11:05 17 марта

Дело генерала Слащева

Большим успехом советской разведки в начале 1920-х годов стало возвращение в Россию крупной фигуры белой эмиграции генерала Слащева[1].

Дело генерала Слащева


Эта история обросла множеством слухов и домыслов еще при жизни ее главного героя. Официальная ее версия, изложенная Президентом Общества изучения истории отечественных спецслужб А.А. Здановичем в книге «Свои и чужие — интриги разведки», выглядит следующим образом: «Борьбы Слащева с врангелевским окружением и непосредственно с бароном (Врангелем[2]. — П.Г.) вносила раскол в побежденную, но не сломленную до конца Белую армию, что полностью соответствовало интересам ВЧК и Разведупра РККА в Константинополе. Поэтому, не отказываясь от работы с другими генералами и офицерами, советские спецслужбы сосредоточили свои усилия… на Слащеве и разделявших его взгляды офицерах.


Было признано необходимым направить в Турцию ответственного сотрудника, с поручением непосредственные контакты с генералом...

Уполномоченным ВЧК (по делу Слащева. — П.Г.) стал Я.П. Тененбаум. Его кандидатуру предложил будущий заместитель председателя ВЧК И.С. Уншлихт[3]»[4] как человека, лично ему известного по совместной работе на Западном фронте, где Тененбаум под его руководством успешно занимался разложением Польской армии. «Кроме того, Тененбаум обладал богатым опытом подпольной работы, хорошо знал французский язык, что в Константинополе могло пригодиться с учетом активности французской контрразведки»[5]. Тененбаума, получившего псевдоним «Ельский»[6], лично инструктировали председатель РВСР[7] Троцкий[8] и Уншлихт.



«Первые контакты уполномоченного ВЧК со Слащевым состоялись в феврале 1921 г. Они носили скорее разведочный характер: уточнялись позиции сторон, определялись возможные совместные действия в Константинополе. Ельский не имел тогда полномочий на предложение Слащеву возвратиться в Россию... В свою очередь и Слащев не мог не испытывать серьезных колебаний в принятии решения о выезде в Советскую Россию.

Встречи со Слащевым Ельскому приходилось устраивать, соблюдая строжайшую конспирацию. Он использовал все свои навыки старого подпольщика, чтобы обезопасить себя и офицеров, с которыми поддерживал связь, от провала на начальной стадии работы. Ведь в Константинополе действовали по крайней мере три официальные контрразведки.[9] Все они хорошо оплачивались и могли вербовать многочисленных агентов для выявления подпольной работы большевиков»[10].

Решение вернуться на Родину Слащев принял в мае 1921 г. Об этом говорилось в письме из Константинополя в Симферополь, перехваченном чекистами, и это придало им решительности в своих действиях. Приступая к операции по возвращению Слащева, чекисты допустили «самодеятельность», поскольку окончательного решения по данному вопросу советским политическим руководством к тому времени еще не было принято. В сложившихся обстоятельствах операция началась в середине октября, поскольку еще в начале того же месяца в Политбюро поступил доклад сотрудника Разведупра войск Украины и Крыма Дашевского с предложением перебросить Слащева и нескольких офицеров из Турции на советскую территорию.

В конце концов, «Слащеву и его единомышленникам удалось незамеченными покинуть дачу на берегу Босфора, пробраться в порт и погрузиться на пароход “Жан”.

Французская контрразведка через агентуру из числа русских эмигрантов быстро выяснила, что вместе со Слащевым тайно уехали бывшие помощник военного министра Крымского краевого правительства генерал-майор А.С. Мильковский, комендант Симферополя полковник Э.П. Гильбих, начальник личного конвоя Слащева полковник М.В. Мезерницкий, а также жена Слащева со своим братом.

Через сутки пароход “Жан” пришвартовался к причалу в севастопольской бухте. Его пассажиров на пирсе встречали сотрудники ВЧК, а на вокзале ждал личный поезд Дзержинского. Руководитель ВЧК прервал свой отпуск и вместе со Слащевым и его группой выехал в Москву»[11].

