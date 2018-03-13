Постпред США в ООН: Мы готовы к новым действиям в Сирии

Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путём химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила о готовности Соединённых Штатов к «новым действиям в Сирии». Напомним, что ранее Вашингтон заявлял, что главной целью для него в САР является «уничтожение ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ).Теперь же, когда группировка ИГИЛ* фактически разгромлена, в своём заявлении Хейли в очередной раз коснулась тематики применения химического оружия. РИА Новости приводит заявление американского постпреда в ООН:Фактически Хейли обнажает план дальнейших американских действий. Выглядит он следующим образом: новая провокация с применением (или якобы применением) химического оружия – возложение вины на правительственные силы – нанесение ударов по сирийской армии американской коалицией.По словам г-жи Хейли, США ранее провели «успешную атаку на авиабазу Шайрат ВВС Сирии, откуда был атакован Хан-Шейхун химическими боеприпасами, так как тогда Совбез ООН не смог принять правильного решения».Ожидать новую «пробирку Пауэлла»?