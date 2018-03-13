07:37 13 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Тиллерсон: Это Россия отравила экс-полковника ГРУ Скрипаля... вероятно

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон решил подключиться к медиакампании, раздутой в Британии, по делу об отравлении российского перебежчика (экс-полковника ГРУ) Сергея Скрипаля. Напомним, что Скрипаль вместе с дочерью попал в одну из клиник Лондона в тяжёлом состоянии, где и было диагностировано отравление. Тиллерсон вслед за британскими чиновниками заявил, что считает «наиболее вероятной причастность к отравлению Скрипаля именно России».

РИА Новости приводит заявление главы американского госдепартамента:
Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан.


Тиллерсон: Это Россия отравила экс-полковника ГРУ Скрипаля... вероятно



Напомним, что ранее о «вероятной причастности России» к отравлению экс-полковника ГРУ заявила и премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Это классическая западная медийная «карусель», когда тексты обвинений в адрес России появились ещё до того, как произошло конкретное событие (в данном случае событие с отравлением Скрипаля). И теперь, не предоставляя никаких доказательств, с терминологией «вероятно» и «полагаем», заявления о якобы причастности России к этому отравлению будут множится как из копировального аппарата. При этом ни Мэй, ни Тиллерсон не сообщают своих версий по поводу того, а с какой целью России вообще нужно было «травить» Скрипаля, тем более перед выборами президента...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:32
    Тот,кто его отработал-хороший человек.Пожелаю ему успехов в дальнейшей работе ибо работы в мелкобритании-поле непаханное.Все остальное-пыль.
    ДЕДПИХТО
    1. Zoldat_A Сегодня, 06:35
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Тот,кто его отработал-хороший человек.Пожелаю ему успехов в дальнейшей работе ибо работы в мелкобритании-поле непаханное.

      Вы нечаянно похвалили мелкобританские спецслужбы.... lol
      Zoldat_A
      1. maxim947 Сегодня, 06:42
        Сейчас пойдут разговоры о смене места проведения ЧМ по футболу...
        maxim947
        1. Кроу Сегодня, 06:45
          Нет, сейчас разговоры пойдут о том, что опасно быть неугодным, с западной точки зрения, России человеком - может убить кто угодно. Кто угодно - кто хочет бросить тень на РФ.
          А ЧМ по футболу уже не отменить, времени не хватит на подготовку проведения в другой стране. Вы должны это понимать.
          Кроу
          1. maxim947 Сегодня, 07:01
            Не совсем понял вашу мысль)), но суть уловил.
            Со всем остальным все давно понятно и предсказуемо, первый раз что-ли? А если с футболом кинут, то будет мягко сказать - не приятно, и забрать этот чемпионат могут влегкую.
            maxim947
            1. Кроу Сегодня, 07:11
              Цитата: maxim947
              забрать этот чемпионат могут влегкую.

              Если бы могли, то уже бы сделали! Никто из "партнёров" такой шанс не упустит. Его - ЧМ могут только бойкотировать. И всё, что могут.
              Кроу
        2. Zoldat_A Сегодня, 06:58
          Цитата: maxim947
          Сейчас пойдут разговоры о смене места проведения ЧМ по футболу...

          О смене места разговоры не идут - времени мало осталось. Вовсю УЖЕ идут визги про бойкот ЧМ странами НАТО. .
          А чо - как начнут бойкотировать - так глядишь, у сборной России появится шанс хоть из группы вылезти. Даже после кальяна.
          Zoldat_A
        3. LSA57 Сегодня, 07:04
          Цитата: maxim947
          Сейчас пойдут разговоры о смене места проведения ЧМ по футболу...

