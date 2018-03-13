Двигатели для МиГ-31, перехваты и комплекс «Кинжал»



Модернизированный МиГ-31БМ на одной из аэрокосмических выставок



Сопло двигателя Д-30Ф6. Видны агрегаты форсажной камеры



Двигатели Д-30Ф6 в деле



МиГ-31БМ взлетает с ракетой "Кинжал"



Сброс ракеты



Самолет, участвовавший в недавнем учебно-боевом применении "Кинжала"

По материалам сайтов:

http://tass.ru/

https://ria.ru/

http://redstar.ru/

https://function.mil.ru/

http://airwar.ru/

Как показывают недавние сообщения, теперь перехватчик МиГ-31 осваивает новую роль, превращаясь в ударный самолет с особыми задачами. Для продолжения службы в новой конфигурации и успешного решения дополнительных боевых задач такая техника нуждается в определенном обновлении. На днях стали известны новые подробности уже выполненных работ, а также оглашены возможные пути дальнейшего развития. Среди прочего, возможно возобновление сборки новых силовых установок для самолетов.На протяжении нескольких последних лет самолеты МиГ-31, имеющиеся в частях военно-воздушных сил, проходят модернизацию по проекту с литерами «БМ». В ходе обновления техника восстанавливает техническую готовность, а также получает набор современных устройств и приборов. При сохранении основных летно-технических данных модернизированный МиГ-31БМ отличается от самолета базовой версии улучшенными боевыми качествами и расширенной номенклатурой вооружений.Любопытно, что проект МиГ-31БМ не предусматривает изменение типа имеющихся турбореактивных двигателей, в результате чего самолеты продолжают летать с силовыми установками, отличающимися достаточно большим возрастом. В обозримом будущем такая особенность эксплуатации может превратиться в проблему, но уже сейчас имеется выход из рискованной ситуации.7 марта о возможностях и намерениях двигателестроительной промышленности прессе рассказал управляющий директор компании «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. Руководитель предприятия заявил, что при необходимости возможно восстановление серийного производства турбореактивных двигателей Д-30Ф6, предназначенных для перехватчиков МиГ-31. Получив заказ, компания сможет возобновить выпуск ключевых систем и агрегатов.С. Попов отметил, что не видит ничего сложного в решении такой задачи. За последние три-четыре года пермское предприятие полностью восстановило процесс изготовления агрегатов «горячей» части турбореактивных двигателей, т.е. собственно турбины. По мере необходимости может быть восстановлено и изготовление компрессора.Также руководитель двигателестроительного завода напомнил, что активнейшая эксплуатация самолетов МиГ-31 в войсках приводит к появлению соответствующих вызовов. Она подталкивает промышленность к разработке наиболее эффективных вариантов ремонта их двигателей. Выпуск изделий Д-30Ф6 достаточно давно был прекращен, но «ОДК-Пермские моторы», ранее производившее их, может возобновить изготовление основных узлов и агрегатов.История двигателя Д-30Ф6 восходит к концу шестидесятых годов, когда началась разработка перспективного самолета-перехватчика с максимально возможной скоростью полета. Самолету, способному подниматься на 25-30 км и разгоняться до 3000-3500 км/ч требовалась особая силовая установка. Разработка двигателя для будущего МиГ-31 была поручена Пермскому моторостроительному конструкторскому бюро во главе с П.А. Соловьевым. Проектирование нового изделия велось с использованием решений и агрегатов проекта Д-30. Опытно-конструкторские работы продолжались до середины семидесятых, и в 1975 году опытный МиГ-31 с двумя двигателями Д-30Ф6 впервые поднялся в воздух.Турбореактивный двигатель Д-30Ф6 построен по двухконтурной схеме с двумя валами. Конструкция изделия состоит из семи модулей, большая часть которых может заменяться во время эксплуатации. Исключением является только т.н. базовый модуль, включающий компрессор высокого давления, две турбины и камеру сгорания. Воздухозаборник, компрессор низкого давления, корпус, форсажная камера и сопло выполнены в виде отдельных модулей.Готовый двигатель имеет высокие характеристики, обеспечивающие боевую эффективность перехватчика. Изделие длиной около 8 м с сухой массой чуть более 2,4 т на взлете развивает тягу до 9500 кгс. При применении форсажной камеры тяга увеличивается до 15500 кгс. Удельный расход топлива на максимальном режиме и форсаже составляет 0,72 и 1,9 кг/кгс∙ч соответственно. Максимальная температура газов перед турбиной, в зависимости от режима, достигает 1660°K.