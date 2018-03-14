Поговорим о странностях войны на Донбассе

Задержание СБУ руководителя Центра по освобождению пленных Владимира Рубана на КПП «Майорск» на линии разграничения с Донецкой республикой, перевозившего на автомашине с мебелью большую партию оружия, наводит, что называется, на размышления о странностях этой войны. Недавно войну на Донбассе сравнивали с Великой Отечественной: она длится уже больше, чем война с гитлеровскими захватчиками.



В чём-то это сравнение уместно: бандеровцы, захватившие в 2014 году власть на Киеве и развязавшие войну на Донбассе, в Великую Отечественную воевали на стороне гитлеровцев. Но есть и существенные отличия. Вы можете себе представить КПП для мирных жителей на линии фронта в 1942 году? Поставки воюющими сторонами друг другу стратегических товаров? Между Киевом и Донецком с Луганском до недавнего времени шла торговля углём ж/д составами, и сейчас говорят о контрабандной торговле, на линии разграничения стоят КПП, через которые постоянно перемещаются туда и обратно пенсионеры и другие мирные жители. На таком КПП и арестовали Рубана с грузом оружия, возможно, с территории ДНР.



Россия поддерживает официальные и торговые отношения с бандеровским режимом, товарооборот даже вырос в последнее время. При этом на Украине свободно действует множество военизированных организаций вроде «Правого сектора», которые открыто угрожают нам диверсионной войной и в России считаются террористическими, и запрещены. Тем не менее пограничные переходы работают в обычном режиме, даже в Крым, где с радостью принимают сотни тысяч отдыхающих с Украины, и какое-то количество диверсантов. Несколько терактов в Крыму уже предотвращены. Что происходит?.. Официально, происходит Минский процесс урегулирования кризиса на Украине.





Официальный Киев в законе о «реинтеграции Донбасса» назвал Россию «агрессором», «оккупировавшим Донбасс», и в то же время говорит о продолжении выполнения Минских соглашений. Спикер нашего МИД Мария Захарова сказала недавно, что последние действия Киева, и спецпредставителя США Курта Волкера, «мешают собрать» Украину по Минским соглашениям. То есть Россия всё ещё пытается собрать «минскую» Украину…



Пока же «минская» ситуация на границах создаёт для главарей бандформирований вроде Дмитро Яроша и СБУ большие возможности для диверсионной войны не только на Донбассе, но и в Крыму, и вообще в России, и трудно сказать, почему она ещё не разразилась. Остаётся надеяться, что у ФСБ в России всё под контролем. Но в Донецке и в Луганске СБУ удалось создать широкую агентурную сеть, и она доказала свою эффективность, в том числе операцией СБУ с Владимиром Рубаном на КПП «Майорск».



Надо признать, СБУ с ЦРУ переигрывает молодые спецслужбы Новороссии. Убиты популярные, имевшие охрану донецкие командиры Гиви и Моторола, и многие бандеровские главари бахвалятся, что это их рук дело. Были покушения и на главу ДНР Александра Захарченко, его едва не взорвали фальшивой «батареей отопления». Почему СБУ так эффективна, почему оперативная обстановка в Новороссийских республиках оставляет желать много лучшего? В том числе потому, что на линии фронта в Донбассе работают КПП.



После ареста Владимира Рубана глава ДНР Александр Захарченко сделал заявление: «С Рубаном встречался давно по вопросу обмена пленных». И добавил: «Я говорил неоднократно, что на связи с нами находятся группы сопротивления по всей Украине». Видимо, часть этих связей эсбэушные, видимо, СБУ удалось создать канал поставки оружия «для заговорщиков» на Украину через своих агентов в ДНР, или его имитацию из прифронтовой зоны.



Далее всё просто: эсбэушник «Кедр» попросил Рубана оказать услугу, вывезти из ДНР некий груз с мебелью мирных жителей, в интересах Украины. И подкинул ему оружие. Наверное, это была не первая такая услуга Владимира Рубана СБУ, ведь он доверял этому «Кедру». Теперь Москве следует ожидать от Киева международный скандал с обвинением в организации госпереворота на Украине с помощью «террористической группы Рубана» и более высокого переговорщика по обмену пленными Виктора Медведчука, экс-премьера Украины и кума Владимира Путина.



Москва, похоже, пока не решила, что делать с этим бандеровским режимом и Минским процессом, которого давно нет, который западные «минские гаранты» предали, как предали и президента Януковича с данными ему гарантиями западных министров иностранных дел. Как заканчивать Минский процесс? По факту, этот «процесс» привел к консолидации бандеровского режима на границах России, при поддержке США.



Далее Москве поддерживать «минские отношения» с Киевом становится просто опасно. Провокация с Владимиром Рубаном говорит, что подобные истории могут быть организованы и на российской границе, которая тоже ведь находится в открытом доступе для агентов СБУ. «В нынешней Украине возможно всё!» — предупреждают эксперты, в частности, Богдан Беспалько, но мы эти голоса пока не слышим.

Автор: Виктор Каменев



