Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Сторожевик "Татарстан" выполнил стрельбы в акватории Каспийского моря
Сторожевой ракетный корабль «Татарстан» (проект 11661К) выполнил боевые стрельбы в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. По словам полковника Астафьева, РК «Татарстан» в ходе учебно-боевых тренировок осуществил поражение условного противника.
Кроме того, корабль произвёл отработку тактических приёмов и способов применения различных видов корабельных вооружений.
В частности, корабельные артиллерийские расчёты выполнили стрельбы с применением таких артиллерийских вооружений как АК-630М, АУ АК-176М. Использовался зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш».
Ракетный корабль «Татарстан» является боевой составной частью Каспийской флотилии ВМФ РФ. Был спущен на воду в 1993 году. При этом в состав флота вошёл в 2003 году. В 2014 году прошёл через ремонтно-модернизационные процедуры.
Некоторые ТТХ: максимальная скорость 28 узлов, дальность плавания - до 5 тыс. морских миль, автономность - до 20 суток, полное водоизмещение - около 2 тыс. т.
Кроме того, корабль произвёл отработку тактических приёмов и способов применения различных видов корабельных вооружений.
В частности, корабельные артиллерийские расчёты выполнили стрельбы с применением таких артиллерийских вооружений как АК-630М, АУ АК-176М. Использовался зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш».
Ракетный корабль «Татарстан» является боевой составной частью Каспийской флотилии ВМФ РФ. Был спущен на воду в 1993 году. При этом в состав флота вошёл в 2003 году. В 2014 году прошёл через ремонтно-модернизационные процедуры.
Некоторые ТТХ: максимальная скорость 28 узлов, дальность плавания - до 5 тыс. морских миль, автономность - до 20 суток, полное водоизмещение - около 2 тыс. т.
Использованы фотографии: МО РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти