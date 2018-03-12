Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..
В индийской прессе активно обсуждаются заявления США по продвижению для ВМС Индии палубных истребителей F-35B. Ранее косвенную заинтересованность в рассмотрении сотрудничества с США по вопросу приобретения F-35B в обмен на создание производственных мощностей по сборке F-16 в Индии обсуждали в Нью-Дели.
Сегодня в одном из крупнейших индийских печатных изданий The Hindustan Times вышла статья ведущего научного сотрудника Института изучения конфликтов Абхиджита Айер-Митры и заместителя директора индийского проекта «Адхира» Ангада Сингха. В статье с изрядной долей скепсиса рассказывается о том, нужны ли Индии американские палубные истребители пятого поколения. Авторы материала отмечают, что мало просто купить несколько F-35B у США – придётся дополнительно выстраивать всю инфраструктуру ВМС под эксплуатацию именно этих боевых машин.
В качестве примера приводится ситуация с iPhone X, который можно купить, но при учёте того, что он не сможет обеспечить пользователя, например, доступом к социальными сетям и различного рода иным интернет-сервисам.
Из материала индийских экспертов:
Авторы статьи заявляют ещё и о том, что при покупке F-35 Индия точно не получит по контракту никаких технологий.
Из материала:
Далее авторы снова возвращаются к аналогии с «айфоном»:
В материале говорится, что размышлять о покупке у США тех же F-35 на фоне того, что многие параметры управления ВВС и ВМС заимствованы у России, не приходится. Отмечается, что США сами не пойдут на такую сделку, так как уверены, что Россия сможет «взломать» системы, способные многое рассказать об использованных при создании F-35 технологиях.
Из материала:
Сегодня в одном из крупнейших индийских печатных изданий The Hindustan Times вышла статья ведущего научного сотрудника Института изучения конфликтов Абхиджита Айер-Митры и заместителя директора индийского проекта «Адхира» Ангада Сингха. В статье с изрядной долей скепсиса рассказывается о том, нужны ли Индии американские палубные истребители пятого поколения. Авторы материала отмечают, что мало просто купить несколько F-35B у США – придётся дополнительно выстраивать всю инфраструктуру ВМС под эксплуатацию именно этих боевых машин.
В качестве примера приводится ситуация с iPhone X, который можно купить, но при учёте того, что он не сможет обеспечить пользователя, например, доступом к социальными сетям и различного рода иным интернет-сервисам.
Из материала индийских экспертов:
При покупке F-35 мы не сможем обеспечить даже элементарную их дозаправку в воздухе, так как наши воздушные танкеры в силу технических особенностей не смогут взаимодействовать с этими американскими самолётами. F-35 также не получат возможности по обеспечению наземными службами через имеющиеся каналы передачи данных. Мало того, нам придётся менять систему распознавания «свой-чужой», как и всё оборудование радиосвязи. Логично, что практически ни один из видов вооружений, стоящих на вооружении ВС Индии, не совместим с функционалом F-35. А это означает, что нам придётся тратить огромные средства дополнительно на боеприпасы, что ещё более усложнит нашу и без того сложную логистику.
Авторы статьи заявляют ещё и о том, что при покупке F-35 Индия точно не получит по контракту никаких технологий.
Из материала:
Несмотря на то, что это идеальный воздушный убийца, Индия не сможет на нём ничего самостоятельно контролировать, включая даже такие утилитарные вопросы, как обновление базы данных системы контроля и управления боевыми действиями. Нам придётся отправлять важные данные, которые с удовольствием будет анализировать разведка США.
Далее авторы снова возвращаются к аналогии с «айфоном»:
Представьте, что вам требуется iPhone X, Macbook или iPad, но в нашем случае нам придётся договариваться с производителем о том, чтобы он нам добавил к нему экран от Samsung Galaxy, элементы от Nokia, а также настроил его на совместимость с Windows и Android. И какие гарантии на такую «чудо-технику» в конечном итоге даст производитель?
В материале говорится, что размышлять о покупке у США тех же F-35 на фоне того, что многие параметры управления ВВС и ВМС заимствованы у России, не приходится. Отмечается, что США сами не пойдут на такую сделку, так как уверены, что Россия сможет «взломать» системы, способные многое рассказать об использованных при создании F-35 технологиях.
Из материала:
В общем, F-35 - это блестящий самолет, который либо разрушит наш бюджет, либо разрушит наши эксплуатационные возможности, создававшиеся на протяжении десятилетий ещё и с очень высокими политическими затратами. Поэтому любые разговоры о его приобретении глубоко ошибочны и невероятно опасны.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти