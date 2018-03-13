11:43 13 марта
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«Роскосмос» потребовал вернуть деньги за неработающие наноспутники

Корпорация «Роскосмос» намерена вернуть 290 млн рублей, уплаченные за изготовление двух первых российских наноспутников, которые, находясь на орбите с июля 2017 года, так и не вышли на связь, сообщают Известия.



Аппараты были созданы частной фирмой «НПП Даурия» по заказу «Роскосмоса». В настоящее время они считаются потерянными. В случае отказа вернуть деньги, выплаченные по контракту, госкорпорация передаст исковое заявление в суд.


В заключении госкомиссии по расследованию нештатной ситуации с МКА-Н отмечается, что вероятной причиной отсутствия связи со спутниками является воздействие на аппараты «внешних факторов». При этом указывается на то, что было «зафиксировано замечание по функционированию двигателя системы обеспечения запуска разгонного блока "Фрегат"».

По словам гендиректора ООО «НПП Даурия» Сергея Иванова, если с компании будут взысканы запрошенные «Роскосмосом» средства, то ей грозит банкротство. Он считает претензии корпорации необоснованными.

После запуска наноспутников мы стали искать причины потери связи с ними. Проверили все возможные факторы, как внутренние, так и внешние. Совместно с ЦНИИмаш пришли к выводу, что причина отказа – не в аппаратах. Мы просили проверить наши выводы, провести независимое расследование, однако получили отказ,
рассказал Иванов.

«Помимо двух МКА-Н после старта 14 июля 2017 года вышли из строя еще 10 спутников различных производителей (всего одной ракетой было запущено 73 КА разных размеров). В их числе и российский КА "Маяк". Его изготовители, при содействии других пострадавших, провели собственное расследование и пришли к выводу, что причиной отказа могло стать попадание продуктов горения из жидкостного ракетного двигателя малой тяги. Именно такие двигатели установлены на разгонном блоке "Фрегат"», – пишет газета.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, в сложившейся ситуации «Роскосмосу» стоит провести новое расследование.

Всегда информация об инцидентах была более секретной, чем самые современные технологии. Но покупателю услуг нужно оценивать риски, а сокрытие информации всегда трактуется не в пользу исполнителя, в данном случае "Роскосмоса",
отметил Моисеев.

Он также считает, что новое расследование «повысит доверие к российской космонавтике и положительно скажется на привлечении новых контрактов в этой сфере».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Салют Сегодня, 09:54
    может стоит как в США создать параллельно госконцерну частную космическую корпорацию? как SpaceX
    Салют
    1. FalconD Сегодня, 09:57
      Может и стоит...только в США она крайне не рентабельна и затратна...,а в наших реалиях это вообще схема для распила будет...- деньги на ветер...в космосе будут растворяться!
      FalconD
      1. Кроу Сегодня, 10:04
        Она и есть - частная компания.
        Российская частная космическая компания ООО «НПП ДАУРИЯ», входящая в международный холдинг «Даурия Аэроспейс», является первым частным предприятием космической отрасли России, разрабатывающим и запускающим полномасштабные космические системы.
        Только самостоятельно лететь в космос не получится. Начинать разработки летательных-космических аппаратов дорого. У нас это на гос.уровне. Большинство стран этого не потянут. В США это развивалось паралельно.
        А создавать искусственно - банкротствоподобно.
        Кроу
        1. FalconD Сегодня, 10:11
          Которые по факту оказываются болванками
          FalconD
        2. donavi49 Сегодня, 10:15
          Собирать спутники по архитектуре CubSat - из готовых компонентов, это одно. Делать программу, вести разработки, дорогостоящие и порой тупиковые проекты - это другой уровень, даже для запада

          Например американскую надежду BE-4 - тянет не только Безос (самый богатый человек в мире), но и мегакорпорация ULA (космическое подразделение Боинг и Локхид) с 2014 года подключилась. Однако это даст им изделие которое победит Маска в космосе как на Вулкане (ракета ULA) так и на New Glenn (ракета Безоса).
          donavi49
          1. Салют Сегодня, 10:20
            в США несколько космических корпораций и среди них идет конкуренция а значит их потенциал больше
            Салют
          2. voyaka uh Сегодня, 10:59
            Безос с Маском еще схлестнуться в борьбе за мировой интернет нового
            поколения. Или поделят. Вот где деньги! Маск начал запускать (на пробу) первые из
            тысяч "своих" спутников "глобального интернета". А у Безоса - самое большое "облако"
            хранения информации (они и изобрели "облака", кстати).
            voyaka uh
        3. Angel_and_Demon Сегодня, 10:17
          Цитата: Кроу
          Российская частная космическая компания ООО «НПП ДАУРИЯ», входящая в международный холдинг «Даурия Аэроспейс»

          не знаю как международный - в учредителях "гражданин России"
          Angel_and_Demon
    2. Зяблицев Сегодня, 10:01
      За словом нано, всяко стоит Чубайс, а у него бабла не забрать, скорее "Роскосмос" отдаст и еще прощения попросит! laughing

      А если быть серьезным, то все это те самые серые схемы деребана бюджета - заведомое г... полетело в космос! Так что тут спрос и с тех кто делал и тех кто принимал!И тут, действительно, ситуацию можно поправить только одним способом - расстрелами. Никакой частный бизнес здесь не проканает. Третьего не дано!
      Зяблицев
      1. dik-nsk Сегодня, 10:08
        здесь неполная статья приведена, виноват очевидно Роскосмос со своим Фрегатом, поскольку по иностранным спутникам в этой партии уже выплачены страховки, то есть признана вина Роскосмоса и он это не отрицал, а со своих решили попробовать поиметь
        dik-nsk
    3. donavi49 Сегодня, 10:06
      Именно в производство? Так отечественные Безосы и Маски предпочитают покупать футбольные клубы и замки.


