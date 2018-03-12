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Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушной границы страны
Эстония обвинила Россию в нарушении своих границ. Как сообщает агентство BNS, принадлежащий российскому министерству обороны Ил-76 в понедельник в районе острова Вайндлоо нарушил воздушную границу Эстонии.
Там отметили, что транспондер самолета был включен, к моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план. С бортом самолета у эстонских авиадиспетчеров не было радиоконтакта.
В связи с инцидентом, министерство иностранных дел Эстонии в понедельник вручило послу Российской Федерации в Таллинне соответствующую ноту.
Этот инцидент стал первым в этом году нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом, отмечают в Таллине. В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза
В понедельник днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий Министерству обороны России самолет Ил-76- сообщили в пресс-службе Генштаба Сил обороны Эстонии.
Там отметили, что транспондер самолета был включен, к моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план. С бортом самолета у эстонских авиадиспетчеров не было радиоконтакта.
В связи с инцидентом, министерство иностранных дел Эстонии в понедельник вручило послу Российской Федерации в Таллинне соответствующую ноту.
Этот инцидент стал первым в этом году нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом, отмечают в Таллине. В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/
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