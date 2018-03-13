Вкалывают роботы. "Омстрансмаш" переходит на сборку гусениц без ручного труда

Процесс производства гусеничной ленты полностью автоматизирован, сборка продукции полностью исключает ручной труд. Операторы лишь осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю механическую работу в которых делают роботы.

Их плановая замена происходит при определенном наборе километража, а периодичность зависит от условий эксплуатации, видов грунта и типов машин.