Газета «Известия» от 23 ноября 1921 г. опубликовала правительственное сообщение о прибытии в Советскую Россию генерала Слащева с группой военных. Они по возвращении на Родину подписали воззвание к оставшимся на чужбине офицерам с призывом возвращаться в Россию. Переход генерала Слащева на сторону советской власти побудил многих участников белого движения вернуться из эмиграции.[12]



Однако официальную версию ставят под сомнение сведения из очерков «Работа Коминтерна и ГПУ в Турции», написанных в Париже в 1931 г. и оставшихся неизданными, бывшего заместителя торгового представителя в Турции И.М. Ибрагимова[13], в которых он говорит: «Тот же Мирный[14] мне рассказывал, что генерал Слащев не сам добровольно вернулся в СССР: а просто они вели с ним еще переговоры, завлекли в какой-то ресторан, напоили его сильно, и, т.к. он был наркоман, накачали его кокаином или опиумом и отвезли на советский пароход, и он, якобы, очнулся только в Севастополе, и ему тогда ничего не оставалось делать, как только подписать приготовленное ему знаменитое обращение-воззвание к офицерам (оставляю всю ответственность в правдивости рассказа на Мирном)»[15].

Примечания
[1] Слащёв, Яков Александрович (Слащов-Крымский; 1885–1929) — военачальник, военный педагог. Окончил реальное училище (1903), Павловское военное училище (1905), ИНВА (1911). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В ноябре 1920 г. эмигрировал из Крыма. По возвращении в Россию с июня 1922 г. — преп. курсов «Выстрел». Автор работ по тактике и мемуаров.
[2] Врангель, Пётр Николаевич (1878–1928) — военачальник, один из руководителей Белого движения. Окончил Горный институт (1901), ИНВА (1910). Участник Русско-Японской, Первой мировой и Гражданской войн. Разработал план эвакуации армии под своим командованием из Крыма, в результате чего оттуда в ноябре 1920 г. выехали ок. 145 тыс. чел. Основатель Русского общевоинского союза (1924). Автор мемуаров. Предположительно, ликвидирован агентом ОГПУ.
[3] Уншлихт, Иосиф Станиславович (1879–1938) — государственный, партийный и военный деятель. Партийная деятельность с 1900 г. Участник Гражданской войны. В 1921–1923 гг. — зам. пред. ВЧК / ГПУ. В 1923–1925 гг. — член РВС СССР и нач. снабжения РККА. В 1925–1930 гг. — зам. пред. РВС СССР и зам. наркомвоенмора. В 1930–1933 гг. — зам. пред. ВСНХ. В 1933–1935 гг. — нач. Главного управления Гражданского воздушного флота. С 1935 гг. — секретарь Союзного Совета ЦИК СССР. (Прим. П.Г.).
[4] Зданович А.А. Свои и чужие — интриги разведки. М., 2002, с. 247.
[5] Там же, с. 247–248.
[6] Tannenbaum (нем.) — «ель».
[7] Революционный военный совет Республики (с 28 августа 1923 г. — Революционный военный совет СССР) — коллегиальный орган высшей военной власти в РСФСР / СССР в 1918—1934 гг. Сформирован 6 сентября 1918 г., упразднен 20 июня 1934 г. Объединял функции Высшего Военного Совета и НКВМ. Председателем РВСР являлся наркомвоенмор.
[8] Троцкий, Лев Давидович (настоящее имя — Лейба Бронштейн; 1879–1940) — партийный и государственный деятель, один из организаторов Октябрьской революции и создателей РККА. В 1896 г. примкнул к революционному движению. В 1902 г. бежал за границу, где сблизился с В.И. Лениным. В 1917–1918 гг. — наркоминдел первого Советского правительства. В 1918 г. — наркомвоенмор, пред. Высшего Военного Совета, пред. РВСР. С 1919 г. — член Политбюро ЦК РКП(б). Участвовал в создании Коминтерна. За антисталинскую позицию в 1925 г. снят с поста пред. РВС, в 1926 г. выведен из Политбюро, в 1927 г. исключен из ВКП(б). В 1928 г. сослан в Алма-Ату, в 1929 г. выслан из СССР. Убит агентом советских спецслужб.
[9] См.: Русская военная эмиграция 20–40-х годов XX века. Т. 5. М., 2010, с. 478–483.
С ноября 1918 по ноябрь 1923 г. в Константинополе был установлен оккупационный режим Антанты: город был поделен между британским, итальянским и французским вооруженными контингентами. (Прим. П.Г.).
[10] Зданович А.А., с. 248–249.
[11] Там же, с. 255–257.
[12] Энциклопедия военной разведки России. М., 2004, с. 416–417.
[13] Ибрагимов, Ибрагим Мустафович (1888 – ?) — советский невозвращенец, бежавший в апреле 1928 г. в Европу с должности зам. торгпреда СССР в Турции. Окончил учительскую семинарию в Симферополе (1904), пединститут в Константинополе (1908). В 1920 г. вступил в РКП(б). В 1922–1925 гг. — нарком просвещения Крымской АССР. С 1925 г. — зам. торгпреда в Турции. После бегства через некоторое время обосновался в Париже. См.: Генис В. Неверные слуги режима. Первые советские невозвращенцы (1920–1933): Опыт документального исследования. Кн. 1. М., 2009., с. 561–570.
[14] Мирный, Семён Максимович (1896–1973) — разведчик-дипломат («Абдулла»). Окончил восточный отдел Военной академии РККА (1923). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1923–1926 гг. — на разведработе в Турции под дипломатическим прикрытием. Позже — на дипломатических должностях в Норвегии, Венгрии и Швеции. В 1955–1961 гг. — главный библиограф Государственной библиотеки им. В.И. Ленина. (Прим. П.Г.).
[15] РГАСПИ. Ф. 328, оп. 1, д. 203, л. 50–51
Автор: Павел Густерин


