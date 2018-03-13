Спецкомиссия конгресса США: Трамп не вступал в сознательный сговор с Россией

Те, кто продолжает в это верить, видимо, являются большими поклонниками шпионских романов. Мы в комиссии обнаружили некоторые неуместные встречи Трампа, но выстроить из них какую-то шпионскую цепочку могли, разве что, Том Клэнси и Винс Флинн (писатели в жанре упомянутых шпионских романов, - прим. «ВО»).

Информационное агентство Associated Press сообщает о завершении расследования в рамках спецкомиссии конгресса США по делу о «связях Трампа с Россией». Расследование велось конгрессменами из комитета по разведке.Республиканец Майк Конавэй в интервью американским СМИ рассказал о том, что в ходе длительного расследования «заговора в действиях Дональда Трампа в ходе его ранних контактов с Россией не выявлено». По словам Конавэя, комиссией никаких доказательств «сознательного сговора» Трампа с руководством России обнаружено не было.Конавэй:По словам представителя комиссии, перед публикацией отчёта нужно согласовать, какие его части можно сделать общедоступные, а какие – нет.Напомним, что следствие по «делу» Трампа о его якобы связях с Россией в США длилось более года. Трампа стали обвинять в том, что он чуть ли не агент Кремля, сразу же после того, как в ходе предвыборной гонки он стал вырываться вперёд.