          это не цель, цель нам нагадить и показать всему миру какие мы "какашки". а ЧМ уже перенести невозможно, времени мало.
          LSA57
        4. просто экспл Сегодня, 07:07
          да сейчас все будет что бы сорвать все что можно сорвать , так как выборы на носу . при чем эти утырки понимают что на ЭТИ выборы они не повлияют , но они по ходу хотят подгадить по максимуму и что бы с РФ черная метка и не сползала .
          просто экспл
      2. w70 Сегодня, 07:09
        Не надо считать, что Российские спецслужбы не в состоянии покарать предателя, пусть они знают, что нигде не скроются от возмездия
        w70
        1. просто экспл Сегодня, 07:25
          это не российские спеслужбы , это ТУПАЯ подстава запада .
          и это видно из того что типа иуду отравили газом "разработанным" в России (отравили похрен чем , может и вообще отравления не было , главное о нем заявить что было и что газ был русским , а кто проверять то будет ? да и если желающие найдутся , то кто им даст ?).
          а то можно подумать что наши ликвидаторы будут использовать оружие которые ТОЧНО покажет что сделано в России .
          они бы еще там забыли визитку из ФСБ , телефоны Путина и личный приказ Шойгу о ликвидации предателя .
          просто экспл
      3. INVESTOR Сегодня, 07:13
        А я не исключаю, что отработали наши, такая практика у нас есть, вспомнить хотя бы катар 2004,где злых чеченов взорвали и тогда наших ГРУшников приняли, и турцию 08-10г, где опять же злых чеченов регулярно отстреливали. Совпадение? Не думаю. что бы не чувствовали себя вольготно.. good
        INVESTOR
        1. просто экспл Сегодня, 07:28
          да ? и тоже газом из России ?
          они бы еще на месте преступления ампулы с маркировкой "ФСБ" оставили б.
          просто экспл
        2. andrewkor Сегодня, 07:36
          Ребят,что отработали в Катаре,всё-таки схватили ихние спецслужбы, суд осудил на пожизненное,Лавров кое как выдернул их отбывать срок в России!
          andrewkor
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:36
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Тот,кто его отработал-хороший человек.Пожелаю ему успехов в дальнейшей работе ибо работы в мелкобритании-поле непаханное.

      Бонд...Джеймс Бонд...
      андрей юрьевич
      1. LSA57 Сегодня, 07:05
        Цитата: андрей юрьевич
        Бонд...Джеймс Бонд...

        награда найдёт своего Героя laughing
        LSA57
  2. Волька Сегодня, 06:34
    у зла все по плану, провокация удалась, виновата Россия, теперь СМИ и прочие будут мумлить эту тему "до бесконечности", отвлекая пипл от насущного и значимого...
    Волька
    1. собаковод Сегодня, 06:45
      Проигравшие и дальше стремятся проигрывать, объявляя новые санкции и неся бред о их хороших результатах. Да, стопятьсот, без санкций нам жилось бы лучше! Вон Ксюша бы хамоном и омарами бы наслаждалась. Но теперь, благодаря санкциям, предприимчивые соотечественники учатся сами производить то, что раньше тащили из-за "бугра". А это задел на будущее.
      собаковод
    2. Zoldat_A Сегодня, 06:49
      Цитата: Волька
      у зла все по плану, провокация удалась, виновата Россия, теперь СМИ и прочие будут мумлить эту тему "до бесконечности", отвлекая пипл от насущного и значимого...

      Самое неприятное, что две огромные последние войны начались с сущей мелочи Ну кому, скажите мне, особо нужен был какой-то непонятный эрцгерцог Фердинанд? Погибли миллионы. Гляйвицкий инцидент - тянет, максимум, на какой-нибудь Халхин-Гол - погибли ещё большие миллионы.
      Убогая Тереза хочет, чтобы из-за какого-то Скрипаля полегли сотни миллионов? А в Третьей ировой иначе не получится...
      И ещё. Интересно - она сама своими куриными мозгами до Скрипаля доскрипела или Вашингтонский Обком приказал? Судя по почерку (мастерство не пропьёшь!) - приказали...
      Zoldat_A
    3. андрей юрьевич Сегодня, 06:53
      Мэй и Джонсон,в открытую используют эту провокацию,чтобы сорвать ЧМ по футболу в России. ну и к Выборам-какашка...Этот ЧМ и так у народа восторга не вызывает,мало того что "нам не светит",так ещё и такие "плюшки" летят...:в сети, начали распространять информацию о грядущих облавах сотрудников ГИБДД с целью лишить водительских прав как можно больше автомобилистов в Свердловской области.

      Из распространяемого в соцсетях сообщения:
      — Всем максимально аккуратно на дорогах, Дёмин (Юрий Демин, глава свердловской ГИБДД, — прим. 66.RU) дал указание своим сотрудникам лишить прав граждан в количестве 400000 человек по области до чемпионата по футболу.
      -полиция отрицает(но в частных разговорах со знакомыми-подтверждает) активизировались ДПС-это очевидно, в районном центре,в 100км от Ебурга-каждый день везде дежурят,останавливают чуть ли не всех подряд,докапываются до всего:(документы тщательно,грязные фары,поворотники,номера, резина не такая,ремни безопасности дёргают,наклейки ,бампера доработаные ,ржавые места по железу,вмятины...и прочее...-когда их это раньше беспокоило? короче хапнем с этим футболом... sad
      андрей юрьевич
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:33
        Цитата: андрей юрьевич
        сорвать ЧМ по футболу в России. ну и к Выборам-какашка...

