07:42 13 марта
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Постпред США в ООН: Мы готовы к новым действиям в Сирии

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила о готовности Соединённых Штатов к «новым действиям в Сирии». Напомним, что ранее Вашингтон заявлял, что главной целью для него в САР является «уничтожение ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ).

Теперь же, когда группировка ИГИЛ* фактически разгромлена, в своём заявлении Хейли в очередной раз коснулась тематики применения химического оружия.

РИА Новости приводит заявление американского постпреда в ООН:
Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путём химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его.



Постпред США в ООН: Мы готовы к новым действиям в Сирии


Фактически Хейли обнажает план дальнейших американских действий. Выглядит он следующим образом: новая провокация с применением (или якобы применением) химического оружия – возложение вины на правительственные силы – нанесение ударов по сирийской армии американской коалицией.

По словам г-жи Хейли, США ранее провели «успешную атаку на авиабазу Шайрат ВВС Сирии, откуда был атакован Хан-Шейхун химическими боеприпасами, так как тогда Совбез ООН не смог принять правильного решения».

Ожидать новую «пробирку Пауэлла»?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. изя топ Сегодня, 05:45
    Совбез ООН не смог принять правильного решения».
    чем янкесы глупее,тем откровеннее высказываются.сдают сами себя
    изя топ
    1. dik-nsk Сегодня, 05:52
      но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его
      да-да, знаем, опять пробиркой трясти ваш путь
      dik-nsk
      1. Chertt Сегодня, 06:03
        После речи Путина, России в ответ на военные действия США против Сирийской Армии, придется отвечать той же монетой, отсидеться в стороне, как при ударе по авиабазе Шайрат не удастся
        Chertt
        1. dik-nsk Сегодня, 06:07
          я против конфликта, конечно, но вы правы, включить "заднюю" и выразить озабоченность - потеря лица..
          dik-nsk
          1. Chertt Сегодня, 06:13
            Цитата: dik-nsk
            я против конфликта, конечно

            Все против. Это как с теоремой Остроградского-Гаусса, все против но она есть wink
            Цитата: dik-nsk
            включить "заднюю" и выразить озабоченность - потеря лица..

            Вы оЧЧень мягко выразились
            Chertt
        2. Голован Джек Сегодня, 06:08
          Цитата: Chertt
          После речи Путина, России в ответ на военные действия США против Сирийской Армии, придется отвечать той же монетой

          А что, собственно, изменилось "после речи Путина"?
          Голован Джек
          1. Chertt Сегодня, 06:16
            Цитата: Голован Джек
            А что, собственно, изменилось "после речи Путина"?

            Как раньше шутили, "Не спать господа депутаты (с)" Там ничего нет, возвращайтесь lol: lol
            Chertt
            1. Голован Джек Сегодня, 06:18
              Переведете, может? Я вот ничего не понял... как и про
              Цитата: Chertt
              После речи Путина...

              А сами Вы... поняли? wink
              Голован Джек
    2. андрей юрьевич Сегодня, 05:53
      Постпред США в ООН: Мы готовы к новым действиям в Сирии
      там все готовы...заявление ради заявления.
      андрей юрьевич
    3. Zoldat_A Сегодня, 06:13
      Цитата: изя топ
      Совбез ООН не смог принять правильного решения».
      чем янкесы глупее,тем откровеннее высказываются.сдают сами себя

