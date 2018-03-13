11:47 13 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Мэй и Макрон решили сообща реагировать на «российскую агрессию»

Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились сообща реагировать на «агрессивное поведение России», передает РИА Новости.



Вчера Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия. Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше.


Планируемые против России меры премьер изложит в среду на заседании британского парламента.

Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей,
говорится в сообщении представителя британского премьера.

Они обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками,
добавили в администрации.

Напомним, Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом.

Ранее МИД РФ назвал заявление Мэй по Скрипалю «цирковым шоу в британском парламенте», указав на начало «очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 78

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:34
    щас "скрипаль" задолбает больше украины....
    андрей юрьевич
    1. Vard Сегодня, 08:37
      Похоже этот бывший уже стал не нужен и его решили использовать... вернее утилизировать таким же способом... как Литвиенко... Будет долгое расследование, ни чего не найдут... но все кому надо отметятся...
      Vard
      1. Чёрный Сегодня, 08:47
        Ну как тут не вспомнить выдержку из старого анекдота:
        - ... Кто взял папку? Если не отдадите, будет хуже чем вчера.
        Лев:
        - Косой, а что было вчера?
        - Да вчера кто - то взял папку и не только не отдал. Вытащили из автобуса, затащили в кусты, отимели, раздели и уехали, а я вынужден был, к тому же, идти пешком. wassat
        Чёрный
        1. dik-nsk Сегодня, 09:04
          Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений
          совсем берега попутала
          dik-nsk
          1. zloybond Сегодня, 09:19
            просто нужно официально вечером вторника дать им срок до завтра до вечера официально предоставить доказательства. Если их нет нет - санкции за провокационные действия в отношение кого нибудь, пофигу кого. Пусть сами разбираются потом - а нас то за что. Вот и все. Никакой агрессии никаких компромиссов. Вякнули - предоставьте доказательства. Нет - чемодан-вокзал-...
            zloybond
            1. слава1974 Сегодня, 09:36
              нужно официально вечером вторника дать им срок до завтра до вечера официально предоставить доказательства. Если их нет нет - санкции за провокационные действия

              Правильно. Сколько можно уже беззубость свою показывать.
              Я предлагаю Скрипалю посмертно Героя России дать, объявить его двойным агентом ,которого убили англичане. Обратиться к мировому сообществу с требованием расследовать злодейские убийства российских и бывших российских граждан. Выпустить ноту МИД и не рекомендовать туристам посещать Зимбабве и Англию из-за высокой опасности быть убитыми.И санкции ввести против министра МВД и еще каких-нибудь руководителей спецслужб.
              слава1974
              1. zloybond Сегодня, 09:46
                Вот... осталось дело за прессой... пора раструбить новость. Наркомату Иностранных Дел (в свете кокаинового скандала недавно переименовали) подготовится к новому повороту в судьбе Альбиона.
                zloybond
          2. mvg Сегодня, 10:27
            У бабца месячные. Можно понять. Кто на неделе не пнет Россию, можно подавать в отставку
            mvg
          3. faiver Сегодня, 11:12
            надо ей вечером во вторник скинуть раскладку - плана утилизации ракет "воевода" на территории великобритании wassat
            faiver
      2. Например Сегодня, 08:49
        Нехрен Родину предавать. И тут ни кому не нужен. И англичане убили упыренка по-случаю. Такая судьба уготована всем отчалившим с Родины "бегунам" которые решили поиграть в верноподданных английской королевы.
        30 серебрянников получилось в могилу забрать?
        Например
        1. слава1974 Сегодня, 09:37
          Такая судьба уготована всем отчалившим с Родины "бегунам"

          Надо было сразу это делать, а то он еще 12 лет жил после разоблачения.
          слава1974
          1. stalkerwalker Сегодня, 09:41
            Цитата: слава1974
            Надо было сразу это делать, а то он еще 12 лет жил после разоблачения.

            Ну что вы ахинею несёте? Кому он сдался, кроме самим "гостеприимных" хозяев? Пришёл его черёд "послужить делу мира и демократии".
            stalkerwalker
            1. слава1974 Сегодня, 09:46
              Ну что вы ахинею несёте?

              Это нормальная практика спецслужб, когда предателя убивают, чтобы другим неповадно было.
              А вот, то что его пришили сами англы я не спорю.
              слава1974
    2. сибиралт Сегодня, 08:39
      Наконец то Макрон нашел себе молодуху! lol
      сибиралт
      1. Dashout Сегодня, 08:51
        Цитата: сибиралт
        Наконец то Макрон нашел себе молодуху!

