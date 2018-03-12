Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушной границы страны

В понедельник днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий Министерству обороны России самолет Ил-76

Эстония обвинила Россию в нарушении своих границ. Как сообщает агентство BNS, принадлежащий российскому министерству обороны Ил-76 в понедельник в районе острова Вайндлоо нарушил воздушную границу Эстонии.- сообщили в пресс-службе Генштаба Сил обороны Эстонии.Там отметили, что транспондер самолета был включен, к моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план. С бортом самолета у эстонских авиадиспетчеров не было радиоконтакта.В связи с инцидентом, министерство иностранных дел Эстонии в понедельник вручило послу Российской Федерации в Таллинне соответствующую ноту.Этот инцидент стал первым в этом году нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом, отмечают в Таллине. В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза