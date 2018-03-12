21:20 12 марта
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Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..

В индийской прессе активно обсуждаются заявления США по продвижению для ВМС Индии палубных истребителей F-35B. Ранее косвенную заинтересованность в рассмотрении сотрудничества с США по вопросу приобретения F-35B в обмен на создание производственных мощностей по сборке F-16 в Индии обсуждали в Нью-Дели.

Сегодня в одном из крупнейших индийских печатных изданий The Hindustan Times вышла статья ведущего научного сотрудника Института изучения конфликтов Абхиджита Айер-Митры и заместителя директора индийского проекта «Адхира» Ангада Сингха. В статье с изрядной долей скепсиса рассказывается о том, нужны ли Индии американские палубные истребители пятого поколения. Авторы материала отмечают, что мало просто купить несколько F-35B у США – придётся дополнительно выстраивать всю инфраструктуру ВМС под эксплуатацию именно этих боевых машин.

Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..



В качестве примера приводится ситуация с iPhone X, который можно купить, но при учёте того, что он не сможет обеспечить пользователя, например, доступом к социальными сетям и различного рода иным интернет-сервисам.

Из материала индийских экспертов:
При покупке F-35 мы не сможем обеспечить даже элементарную их дозаправку в воздухе, так как наши воздушные танкеры в силу технических особенностей не смогут взаимодействовать с этими американскими самолётами. F-35 также не получат возможности по обеспечению наземными службами через имеющиеся каналы передачи данных. Мало того, нам придётся менять систему распознавания «свой-чужой», как и всё оборудование радиосвязи. Логично, что практически ни один из видов вооружений, стоящих на вооружении ВС Индии, не совместим с функционалом F-35. А это означает, что нам придётся тратить огромные средства дополнительно на боеприпасы, что ещё более усложнит нашу и без того сложную логистику.


Авторы статьи заявляют ещё и о том, что при покупке F-35 Индия точно не получит по контракту никаких технологий.

Из материала:
Несмотря на то, что это идеальный воздушный убийца, Индия не сможет на нём ничего самостоятельно контролировать, включая даже такие утилитарные вопросы, как обновление базы данных системы контроля и управления боевыми действиями. Нам придётся отправлять важные данные, которые с удовольствием будет анализировать разведка США.


Далее авторы снова возвращаются к аналогии с «айфоном»:
Представьте, что вам требуется iPhone X, Macbook или iPad, но в нашем случае нам придётся договариваться с производителем о том, чтобы он нам добавил к нему экран от Samsung Galaxy, элементы от Nokia, а также настроил его на совместимость с Windows и Android. И какие гарантии на такую «чудо-технику» в конечном итоге даст производитель?


В материале говорится, что размышлять о покупке у США тех же F-35 на фоне того, что многие параметры управления ВВС и ВМС заимствованы у России, не приходится. Отмечается, что США сами не пойдут на такую сделку, так как уверены, что Россия сможет «взломать» системы, способные многое рассказать об использованных при создании F-35 технологиях.

Из материала:
В общем, F-35 - это блестящий самолет, который либо разрушит наш бюджет, либо разрушит наши эксплуатационные возможности, создававшиеся на протяжении десятилетий ещё и с очень высокими политическими затратами. Поэтому любые разговоры о его приобретении глубоко ошибочны и невероятно опасны.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 30

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  1. svp67 Сегодня, 20:01
    Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..
    Вот в том то вся и проблема, что стоит Индии купить Ф-35 и не места, не денег для индийского варианта Су-57 у них уже не будет...
    Авторы статьи заявляют ещё и о том, что при покупке F-35 Индия точно не получит по контракту никаких технологий.
    Ну почему? Индия их получит, лет через двадцать, но получит...
    Из материала:
    Несмотря на то, что это идеальный воздушный убийца, Индия не сможет на нём ничего самостоятельно контролировать, включая даже такие утилитарные вопросы, как обновление базы данных системы контроля и управления боевыми действиями. Нам придётся отправлять важные данные, которые с удовольствием будет анализировать разведка США.
    Так мало того, американцы смогут дистанционно отключать или блокировать некоторые системы и они это не скрывают.
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 20:08
      А вот интересно,если политиков индийских нагнут,что будут говорить?И боеприпасы купят и все.Это те ещё "девицы на панели"..И не надо их считать принцессой на горошине.Они покупаются и продаются.
      Цитата: svp67
      Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..
      Вот в том то вся и проблема, что стоит Индии купить Ф-35 и не места, не денег для индийского варианта Су-57 у них уже не будет...
      Авторы статьи заявляют ещё и о том, что при покупке F-35 Индия точно не получит по контракту никаких технологий.
      Ну почему? Индия их получит, лет через двадцать, но получит...
      Из материала:
      Несмотря на то, что это идеальный воздушный убийца, Индия не сможет на нём ничего самостоятельно контролировать, включая даже такие утилитарные вопросы, как обновление базы данных системы контроля и управления боевыми действиями. Нам придётся отправлять важные данные, которые с удовольствием будет анализировать разведка США.
      Так мало того, американцы смогут дистанционно отключать или блокировать некоторые системы и они это не скрывают.
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 20:10
        Цитата: 210окв
        Это те ещё "девицы на панели"..

