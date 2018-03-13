11:47 13 марта
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Ситуация в Сирии

Двести человек эвакуированы из оккупированного боевиками города Мадира Восточной Гуты. ССА захватила у SDF несколько поселений в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Утром недалеко от населенного пункта Рейхан были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками оппозиции. Также бои между правительственными войсками и силами радикальной оппозиции не прекращались в районе Харасты. Позже стало известно, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии договорились с представителями оппозиции о выводе мирных жителей из оккупированных боевиками районов Восточной Гуты. Всего было выведено 200 человек.


На севере провинции Алеппо в течение суток продолжались интенсивные перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкими группировками. Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF населенные пункты Зендкан, Киле, Бурж Камшун в районе Джандариса. Кроме того ССА выбила бойцов курдского ополчения из поселений Белян, Ар-Раис аль-Ахмар, Искан и Каракин. ВС Турции и союзные силы находятся в полутора километрах от города Африн. Мирные жители покидают свои дома и бегут в Тель Рифат.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация союзников атаковала укрепрайоны радикальных исламистов недалеко от поселения Бинниш на севере региона, а также в окрестностях населенного пункта Тафтаназ в восточной части провинции.

В деревне Аль-Бога недалеко от Айн Иссы (провинция Ракка) создан новый штаб Демократических сил Сирии (SDF), который будет осуществлять координацию процесса мобилизации мирного населения региона в ряды «демократической армии».

ВКС РФ продолжали наносить удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» на севере провинции Хама в окрестностях населенных пунктов Мурек, Кафр Зета, Мааркаба. Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел позиций радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Амика.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Салют Сегодня, 08:57
    Сирия когда-нибудь станет прежней?
    Салют
    1. Кроу Сегодня, 09:01
      Цитата: Салют
      Сирия когда-нибудь станет прежней?

      Это риторический вопрос? Также как и Мир - никогда не станет прежним.
      Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF населенные пункты Зендкан, Киле, Бурж Камшун в районе Джандариса. Кроме того ССА выбила бойцов курдского ополчения из поселений Белян, Ар-Раис аль-Ахмар, Искан и Каракин. ВС Турции и союзные силы находятся в полутора километрах от города Африн.


      Вот это я понимаю - "Гордиев узел". Развязывать бесполезно, но необходимо. Рубить? - не получится.
      Кроу
      1. cniza Сегодня, 09:08
        Да , мир не может остановиться и вернутся к былому , но мирная жизнь должна вернуться.
        cniza
        1. Кроу Сегодня, 09:12
          Обязательно вернётся. По другому и быть не может. Но сперва, как и всегда, как и везде, прольётся много крови. Любые глобальные изменения сопровождаются кровопролитием, к сожалению.
          Кроу
          1. cniza Сегодня, 09:15
            К сожалению , без крови и жертв мир не может оценить , что он потерял.
            cniza
            1. Кроу Сегодня, 09:24
              Уж мы-то - русские ценим мир, как ни кто. На протяжении всей истории приходилось завоёвывать этот самый - мир (мир - не территории, мир - мирное существование).
              Кроу
              1. с-т Petrov Сегодня, 10:30
                нам нужен мир... желательно весь (с)
                с-т Petrov
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:04
              Цитата: cniza
              К сожалению , без крови и жертв мир не может оценить , что он потерял.

              вот это - самое главное, и пока не прольется кровь самых демократичных, мира не будет, за 200 лет они уже забыли что это такое
              Angel_and_Demon
    2. dorz Сегодня, 09:04
      Удар российских самолетов по штабу «Аль-Каида» в городе Идлиб, при атаке использовались снаряды с лазерным наведением. Удалось уничтожить несколько десятков экстремистов.
      dorz
      1. с-т Petrov Сегодня, 10:32
        тот кто снимал - обрадовался. странные они ребята wassat

        наверное наш в стане врага. Да и ждал он наведя камеру на штаб. Может он и наводил удар. Но кричать это же демаскировка laughing ох уж эти арабские шпионы-наводчики

        там чел на мопедке еще на видео притормозил. вот это спецэффекты wassat

        Араб мотоциклист проникся чувством уважения к нашим ВКС, даже если он на темной стороне силы
        с-т Petrov
    3. сибиралт Сегодня, 09:05
      Что бы стать прежним, нужно родиться обратно. lol В одну воду дважды войти невозможно.
      сибиралт
    4. Маз Сегодня, 09:44
      Работайте братья
      Маз
    5. синдикалист Сегодня, 10:21
      Похоже, что получился еще один Афганистан. Война из поколения в поколение
      синдикалист
      1. с-т Petrov Сегодня, 10:40
        ну ты сравнил араба с горцем. успокоятся. идет утилизация буйных со всего света пришедших на джихад

        знать бы сколько наших чертей выбиты были. Но думаю разведка работала конкретно по нашим выходцам. подарки сыпались на их лагеря и банды

        посмотрим видосы лет через 30, кто доживёт
        с-т Petrov
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