        +5!
        Но, глаза закрывать не надо на цепь событий: Сирия, Украина, Запад. Надо не дожидаться края, а заранее переходить на мобилизационный режим работы экономики!
        Dashout
      2. Чёрный Сегодня, 08:54
        Цитата: сибиралт
        Наконец то Макрон нашел себе молодуху!

        Мдя...по старухам он ходок wassat
        Чёрный
        1. Егоза Сегодня, 10:14
          Цитата: Чёрный
          Мдя...по старухам он ходок

          неграмотные вы, мужики! Чем старше - тем лучше. А уж лет в 80 она такое вытворяет (думает, что последний раз), что вам и не снилось! tongue wassat laughing
          Егоза
    3. Зяблицев Сегодня, 08:46
      Дочь, конечно не виновата, а вот, что эту гни...,Скрипаля наши траванули, то, лично меня, только гордость охватывает за наших спецов! А англичане, как всегда лицемерны до гнили - значит им можно убивать своих блудных принцесс, а нам, предателей, нельзя?
      Зяблицев
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:59
        А с чего вы взяли, что это наши? Вот так неожиданно перед выборами, практически показательно. Больше похоже на то, что англичане сами его отработали для создания истерии по поводу агрессивной России.
        Ушлый_башкорт
        1. Зяблицев Сегодня, 09:01
          Я, ни с чего не взял, а просто слово "если" пропустил! Мне вообще плевать кто его отравил - главное сам факт! А то что англосаксы будут гадить России, так ради этого они даже любимую болонку собственной королевы укокошить готовы, да и саму королеву то же...Нация такая гадливая!
          Зяблицев
      2. Чёрный Сегодня, 09:08
        Цитата: Зяблицев
        Скрипаля наши траванули, то, лично меня, только гордость охватывает за наших спецов!

        Вопрос, зачем?...ну умер бы тихо в российской тюрьме ещё 8 лет назад ....Нет, не наши это спецы. Согласен только с тем, что Скрипаль -жертвенный баран, которого незадумываясь пустили "под нож " в нужный для западных спецслужб момент.....и плюс в этой истории в том, что любой потенциальный предатель должен знать - его прибьют.( неважно кто). Тоже самое ждёт и Родченкова.Все эти истории с пластикой и прочей лабудой для обыватель.( тем более тут же его новую рожу растирожировали по всем каналам laughing ,хотя он ли это - вопрос)Родченкова либо уже грохнули, потому как он стал не нужен и , возможно, начал шантажировать хозяев, ( кусать то нада laughing ), либо грохнут в нужный для западных спецслужб, момент, что бы обвинить Россию....
        Чёрный
        1. Зяблицев Сегодня, 09:11
          Какой тюрьме? Его обменяли на наших провалившихся агентов - и с такими именно так и нужно поступать, что бы все знали - предатель сдохнет однозначно и возмездие неотвратимо, где бы он не ховался!
          Зяблицев
          1. Чёрный Сегодня, 10:25
            Какой тюрьме?

            Как в какой? В нашей.Он был осужден и сидел там до обмена.
            и с такими именно так и нужно поступать, что бы все знали - предатель сдохнет однозначно и возмездие неотвратимо, где бы он не ховался!
            Ну с этим я согласен, НО!!! Какой России понт за месяц до выборов в стране и за несколько месяцев до ЧМ по футболу завязываться с каким-то перебежчиком? Где логика???
            В своё время Скрипаль уже отсидел в России и даже если предположить, что у нас его не любят, что "аж кушать не могут", то он все равно легко подождал бы своей очереди ещё полгода. Но случилось не так, а значит налицо кем-то организованная провокация.Ищите того, кому это было выгодно.Выгода самой Англии тут более логична и очевидна.И вообще, очень странный момент - перебежчики из России живут и в Испании и во Франции и в США. Но травят их по старинке почему-то только в старой доброй Англии. smile
            Чёрный
      3. Northern warrior Сегодня, 09:11
        От осинки не родятся апельсинки, поэтому втопку всю гнилую семейку ! Если их травануло ФСБ, то мои поздравления воинам плаща и кинжала. Еще бы хмыря Родченкова завалили полонием, так вообще бы был праздник. Ему такой "допинг" точно понравится...
        Northern warrior
        1. Зяблицев Сегодня, 09:13
          Родченков- редкостный клоун, но думаю и его время придет!
          Зяблицев
          1. Northern warrior Сегодня, 09:19
            Скорее бы сдохла эта падла, поломавшая карьеру десяткам "чистых" спортсменов. Чаек с полонием будет лучшим угощением этой крысы.
            Northern warrior
          2. Чёрный Сегодня, 10:30
            Цитата: Зяблицев
            Родченков- редкостный клоун,