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Korsar4 Сегодня, 06:04
    Сейчас только гадать остаётся.

    Фильм "Бег" с нами надолго. В нем герой Слащева - ключевая фигура.
    И язык обращения хорош - носит печать времени.
    Korsar4
    1. Ольгович Сегодня, 07:34
      Цитата: Korsar4
      И язык обращения хорош - носит печать времени.

      Чего же "хорошего?
      Обычный язык лжи и провокации. Провокации, приведшей к мучениям и гибели поверивших этому "обращению" людей: те же упомянутые в "обращении" Мильковский и Гильбих очень скоро были уничтожены.
      Да уж, приобретение законченного алкоголика и наркомана, от которого отвернулись почти все -"хорошее "приобретение! yes
      Ольгович
      1. Korsar4 Сегодня, 08:04
        Сейчас ни Вы, ни я так уже не напишем.
        Судить Слащева за алкоголизм не взялся бы - трагическая фигура.

        Вряд ли могло для этих людей счастье вне России.

        "Что скучным и некрасивым
        Мне кажется ваш Париж.
        Россия, моя Россия, зачем так ярко горишь?" (с).
        Korsar4
        1. Ольгович Сегодня, 09:47
          Цитата: Korsar4
          Сейчас ни Вы, ни я так уже не напишем.

          Писал он то, что ему ПРИКАЗАЛИ писать. Если вообще он писал эту листовку- пропуск в смерть.

          Изречения а-ля " вы являетесь наемниками иностранного капитала" в устах русского генерала звучат дико и невозможно, это уместно только из уст "борцов" yes
          Ольгович
          1. Korsar4 Сегодня, 10:27
            Возможно. Но там есть замечательные строки, например первая.

            И ещё - хороший повод задуматься, а кто же представляет Россию и Русский народ.
            Korsar4
      2. Moskovit Сегодня, 10:00
        Наркоман и алкоголик преподавал на курсах, да так, что на его лекциях всегда было полно народу. Так же написал несколько книг как по истории, так и по тактике. Все бы такие наркоманы были.
        Moskovit
        1. Ольгович Сегодня, 10:15
          Цитата: Moskovit
          Наркоман и алкоголик преподавал на курсах, да так, что на его лекциях всегда было полно народу. Так же написал несколько книг как по истории, так и по тактике. Все бы такие наркоманы были.

          В 1921 г по приговору суда чести был уволен от службы без права ношения мундира и уехал в РСФСР.
          Его жена Нина Николаевна Нечволодова («юнкер Нечволодов»), сражалась бок о бок с белым генералом с 1918 года. Имела боевые ранения.
          В 1920 г бросила его и уехала с дочерью во Францию-спасли тем самым себя.

          Кстати, в обращении указывается, что жена приехала с ним с РСФСР, что было ложью и еще одним доказательством того, что не Слащев его писал..
          Ольгович
    2. Монархист Сегодня, 09:24
      Я помню с каким интересом смотрел этот фильм. Мне запомнились эпизоды:1) тараканов бега. 2)Чернота с Хлудовым помогают главному герою любимую спасти.
      Ещё тогда обратил внимание на такую деталь: Образ Хлудова наиболее запоминающийся,а в ту пору это считалось не вероятным
      Монархист
      1. Korsar4 Сегодня, 09:44
        И ещё - разговор Хлудова с комендантом вокзала.

