07:15 15 марта

Рубль укрепился. Что дальше?

Рубль укрепился. Что дальше? Попробуем сделать краткий прогноз по рублю в частности и по экономической ситуации в целом.



Коэффициент монетизации нашей экономики (М2/ВВП) составляет 47%. Он показывает, насколько валовой продукт обеспечен деньгами.


Между тем во всех странах ОЭСР и других развитых странах коэффициент монетизации выше 100%. Для сравнения: в ведущих странах Европы он составляет порядка 150-170%, в Китае — около 200%, и там экономика и уровень жизни растут впечатляющими темпами на протяжении многих лет.

Из мировой хозяйственной практики хорошо известно, что ни одна страна в мире никогда не делала экономического рывка с коэффициентом монетизации ВВП ниже 100%.

КМЭ в России держат на уровне 47%, вероятно и главным образом для того, чтобы наша экономика не развивалась. Побочные положительные эффекты: низкая инфляция и стабильность, никакой суеты. Однако это временно. Политика сдерживания денежной массы и инфляции в нашей истории всегда приводила к обвальной девальвации рубля и кризисам.

Что дальше? Президент сказал, что мы рванем. Рвануть можно двумя способами.

1. Не меняя либерально-экономической парадигмы. То есть в рамках правила: увеличение денежной массы должно происходить за счет эмиссии рубля под определенное количество заработанных долларов. Количество долларов невозможно увеличить резко, если не использовать для этого резервы в необходимых пропорциях. Но это вряд ли, это смена парадигмы. А денежная масса для развития нужна. Это означает очередную существенную девальвацию. Наиболее вероятные сроки: лето и осень этого года. Вспомним в этой связи два кризисных юбилея: август 1998 г. и август 2008 г.

2. Поменяв либеральную парадигму на парадигму развития и начав реальные реформы, которые невозможны без увеличения КМЭ, мы выйдем на заметную (хотя не обязательно резкую) инфляцию в течение первых нескольких лет развития. Этому будет способствовать и снижение ключевой ставки, что необходимо для удешевления кредитных денег. В дальнейшем инфляция пойдет на снижение за счет количественного увеличения производимых товаров.

Просто ничего не делать не получится, это все равно произойдет: 1 или 2.

Послание президента Федеральному собранию делает более понятными перспективы рубля и экономики в целом. Из него следует, что мы пойдем путем 1, не меняя политической и экономической системы, но увеличивая бюджетирование отдельных важных сфер.

При этом мы исходим из того, что доллар останется относительно стабильным, и не рассматриваем форс-мажорные сценарии, хотя они возможны.
Автор: Евгений Фролов


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 05:22
    Грубо говоря... Как в анекдоте про цыгана и лошадь.... Только привыкла не есть... И взяла и померла...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:10
      Президент сказал, что мы рванем
      раз сказал,значит "рванём"...
      андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 06:33
      Ага. Ветер дует, потому что деревья качаются. Не рубль укрепился, а цена на нефть стабилизировалась. winked
      сибиралт
  2. Ren Сегодня, 05:38
    Что это было? Ни фига не понял... recourse
    А если простыми словами?
    Ren
    1. Vard Сегодня, 05:41
      Если простыми словами... Давление денежной массы как артериальное давление у человека.... Если у вас оно маленькое... То вы еле ползаете...
      Vard
      1. Ren Сегодня, 05:55
        Цитата: Vard
        Если простыми словами... Давление денежной массы как артериальное давление у человека.... Если у вас оно маленькое... То вы еле ползаете...

        Так о чём статья?
        По данным http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ms денежная масса (наличные) на 02.01.2018 - 8 163,6 млрд. руб., ВВП в 2017 г. - 88 177 млрд. рубл.
        Китай денежная масса (наличные) - 8 659,86 млрд. юаней, ВВП - 82 720 млрд. юаней.
        Данные свидетельствуют об обратном.
        Безналичные средства - кредитные (виртуальные) деньги, которые не возможно обналичить, они нужны для "бартерных" сделок с финансовым мерилом на уровне предприятий.
        Ren
      2. Stas157 Сегодня, 05:56
        Простыми словами, наше либеральное руководство, ещё со времён Ельцина, упор в экономике делает на финансы, а не на производство. С идеей удержать инфляцию носится, как с писанной торбой, а она все равно не маленькая!
        Левые и коммунисты предлагают другой взгляд. Главным в экономике, должно быть производство, а не финансы и банки. И деньги нужно печатать не под приток долларов, а под производственные нужды. Тогда и инфляция не страшна будет, и монетизация повысится!
        Stas157
    2. Бензорез Сегодня, 05:54
      Простыми словами-надо мне не затягивать с покупкой велосипеда. А то-как начнём "рвать", как"рванём"... А вариантов два всего. И оба-хлопотные.
      Бензорез
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:12
        Цитата: Бензорез
        Простыми словами-надо мне не затягивать с покупкой велосипеда.