        Более чем...коррупция у них цветет на хорошо унавоженной почве.
        svp67
        1. 210окв Сегодня, 20:40
          А какие раздолбаи эксклюзивные.. wassat
          Цитата: svp67
          Цитата: 210окв
          Это те ещё "девицы на панели"..

          Более чем...коррупция у них цветет на хорошо унавоженной почве.
          210окв
          1. svp67 Сегодня, 20:44
            Цитата: 210окв
            А какие раздолбаи эксклюзивные..

            Традиции СЭР
            svp67
        2. Zoldat_A Сегодня, 20:53
          Сергей, hi !
          Цитата: svp67
          Цитата: 210окв
          Это те ещё "девицы на панели"..

          Более чем...коррупция у них цветет на хорошо унавоженной почве.
          Это Вы про Священных Коров? lol Дык там не только коровы... Сам видел - идёт индус по улице, сел, сделал ВСЕ дела, встал и пошёл дальше. И НИКТО даже внимания не обратил.. Просто обходят свеженькое... Я стою в ступоре - два дня как в командировку приехал. Мужики, кто поболе меня там послужили, говорят: "Айда! laughing Послужишь тут с месяц - ещё не то увидишь..." Увидел через два с половиной месяца их "кладбище" на берегу Их Великой Реки... Когда-то в Лаосе ел крокодиловое мясо - после этого зрелища к крокодилам отношение чуть брезгливее, чем к помойным котам... Так что УНАВОЖЕНА та Индия -
          Эт точно...
          Zoldat_A
    2. предки с Дона Сегодня, 20:19
      Проблемы индусов в том, что они бессистемно покупают вооружения по всему миру. При том что это вооружение им никогда не потребуется. Те же самолеты нового поколения без наземной структуры сопровождения цели в воздухе и высококвалифицированных пилотов не более чем экспонаты для выставок.
      предки с Дона
      1. emwave Сегодня, 20:35
        А нет ощущения, что они собираю разные технологии по миру?
        emwave
        1. sabakina Сегодня, 21:02
          Цитата: emwave
          А нет ощущения, что они собираю разные технологии по миру?

          Есть. Они собираются свалить с этой бренной земли.
          sabakina
      2. Zoldat_A Сегодня, 20:58
        Цитата: предки с Дона
        Проблемы индусов в том, что они бессистемно покупают вооружения по всему миру.

        Вы никогда не сталкивались с "художественным вкусом" наших цыган? Это немного не то, что нам показывал Эмиль Лотяну... Основной принцип - "чтобы блестело и выглядело богато". А функционал - так то дело десятое...
        Цитата: предки с Дона
        это вооружение им никогда не потребуется
        Zoldat_A
    3. RASKAT Сегодня, 20:21
      Зачем нам этот кусок Г.... если вместо него можно купить три СУ-35?
      RASKAT
    4. ОБЕРЕГ Сегодня, 20:23
      Цитата: svp67
      и не места, не денег для индийского варианта Су-57 у них уже не будет...

      Его и так не будет на тех условиях,о которых мечтают индусы.А именно передача технологий и производство на их территории.
      ОБЕРЕГ
      1. svp67 Сегодня, 20:35
        Цитата: ОБЕРЕГ
        А именно передача технологий и производство на их территории.

        Будет. С одним уточнением, частичная передача технологий и постепенная локализация, при производстве. Су-30 они же уже собирают
        svp67
    5. Серж Горелый Сегодня, 20:32
      Индусы - те ещё барыги, хохлы рыдают. А за откат и Кришну и Вишну продадут.
      Серж Горелый
    6. Starover_Z Сегодня, 20:34
      Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..
      Вам не нравился совместный проект с Россией ?! Покупайте у полосатиков ВСЁ ! От боеприпасов, заправщиков и топлива до последней гайки и ключа к супер-пупер самолёту ! И никаких лицензий на собственную даже сборку !
      Кто слишком много хочет ...
      Starover_Z
      1. svp67 Сегодня, 21:02
        Цитата: Starover_Z
        Покупайте у полосатиков ВСЁ !

