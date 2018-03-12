Порошенко пожаловался ЕС на Россию и поклянчил оружие

Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством

Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть минских договоренностей, я обратился к высокому представителю госпоже Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС. Первая была в сентябре 2015 года

Очень много внимания мы с Могерини уделили деталям развертывания миротворческой миссии в Донбассе…, которая будет действовать на всей оккупированной территории (так в Киеве называют Донбасс), включая неконтролируемый участок украинско-российской границ