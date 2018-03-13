07:37 13 марта
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Сторожевик "Татарстан" выполнил стрельбы в акватории Каспийского моря

Сторожевой ракетный корабль «Татарстан» (проект 11661К) выполнил боевые стрельбы в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. По словам полковника Астафьева, РК «Татарстан» в ходе учебно-боевых тренировок осуществил поражение условного противника.

Кроме того, корабль произвёл отработку тактических приёмов и способов применения различных видов корабельных вооружений.

Сторожевик "Татарстан" выполнил стрельбы в акватории Каспийского моря



В частности, корабельные артиллерийские расчёты выполнили стрельбы с применением таких артиллерийских вооружений как АК-630М, АУ АК-176М. Использовался зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш».

Ракетный корабль «Татарстан» является боевой составной частью Каспийской флотилии ВМФ РФ. Был спущен на воду в 1993 году. При этом в состав флота вошёл в 2003 году. В 2014 году прошёл через ремонтно-модернизационные процедуры.

Некоторые ТТХ: максимальная скорость 28 узлов, дальность плавания - до 5 тыс. морских миль, автономность - до 20 суток, полное водоизмещение - около 2 тыс. т.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 3

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:02
    Пусть постреляют, тренировки еще никому не помешали !
    Uncle Lee
  2. Рысь33 Сегодня, 06:58
    А как же калибры, калибрами не постреляли и теперь где-то грустит кучка террористов. negative
    Рысь33
  3. raw174 Сегодня, 07:20
    Стрельбы это хорошо! Но как тема - дохловато... Такими темпами скоро обсудим стрельбы солдата Иванова, по движущейся мишени из АК-12...
    raw174
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