        если кредит дадут... wassat
        андрей юрьевич
  3. andrewkor Сегодня, 05:47
    Пример Зимбабве,как луч света в тёмном царстве!
    andrewkor
  4. Stas157 Сегодня, 05:47
    . Рубль укрепился. Что дальше?

    Рубль укрепился? Да он даже не восстановился! После двукратного падения, с 30 до 60, на несчастные 5% покрепче стал 56,9. Ура! Победа! У нас самая крепкая валюта в мире за последнюю пару-тройку месяцев!
    Медведев и другие члены правительства уже заявляли, что не заинтересованны в укреплении рубля(отдавать людям потерянное не будут!). Поэтому не надо испытывать иллюзий, правительство сделает все, чтобы этот высокий курс удержать, пусть хоть по 250 долларов при этом нефть будет стоить. Деревянный, в современной России, может только глобально падать, а не укрепляться.
    Stas157
  5. Стрелецкос Сегодня, 05:54
    Обвал рубля когда-то с 30 до 60 - это было не буду говорить что
    А эти люди до сих пор у власти - и не стесняются ласково и уверенно смотреть с голубого экрана, претендуя все на те же высокие должности
    Стрелецкос
  6. Чичиков Сегодня, 06:16
    Странная профессия, - юристы и экономисты. В разные периоды, она была или самая популярная и самая престижная, или самая никчемная и паразитирующая профессия. Сколько за все годы подготовлено и "изготовлено" специалистов, а воз и ныне там.
    Я, так и не понял степень квалификации автора, да и научных трудов, в сети, не нашел. Зато, прочитав несколько статей, - до помрачения сознания боли, понял - это, не для широких масс. Потому, склонен думать, что, - "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" и лучше буду придерживаться тому, чему учат сегодняшних студентов -
    В России за вторую половину XX в. несколько раз проводились денежные реформы, в результате которых граждане теряли значительную часть своих сбережений. В новейшей истории России, после распада СССР, произошло несколько финансовых потрясений, результатом которых становилась потеря или обесценение сбережений, и населению приходилось начинать заново накапливать деньги. Шоковая терапия 1992—1993 гг., уничтожившая накопления практически полностью; дефолт 17 августа 1998 г. и последующая четырехкратная девальвация рубля; кризис 2008 г. и девальвация рубля весной 2009 г.; падение цен на нефть и девальвация рубля в 2015—2016 гг. — вот основные вехи этого процесса. Результат — невысокое значение агрегатов М2 и М3 в России из-за небольшой величины банковских депозитов и других сбережений. Отсюда у России небольшая по сравнению с многими развитыми странами величина коэффициента монетизации экономики.
    Ну да, тут еще и некий "агрегат М2 и М3", а вот какой "агрегат" или их совокупность, положил автор в свои выводы, я, не в курсе!
    Чичиков
  7. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 06:32
    Рубль укрепился
    Так точно, шеф! Но народ не верит...
    ШУРУМ -БУРУМ
  8. Ураган70 Сегодня, 06:59
    Цитата: Ren
    Что это было? Ни фига не понял... recourse
    А если простыми словами?

    Простыми словами: Рубль укрепился! Не суши голову! Иди голосовать за ВВП! Чтобы тенденция сохранилась! Можете, конечно не за ВВП, но тогда не говорите, что вас не предупреждали!
    Ураган70
  9. emwave Сегодня, 07:07
    Да уж... Рубль укрепился потому, что нефть подросла и не меняется в цене. Когда правительство пишет свои планы, оно совсем не скрывает ,что для получения результата нефть должна стоить не менее чем. А тут вдруг про рост реальной экономики. Как правильно выше написали - деревья ветер гонят.
    emwave
Картина дня