Два турбореактивных двигателя дают самолету МиГ-31 высокие летно-технические характеристики. Самолет с полной заправкой при массе 39,15 т может иметь тяговооруженность до 0,8. Максимальная взлетная масса, превышающая 46,7 т, сокращает этот параметр до 0,67. При этом обеспечивается максимальная скорость (на высоте) до 3400 км/ч. Крейсерская – 2500 км/ч. Динамический потолок определен на уровне 30 км. Таким образом, благодаря паре двигателей Д-30Ф6 перехватчик МиГ-31 на данный момент является самым быстрым боевым самолетом в мире из всех находящихся в эксплуатации.Двигатели Д-30Ф6 выпускались с середины семидесятых годов по середину девяностых; сроки их серийного производства фактически совпали с годами строительства перехватчиков МиГ-31. За два десятилетия пермское двигателестроительное предприятие обеспечило двигателями все серийные самолеты, а кроме того, создало солидный запас таких изделий. Воздушно-космические силы до сих пор используют подобный задел, полученный еще несколько десятилетий назад. По мере выработки ресурса двигатели снимаются с самолетов и заменяются новыми, взятыми со складов.Тем не менее, запас имеющихся двигателей не бесконечен, и потому в обозримом будущем может встать вопрос о запуске производства новых изделий Д-30Ф6. Как показывают последние события, российское командование намерено сохранять МиГ-31БМ в течение долгих лет, и потому самолеты могут оставаться в строю вплоть до того момента, когда иссякнет запас двигателей для них. Согласно последним новостям, промышленность в определенной мере готова к такому развитию событий.Несколько дней назад руководство предприятия «ОДК-Пермские моторы» напомнило о недавнем восстановлении производства турбин для двигателей Д-30Ф6, а также огласило возможность возобновления сборки прочих агрегатов. Таким образом, при получении заказа от министерства обороны, завод сможет начать выпуск новых двигателей для существующей техники. Впрочем, пока речь шла только о некоторых реальных работах и возможных событиях будущего. Сроки, объемы и другие аспекты гипотетической программы производства, по понятным причинам, пока не уточнялись.Однако уже сейчас, принимая во внимание развитие воздушно-космических сил, можно с определенной долей уверенности говорить о том, что перехватчики МиГ-31БМ действительно смогут получить новые двигатели, хотя это и произойдет в не самом близком будущем. Известные планы министерства обороны, а также ряд сенсационных сообщений последнего времени могут быть почвой для самых смелых прогнозов, в которых найдется место и для двигателей Д-30Ф6.1 марта президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию с ежегодным посланием, рассказал о нескольких новейших образцах российского вооружения и техники, а также показал демонстрационные видеоролики. Один из представленных проектов ракетного вооружения имеет самое прямое отношение к самолету МиГ-31БМ и его будущему. Это перспективный авиационный ракетный комплекс «Кинжал».Напомним, в рамках проекта с шифром «Кинжал» была создана новейшая аэробаллистическая ракета, способная маневрировать на траектории и развивать гиперзвуковую скорость. Такое оружие, оснащаемое обычной или специальной боевой частью, может использоваться для поражения самых разных наземных или надводных целей. Высочайшие характеристики ракеты приводят к тому, что ее перехват оказывается чрезвычайно сложной задачей, а в некоторых случаях, вероятно, вообще исключается.В качестве носителя новейшей ракеты «Кинжал» используется самолет МиГ-31БМ. Эта машина, отличающаяся высокими летными характеристиками, способна максимально быстро выйти в заданный район и осуществить запуск ракеты. По всей видимости, с точки зрения грузоподъемности и летных данных МиГ-31БМ оказался самым лучшим претендентом на роль будущего носителя «Кинжала».Появление нового ракетного комплекса имеет несколько последствий, и одно из главных – сохранение МиГ-31БМ на вооружении. В связи с разработкой нового ударного оружия этот самолет превращается из перехватчика, способного нести некоторые виды вооружения «воздух-поверхность» в многоцелевой носитель оружия для решения широкого круга боевых задач. Более того, по своим боевым возможностям перехватчик с ракетой «Кинжал» в некоторой мере приближается к бомбардировщикам дальней авиации.В речи президента упоминалось, что в декабре прошлого года комплекс «Кинжал» был поставлен на опытно-боевое дежурство в одном из соединений Южного военного округа. 