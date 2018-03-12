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Порошенко пожаловался ЕС на Россию и поклянчил оружие
Президент Украины Петр Порошенко обратился к странам-членам Евросоюза с просьбой квалифицировать Россию как страну-агрессора и сторону конфликта в Донбассе, а также помочь в предоставлении Киеву оборонительного вооружения.
Президент Украины также заявил, что «спустя четыре года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта»
Кроме того, Порошенко заявил, что обсудил с Могерини детали разворачивания в Донбассе миротворческой миссии ООН.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и что российских войск на Украине нет.
Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством– сказал Порошенко по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини.
Президент Украины также заявил, что «спустя четыре года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта»
Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть минских договоренностей, я обратился к высокому представителю госпоже Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС. Первая была в сентябре 2015 года– заявил президент Украины, передает «Интерфакс».
Кроме того, Порошенко заявил, что обсудил с Могерини детали разворачивания в Донбассе миротворческой миссии ООН.
Очень много внимания мы с Могерини уделили деталям развертывания миротворческой миссии в Донбассе…, которая будет действовать на всей оккупированной территории (так в Киеве называют Донбасс), включая неконтролируемый участок украинско-российской границ– сказал Порошенко, передает РИА «Новости».
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и что российских войск на Украине нет.
Использованы фотографии: http://kvedomosti.com/
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