            Этот редкостный клоун был главой Антидопингового комитета России!..Кто его назначил на эту должность?...притом что на него в то время было заведено УД, которое благополучно закрыли.
            но думаю и его время придет!
            Конечно придёт. Его кончат ровно в тот момент, когда будет нужен повод обвинить в этом Россию.
            Чёрный
      4. Vlad.by Сегодня, 09:25
        Странное таки заключение! Хотели бы убить - конкретно бы убили. Да и на кой он нужен, если его выпустили? Могли бы еще перед обменом укол какой сделать, чтоб не дожил до Лондона.
        Мне вот удивительно - все "злобные отравления" случаются в англии. У МИ6 фантазии на большее не хватает? Ой, вспомнил! Есть же еще придурошный шарфик Березовского в ванной.
        Да, это диагноз!
        Куда катится мир - нет тебе использовать контрольный в голову или там полкг пластида! Ну и, естественно, потерять "на отходе" копию личного дела исполнителя терракта Путина. Нет же, надо полоний в чай ложечкой подмешивать или иприта в фен подмешать. Причем и то и другое тащить через полмира подставляя агентуру...
        Что то не так в королевстве.
        Ну хотите бабло у русских "беженцев" отжать - отжимайте. Нелюдей то зачем травить?
        Vlad.by
      5. слава1974 Сегодня, 09:40
        лично меня, только гордость охватывает за наших спецов!

        В конце 2000-х несколько предателей в США умерли подавившись куском мяса при еде. Есть такой яд, вызывает спазм и следов не оставляет. Предатели наказаны, все кто в теме знает и доказательств никаких нет. А со Скрипалем это однозначно англы. нам такая шумиха не нужна, да еще и куча попутно пострадавших.Явно не наш почерк.
        слава1974
    4. stalkerwalker Сегодня, 09:23
      Цитата: андрей юрьевич
      щас "скрипаль" задолбает больше украины....

      Если б Скрипаля не было, его следовало бы придумать.... Сколько ещё там бывших советских и российских граждан, потенциальных жертв, проживающих в Британии? И, как всегда, всё во-время - 1-го марта ВВП зачитывает послание к СовФеду, а 4-го Скрипаль попадает под раздачу.... И, как всегда, громкие обвинения. Только теперь в ультимативной форме "Если вы не отзовётесь, мы напишем...".
      Если учесть, сама Т.Мей занимала пост министра МВД, когда напоили чайком Литвиненко, то картинка печальная - были долгие расследования, закрытые слушания. И как главный довод указывалась связка "яд - Россия". Всё.
      Можно добавить, что в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов.
      28 февраля британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение. Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.
      В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако, по сообщениям английской прессы, речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии.

      И теперь, "кто не спрятался - я не виноват".
      stalkerwalker
      1. слава1974 Сегодня, 09:43
        И теперь, "кто не спрятался - я не виноват".

        Виноваты будем мы с вами. Потому что вследствие "закона Ротенберга", государство компенсирует из бюджета конфискованную у олигархов недвижимость за рубежом.
        слава1974
        1. stalkerwalker Сегодня, 09:45
          Цитата: слава1974
          Виноваты будем мы с вами.

          1. Я - не с вами...
          2. Это - не новость. Я - не олигарх. И. Олигархов предупреждали. И позволили желающим вернуть деньги домой. А остальные - умные, продолжают держать деньги в Британии.
          stalkerwalker
  2. -ш- Сегодня, 08:34
    парашенко ещё позовите,будет дрим тим
    -ш-
  3. Злой543 Сегодня, 08:34
    Извращенное сознание Макрона тянет его в руки старушек слетаюших с катушек
    Злой543
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:35
    Мэй и Макрон решили сообща реагировать на «российскую агрессию»
    Интересно.Это как они реагировать будут если Россия и вправду агрессию проявит.Ну там "Статус 6" рванёт например меж британских островов recourse feel
    Наблюдатель2014
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:06
      Нервно-паралитический газ....интересно... Помнится, как одна девушка пшикнула таким газом в лицо Ким Чен Наму. Типа в шутку-ей, якобы дали денег и баллончик со словами, что это типа шутка такая "для друга". Тогда тоже вой поднялся, что это северо-корейцы устранили Нама. Корейцы ушли в глухую отрицаловку-типа понятия не имеем, кто это сделал. Теперь такая же история со Скрипалем... Напрашиваются параллели. Причем кто-то специально так работает, чтобы создать побольше шума из подобных историй -"акты" совершаются в людном месте, применяется нервно-паралитический газ, причем экзотический-прямо специально чтобы было как можно больше шума и паники.
      Monster_Fat
  5. Masya Masya Сегодня, 08:38
    Мэй и Макрон решили сообща реагировать на «российскую агрессию»

