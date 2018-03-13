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СМИ: Великобритания изучает возможность кибератаки против России
Великобритания рассматривает возможность осуществления кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким утверждением выступила во вторник газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.
Напомним, что в понедельник Тереза Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем", и также призвала Москву дать до конца вторника "вызывающий доверия ответ", а при его отсутствии Лондон будет расценивать российские действия как "противозаконное использование силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства".
Это, как пишет The Times, даст возможность Лондону применить Статью 51 Устава ООН. В ней говорится о "неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации".
Как сообщает газета, минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, одна из британских спецслужб, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации) разрабатывают киберпрограмму. Она, отмечает издание, может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости, передает ТАСС
Напомним, что в понедельник Тереза Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем", и также призвала Москву дать до конца вторника "вызывающий доверия ответ", а при его отсутствии Лондон будет расценивать российские действия как "противозаконное использование силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства".
Это, как пишет The Times, даст возможность Лондону применить Статью 51 Устава ООН. В ней говорится о "неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации".
Как сообщает газета, минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, одна из британских спецслужб, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации) разрабатывают киберпрограмму. Она, отмечает издание, может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости, передает ТАСС
Использованы фотографии: rg.ru
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