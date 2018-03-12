21:16 12 марта
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Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушной границы страны

Эстония обвинила Россию в нарушении своих границ. Как сообщает агентство BNS, принадлежащий российскому министерству обороны Ил-76 в понедельник в районе острова Вайндлоо нарушил воздушную границу Эстонии.

Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушной границы страны


В понедельник днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий Министерству обороны России самолет Ил-76
- сообщили в пресс-службе Генштаба Сил обороны Эстонии.


Там отметили, что транспондер самолета был включен, к моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план. С бортом самолета у эстонских авиадиспетчеров не было радиоконтакта.

В связи с инцидентом, министерство иностранных дел Эстонии в понедельник вручило послу Российской Федерации в Таллинне соответствующую ноту.

Этот инцидент стал первым в этом году нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом, отмечают в Таллине. В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru/
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Комментарии 31

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  1. DEZINTO Сегодня, 19:06
    Хосспади, Эстония...да там трудно мимо пролететь что-бы не зацепить её краешком крыла ил-76.....

    Просто подумали что про них забыли, и решили дунуть в НАТОвскую флейту......

    Уже не в первый раз они жалуются кстати, сколько он там был в воздушном пространстве Эстонии? ...35 секунд?

    Как будто нашим самолётам нужно что-то в Эстонии рассматривать! Один радар в Калининградской области всех этих прибалтов видит насквозь.
    DEZINTO
    1. фигвам Сегодня, 19:10
      в районе острова Вайндлоо нарушил воздушную границу Эстонии.

      Бедный, бедный маленький остров... просто точка на карте.
      фигвам
      1. DEZINTO Сегодня, 19:20
        Да да я тоже о нём вспомнил,......капец они каждый раз про него ноют. Там над балтикой такое движение, что этот остров как тапок об который всё время спотыкаешься в коридоре.
        Без подписи я бы его и не заметил....

        Вы его видите?.......я тоже нет......Но зато какой повод для страданий о злых русских.... fellow

        DEZINTO
        1. Тралл Сегодня, 19:36
          Эстония только из-за своей тормознутости не успела капитулировать.
          Тралл
          1. Александр 3 Сегодня, 19:58
            Как мимо этого дворика не пролетишь то шарикас обгавкает то его завоет.
            Александр 3
      2. svp67 Сегодня, 20:20
        Цитата: фигвам
        Бедный, бедный маленький остров...

        Он может и бедный, но ОЧЕНЬ ГОРДЫЙ...
        svp67
    2. сибиралт Сегодня, 20:27
      Всякое бывает. Может эстонскую воздушную границу ветром в сторону подвинуло? belay
      Тут разбираться надо, а не ноты строчить. request
      сибиралт
  2. Стройбат запаса Сегодня, 19:07
    А что случилось? Ил-76 слишком резко набирал высоту и не успел отвернуть от засморканной салфетки на карте европы?
    Стройбат запаса
  3. rehev931 Сегодня, 19:08
    крылом задел? ему "эстонского воздушного пространства" даже просто развернуться не хватит... wassat
    rehev931
  4. assa67 Сегодня, 19:08
    и тень от птицы,летящей в небе накрыла несчастных...и был плач великий..и пали ниц они и молили о пощаде......потом пошли ,пожаловались
    assa67
    1. Starover_Z Сегодня, 19:41
      Цитата: assa67
      и тень от птицы,летящей в небе накрыла несчастных...и был плач великий..и пали ниц они и молили о пощаде......потом пошли ,пожаловались

      Какая тень ?! Если птицы над ними стаей пролетят, то там наверно начнётся экологическая катастрофа ! И кто будет проводить дезинфекцию ?
      Starover_Z
      1. assa67 Сегодня, 19:48
        можно "Искандерами"пропылесосить
        assa67
  5. Masya Masya Сегодня, 19:12
    точка на карте мира (и то под лупой) напомнила о своем существовании... lol
    Masya Masya
    1. DEZINTO Сегодня, 19:34
      напомнила о своем существовании.