      Если вспомнить совсем недавнюю историю - всего пять секунд назад - то получится, что она, история, сделала круг и вернулась к тому же, с чего вообще Сирия начиналась. Только если тогда это начиналось как трагедия, то сейчас, в полном соответствии с законом цикличности истории, разворачивается фарс. Тогда были отрезанные головы, ИГИЛ и т.д. Сейчас - бой с тенью. Без кавычек. Не в боксёрском смысле, а в прямом - пинать врага, созданного из воздуха.
      Только они чо там в Пентагоне думают - у нас "Калибры" закончились? Мы, долбая ИГИЛ, выдохлись и сейчас спокойно дадим яйцеголовым выполнить свою мечту - расхреначить Асада? Интересно - они планируют его повесить как Саддама или дать своим двортерьерам его растерзать, подобно Каддафи?
      Ну как дети, ей богу.....
      Да, забыл!!!! На третьем витке история повторяется как комедия..... Поживём - посмеёмся.....
      Zoldat_A
  2. 72jora72 Сегодня, 05:49
    Ожидать новую «пробирку Пауэлла»?
    Я думаю к 18 марта они какую то гадость придумали,тут и Волкер на Украину засобирался,скорей всего и на Донбассе намечаются кровавые провокации.
    72jora72
    1. Злой543 Сегодня, 05:57
      Цитата: 72jora72
      Ожидать новую «пробирку Пауэлла»?
      Я думаю к 18 марта они какую то гадость придумали,тут и Волкер на Украину засобирался,скорей всего и на Донбассе намечаются кровавые провокации.



      Уже, на пару с англичанами, объявили что Россия виновата в отравлении этого перебезчика, как его... Ну поняли..
      А вслед за этим где-то в Америке очко Родченкова сжалось до не мыслимых размеров laughing
      Злой543
      1. Zoldat_A Сегодня, 06:17
        Цитата: Злой543
        А вслед за этим где-то в Америке очко Родченкова сжалось до немыслимых размеров

        Ни дай бог - материя, сжатая до немыслимых размеров, обладает немыслимой силой гравитации (вспомните "чёрные дыры" в космосе). Представляете, если вся Америка втянется.... Ну, Вы поняли куда... lol
        Zoldat_A
      2. mvg Сегодня, 07:03
        Вы что то попутали... При чем тут перебежчик КГБ и ВАДА. Родченкофф - это спорт, и немного политики. Если всех "гасить", то можно и в полной ж.. изоляции оказаться.
        Мы и так на грани второго Афганистана.. Ничего хорошего. СССР не справился, великий и могучий, а тут неокрепшая Россия
        mvg
  3. Vita VKO Сегодня, 05:58
    С ОВ типа хлор все понятно, его на любых очистных сооружения можно набрать, что террористы и сделали. Но ведь там были и другие отравляющие вещества! Даже если подразделения ОЗХО не хотят заниматься расследованием есть ведь и собственные подразделения. Понятно что на западе доверять им не будут, но установить поставщиков и принять к ним меры вполне возможно и собственными силами.
    Кроме того, сейчас США единственная страна в мие, которая так и не уничтожила химическое оружие, хотя подписала соглашение о его запрещении. Почему в ООН об этом молчат? Ведь это явное нарушение и международного и собственно американского права.
    Vita VKO
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:00
    Риторика. Янкесы напуганы и растеряны. Угрозы в основном на словах. САА громит бармалеев в Восточной Гуте. Это совсем другая армия, чем три-четыре года назад. И пока невнятная ситуация с курдами, и трудное положение бармалеев на юге. Что то давно не было попыток бомбить САА.
    Ну а химическое оружие - это просто уже ЯВНЫЙ расчёт на общественное мнение. Никакого военного смысла применение химоружия САА не имеет.
    Горный стрелок
  5. samarin1969 Сегодня, 06:27
    Хейли отрабатывает информационную легимитизацию будущих ударов по аэродромам в Сирии. Франция, Англия уже высказали готовность поддержать союзника. ...Могут придумать и что-нибудь радикальное - атаковать сирийские ВВС.
    "РФ" традиционно не решится на противодействие.
    п.с. Заодно и намёк Турции, чтобы не полагалась на договорённости с РФ.
    samarin1969
  6. zulusuluz Сегодня, 06:55
    Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путём химических атак
    И себя разбомбите? Договор то не выполнен...
    zulusuluz
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