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Ситуация в Сирии
Двести человек эвакуированы из оккупированного боевиками города Мадира Восточной Гуты. ССА захватила у SDF несколько поселений в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Утром недалеко от населенного пункта Рейхан были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками оппозиции. Также бои между правительственными войсками и силами радикальной оппозиции не прекращались в районе Харасты. Позже стало известно, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии договорились с представителями оппозиции о выводе мирных жителей из оккупированных боевиками районов Восточной Гуты. Всего было выведено 200 человек.
На севере провинции Алеппо в течение суток продолжались интенсивные перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкими группировками. Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF населенные пункты Зендкан, Киле, Бурж Камшун в районе Джандариса. Кроме того ССА выбила бойцов курдского ополчения из поселений Белян, Ар-Раис аль-Ахмар, Искан и Каракин. ВС Турции и союзные силы находятся в полутора километрах от города Африн. Мирные жители покидают свои дома и бегут в Тель Рифат.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация союзников атаковала укрепрайоны радикальных исламистов недалеко от поселения Бинниш на севере региона, а также в окрестностях населенного пункта Тафтаназ в восточной части провинции.
В деревне Аль-Бога недалеко от Айн Иссы (провинция Ракка) создан новый штаб Демократических сил Сирии (SDF), который будет осуществлять координацию процесса мобилизации мирного населения региона в ряды «демократической армии».
ВКС РФ продолжали наносить удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» на севере провинции Хама в окрестностях населенных пунктов Мурек, Кафр Зета, Мааркаба. Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел позиций радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Амика.
Утром недалеко от населенного пункта Рейхан были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками оппозиции. Также бои между правительственными войсками и силами радикальной оппозиции не прекращались в районе Харасты. Позже стало известно, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии договорились с представителями оппозиции о выводе мирных жителей из оккупированных боевиками районов Восточной Гуты. Всего было выведено 200 человек.
На севере провинции Алеппо в течение суток продолжались интенсивные перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкими группировками. Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF населенные пункты Зендкан, Киле, Бурж Камшун в районе Джандариса. Кроме того ССА выбила бойцов курдского ополчения из поселений Белян, Ар-Раис аль-Ахмар, Искан и Каракин. ВС Турции и союзные силы находятся в полутора километрах от города Африн. Мирные жители покидают свои дома и бегут в Тель Рифат.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация союзников атаковала укрепрайоны радикальных исламистов недалеко от поселения Бинниш на севере региона, а также в окрестностях населенного пункта Тафтаназ в восточной части провинции.
В деревне Аль-Бога недалеко от Айн Иссы (провинция Ракка) создан новый штаб Демократических сил Сирии (SDF), который будет осуществлять координацию процесса мобилизации мирного населения региона в ряды «демократической армии».
ВКС РФ продолжали наносить удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» на севере провинции Хама в окрестностях населенных пунктов Мурек, Кафр Зета, Мааркаба. Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел позиций радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Амика.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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