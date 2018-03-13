Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России
Конгрессмены-демократы пригрозили усилить антироссийские санкции самостоятельно, если президент Трамп не введет те, которые ранее уже были предложены обеими палатами конгресса, передает РИА Новости.
Законодатели также обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении Москвы. Они подчеркнули, что если президент «не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно».
Напомним, 2 августа 2017 года Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против РФ, Ирана и КНДР. 30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские бизнесмены – всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Пояснялось, что он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.
Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями,говорится в письме президенту, подписанном 140 конгрессменами.
Законодатели также обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении Москвы. Они подчеркнули, что если президент «не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно».
Напомним, 2 августа 2017 года Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против РФ, Ирана и КНДР. 30 января Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские бизнесмены – всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Пояснялось, что он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти