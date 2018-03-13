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Тиллерсон: Это Россия отравила экс-полковника ГРУ Скрипаля... вероятно
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон решил подключиться к медиакампании, раздутой в Британии, по делу об отравлении российского перебежчика (экс-полковника ГРУ) Сергея Скрипаля. Напомним, что Скрипаль вместе с дочерью попал в одну из клиник Лондона в тяжёлом состоянии, где и было диагностировано отравление. Тиллерсон вслед за британскими чиновниками заявил, что считает «наиболее вероятной причастность к отравлению Скрипаля именно России».
РИА Новости приводит заявление главы американского госдепартамента:
Напомним, что ранее о «вероятной причастности России» к отравлению экс-полковника ГРУ заявила и премьер-министр Британии Тереза Мэй.
Это классическая западная медийная «карусель», когда тексты обвинений в адрес России появились ещё до того, как произошло конкретное событие (в данном случае событие с отравлением Скрипаля). И теперь, не предоставляя никаких доказательств, с терминологией «вероятно» и «полагаем», заявления о якобы причастности России к этому отравлению будут множится как из копировального аппарата. При этом ни Мэй, ни Тиллерсон не сообщают своих версий по поводу того, а с какой целью России вообще нужно было «травить» Скрипаля, тем более перед выборами президента...
РИА Новости приводит заявление главы американского госдепартамента:
Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан.
Напомним, что ранее о «вероятной причастности России» к отравлению экс-полковника ГРУ заявила и премьер-министр Британии Тереза Мэй.
Это классическая западная медийная «карусель», когда тексты обвинений в адрес России появились ещё до того, как произошло конкретное событие (в данном случае событие с отравлением Скрипаля). И теперь, не предоставляя никаких доказательств, с терминологией «вероятно» и «полагаем», заявления о якобы причастности России к этому отравлению будут множится как из копировального аппарата. При этом ни Мэй, ни Тиллерсон не сообщают своих версий по поводу того, а с какой целью России вообще нужно было «травить» Скрипаля, тем более перед выборами президента...
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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