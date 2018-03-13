Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России

Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями,

Конгрессмены-демократы пригрозили усилить антироссийские санкции самостоятельно, если президент Трамп не введет те, которые ранее уже были предложены обеими палатами конгресса, передает РИА Новости говорится в письме президенту, подписанном 140 конгрессменами.Законодатели также обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении Москвы. Они подчеркнули, что если президент «не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно».Напомним, 2 августа 2017 года Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против РФ, Ирана и КНДР. 30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские бизнесмены – всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Пояснялось, что он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.