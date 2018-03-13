11:47 13 марта

«Север-Юг»: новый амбициозный проект России

Россия готовится к реализации нового международного экономического проекта. Речь о транспортном коридоре "Север–Юг", идея создания которого возникла еще в 1993 году. На сегодняшний день в проекте готовы участвовать многие страны - от Индии до Скандинавии. Считается, что новый транспортный коридор составит конкуренцию Суэцкому каналу.

Маршрут Индия — Иран — Азербайджан — Россия предполагает использование как железнодорожного транспорта, так и морского. В частности, груз из Ирана в Россию будет доставляться либо по Каспийскому морю, либо через территорию Азербайджана. Протяженность российской части коридора составит 2513 км.

Долгое время соглашение о создании такого транспортного маршрута находилось в замороженном состоянии. В первую очередь из-за санкций, наложенных на Иран. Наконец он сдвинулся с мертвой точки: на днях в Иран прибыл уже второй грузовой состав с российской продукцией.




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Комментарии 5

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  1. Салют Сегодня, 08:53
    Россия должна стать крупнейшей транспортной державой соединяющей Запад и Азию
    Салют
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:41
      ролик:
      Россия меняется,закрывается последний мартен!
      наш РНЗ закрыли вместе с мартенами...совсем..и распродали по цехам.абзац Заводу... третий год."градообразующее" предприятие было. как и РМЗ(оборонка)тоже распродано).полгорода работало на них в три смены,теперь-как осиротели.ни работы,ни перспективы. да,Россия меняется...
      андрей юрьевич
  2. Родина Сегодня, 09:13
    Строительство иранской части ж/д до границы с Азербайджаном финансирует Азербайджан.
    Родина
    1. svp67 Сегодня, 09:57
      Цитата: Родина
      Строительство иранской части ж/д до границы с Азербайджаном финансирует Азербайджан.

      А кто "девушку кормит, тот её и танцует"....
      svp67
  3. svp67 Сегодня, 09:58
    Ура...новый маршрут, из варяг в индусы....
    svp67
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