10 марта пресс-служба министерства обороны сообщила о проведении практического учебно-боевого пуска новейшей ракеты. Летчики 929-го Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова (г. Ахтубинск) взлетели с полезной нагрузкой в виде изделия «Кинжал» и в заданном районе сбросили его. Сообщается, что к настоящему времени поставленный на дежурство авиационный комплекс выполнил свыше 250 полетов, а личный состав прошел необходимую подготовку в дневное и ночное время.Последние сообщения явно говорят о том, что комплекс «Кинжал» прошел необходимые испытания, и теперь его постановка на вооружение с полноценным дежурством оказывается лишь делом времени. Соответственно, определена и дальнейшая судьба перехватчиков МиГ-31БМ. В ближайшем и отдаленном будущем им придется не только бороться с воздушными целями, но и уничтожать наземные или надводные объекты при помощи аэробаллистической ракеты.Учитывая логику выбора МиГ-31БМ в качестве носителя «Кинжала», можно предположить, что в подобной роли эти самолеты будут использоваться до самого конца своей службы – вплоть до полной выработки ресурса. Таким образом, вопрос поддержания технической готовности и своевременного обновления техники будет сохранять свою актуальность. Одно из его проявлений, соответственно, будет наблюдаться в сфере силовых установок.Очевидно, что по мере службы в старой и новой роли перехватчики-ракетоносцы будут вырабатывать ресурс своих двигателей. Замена силовой установки будет производиться с применением изделий, имеющихся на хранении. Однако созданный в прошлом запас не бесконечен, и потому в определенный момент пермскому моторостроительному заводу действительно придется запускать производство. Впрочем, когда это случится – если случится – пока до конца не ясно. Минобороны не раскрывает сведения о техническом состоянии самолетов и запасах двигателей на хранении.На данный момент есть все основания предполагать, что в рамках очередных ремонтов имеющиеся МиГ-31БМ будут получать именно турбореактивные двигатели Д-30Ф6. Замена таких двигателей изделиями иных типов не выглядит целесообразной, а кроме того, может быть связана с рядом неоправданных затруднений. Действительно, использование иных двигателей могло бы дать те или иные преимущества, но необходимая сопутствующая переделка самолета полностью нивелирует их.Впрочем, разумным компромиссом мог бы стать новый проект модернизации существующего двигателя. С середины семидесятых годов двигателестроительная отрасль освоила множество новых технологий, и их можно было бы применить для совершенствования достаточно старого Д-30Ф6. Однако перед запуском такого проекта следует определить реальное соотношение плюсов и минусов, а также рассчитать стоимость работ и примерные сроки появления готового изделия. Может оказаться так, что простое возобновление выпуска существующих двигателей будет наиболее выгодным и быстрым.Полноценный новый двигатель с высокими характеристиками следует создавать для будущего перехватчика, который придет на смену имеющимся МиГ-31БМ. На протяжении нескольких последних лет ведется обсуждение возможности создания нового самолета такого класса, сохраняющего основные возможности предшественника, но имеющего те или иные преимущества. Насколько известно, полноценные опытно-конструкторские работы по такому проекту еще не запускались. Как следствие, требования к новому двигателю все еще отсутствуют. Остается неопределенным и вопрос преемственности вооружений. Очевидно, что будущий перехватчик, сможет нести ракеты «воздух-воздух» большой дальности и некоторые средства поражения наземных целей, но по ракетным комплексам типа новейшего «Кинжала» пока ясности нет.Тем не менее, на обозримое будущее обе эти роли остаются за МиГ-31БМ. Такая ситуация будет сохраняться в течение неопределенного времени, вплоть до появления серийных перехватчиков нового типа. А это означает, что в дальнейшем – по мере расходования имеющихся запасов – возобновление производства двигателей Д-30Ф6 может перейти из разряда простых обсуждений в категорию актуальных программ. К счастью, уже сейчас бывший производитель таких изделий имеет возможность запустить выпуск всех основных узлов и агрегатов.Самолеты-перехватчики МиГ-31 служат в военно-воздушных силах на протяжении нескольких десятилетий, и пока никто не собирается их списывать. Более того, именно им, несмотря на солидный возраст, доверили использование самого современного ударного вооружения. Это значит, что техника будет оставаться в строю, а авиационной промышленности предстоит разработать новые проекты модернизации техники. Серийные МиГ-31БМ уже прошли обновление с заменой части электроники, а в отдаленном будущем их могут ждать и новые силовые установки. Перехватчики-ракетоносцы еще послужат и помогут армии защищать свою страну.