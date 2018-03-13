07:39 13 марта
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Спецкомиссия конгресса США: Трамп не вступал в сознательный сговор с Россией

Информационное агентство Associated Press сообщает о завершении расследования в рамках спецкомиссии конгресса США по делу о «связях Трампа с Россией». Расследование велось конгрессменами из комитета по разведке.

Республиканец Майк Конавэй в интервью американским СМИ рассказал о том, что в ходе длительного расследования «заговора в действиях Дональда Трампа в ходе его ранних контактов с Россией не выявлено». По словам Конавэя, комиссией никаких доказательств «сознательного сговора» Трампа с руководством России обнаружено не было.

Спецкомиссия конгресса США: Трамп не вступал в сознательный сговор с Россией



Конавэй:
Те, кто продолжает в это верить, видимо, являются большими поклонниками шпионских романов. Мы в комиссии обнаружили некоторые неуместные встречи Трампа, но выстроить из них какую-то шпионскую цепочку могли, разве что, Том Клэнси и Винс Флинн (писатели в жанре упомянутых шпионских романов, - прим. «ВО»).


По словам представителя комиссии, перед публикацией отчёта нужно согласовать, какие его части можно сделать общедоступные, а какие – нет.

Напомним, что следствие по «делу» Трампа о его якобы связях с Россией в США длилось более года. Трампа стали обвинять в том, что он чуть ли не агент Кремля, сразу же после того, как в ходе предвыборной гонки он стал вырываться вперёд.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. Вышибала Сегодня, 06:08
    Реабилитировали в общем
    Вышибала
    1. dik-nsk Сегодня, 06:10
      не, ща признают, что он бессознательно в сговор вступил, хакеры российские зомбировали))
      dik-nsk
      1. Вышибала Сегодня, 06:11
        В состоянии аффекта что ли)
        Вышибала
        1. dik-nsk Сегодня, 06:12
          В состоянии аффекта что ли)
          так тож российские хакеры - очень коварны laughing
          dik-nsk
          1. LSA57 Сегодня, 06:47
            Цитата: dik-nsk
            так тож российские хакеры - очень коварны

            с пелёнок обученные laughing
            LSA57
    2. Zoldat_A Сегодня, 06:28
      Цитата: Вышибала
      Реабилитировали в общем

      Глас вопиющего в пустыне - кто его услышит?......
      Все эти их комиссии... Ну сказали, что Трамп не шпион Кремля - да кто ж тому поверит, если столько времени всему миру рассказывали, что Трамп на зарплате у Москвы? Комиссия по убийству Кеннеди тоже постановила, что Бедный Козёл Отпущения Освальд - одиночка, которому КГБ промыл мозги во время его проживания в СССР. Кто той комиссии поверил? Около трети американцев (Гэллап сказал). Их приучили не верить комиссиям - так кто ж теперь поверит какой-то квакушке, которая квакает, что Трамп - патриот Америки и Москва тут ни при чём?
      Устойчивое американское выражение - "парни из Вашингтона". Означает "люди, жёстко и важно говорящие, но на самом деле бесполезные и неопасные - посуетятся, побегают и уедут к себе заниматься дальше своими тихими бесполезными и неопасными делами"... Вот такое отношение к комиссиям. Поэтому никто в Америке и не заметит, что "Трамп их".....
      Zoldat_A
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:10
    Трамп не вступал в сознательный сговор с Россией
    прям стойкий оловянный солдатик !
    Uncle Lee
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:28
      Так это же в сознательный сговор не вступал, а то что без его ведома Темнейший Трампа на пост поставил никто не отрицал еще!
      Ушлый_башкорт
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:24
    Ну, а теперь? Да никогда Конгресс, получив СТОЛЬКО власти, её не отдаст. Сценаристы очередной фейк сочиняют... Аж клавиатуры дымятся... Скоро услышим...
    Горный стрелок
    1. LSA57 Сегодня, 06:49
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, а теперь? Да никогда Конгресс, получив СТОЛЬКО власти, её не отдаст. Сценаристы очередной фейк сочиняют... Аж клавиатуры дымятся... Скоро услышим...

      импичмент... тень импичмента бродит по конгрессу... laughing
      LSA57
  4. Владимир Анатольевич Сегодня, 06:50
    "Рудик не уиноуат"
    Владимир Анатольевич
  5. Alex-a832 Сегодня, 06:53
    США никогда ещё сами себя не позорили перед всем миром, как в этом скандале. Сняли штаны, тычут себе в зад пальцеи и вопят: "Вот прямо сюда нас Россия поимела!!!"
    Им уже и Путин прямо говорил, чтобы не позорились, но... можно дать совет, но нельзя дать ума, чтобы этим советом вомпользовались... "исключительные" - что них возьмёшь...
    Alex-a832
  6. demo Сегодня, 07:09
    По словам Конавэя, комиссией никаких доказательств «сознательного сговора» Трампа с руководством России обнаружено не было.
    Ну все.
    Дональд вздохнул полной грудью.
    И продолжил "несознательно сговариваться" с Руководством РФ.
    Что сознательно, что не сознательно, результат один - отношения стали ниже "плинтуса".
    Сейчас Трампа отмоют, почистят и посадят на белого "коника".
    demo
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