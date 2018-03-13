Горькие думы Запада. Отравят ли русские Дональда Трампа и Терезу Мэй?

«Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьёзными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьёзно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru