
    3. сибиралт Сегодня, 19:06
      Да дайте же кто-нибудь этому упырю адрес "Спортлото". Не то он уже не знает кому еще на Россию жаловаться. lol
      сибиралт
  2. Chertt Сегодня, 18:18
    Порошенко пожаловался ЕС на Россию и поклянчил оружие

    Буднично как то, без огонька. Выдыхается "Петро инкогнито", Или уже к побегу готовится
    Chertt
    1. Лелёк Сегодня, 18:29
      Цитата: Chertt
      Буднично как то, без огонька.


      Надоел до чёртиков, но ЕС надо блюсти "макияж" потому Могерини и духарится, из труселей выпрыгивает при спящих Меркель и Макроне.

      Правда немцы указали послу Руины его место, но они не знают хохляцкую натуру - лезть во все щели без мыла.

      А вот фрау канцлерин обозначила срок, когда намерена возобновить обязанности "гаранта".
      Лелёк
      1. Chertt Сегодня, 18:34
        Лелёк фрау канцлерин, взять разбег laughing laughing
        Chertt
        1. Лелёк Сегодня, 18:46
          Цитата: Chertt
          фрау канцлерин, взять разбег


          Ну, что выросло, то выросло. Не я эту фразу придумал.
          А вот по Крыму есть новость, утверждён предложенный Россией телефонный код. Мелочь, но приятно.
          Лелёк
  3. Masya Masya Сегодня, 18:19
    Таблеток ему от жадности, да побольше, побльше...
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 18:39
      Цитата: Masya Masya
      Таблеток ему от жадности, да побольше, побольше...

      Привет, Марина.
      К сожалению нет таких, да и поздно, процесс слишком запущен. Кстати, на все укропские реляции и жалобы по газовым делам Россия вынесла вердикт (халява и чёрный бизнес на газе закончен):
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 18:44
        приветик, Лев! love
        и это радует!!!
        Цитата: Лелёк
        К сожалению нет таких

        а вот это жаль... crying хотелось надеется, что передоз случится... wink
        Masya Masya
        1. Лелёк Сегодня, 18:51
          Цитата: Masya Masya
          хотелось надеется, что передоз случится

          Такие долго коптят. Хотя - диабет + алкоголизм + любовь к жирненькому = чревато.
          И надеюсь этот презент не будет противным:
          Лелёк
          1. Masya Masya Сегодня, 18:57
            спасибочки!!! love
            Masya Masya
        2. assa67 Сегодня, 18:53
          Цитата: Masya Masya
          Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством

          этот свинообраз уже и законодательство для себя придумал...
          Цитата: Masya Masya
          пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта»

          assa67
  4. taiga2018 Сегодня, 18:21
    миротворцы они же нужны для того,чтобы развести воюющие стороны,а согласившись на их присутствие на нашей границе с республиками мы признаем,что Россия как бы воюет с Украиной...
    taiga2018
  5. DEZINTO Сегодня, 18:22
    Ему не надоело, жаловаться и клянчить?


    А! или в этом собственно вся суть работы президента Украины.!?
    DEZINTO
  6. Комментарий был удален.
  7. solzh Сегодня, 18:32
    "Хорошая" белочка у парашенко, никак не хочет его отпускать или он её не отпускает.
    solzh
  8. Сергей-8848 Сегодня, 18:34
    С кем он разговаривает?
    Сергей-8848
  9. Dr. David Livesey Сегодня, 18:36
    "Я обратился к высокому представителю госпоже Могерини..."
    Звучит как-то по-европейски, как будто пан Порошенко просит госпожу Могерини его связать и как следует отшлепать))).
    Dr. David Livesey
  10. 1536 Сегодня, 18:49
    У Киева чрезвычайно эффективна внешняя политика. Все, что делается на Украине, поддерживается всеми странами. Молодцы.
    1536
  11. RUSOIVAN Сегодня, 18:50
    Почему ""
    RUSOIVAN
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:51
    Порошенко не нужно производить и придумывать оружие на новых физических принципах.Ему достаточно 120 "Джавелин".И парад на Красной площади в кармане feel laughing
    Наблюдатель2014
  13. ded100 Сегодня, 19:14
    Клянчить и жаловаться петька умеет хорошо! wassat
    ded100
    1. japs Сегодня, 20:03
      С миссией в ЛНДР у пана Педро очень похоже на дележ шкуры еще даже не пойманного медведя.
      Хотя, на месте ВВП, я бы отдал Пете своего, "выдрессированного на айфоны" медвежонка.
      Он потешный и безвредный, т.к. "независимый", т.е. от него ничего не зависит.
      japs
  14. jetfors_84 Сегодня, 20:42
    ЕС выделит им щиты, каски и кольчугу.
    jetfors_84
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