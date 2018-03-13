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Мэй и Макрон решили сообща реагировать на «российскую агрессию»
Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились сообща реагировать на «агрессивное поведение России», передает РИА Новости.
Вчера Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия. Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше.
Планируемые против России меры премьер изложит в среду на заседании британского парламента.
Напомним, Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом.
Ранее МИД РФ назвал заявление Мэй по Скрипалю «цирковым шоу в британском парламенте», указав на начало «очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации».
Вчера Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия. Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше.
Планируемые против России меры премьер изложит в среду на заседании британского парламента.
Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей,говорится в сообщении представителя британского премьера.
Они обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками,добавили в администрации.
Напомним, Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом.
Ранее МИД РФ назвал заявление Мэй по Скрипалю «цирковым шоу в британском парламенте», указав на начало «очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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