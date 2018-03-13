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Вкалывают роботы. "Омстрансмаш" переходит на сборку гусениц без ручного труда
В государственной корпорации «Ростех» сообщают о реализации новых технологий при создании гусениц для бронемашин. Речь идёт в первую очередь о продукции, которая создаётся на предприятии «Омсктрансмаш» (входит в «УВЗ»). Пресс-служба предприятия отмечает, что сборка гусениц теперь полностью исключает ручной труд:
Ранее главный инженер предприятия Юрий Мищенко отметил, что за время «жизненного цикла» на образцах бронемашин меняются 2-4 комплекса гусениц.
Юрий Мищенко:
Для справки:
АО «Омсктрансмаш» является на сегодняшний день единственным производителем гусеничных лет для российской бронетехники. Основная задача предприятия, как отмечает руководство, связана с обеспечением замкнутого цикла производства гусениц.
Добавлено, что автоматизация производства позволила увеличить объёмы производства лент почти в 4 раза. Роботизированная система не только производит гусеницы, но и проверяет их итоговое качество.
Процесс производства гусеничной ленты полностью автоматизирован, сборка продукции полностью исключает ручной труд. Операторы лишь осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю механическую работу в которых делают роботы.
Ранее главный инженер предприятия Юрий Мищенко отметил, что за время «жизненного цикла» на образцах бронемашин меняются 2-4 комплекса гусениц.
Юрий Мищенко:
Их плановая замена происходит при определенном наборе километража, а периодичность зависит от условий эксплуатации, видов грунта и типов машин.
Для справки:
АО «Омсктрансмаш» является на сегодняшний день единственным производителем гусеничных лет для российской бронетехники. Основная задача предприятия, как отмечает руководство, связана с обеспечением замкнутого цикла производства гусениц.
Добавлено, что автоматизация производства позволила увеличить объёмы производства лент почти в 4 раза. Роботизированная система не только производит гусеницы, но и проверяет их итоговое качество.
Использованы фотографии: transmash-omsk.ru
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