    -давай бояться вместе... lol
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 09:04
      Осталось позвать бабушку Меркель , тогда совсем будет не страшно.
      cniza
      1. роман66 Сегодня, 09:21
        hi тогда ее надо боятся будет, весь кайф им обломает lol
        роман66
    2. роман66 Сегодня, 09:20
      да нет. своя страшилка надоела - пошел к чужой привет! love
      роман66
  6. Мавр Сегодня, 08:40
    "Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше."
    Вы не укажете нас в своём завещании?!!!
    Мавр
  7. Салют Сегодня, 08:42
    а существует ли эта агрессия России? Правительство России вполне адекватное а русский народ по натуре своей не агрессивный его надо хорошенько достать что бы русские с матом и недовольные что их растормошили взялись за оружие
    Салют
  8. тагил Сегодня, 08:45
    Доказательство у нас нет, что отравили этих предателей в 200 метрах от нашей военной биологической лаборатории именно вы (русские), но вы оправдывайтесь.
    тагил
  9. iliitchitch Сегодня, 08:54
    англия - очень , очень опасная страна . Мрут , как мухи , что олигархи , что предатели . И чего их туда так тянет ?
    iliitchitch
  10. Alex-a832 Сегодня, 08:54
    Две подматрасные шавки. Конечно, они и реагируют и действют сообща - у них же коллективное сознание - американское.
    Alex-a832
  11. rotmistr60 Сегодня, 08:57
    Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше.
    Оборзели до ручки. Уже России ультиматум выставляют. Вот, что значит в Англии плохи дела если премьер "осмелела" до ультиматума. А мальчик Макрон тут, как тут и о себе напомнить и со старушкой пофлиртовать.
    rotmistr60
  12. Esoteric Сегодня, 09:00
    Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились сообща реагировать на «агрессивное поведение России»

    Новое явление в политике - «макромэйщина»... laughing Это, когда со страху начинают «реагировать» не по одиночке, а сообща... belay Как же, мир помнит страсть Людовика XIV к беседам на стульчаке. Традиции...История повторяется... lol
    Esoteric
  13. Егоза Сегодня, 09:03
    Это все репетиция была! Вот Петю Украинского траванут, и снова - Россия будет виновата. А чо? Все время ведь травите всяких там в Англии, а теперь и во всей Эуропе травить будете! wassat
    Егоза
    1. роман66 Сегодня, 09:23
      я даже знаю. чем траванут =- боярышник!!! чтоб сразу рука Москвы видна была!
      роман66
    2. Vlad.by Сегодня, 09:29
      Да, я б на месте петюни в Лондон больше ни ногой :-)
      Vlad.by
      1. роман66 Сегодня, 09:36
        вИсками заманят - как миленький рванет!
        роман66
  14. annodomene Сегодня, 09:03
    Пардон муа за мой "хранцузский", но бабулька с геронтофилом берега потеряли...
    annodomene
  15. Northern warrior Сегодня, 09:04
    А не пора ли начать производство А-232 "Новичок-5" в промышленных масштабах ? Мощная штука, VX отдыхает. Представляете шок врага, по позициям которого прилетают 152 мм снаряды, начиненные таким дезодарантом, а штатные средства защиты почти бесполезны ? Преклоняю голову перед советскими учеными и технологами, создавшими химический щит Родины.
    Northern warrior
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:34
      не пора ли начать производство А-232 "Новичок-5"


      Уже. Уже вой поднялся по этому поводу:
      В выступлении перед парламентом 12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что покушение на убийство бывшего российского офицера ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля был осуществлено с использованием отравляющего вещества нервно-паралитического действия из семейства «Новичок». Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон потребовал от российского посла предоставить «полную и исчерпывающую информацию» о состоянии программы «Новичок» Организации по запрету химического оружия до конца вторника (13 марта)[5].

      Ловко, теперь под это дело можно подвести новые провокации и в Сирии -типа Россия всех травит по всему миру и в Сирии вместе с Асадом и пр. Многоходовочка намечается...
      PS: вот ссылка тем кто интересуется "новичком" http://forum.kpe.ru/showpost.php?p=130471&pos
      tcount=35
      Monster_Fat
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 09:06
    Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше.