        Мы по искоркам, которые есть в любой талантливой вещи, пытаемся понять, что же происходило.
        Korsar4
  2. Cartalon Сегодня, 06:13
    И это всё? А что автор сам об этом думает?
    Cartalon
  3. Ураган70 Сегодня, 06:45
    Цитата: Cartalon
    И это всё? А что автор сам об этом думает?

    А зачем напрягаться и думать? Выложил для разнообразия то, что каждый интересующийся тем временем, знает и сам...тем более ничего кроме версий... Кризис творчества, либо чего посерьезнее. Заминусовать его, да и дело с концом... Шутка!
    Ураган70
  4. Molot1979 Сегодня, 06:59
    Встречал Слащева сам Дзержинский. В Советской России Слащева не расстреляли и не сгноили в лагере, а дали возможность заниматься подготовкой красных командиров. Хотя поводов расправитьсмя с ним было более чем достаточно. Так что версия с опоили-накачали выглядит не слишком убедительно. Скорее похоже на попытку самих эмигрантов объяснить самим себе, как же так - Слащев-Вешатель, и вдруг среди большевиков со своим воззванием.
    Molot1979
  5. Чебуратор Сегодня, 07:07
    Хоть и не эсеры, а методы персонального воздействия продолжались и в то время
    Кутепов, Миллер, Слащев (руками курсанта) и т.д. Думали что выбивая людей - решают вопросы.
    Поэтому что удивляться, что улицы советских городов назвались именами Софьи Перовской и Желябова.
    Терроризм занимал (а может и занимает?) не последнее место в инструментарии власти
    Чебуратор
    1. Монархист Сегодня, 10:53
      Чебуратор, я с Вами отчасти соглашусь, но Народная Воля и Софья Перовская ( о ней отдельно):да они террористы и убили Императора Александра. Но их убежденность заслуживает уважения. Я с уважением отношусь к людям которые были переданы своим идеалам..Софья Перовская, она ради своей идеи порвала со своим окружением, молодая и симпатичная женщина, что же ей жить не хотелось и для этого достаточно подписать прошение о помиловани . Она могла подписать это прошение и остаться с чистой совестью: она никого не передавала и на следствии и на суде вела себя порядочно. Чего нельзя сказать о некоторых революционера мужчинах. Например о Пестеле Якушкин записал:" что повесили пять, а не двести пятьдесят чистая случайность. По крайней мере Пастель делал все для этого" или Каляев: после убийства в.к.Сергея Александровича, вовсю" хвостом мел " перед Елезаветой Федоровной- вдовой в.к.и родной сестрой царицы Александры Федоровны
      Монархист
  6. moskowit Сегодня, 08:22
    Очень куцая, малоинформативная статья. Послужной список Слащёва явно бы материал дополнил.... Так же не плохо было бы описать его службу и преподавание на курсах "Выстрел". Ведь у него учились многие будущие советские генералы, внёсшие свою лепту в победу над фашизмом....
    moskowit
    1. moskowit Сегодня, 09:08
      На представленном портрете генерала хорошо видно 7 нашивок "За ранение"...Весьма характеризует, как боевого офицера! soldier
      moskowit
      1. moskowit Сегодня, 09:16
        Слащёв погиб 11 января 1929 года. Выходит он почти 8 лет честно и добросовестно служил в РККА . И немало труда и своих знаний вложил в укрепление обороноспособности нашей страны.
        moskowit
        1. мыслитель Сегодня, 10:02
          Наконец увидел правильное написание фамилии, почему-то все игнорируют букву Ё. И даже в примечаниях ошибка - Слащёв, Яков Александрович (Слащов-Крымский; 1885–1929)
          мыслитель
  7. мичман Сегодня, 08:43
    Мне статья не понравилась.
    Многое надумано. В литературе приведен троцкий. Но не указано, что это ставленник еврейства США с целю развала России. Почему я так пишу?. По линии моей жены ее тетя была замужем за Ягуновым И.А. Члена РСДРП с 1912 года, члена Центробалта, командира отряда матросов штурмовавших Зимний дворец. Ягунов был командующим артиллерией у Блюхера при разгроме колчака. Затем был в командовании Балтийского и Черноморских флотов. С 1930 по 1934 гг руководил Кронштадтским морским заводом ( это можно посмотреть в истории завода). Имел как подарок именной пистолет от троцкого. Но в 1937 году расстрелян, как враг народа. Реабилитирован в 1953 году. Его жена Анфиса Николаевна тоже была реабилитирована, затем жила в Ленинграде и часто встречалась с нами. Она отзывалась о троцком крайне отрицательно. И рассказала нам, что ее муж после получения подарка - пистолета от троцкого на следующий день выбросил его в Финский залив.
    Нам молодым в 60-х годах было интересно узнать историю страны от людей, творивших ее. Поэтому я и моя жена расспрашивали ее о их жизни. Автор, приведите пословицу того времени: "Советская власть установилась и держится на еврейских умах, латышских стрелках и русских дураках"
    Мои предки по линии отца и матери строили и укрепляли СССР. Создавали промышленность и оборонную технику. Мы ими гордимся. С портретом деда-майора РККА, создававшего тяжелую артиллерию и погибшего на Ленинградском фронте 27.12. 41 г, внуки в Москве и С-Петербурге, постоянно идут в колоннах "Бессмертного полка" 9 мая.
    мичман
    1. Монархист Сегодня, 10:12
      Камрад Мичман,а пословица то ядовитая.Вам ++ за: :" ставленик еврейства США с целью развала России", но позвольте возмутиться':а Яша Свердлов был 100% руссак и в СНК он не запрещал. А Ульянов-Иванов,а Каменев и Зиновьев это Петров и Сидоров соответственно?
      Пословица была,что называется:" не в бровь,а в глаз"
      Монархист
  8. Монархист Сегодня, 09:28
    Цитата: Ольгович
    Цитата: Korsar4
    И язык обращения хорош - носит печать времени.

