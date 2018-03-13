Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 3-9 марта от военкора "Маг"

Настя, снайпер одного из спецподразделений ВС ДНР

Эта неделя запомнилась тремя взрывами машин в Донецке, 3 марта, 5 марта и 9 марта. Все три взрыва причины разные и не рассматривается как теракты.Также 5 марта под обстрел попал депутат Госдумы Журавлев, который приехал на передовую западнее Горловки и проинспектировать выполнения перемирия.5 марта с 00:00 по киевскому времени или с 01:00 по московскому времени, вступили в действие договоренности, достигнутые на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске о прекращении огня. С наступлением темного времени суток до начала перемирия, как мы и ожидали, противник значительно увеличил огневую активность. 4 марта в воскресенье на протяжении всего дня и особенно сильно в темное время суток ВСУ практически на всей линии фронта вели обстрелы из стрелкового и тяжелого вооружения.В принципе можно много критиковать перемирие, но, тем не менее, количество обстрелов уменьшилось в десятки раз. А значит, уменьшилось количество раненных и погибших среди мирного населения и военных. Как будет выполняться это перемирие – покажет время.ДНР:Приказ начальника управления народной милиции ДНР о соблюдении режима прекращения огняПо имеющейся у нас информации, ВСУ продолжали наращивать наступательную группировку, используя введенный режим прекращения огня. Так, недалеко от н.п. Новобахмутовка отмечено прибытие тяжелой бронированной техники. С помощью инженерной техники ведется интенсивная подготовка окопов, подвозятся маскировочные сети. На время выполнения инженерных работ, во избежание утечки информации, район полностью закрыт для передвижения гражданского транспорта и людей.Отмечена работа военной делегации США и Канады во главе с представителем тренировочной миссии американских Сил специальных операций ВС США в штабе оперативно-тактической группировки «Донецк», а также в районе н.п. Гранитное и Широкино.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности нашей разведкой зафиксировано:- 152-мм буксируемые гаубицы «МСТА-Б» - 5 единиц;- 122-мм реактивные системы залпового огня «Град» - 4 единицы;- 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» - 16 единиц;- 122-мм буксируемые гаубицы Д-30 – 3 единицы;- 100-мм противотанковые пушки «Рапира» - 4 единицы;- зенитно-ракетный комплекс «Оса» - 6 единиц;- зенитно-ракетный комплекс «Стрела - 10» - 1 единица;- танки Т-64 и Т-72 – 17 единиц.ЛНР:Приказ начальника управления народной милиции ЛНР о соблюдении режима прекращения огняРазведкой в районе населенных пунктов:- Новоалександровка выявлены позиции двух украинских минометных батарей калибра 82-мм и 120-мм;- Крымское обнаружены оборудованные позиции, на которых размещены миномётная батарея и капонир с БМП-1;- Муратово отмечено прибытие артиллерийской батареи ВСУ, имеющей в своем составе пяти единиц 152-х мм гаубиц Д-20;- Малиново отмечено местонахождение трех 122-х мм САУ «Гвоздика» и двух танков из состава 80-й бригады ВСУ;- Макарово в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ, выявлено сосредоточение пяти 122-х мм гаубиц Д-30.На этой неделе ОБСЕ зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ: 122-х мм буксируемых гаубиц Д-30 - 5 единиц; 120-мм миномётов 2Б11 и М120 - 16 единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» - 15 единиц; Танки Т-64 и Т-72 – 13 единиц.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.14:59 в Ворошиловском районе Донецка по ул. Челюскинцев,142 произошел взрыв автомобиля. Ранен мужчина, он получил ранения средней тяжести. У пострадавшего множественные осколочные ранения по всему телу и контузия.15:00 Кировский район Донецка позиционный бой с применением снайперских винтовок и к/к пулеметов.17:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, СПГ-9 и минометов.18:00 на Светлодарской дуге обстрелы из стрелкового и минометов.19:00 севернее Горловки стрелково-минометные бои.19:00в районе Докучаевск обстрел из БМП-1.19:10 Кировский район Донецка под обстрелом минометов.21:00 Кировский район Донецка и Старомихайловка весь день позиционные бои с применением гранатометов и минометов.21:00 в районе Аэропорта под прикрытием к/к пулеметов, гранатометов и минометов была попытка тербатов Украины выдвинуться в сторону позиций ДНР. Ответным огнем все попытки были уничтожены.В субботу ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.На Донецком направлении обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов. По Докучаевску с позиций 93-й отдельной механизированной бригады противник осуществил обстрел из вооружения БМП.Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады осуществили обстрел н.п. Жабичево 12 минами калибром 82-мм, также велась интенсивная стрельба из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и других видов стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.12:30 на южном фронте в районе Коминтерново позиционные бои с применением снайперских винтовок и к/к пулеметов.12:30 в районе ЯБП (ясиноватский блок пост) позиционный бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.12:30 юго-западнее Горловки в районе Широкая Балка обстрел из БМП-1.16:30 юго-западнее Горловки в районе Широкая Балка бой усилился, применяется к/к пулеметы и минометы.16:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением крупнокалиберных снайперских винтовок, к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.17:40 на Светлодарской дуге сильный минометный и артиллерийский обстрел.18:30 в районе Калиново – Ломоватка – Калиново-Борщеватое (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов калибром 82-мм и БМП-1.19:00 на южном фронте минометный обстрел калибром 120-мм и БМП-1. В результате обесточен н.п. Таврическое.22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, ВСУ применяют минометы калибром 82-мм и 120-мм, артиллерию и БМП.22:15 Докучаевск под обстрелом из минометов 82 и 120-мм, есть прилеты мин в черте города.22:30 Кировский район Донецка – Старомихайловка работают к/к пулеметы и минометы калибром 82-мм и 120-мм.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 13 раз.На Донецком направлении обстрелам подверглись Докучаевск, н.