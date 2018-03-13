11:51 13 марта
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Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России

Конгрессмены-демократы пригрозили усилить антироссийские санкции самостоятельно, если президент Трамп не введет те, которые ранее уже были предложены обеими палатами конгресса, передает РИА Новости.



Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями,
говорится в письме президенту, подписанном 140 конгрессменами.


Законодатели также обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении Москвы. Они подчеркнули, что если президент «не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно».

Напомним, 2 августа 2017 года Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против РФ, Ирана и КНДР. 30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские бизнесмены – всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Пояснялось, что он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Uncle Lee Сегодня, 08:16
    Конгрессмены-демократы пригрозили усилить антироссийские санкции самостоятельно
    какие кровожадные эти конгрессмены ! Россию засанкционируют, Трампа зиампичментуют ! Ужасть !
    Uncle Lee
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:19
      Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России

      Чем ближе выборы, тем грустнее конгрессмены!
      СРЦ П-15
      1. Например Сегодня, 08:58
        Мороз достал. Когда весна будет? Кто знает?

        Матрасы - напасть хуже тараканов. Нет желания обсуждать их трёп.
        Например
      2. maxim947 Сегодня, 09:03
        Хоть и так все знали, но "Правление" Трампа это конкретный и наглядный пример того, что президент там мало что решает, и захотят на "верху" - вообще ничего. Хорошо это или плохо фиг его знает... свои плюсы-минусы есть, но мафия там в конгрессе еще та! Дума отдыхает)
        maxim947
    2. сибиралт Сегодня, 08:19
      Ага. В Сирии они начнут воевать самостоятельно, санкции вводить самостоятельно. А "вводилка" не отвалится? belay
      сибиралт
    3. Злой543 Сегодня, 08:23
      Интересно у них как и у Маккейна рак мозг съел?
      Злой543
    4. предки с Дона Сегодня, 08:23
      США это сборище потомков бандитов с Европы, хватит нам втирать про "партнеров", вспомните, что СССР был самодостаточным государством, правда дети чиновников, счета и недвижимость находились в стране, но ведь это можно поправить и все вернуть как должно быть.
      предки с Дона
    5. Zoldat_A Сегодня, 08:28
      Цитата: Uncle Lee
      какие кровожадные эти конгрессмены ! Россию засанкционируют, Трампа зиампичментуют ! Ужасть !

      Насколько я помню физику - пружину до бесконечности сжимать нельзя. Рано или поздно по рукам шарахнет так, что пальцы отшибёт.
      А санкции до каких пор вводить можно?
      Zoldat_A
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:32
        Цитата: Zoldat_A
        пальцы отшибёт.

        Им не пальцы, им мозги отшибло !
        Uncle Lee
      2. Арон Заави Сегодня, 09:21
        Цитата: Zoldat_A
        .
        А санкции до каких пор вводить можно?

        Вплоть до разрыва экономических отношений.
        Арон Заави
        1. Zoldat_A Сегодня, 09:37
          Арон, hi !
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Zoldat_A
          .
          А санкции до каких пор вводить можно?

          Вплоть до разрыва экономических отношений.

          Да экономические отношения между нами и Америкой настолько ничтожны, что, думаю, Россия от этого не умрёт. И даже без "Визы" с "Мастеркардом" проживём. Гагарина-то без "Мастеркарда" запустили. Зато показательный факт - президент Южной Кореи Горбатой Собаке лично вручил "Американ Экспресс" с двумя сотнями тысяч баков, которую Горбатая Собака обещал сдать, но как-то не срослось... Позорище - Президента СССР купить за две сотни тысяч... У нас сейчас главу районной администрации за столько не купишь... Единственный удар - это космос. И то не по нам, а по Америке. Ну, мы-то без их "туристов" проживём. Думаю, и они как-то выкрутятся...
          Zoldat_A
    6. Зяблицев Сегодня, 08:43
      Не хочется писать, да и особо нельзя, особенно в преддверии ЧМ по футболу - но все же - меня часто посещают мысли - встретишь англосакса, смело бей ему морду, без объяснения причин, просто потому что он англосакс, даже если в итоге окажется, что он нормальный и простой мужик, можно и извиниться, но в этом случае, у него всяко будут славянские корни... laughing
      Зяблицев
    7. Кент0001 Сегодня, 08:58
      "Силы зла"-в прямом смысле.
      Кент0001
    8. Венд Сегодня, 10:01
      Секундное просветление закончилось laughing
      Венд
  2. filatik Сегодня, 08:19
    Я вообще не понимаю смысла «просидки» Трампа в кресле президента США. Всем заправляет сенат. Так зачем он нужен?
    filatik
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:30
      Цитата: filatik
      Я вообще не понимаю смысла «просидки» Трампа в кресле президента США. Всем заправляет сенат. Так зачем он нужен?