        Олимпиада уже, по ИХ мнению, стала какашкой... Ну и до фига либерасты (а, особенно, их работодатели) ни том выиграли? Хоть один процент ВВП из-за этого на выборах потеряет? С Олимпиадой Запад плюнул не в ВВП лично и даже не в "кровавый путинский режим" - они в нас, во все наши миллионы плюнули. А НАШИ миллионы такого не забывают и не прощают.
        Zoldat_A
  3. Alex-a832 Сегодня, 06:38
    Яды - это любимое средство "цивилизованной" Европы для решения их вопросов. Наш стиль - это ледоруб, или по неосторожности туго затянутый галстук (шарфик). lol
    Если бы не это отравление, то про этого Скрипаля и знать бы не знал. Весь толк от него и был, чтобы наши партнёры отравили его за ненадобностью и вину на Россию спихнули. Вот так поступают с предателями те, к кому они переметнулись. Кто следующий? Родченков?
    Alex-a832
    1. Zoldat_A Сегодня, 06:55
      Цитата: Alex-a832
      Наш стиль - это ледоруб, или по неосторожности туго затянутый галстук (шарфик).

      Это не наш стиль. Наш стиль - рукопожатие, а через пару дней инфаркт. А шарфик... Да задолбал он там всех своими судами. Вот и придушили подтяжками, чтобы не вонял, клоп ... Надо было ему вернуться в Россию. Шил бы до сих пор строительные рукавицы где-нибудь в Благовещенске - зато живой... Вон, Ходор знает - живой ведь. А если бы ТОГДА сбежал - тоже удавился бы на подтяжках от тоски по русским берёзкам... Давно...
      Zoldat_A
      1. Harry.km Сегодня, 07:17
        "Ходор" - живой... но разговорчивый и ничего ему за разговоры не стало. А ведь он обещал. Не порядок!
        Harry.km
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:23
          Цитата: Harry.km
          "Ходор" - живой... но разговорчивый и ничего ему за разговоры не стало. А ведь он обещал. Не порядок!

          Слышали анекдот про "неуловимого Джо"? Если б Ходор был кому-то интересен или представлял бы какую-нибудь опасность - сидел бы до сих пор. А то, что он сразу свалит, что у него неплохая кубышка припрятана, что будет слюнями брызгать про "кровавый путинский ГУЛАГ" - да кто бы сомневался? Только, повторюсь, если бы этого кто-то боялся - его бы не выпустили. ТАМ тоже не самые безумные люди сидят...
          Zoldat_A
      2. Alex-a832 Сегодня, 07:28
        Для Ходора подтяжечная смерть была бы лёгкой долей. Живё эта и мучается от бессилия и безденежья. Подохнет, как и Берёза - удавится от тоски по былому величию...
        Alex-a832
    2. просто экспл Сегодня, 07:16
      плюсанул но ледоруб тоже не наш метод .
      альпеншток это намек стоящим за лейбой на то что те кто стоят за швейцарскими банками против развития вектора событий по которому русские под руководством троцкистов пойдут перестраивать европу . то есть это была чисто чисто разборка между вашингтонским обокомом и швейцарским политбюро .
      кстати про последние это не шутка , почитайте где и главное у кого шкерился лейба до 1917го и на чьи бабки делалась революция .
      комунисты до Сталина были антирусскими деятелями , обычно еврейской национальности . сама идея принесена с запада и на западные деньги .
      просто экспл
  4. Шалтай Сегодня, 06:50
    Родченков теперь обходит сортиры стороной .
    Шалтай
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:05
      Цитата: Шалтай
      Родченков теперь обходит сортиры стороной .

      в штаны "кирпичи" откладывает? lol
      андрей юрьевич
    2. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:07
      Цитата: Шалтай
      Родченков теперь обходит сортиры стороной .

      Да, похоже и его западные спец. службы уберут и спихнут на Россию.
      IGOR GORDEEV
  5. Рысь33 Сегодня, 06:53
    А жаль, что выжил и не важно кто его, заслужил билет на тот свет.
    Рысь33
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:06
      Цитата: Рысь33
      А жаль, что выжил и не важно кто его, заслужил билет на тот свет.

