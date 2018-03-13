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«Роскосмос» потребовал вернуть деньги за неработающие наноспутники
Корпорация «Роскосмос» намерена вернуть 290 млн рублей, уплаченные за изготовление двух первых российских наноспутников, которые, находясь на орбите с июля 2017 года, так и не вышли на связь, сообщают Известия.
Аппараты были созданы частной фирмой «НПП Даурия» по заказу «Роскосмоса». В настоящее время они считаются потерянными. В случае отказа вернуть деньги, выплаченные по контракту, госкорпорация передаст исковое заявление в суд.
В заключении госкомиссии по расследованию нештатной ситуации с МКА-Н отмечается, что вероятной причиной отсутствия связи со спутниками является воздействие на аппараты «внешних факторов». При этом указывается на то, что было «зафиксировано замечание по функционированию двигателя системы обеспечения запуска разгонного блока "Фрегат"».
По словам гендиректора ООО «НПП Даурия» Сергея Иванова, если с компании будут взысканы запрошенные «Роскосмосом» средства, то ей грозит банкротство. Он считает претензии корпорации необоснованными.
«Помимо двух МКА-Н после старта 14 июля 2017 года вышли из строя еще 10 спутников различных производителей (всего одной ракетой было запущено 73 КА разных размеров). В их числе и российский КА "Маяк". Его изготовители, при содействии других пострадавших, провели собственное расследование и пришли к выводу, что причиной отказа могло стать попадание продуктов горения из жидкостного ракетного двигателя малой тяги. Именно такие двигатели установлены на разгонном блоке "Фрегат"», – пишет газета.
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, в сложившейся ситуации «Роскосмосу» стоит провести новое расследование.
Он также считает, что новое расследование «повысит доверие к российской космонавтике и положительно скажется на привлечении новых контрактов в этой сфере».
Аппараты были созданы частной фирмой «НПП Даурия» по заказу «Роскосмоса». В настоящее время они считаются потерянными. В случае отказа вернуть деньги, выплаченные по контракту, госкорпорация передаст исковое заявление в суд.
В заключении госкомиссии по расследованию нештатной ситуации с МКА-Н отмечается, что вероятной причиной отсутствия связи со спутниками является воздействие на аппараты «внешних факторов». При этом указывается на то, что было «зафиксировано замечание по функционированию двигателя системы обеспечения запуска разгонного блока "Фрегат"».
По словам гендиректора ООО «НПП Даурия» Сергея Иванова, если с компании будут взысканы запрошенные «Роскосмосом» средства, то ей грозит банкротство. Он считает претензии корпорации необоснованными.
После запуска наноспутников мы стали искать причины потери связи с ними. Проверили все возможные факторы, как внутренние, так и внешние. Совместно с ЦНИИмаш пришли к выводу, что причина отказа – не в аппаратах. Мы просили проверить наши выводы, провести независимое расследование, однако получили отказ,рассказал Иванов.
«Помимо двух МКА-Н после старта 14 июля 2017 года вышли из строя еще 10 спутников различных производителей (всего одной ракетой было запущено 73 КА разных размеров). В их числе и российский КА "Маяк". Его изготовители, при содействии других пострадавших, провели собственное расследование и пришли к выводу, что причиной отказа могло стать попадание продуктов горения из жидкостного ракетного двигателя малой тяги. Именно такие двигатели установлены на разгонном блоке "Фрегат"», – пишет газета.
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, в сложившейся ситуации «Роскосмосу» стоит провести новое расследование.
Всегда информация об инцидентах была более секретной, чем самые современные технологии. Но покупателю услуг нужно оценивать риски, а сокрытие информации всегда трактуется не в пользу исполнителя, в данном случае "Роскосмоса",отметил Моисеев.
Он также считает, что новое расследование «повысит доверие к российской космонавтике и положительно скажется на привлечении новых контрактов в этой сфере».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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