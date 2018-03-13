07:41 13 марта
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Вкалывают роботы. "Омстрансмаш" переходит на сборку гусениц без ручного труда

В государственной корпорации «Ростех» сообщают о реализации новых технологий при создании гусениц для бронемашин. Речь идёт в первую очередь о продукции, которая создаётся на предприятии «Омсктрансмаш» (входит в «УВЗ»). Пресс-служба предприятия отмечает, что сборка гусениц теперь полностью исключает ручной труд:
Процесс производства гусеничной ленты полностью автоматизирован, сборка продукции полностью исключает ручной труд. Операторы лишь осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю механическую работу в которых делают роботы.

Ранее главный инженер предприятия Юрий Мищенко отметил, что за время «жизненного цикла» на образцах бронемашин меняются 2-4 комплекса гусениц.

Юрий Мищенко:
Их плановая замена происходит при определенном наборе километража, а периодичность зависит от условий эксплуатации, видов грунта и типов машин.



Вкалывают роботы. "Омстрансмаш" переходит на сборку гусениц без ручного труда


Для справки:
АО «Омсктрансмаш» является на сегодняшний день единственным производителем гусеничных лет для российской бронетехники. Основная задача предприятия, как отмечает руководство, связана с обеспечением замкнутого цикла производства гусениц.

Добавлено, что автоматизация производства позволила увеличить объёмы производства лент почти в 4 раза. Роботизированная система не только производит гусеницы, но и проверяет их итоговое качество.

Использованы фотографии: transmash-omsk.ru
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Комментарии 8

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  1. PN Сегодня, 06:48
    С одной стороны автоматизация это здорово. С другой стороны кто-то получил уведомление о сокращении...
    Хорошо конечно если сборщик стал оператором.
    PN
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      Вкалывают роботы. "Омстрансмаш" переходит на сборку гусениц без ручного труда
      да пофиг...менять то всё равно вручную... laughing
      андрей юрьевич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:03
        Цитата: андрей юрьевич
        да пофиг...менять то всё равно вручную

        но японцы,это делают задорнее! wassat
        андрей юрьевич
        1. Голован Джек Сегодня, 07:13
          Цитата: андрей юрьевич
          но японцы...

          ... баян, канадский. Бородатый.
          Голован Джек
      2. Zoldat_A Сегодня, 07:09
        Андрей Юрьевич, hi !
        Цитата: андрей юрьевич
        да пофиг...менять то всё равно вручную...
        Всегда жалел танкистов - "есть работа грязная, есть очень грязная, а есть - танкист". laughing По возможности, когда ЛС заняться нечем, отправлял пацанов танкистам помогать - в порядке физо. Но этооооо!.... wassat А у яппов, помимо прочего, музычка порадовала - как нельзя более к месту. И криворукости как у Бенни... good
        Zoldat_A
      3. Евдоким Сегодня, 07:23
        Цитата: андрей юрьевич
        да пофиг...менять то всё равно вручную...

        Вспомнил молодость. На Т-62 переобувал, а ГТТ и ГТС начало50-х разувал перед так сказать утилизацией. Т-62 ещё более менее, а ГТТ это полная попа воспоминаний. good
        Евдоким
      4. andrewkor Сегодня, 07:27
        В поле экипаж меняет гусеницу у танка.Вдруг ,откуда не возьмись ,
        фея."А вы чем тут занимаетесь?"
        ."Да е .. мучаемся"
        "А хотите по настоящему?"
        "Да,да,хотим!!!"
        Фея волшебной палочкой взмахнула и у танка башня отвалилась!!!!
        andrewkor
  2. andrewkor Сегодня, 07:31
    Вопрос:какую непрерывную ленту можно склепать на этой линии?
    Гиннес ждёт!
    andrewkor
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