    Капец, пацаны! Нам хана! Ответные меры этого б/ушного британского чучела совместно с речами геронтофила-жабоеда погубят Россию!!! laughing
    КОТ БАЮН
    1. роман66 Сегодня, 09:24
      ох, представил бы я им объяснений - листа на три непечатного!
      роман66
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 09:27
        Объяснения это хорошо, но один раз дать в табло - оно как-то надежнее... yes
        КОТ БАЮН
        1. роман66 Сегодня, 09:29
          как объяснял Брюс Уиллис в "последнем бойскауте" : " нельзя просто так подойти и дать в морду, надо что-то сказать - типа № смотри волна накатывает", а потом в морду!"
          роман66
      2. Masya Masya Сегодня, 09:31
        Приветик, Роман! love
        предоставить...

        ...и пусть разбираются... laughing
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 09:41
          смеюсь я с них
          роман66
  17. Кент0001 Сегодня, 09:09
    Надо их опередить и разорвать с ними дип отношения. Эти тва ри всегда будут ненавидеть Россию и гадить: скрыто и открыто. Просто тва ри.
    Кент0001
  18. mavrus Сегодня, 09:13
    Цитата: Ушлый_башкорт
    А с чего вы взяли, что это наши? Вот так неожиданно перед выборами, практически показательно. Больше похоже на то, что англичане сами его отработали для создания истерии по поводу агрессивной России.

    А как же это могут быть не русские... Когда по всему Лондону разбросан медвежий помёт и балалайки.
    mavrus
  19. 3vs Сегодня, 09:16
    Наглосаксам хочется сорвать Чемпионат Мира по футболу в России.
    Пешек не жалко, тем более предателей... (им, в смысле yes )
    3vs
  20. Галеон Сегодня, 09:19
    ТАСС с утра пишет, что британцы собираются ввести санкции против РОссии: заморозить активы олигархов и отключить наши банки от SWIFT. А я предлагаю не замораживать эти активы, а конфисковать!! И отключить от SWIFT обязательно! Может, зеленые бумажки покупать перестанем?
    Галеон
  21. Moskovit Сегодня, 09:19
    Как-то без огонька англосаксы работают. В Сирии химия, в Англии химия. Шаблонно.
    Moskovit
  22. farik68 Сегодня, 09:25
    Как говорил котёнок "Гав" давай бояться вместе....?)))
    farik68
    1. sabakina Сегодня, 09:49
      Да, было такое. Только котёнок звал идти бояться на чердак, где темно, гром и молнии, а щенок в дом, где светло, тепло и тихо. Вот они и хотят вместе "бояться в помещении".
      sabakina
  23. rocket757 Сегодня, 09:28
    Англичанка гадит! Сказать, что это мелочь? Так могут раздуть "дело" выше небес!
    Забить на это дело большой болт, других вариантов просто нет.
    Работать, делать страну сильнее ... выбора другого нет! soldier
    rocket757
  24. roskot Сегодня, 09:34
    Крутые англицкие парни выполнили заказ. Весь мир в .овне, они в стороне...
    roskot
  25. sabakina Сегодня, 09:35
    Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились сообща реагировать на «агрессивное поведение России»

    До чего людей довели, теперь даже в сортир вместе ходить будут. Похоже, одна бабушка Меркель ещё держится и не боится спать одна.
    sabakina
  26. мерцание Сегодня, 09:39
    Не, Европу уже ничего не спасет ... все, "алес капут" ...бесовщина бродит по Европе.
    мерцание
  27. ланс Сегодня, 09:50
    все последнии ликвидации предателей рф по роковому совпадению в лондоне. по моему предателям пора задуматься о новом «безопасном» месте, британия безопасность не гарантирует, но с радостью приватизирует оставшиеся не удел сбережения и собственность
    ланс
  28. sabakina Сегодня, 09:55
    Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры»

    - И что тогда? Повесишься? (с) "Про красную шапочку" цитата волчицы. А вообе, это уже ультиматум на государственном уровне. будем посмотреть, как наши отреагируют.
    sabakina
  29. Nitarius Сегодня, 09:58
    а сапогом нехотят получить ЕЩЕ одни дермократы?
    Nitarius
  30. ioan-e Сегодня, 09:59
    Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше.

    Два галантерейщика и не одного кардинала! Политические карлики противостоят ВВП! laughing
    ioan-e
  31. ПалБор Сегодня, 10:11
    Дело ко Второй Крымской идёт?
    ПалБор
    1. faiver Сегодня, 11:18
      в смысле мы наконец то босфор заберем? laughing
      faiver
  32. gukoyan Сегодня, 10:48
    Ой, там за бугром смешные они, сами себе ерунды придумают и сами её боятся и придумывают как ей противостоять))
    Реально цирк в парламенте...
    gukoyan
Картина дня