        И будет так...
        svp67
  2. Irokez Сегодня, 20:03
    Деньги, откаты и дорогая, но малополезная во время войны игрушка, капризная с детскими болезнями которая именно во время войны почему-то закапризничает.
    Любой каприз за ваши бабки. Из этих бабок кто-то немало поиметь сможет.
    Irokez
  3. assa67 Сегодня, 20:03
    у индусов есть здравый смысл..приветствуется
    assa67
  4. assa67 Сегодня, 20:04
    Цитата: assa67
    В общем, F-35 - это блестящий самолет, который либо разрушит наш бюджет, либо разрушит наши эксплуатационные возможности, создававшиеся на протяжении десятилетий ещё и с очень высокими политическими затратами. Поэтому любые разговоры о его приобретении глубоко ошибочны и невероятно опасны.

    у индусов есть здравый смысл...приветствуется
    assa67
  5. iliitchitch Сегодня, 20:10
    Им ещё и "В" подай . Жгут товарищи . Причём , как из статьи понял , инициатива от индусов исходит .
    iliitchitch
  6. FalconD Сегодня, 20:13
    Благодаря огромной заинтересованности Индии был создан ПАК-ФА, они деньги на него потратили...было бы глупо отказываться от него теперь в пользу фантома. Хотя найдутся и такие, которые станут лоббировать очередные контракты на строительство инфраструктуры и поставки вспомогательного оборудования
    FalconD
    1. ОБЕРЕГ Сегодня, 20:26
      Цитата: FalconD
      Благодаря огромной заинтересованности Индии был создан ПАК-ФА, они деньги на него потратили...

      Простите,а с чего такой вывод о том,что индусы хоть копейку потратили на проект ПАК ФА? Индусы собирались вложить что-то в районе 5 лярдов на разработку спарки ПАК ФА и только. ПАК ФА мы создали на свои деньги.
      ОБЕРЕГ
  7. Yak28 Сегодня, 20:21
    Наши сначала с красной ртутью США мозг полоскали,а за тем ещё хуже ,продали в 90х годах американцам документацию по Як-141,а штаты до сих пор мучаются.
    Yak28
    1. Ил-18 Сегодня, 21:15
      Просто когда продавали Як-141 денег за перевод миллиметров в дюймы взяли, а передали, как есть. Длины изменились, а углы в градусах остались. Вот, что удивительно(!) - летает wassat
      Ил-18
  8. К-50 Сегодня, 20:25
    это идеальный воздушный убийца

    Спорное заявление, весьма спорное. F-35 "Пингвин" ( на "молнию" уж точно не тянет, так как один из самых медленных боевых самолётов современности, а может у них молнии такие тормознутые? what ) почти треть от произведённого состава не могут ввести в эксплуатацию по причине различных неполадок, считать "идеальным воздушным убийцей" , это очень согрешить против истины. yes
    К-50
  9. Ziksura Сегодня, 20:27
    Индия: Зачем нам F-35, если для него у нас нет ни боеприпасов, ни топливозаправщиков?..
    Так купите. Даже и не сомневайтесь. Стоит только купить эту игрушку и далее только и успевай отстегивать.
    Ziksura
  10. emwave Сегодня, 20:43
    Интересно, какие эксплуатационные расходы у этого "чуда - летающего Зумвельта"? Если учесть что покрытие само собой трескается и что-то там еще не отлажено... надо сильно не уважать себя - ЭТО купить.
    emwave
  11. ротмистр Сегодня, 20:51
    Господи, да хоть МЕ-109 пусть покупают, главное что бы потом наши МИГи и СУ брали.
    ротмистр
  12. Machete Сегодня, 20:52
    Ага, а через какое-то время все узнают, что там хороший контракт подписан.
    И даже с какой-нибудь передачей технологий.
    Это ж индусы. Они готовы на всё ради получения технологий. И чем дешевле, тем лучше.
    Machete
  13. рюрикович Сегодня, 20:52
    Хоть у одних хватило мозгов для отказа от навязывания летающего "чудо-пингвина" good laughing
    рюрикович
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