п. Старомихайловка, Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Противник активно применял минометы калибром 82-мм и 120-мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.Наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы с позиций 93-й отдельной механизированной бригады по г.Докучаевск и близлежащим районам украинская армия выпустила 40 мин калибром 120-мм. Обстрелом повреждена квартира по адресу г. Докучаевск, ул. Центральная,79.На Мариупольском направлении боевики 36-й отдельной бригады морской пехоты обстреляли четыре населенных пункта, выпустив 36 мин калибром 120-мм. Также противник активно вел стрельбу из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждена линия электропередач и обесточен н.п. Таврическое Тельмановского района.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.06:00 севернее Горловки в районе Гольмовский снайпер с позиций 46-го отдельного батальона «Донбасс» ВСУ открыл прицельный огонь по снегоуборочной машине, осуществлявшей расчистку снега. Пуля снайпера попала в проблесковый маячок, являющейся отличительным сигналом спецтехники коммунальных служб.11:10 на южном фронте в районе Ленинское морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ с позиций в районе н.п. Водяное осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета.14:00 депутат Госдумы России Журавлев вместе с группой журналистов выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения. Однако машина, в которой они ехали, оказалась под огнем украинских военных. Все находившиеся в машине успели вовремя покинуть ее и не пострадали, однако автомобилю нанесен непоправимый урон.19:00 Докучаевск под обстрелом мин калибром 82-мм.20:37 Киевский район Донецка, по ул. Артема вблизи республиканского спортивного комплекса «Олимпийский» произошел взрыв автомобиля. Взорвалась граната в багажнике автомобиля. В ходе данного ЧП погибла девушка и ранен мужчина.21:50 на линии фронта Спартак – ЯБП обстрелы наших позиций из к/к пулеметов, гранатометов и минометов, один раз работал танк.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.На Донецком направлении обстрелам с позиций 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 93-й отдельной механизированной бригады подверглись районы н.п. Докучаевск и Крутая Балка. Противник выпустил 12 мин калибром 82-мм, также применялось стрелковое оружие.На Мариупольском направлении район н.п. Ленинское подвергся обстрелу из стрелкового оружия с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.14:15 в районе Марьинки произошел взрыв, затем в 14:50 над тем же местом пролетел вертолет ВСУ. По информации местных жителей, взорвался склад одного из батальонов ВСУ.16:00 в районе Лозовое бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и АГС..За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ДНР, впервые с момента введенного 5 марта режима прекращения огня соблюли режим тишины.Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив АГС, КК и СО. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое.11:40 в районе Ясиноватая под обстрел попал гражданский автомобиль коммунального предприятия. Гражданский грузовой автомобиль, принадлежащий коммунальному предприятию «Вода Донбасса», перевозил имущество через г. Ясиноватая в сторону Донецкой фильтровальной станции. В результате обстрела поврежден кузов грузовика. К счастью, водитель не пострадал.17:30 в районе Старомихайловка обстрел из АГС и минометов калибром 120-мм. Всего было выпущено 15 гранат АГС и 4 мины.21:20 в районе Логвиново обстрел из к/к пулеметов и БМП-1.В среду ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.На Донецком направлении в районе Старомихайловка и Ясиноватая. Применялось стрелковое вооружение, АГС и минометы калибром 120-мм.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив БМП, КК и СО. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново.18:55 в районе Спартак бой с применением к/к пулеметов и минометов.В четверг ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.На Донецком направлении по району населенного пункта Спартак противник выпустил 3 мины калибром 82-мм.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.01:00 в районе Калиново (ЛНР) военнослужащими НМ ЛНР успешно отражена очередная попытка ДРГ ВСУ численностью до 5-7 человек пройти через линию фронта, однако была обнаружена нашими военнослужащими. Противник, поспешно отступая, оставил флаг с символикой ДУК «Правый сектор». На этот раз боестолкновения удалось избежать.12:00 в Кировском районе Донецка, взорвался рейсовый микроавтобус, следовавший из центральной части столицы до «нулевого» блокпоста в Марьинке. Возле кафе «СССР» на улицу Бахметьева перед ним выбежал молодой парень. Он оббежал остановившийся автобус, открыл заднюю дверь, просунул в переполненный салон голову и стал кричать: «Помогите - меня преследуют!». И тут к автобусу его буквально приперла легковая машина и пассажиры заметили, как он полез во внутренний карман куртки, вытащил гранату и выдернул из нее чеку. В результате подрыва гранаты двое погибло и шестеро ранено.19:10 Докучаевск позиционный бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.22:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением к/к пулеметов и периодически минометов.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.На Донецком направлении обстрелу подвергся район населенного пункта Докучаевск, по которому противник применил гранатометы и стрелковое оружие.За сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.За прошедшую неделю:ВСУ обстреляли ДНР 33 раза и выпустили по территории Республики 131 мину калибром 82-мм и 120-мм.Ранен один военнослужащий ВС ДНР.Огню со стороны ВСУ подвергались районы четырнадцати населённых пунктов Республики. В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждение получило одно домостроение в н.п. Докучаевск.Всего с момента введения в действие «весеннего перемирия» с ноля часов 5 марта 2018 года, ВСУ 6 раз нарушили режим прекращения огня.ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза. Огонь велся из вооружения БМП, АГС 120-мм миномётов и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 76 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось на 20 раз.Всем терпения и здоровья!