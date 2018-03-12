Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..

При покупке F-35 мы не сможем обеспечить даже элементарную их дозаправку в воздухе, так как наши воздушные танкеры в силу технических особенностей не смогут взаимодействовать с этими американскими самолётами. F-35 также не получат возможности по обеспечению наземными службами через имеющиеся каналы передачи данных. Мало того, нам придётся менять систему распознавания «свой-чужой», как и всё оборудование радиосвязи. Логично, что практически ни один из видов вооружений, стоящих на вооружении ВС Индии, не совместим с функционалом F-35. А это означает, что нам придётся тратить огромные средства дополнительно на боеприпасы, что ещё более усложнит нашу и без того сложную логистику.

Несмотря на то, что это идеальный воздушный убийца, Индия не сможет на нём ничего самостоятельно контролировать, включая даже такие утилитарные вопросы, как обновление базы данных системы контроля и управления боевыми действиями. Нам придётся отправлять важные данные, которые с удовольствием будет анализировать разведка США.

Представьте, что вам требуется iPhone X, Macbook или iPad, но в нашем случае нам придётся договариваться с производителем о том, чтобы он нам добавил к нему экран от Samsung Galaxy, элементы от Nokia, а также настроил его на совместимость с Windows и Android. И какие гарантии на такую «чудо-технику» в конечном итоге даст производитель?

В общем, F-35 - это блестящий самолет, который либо разрушит наш бюджет, либо разрушит наши эксплуатационные возможности, создававшиеся на протяжении десятилетий ещё и с очень высокими политическими затратами. Поэтому любые разговоры о его приобретении глубоко ошибочны и невероятно опасны.