    Чего же "хорошего?
    Обычный язык лжи и провокации. Провокации, приведшей к мучениям и гибели поверивших этому "обращению" людей: те же упомянутые в "обращении" Мильковский и Гильбих очень скоро были уничтожены.
    Да уж, приобретение законченного алкоголика и наркомана, от которого отвернулись почти все -"хорошее "приобретение! yes

    А где тогда не было лжи и провокации?
    Монархист
  9. Окорок Сегодня, 09:42
    все россказни о "массовых расстрелах" бывших офицеров - часть антисоветской пропаганды! доводилось в архивах читать подшивки белогвардейских и белоэмигрантских газет - украинское министерство правды нервно курит в сторонке...
    как там у Алексея Толстого: "собрание началось с принятия декларации которая начиналась со слов: проклятие вам, большевики!" ;)
    Окорок
    1. ротмистр Сегодня, 10:02
      Цитата: Окорок
      все россказни о "массовых расстрелах" бывших офицеров - часть антисоветской пропаганды! доводилось в архивах читать подшивки белогвардейских и белоэмигрантских газет - украинское министерство правды нервно курит в сторонке...
      как там у Алексея Толстого: "собрание началось с принятия декларации которая начиналась со слов: проклятие вам, большевики!" ;)

      Ну большевицкое министерство правды вообще переплюнуло даже Геббелса. Одно то, что они утверждали, что белые воюют за царя -это вообще верх лжи. Интересно, что у людей старшего возраста до сих пор такое мнение. У нас часто историю изучают по художественным фильмам. Например великолепный фильм " Чапаев" показывает эпизод психической атаки офицеров армии Колчака. В армии Колчака не было офицерских частей, там наоборот был огромный дефицит офицеров и генералов. У казаков( Сибири и Дальнего Востока) вообще в офицеры производили всех, кто имел какие либо отличия и был грамотен.
      ротмистр
      1. Korsar4 Сегодня, 10:23
        То-то и оно. Любые ангажированные СМИ стоят друг друга.

        И хорошо необходимо чувствовать ситуацию, чтобы отличить: где правда, где ложь.
        И ещё - знать, где "свои".
        Korsar4
      2. Окорок Сегодня, 10:41
        вся беда белого движения в том что у него вообще не было внятных идей за что воевать...кто "за царя", кто за "вся власть учредительному собранию", кто за "сибирского диктатора", а по сути воевали все они за интересы Антанты и прочих падальщиков
        большевики же точно знали чего они хотят и как этого добиться, по этому пропаганда большевиков была на порядки эффективней чем пропаганда белых так как их тезисы и лозунги были понятнее народу чем абстрактные идеи белых которые сводились в основном к одному "вернуть всё взад" и "разобьём комиссаров а там разберемся". Когда здесь пишут про Гражданскую войну то всё время забывают про то что война эта была КЛАССОВОЙ, войной бедных против богатых, угнетенных против угнетателей.
        Окорок
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