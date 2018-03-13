«Север-Юг»: новый амбициозный проект России

Россия готовится к реализации нового международного экономического проекта. Речь о транспортном коридоре "Север–Юг", идея создания которого возникла еще в 1993 году. На сегодняшний день в проекте готовы участвовать многие страны - от Индии до Скандинавии. Считается, что новый транспортный коридор составит конкуренцию Суэцкому каналу.



Маршрут Индия — Иран — Азербайджан — Россия предполагает использование как железнодорожного транспорта, так и морского. В частности, груз из Ирана в Россию будет доставляться либо по Каспийскому морю, либо через территорию Азербайджана. Протяженность российской части коридора составит 2513 км.



Долгое время соглашение о создании такого транспортного маршрута находилось в замороженном состоянии. В первую очередь из-за санкций, наложенных на Иран. Наконец он сдвинулся с мертвой точки: на днях в Иран прибыл уже второй грузовой состав с российской продукцией.