      Действительно я теперь точно знаю что есть такой остров...... lol

      DEZINTO
      1. japs Сегодня, 20:23
        Спасибо, рассмотрел. Пойду, отмечу этот остров на глобусе Эстонии. Он у меня рядом с глобусом Окраины установлен.
        japs
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:13
    Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушной границы страны


    Обвинила именно самолет? Вот пусть именно самолет отвечает, а не Россия)))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. DEZINTO Сегодня, 19:59
      Обвинила именно самолет?

      Ох уж эти самолёты.....вечно как разлетаются без присмотра!
      DEZINTO
  7. polpot Сегодня, 19:14
    Эх, эх! - ей Моська отвечает. -

    Вот то-то мне и духу придает,

    Что я, совсем без драки,

    Могу попасть в большие забияки.

    Пускай же говорят собаки:

    "Ай, Моська! знать, она сильна,

    Что лает на Слона!"
    polpot
  8. taiga2018 Сегодня, 19:22
    потрясающая оперативность для эстонцев...
    taiga2018
  9. sir_obs Сегодня, 19:27
    Вот если бы новость звучала так, что Эстония ни в чем не обвинила Россия, вот тогда бы это была действительно новость.
    sir_obs
  10. APASUS Сегодня, 19:27
    Пока пилот поворачивал штурвал,не заметил как пролетел всю Эстонию.
    Конечно обидно........................... laughing
    APASUS
  11. Громобой Сегодня, 19:28
    В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза
    Значит имеют место быть обычные ошибки от которых никто не застрахован,ведь "два раза" это не планомерные нарушения,а именно ошибки.И не понимаю,почему все так взъелись на Эстонию...?Как ей прикажите реагировать на нарушения,если она фиксирует всю информацию со своих воздушных границ?Всё получилось вполне по-соседски ,но нет же,надо обязательно унизить соседа,указать на его малую территорию,ща наверно искандеры и и кинжалы в ход пойдут))).Обожаю статьи про прибалтов и всегда ржу с таких комментариев,уж простите,господа!)
    Громобой
  12. sabakina Сегодня, 19:31
    экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план. С бортом самолета у эстонских авиадиспетчеров не было радиоконтакта.
    Если рассуждать логически, экипаж предъявил полетный план визуально, через окно (или как оно называется). Тогда возникает вопрос "кому?" В статье не упоминается, что ИЛ сопровождали самолёты НАТО...
    sabakina
    1. japs Сегодня, 20:31
      Я подозреваю, что план полета нанесен на фюзеляж транспортника в виде поднятого среднего пальца. Это вызывает какие-то нездоровые ассоциации у местных правителей гордой и независимой...
      japs
  13. faiver Сегодня, 19:32
    эстонии давно пора отрегулировать свои границы так чтобы они не мешали летать нашим самолетам... wassat
    faiver
  14. Korax71 Сегодня, 19:51
    Я валяюсь!!!как мерикосы в нейтральном воздушном пространстве летают да еще с вырубленным трансподером-то они кааазлы и это самый минимум.а тут сами нарушили,трансподер выключен.з а такие вещи могут и посадить самолет и будут правы.а визги про то что этой страны и на карте не видно-детский сад
    Korax71
  15. NKT Сегодня, 19:53
    Так в воздух были подняты эстонские самолеты шестого поколения или нет?

    Вот Израиль с пониманием относился к «нарушениям» нашими самолетами границы smile
    NKT
    1. faiver Сегодня, 20:12
      вы ошибаетесь седьмого поколения laughing
      faiver
      1. japs Сегодня, 20:35
        Улыбнули...
        japs
  16. NF68 Сегодня, 20:35
    Хорошо что эстонские власти пока еще не обвинили этот самолёт МО России в краже большого количества кильки и подрыва экономики Эстонии.
    NF68
  17. Metallurg_2 Сегодня, 20:44
    В Спортлото копию направить не забыли?
    Metallurg_2
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