      "Свита делает короля"...
      Не я сказал.... Вот затем он и нужен.
      Zoldat_A
    2. Alex-a832 Сегодня, 08:47
      Цитата: filatik
      Я вообще не понимаю смысла «просидки» Трампа в кресле президента США. Всем заправляет сенат. Так зачем он нужен?

      Не только Трамп. Обама, например, был такой-же марионеткой. Сенат такой же марионеточный. Штатами правили и правят олигархические кланы. Официальная власть США - это кукольный театр. Ну, конечно, значительная мера самостоятельности есть у каждого чина, но не по глобальным вопросам.
      Alex-a832
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:23
    Чувство реальности у американцев потеряно полностью. Так пытаться давить страну обладающую современными видами ЯО могут только самоубийцы, либо полностью пораженные манией величия. В любом случае место таких "личностей" только в специализированной клинике. Одним словом приехали.
    rotmistr60
    1. Кубик123 Сегодня, 09:53
      Цитата: rotmistr60
      Чувство реальности у американцев потеряно полностью. Так пытаться давить страну обладающую современными видами ЯО могут только самоубийцы, либо полностью пораженные манией величия. В любом случае место таких "личностей" только в специализированной клинике. Одним словом приехали.

      Вы когда-нибудь видели, как тянут головки птенцы в гнезде, когда мамаша приносит червячка? Малая модель американского сената в действии. Кто громче поорет, того лучше покормят. laughing
      Кубик123
  4. perepilka Сегодня, 08:30
    Они подчеркнули, что если президент «не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно».
    Эт чо, все конгрессмены в армию ? what
    " Райком закрыт, все ушли на фронт"
    belay
    perepilka
  5. AlexVas44 Сегодня, 08:31
    Эк у них свербит и чешется! Так чешите, может в баньку сходите!? Ну не согнется Россия, как понять не можете элементарной вещи! fool
    AlexVas44
  6. алекс-сп Сегодня, 08:33
    Санкции наваливают и наваливают. Когда же это сработают наши ответы? "асимметричных" то вариантов хватает. От Китая и до боинга.
    алекс-сп
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 08:34
    Новые санкции? Ну-ну.... Может хоть что-то действительно НОВОЕ придумают? "Скучно, девочки."
    КОТ БАЮН
  8. Vard Сегодня, 08:34
    Россия пытается во первых соблюдать ни ей придуманные правила... во вторых придерживается оборонительной практики... Может попробовать перестать поставлять США титан, запчасти для Боинга, ракетные двигатели и продать американские ценные бумаги...
    Vard
  9. Masya Masya Сегодня, 08:36
    что- то, как- то надоели... новенькое бы что- нибудь придумали, для разнообразия...
    Masya Masya
  10. Northern warrior Сегодня, 08:53
    Уже скоро каждый сможет начать охоту на 3.14ндосов за казенный счет. Готовьтесь ! Освежите навыки стрельбы из АК и СВД !
    Northern warrior
  11. rocket757 Сегодня, 09:30
    А вот на это забивать болт и работать, работать, делать страну сильнее!
    rocket757
  12. sgr291158 Сегодня, 09:49
    Да как вы дубоголовые не поймете, что плевать нам на ваши санкции.
    sgr291158
  13. Altona Сегодня, 10:21
    Цитата: СРЦ П-15
    Чем ближе выборы, тем грустнее конгрессмены!

    ------------------------------
    Конгрессмены в массе своей представляют интересы корпораций, а корпорациям уже очень нужна полномасштабная война. Осталась единственная страна, вернее две мощных страны, которые гегемону очень уж хочется разгромить окончательно, пока сам гегемон не скукожился физически и контролирует до 28% всего и вся в мировой экономике.
    Altona
  14. К-50 Сегодня, 10:38
    Конгрессмены-демократы пригрозили усилить антироссийские санкции самостоятельно, если президент Трамп не введет те, которые ранее уже были предложены обеими палатами конгресса

    Убейтесьапстену!!! am laughing
    Клали мы на ваши санкции и на вас вместе с ними. yes laughing
    К-50
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