      Если в коммерцию - то есть S7. Но они просто продают места на чужой ракете и оказывают услуги по обеспечению старта.
      donavi49
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 10:15
      Цитата: Салют
      как SpaceX

      а вы знаете сколько Маск от государства получает?
      Angel_and_Demon
      1. BlackMokona Сегодня, 10:45
        Это открытая информация,и получает он меньше конкурентов за ту же работу.
        Контракт с компанией SpaceX, суммой 1,6 млрд долларов, был рассчитан на 12 миссий космического корабля Dragon, выводимого на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Контракт с компанией Orbital Sciences Corporation, суммой 1,9 млрд долларов, был рассчитан на 8 миссий грузового корабля Cygnus, который будет выводить на орбиту ракета-носитель Antares[5].

        При том, что Сигнус на Антаресе возит до 2,5 тонн, а Дракон на Фальконе 3,3 тонны и может 2,5 тонны на Землю вернуть, а Сигнус только сжечь
        BlackMokona
    5. сибиралт Сегодня, 10:40
      Х-хе. Барыгам доверили делать спутники. Неужто в их нано еще и Чубайс подсуетился? winked
      сибиралт
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:06
    Интересно , а подобные спутники той же фирмы уже запускались Роскосмосом ? Да и вообще купили спутник , то значит он прошёл испытания и признан годным - ведь не кота в мешке покупали.. Хотя это конечно судебное дело , основанное на взаимных доказательствах невиновности , а отдать деньги полюбовно и досудебно - значит добровольно признать вину и похоронить свою репутацию ... Поэтому надо готовится к суду и собирать доказательства и аргументы - это безальтернативно..
    КВУ-НСвД
    1. donavi49 Сегодня, 10:11
      http://dauria.ru/on-orbit/dx1-sat

      Вот некоторые аппараты на орбите.
      donavi49
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:19
        Цитата: donavi49
        http://dauria.ru/on-orbit/dx1-sat

        Вот некоторые аппараты на орбите.

        Тем более , если работоспособность продукции подтверждена эксплуатацией и производитель уверн в ней , то судится надо до последнего - иначе можно сворачивать бизнес...
        КВУ-НСвД
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:20
        Цитата: donavi49
        Вот некоторые аппараты на орбите.

        а после 2015 что? или всего 3 запустили?
        Angel_and_Demon
    2. assa67 Сегодня, 10:27
      Виктор hi ...что же это за космическая компания,которой из-за выплаты 290млн.,замечу,рублей грозит банкротство?
      Цитата: КВУ-НСвД
      По словам гендиректора ООО «НПП Даурия» Сергея Иванова, если с компании будут взысканы запрошенные «Роскосмосом» средства, то ей грозит банкротство. Он считает претензии корпорации необоснованными.

      в каком ангаре работает эта "даурия"?
      assa67
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:33
        Тут вопрос не суммы , тут репутация на кону . Согласе , что 300 млн в тех сферах деньги подъёмные , хоть и ощутимые , но это вопрос принципиальный для дальнейшего бизнеса no ...Доброе утро , Андрей hi
        КВУ-НСвД
        1. assa67 Сегодня, 10:41
          репутация =это важно,безусловно...но все равно смущает...что это за малый космический бизнес...надо зайти посмотреть сайт этой богодельни
          assa67
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    Согласен с написанным выше. Только услышишь слово с приставкой "нано" почему-то сразу возникают отрицательные эмоции.
    так и не вышли на связь
    А расследование по данному случаю проводилось или сразу нашли крайнего?
    rotmistr60
    1. donavi49 Сегодня, 10:21
      Почему? В мире это передовой тренд. Фактически текущее поколение CubSat уже вполне себе функционально, и не только задачи уровня университета решать могут, но и экономически/научно выгодные.
      donavi49
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:24
        В мире это передовой тренд
        Если бы в той же Европе этим занимался доморощенный "Чубайс", то и вы бы реагировали на "нано" своеобразно.
        rotmistr60
  4. Altona Сегодня, 10:25
    Цитата: Салют
    в США несколько космических корпораций и среди них идет конкуренция а значит их потенциал больше

    ---------------------------------
    Мы же тоже вынуждены с ними конкурировать. Поэтому нет смысла создавать конкурентную среду еще и внутри страны. Это будет все равно разбазаривание ресурсов.
    Altona
  5. Altona Сегодня, 10:28
    Цитата: donavi49
    Именно в производство? Так отечественные Безосы и Маски предпочитают покупать футбольные клубы и замки.

    ---------------------------------------
    Как говорит господин Петров "у них есть предпринимательский талант, они элита, их надо беречь", забывая старую истину, что таланты надо поддерживать, а бездарности пробиваются сами. laughing laughing
    Altona
  6. Галеон Сегодня, 11:11
    Наноспутники вышли на наносвязь. Если у Роскосмоса нет наноприемников для наносвязи - это его проблемы. Что он некультурно пристает к хорошим людям?
    Галеон
  7. Дормидонт Сегодня, 11:12
    Требовать возврата денег - как-то жестоко. Расстрелять - в самый раз
    Дормидонт
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