      первые слова будут:"это Путин..."
      андрей юрьевич
  6. AlexVas44 Сегодня, 06:53
    Э-эх, рукоятка ты рексова! Извиниться ты не забудешь, когда правда вся откроется. am
    AlexVas44
  7. oracul Сегодня, 06:54
    По поводу испорченности повторяться не буду. А вот то, что американцы в купе с бриттами действуют исключительно с позиции своей многолетней испорченности, держащейся на провокациях,то все инсинуации вокруг отравления предателя, подтверждают это со всей очевидностью. Горбатого могила исправит говорят в народе. Чтобы мы не делали, к чему бы не призывали, как бы мы не пытались донести свою позицю до противной стороны, нас не только не понимают, нас просто не хотят слышать, И всё истолковывают против нас. Компромисс невозможен, поскольку он предполагает уступки с двух сторон, но реально их требуют только от нас. Любой шаг навстречу воспринимается ими абсолютно однозначно - раз соглашаются значит виноваты. Сталин говорил: если нас боятся, значит уважают. Шакалы, как и гиены, сильны лишь стаей. Сегодня натовцы сгрудились в стаю вокруг США, ибо верят в их могущество. Наша задача давать всем понять обратное.
    oracul
  8. zulusuluz Сегодня, 06:54
    Может пора заявит, что Скрипаля убили американцы, узнав, что последний хотел убежать в Россию?
    zulusuluz
  9. Metallurg_2 Сегодня, 06:54
    Если, как сказала бабка Тереза, отравляющее вещество было разработано в СССР еще в 1970-х годах, почему не принять во внимание тот факт, что оно могло приехать на остров из любой бывшей советской республики? Той же страны 404, например. Все же знают, как украинские воены любят халявные бабки.
    Metallurg_2
  10. К-50 Сегодня, 06:57
    Тиллерсон вслед за британскими чиновниками заявил, что считает «наиболее вероятной причастность к отравлению Скрипаля именно России»

    Если бы России надо было уконтропупить предателя, то она бы его просто не выпустила из тюрьмы, а обмен попавшимися разведчиками можно было произвести по-другому. yes
    Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан.

    Ага, ага. yes
    А чего же евреям, которые уничтожали учёных в Иране и других странах, ничего об этом не заявляли? Не считали их действия "безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран"?
    Как всегда двойные стандарты, даже как-то приелось их вопли слушать. Охота что-то по тяжелее взять и по лбу "треснуть со всей дури"!!! angry
    К-50
  11. Комментарий был удален.
  12. samarin1969 Сегодня, 07:01
    Тиллерсон не удивил. Посмотрим, будет ли, вдруг, ответ на политическое хамство со стороны "РФ". ...Или дети и деньги требуют тишины?
    samarin1969
  13. Zoldat_A Сегодня, 07:02
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: maxim947
    Сейчас пойдут разговоры о смене места проведения ЧМ по футболу...

    О смене места разговоры не идут - времени мало осталось. Вовсю УЖЕ идут визги про бойкот ЧМ странами НАТО. .
    А чо - как начнут бойкотировать - так глядишь, у сборной России появится шанс хоть из группы вылезти. Даже после кальяна.

    Клуб ленивых миллионеров-бездельников... Хоть бы бегали по полю, а не ходили. Может, кто и поверил бы, что они свои деньги хоть немного отрабатывают...
    Zoldat_A
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:07
      Цитата: Zoldat_A
      А чо - как начнут бойкотировать - так глядишь, у сборной России появится шанс хоть из группы вылезти. Даже после кальяна.

      если одни останутся...
      андрей юрьевич
  14. demo Сегодня, 07:15
    Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан.

    Вот. Дождались.
    Ну и как вам наш орденоносец?
    Зато как объективно прошелся, гад, по поводу отсутствия оправдания наших действий (возможных)?
    Прямо так взял и сказал - нет оправдания.
    Думаю что будет продолжение, где он скажет - а вот США никогда, никого, ни при каких обстоятельствах.
    Что бы мы, да на чужой территории, да человека!
    Да скорее мы сотни три, четыре тысяч, атомной бомбой убьем?
    Но одного?
    Не было и не будет.
    Фу и фу! Ох, лицемеры. Ох, лицедеи.
    demo
  15. 1536 Сегодня, 07:15
    ЧМ можно перенести по времени. У англичан, я уверен, уже все готово к проведению у себя чемпионата. Поэтому они и делают такие провокации в стиле гитлеровской Германии.
    1536
  16. шоферюга Сегодня, 07:26
    Отец рассказывал, что "фрицы" попав в окружение, по тихому разоружали и расстреливали всех не своих( полицаев, дезертиров, перебежчиков...) Мораль простая- предатель не нужен. И здесь та же история. А поднять шум, свалить всё на РОССИЮ -это для наглосаксов святое. Что мы и наблюдаем. На скрипале дело не закончится. Кто следующий?
    шоферюга
  17. Горный стрелок Сегодня, 07:26
    У Скрипаля - диабет. Зачем его травить таким сложным образом. Дать инъекцию инсулина побольше и ага... Ну это если действительно надо убрать, а не устроить шоу на крови..
    Да и покушение какое то ... Неумелое, не аккуратное, дочь зачем то "зацепили"... Для вящего пиар - эффекта, очевидно... "Невинная жертва", все такое.
    Горный стрелок
Картина дня