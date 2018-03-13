11:51 13 марта
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СМИ: Великобритания изучает возможность кибератаки против России

Великобритания рассматривает возможность осуществления кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким утверждением выступила во вторник газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

СМИ: Великобритания изучает возможность кибератаки против России


Напомним, что в понедельник Тереза Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем", и также призвала Москву дать до конца вторника "вызывающий доверия ответ", а при его отсутствии Лондон будет расценивать российские действия как "противозаконное использование силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства".


Это, как пишет The Times, даст возможность Лондону применить Статью 51 Устава ООН. В ней говорится о "неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации".

Как сообщает газета, минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, одна из британских спецслужб, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации) разрабатывают киберпрограмму. Она, отмечает издание, может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости, передает ТАСС

Использованы фотографии: rg.ru
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Комментарии 36

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  1. НасРать Сегодня, 10:40
    Открыто угрожают России!!!! ДБ !!! Огрейте остров ядреным кипятком! Премините уже Статью 51 Устава ООН.
    НасРать
    1. Зяблицев Сегодня, 10:42
      "вызывающий доверия ответ" - я, надеюсь, будет по русски традиционен и лаконичен - "пошла на...!" laughing
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:44
        Великобритания изучает возможность кибератаки против России
        может просто войну объявите,и в плен сдадитесь а ?
        андрей юрьевич
        1. dorz Сегодня, 10:50
          Великобритания изучает возможность кибератаки

          Еще молоко не обсохло у английских хакеров.
          dorz
          1. Например Сегодня, 11:11
            Цитата: андрей юрьевич
            может просто войну объявите,и в плен сдадитесь а ?

            А нам эту кодлу кормить?
            Нет, пусть продолжают мочить друг друга в пределах своего острова..
            Например
        2. Чёрный Сегодня, 10:59
          Удобно, в государстве Великобритания один за другим мрут их граждане с сомнительной репутацией Литвиненко, Березовский, Скрипаль, кто то от яду, кто то на шарфике, а обвиняют в этом почему то Россию. За своими лучше смотреть надо laughing
          Чёрный
          1. Например Сегодня, 11:08
            Сами травят упырей.
            Например
        3. zhekazs Сегодня, 11:09
          Цитата: андрей юрьевич
          может просто войну объявите,и в плен сдадитесь а ?

          И на кой нам целый остров кретинов-англерастов? Если только эксперименты на них ставить...
          zhekazs
      2. Лелёк Сегодня, 11:00
        Цитата: Зяблицев
        Зяблицев

        hi , Евгений.
        Кибератака бриттов, анонсированная Мэй и Джонсоном - дело весьма проблематичное, надо думать, что наши соответствующие службы предприняли меры для нейтрализации опасностей. А вот сам факт, что второй человек "Кингсдома" говорит об этих намерениях открыто, говорит об объявлении кибервойны России. Да и не только со стороны бриттов, но и спевшейся с ними Францией. Макрон оказался такой же двуличной "фишкой", что и его предшественник.

        В сложившейся ситуации в СФ РФ уже поговаривают о разрыве отношений с Британией:
        Лелёк
        1. Зяблицев Сегодня, 11:04
          hi Лев!

          Французы после Наполеона как легли под французов и так и лежат! Давно пора с ними отношения порвать - можно их еще и в убийстве Павла I обвинить и в других гадостях, типа Крымской войны!
          Зяблицев
          1. Лелёк Сегодня, 11:24
            Цитата: Зяблицев
            Французы после Наполеона как легли под французов и так и лежат!


            Евгений, извини, не понял. Что ты этим хотел сказать?
            Лелёк
          2. Зяблицев Сегодня, 11:25
            Тьфу ты - под "французов", под англосаксов, конечно же laughing
            Зяблицев
      3. Подрезчик Сегодня, 11:00
        Напомним, что в понедельник Тереза Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем",

        Что-то новенькое в международной юриспруденции!!! "...с большой долей вероятности...".
        Собаке-собачья смерть! (Хорошее и доброе животное, но из пословицы слов не выкинешь)
        Подрезчик
    2. BerBer Сегодня, 10:43
      Словоблудие. Ничего они не сделают. Ответная кибератака нанесёт больший ущерб.
      BerBer
      1. fif21 Сегодня, 10:55
        Цитата: BerBer
        . Ответная кибератака нанесёт больший ущерб.
        Перевод торговли нефтью из РФ, с Лондонской биржи на Питерскую ,надеюсь отрезвит "горячие" головы. hi
        fif21
        1. BerBer Сегодня, 10:58
          Больше скажу - это неизбежно. Только нашим нужно двигаться в этом направлении.
          BerBer
    3. okko077 Сегодня, 10:43
      Если пойдут ответки, то Британия исчезнет...
      Можно её смыть или Гольфстрим подправить...Неужели эти бриты не понимают?
      okko077
    4. сибиралт Сегодня, 10:45
      Толку то изучать. Тут получишь или нет. Всё зависит от желания хаккеров. А Кремль атаковать, себе дороже! Мы можем и тупого БОриса причесать.laughing
      сибиралт
      1. BerBer Сегодня, 11:00
        Лучше побрить наголо. Креатива больше. good
        BerBer
        1. сибиралт Сегодня, 11:01
          Ага. Наголо его в морге побреют, после "причесывания" lol
          сибиралт
        2. 97110 Сегодня, 11:32
          Цитата: BerBer
          Креатива больше.

          в публичной рекомендации БОрису удалить волосяной покров самостоятельно, ибо радиация на волосьях накапливается. И посмотрим, как этот "английский" юмор его сограждане поймут. По ихним СМИ и посмотрим.
          97110
  2. silberwolf88 Сегодня, 10:42
    Британские учёные известны своими странностями (о влиянии популяции улиток на деградацию почв в Южном Уэльсе) ... а так смотрится просто как новая форма распила и освоения средств под запросы параноидальных политиков))
    silberwolf88
  3. Micfoster Сегодня, 10:43
    Сами траванули предателя и теперь будут его (или его гнилую тушку) использовать против России. Не перестаю удивляться наивности идиотов. Уехать в стан врага и думать, что он в безопасности. Предатели всегда были расходным материалом.
    Micfoster
    1. Vita VKO Сегодня, 11:03
      Цитата: Micfoster
      Сами траванули предателя

      У ми-6 вообще странная традиция травить бывших российских предателей, которые уже свое отработали. Самое непонятное, что так и нет результатов расследований отравлений Литвиненко, Березового и других. Наверняка и отравление Ющенко из той же оперы, больно похожи синмтомы с отравление Литвиненко. Но здесь спец.службы Британии явное перемудрили. Во первых, есть вероятность что Скрипаль и его дочь останутся живы, во вторых, травля близких родственников легко может закончится местью. Скрипаль хоть и предатель, но не такой деб...ил как Т.Мей, сразу поймет "от куда ноги растут", нет ни какого смысла российским спец.службам его сначала помиловать, а потом травить.
      Vita VKO
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    Великобритания рассматривает возможность осуществления кибератаки против России
    Может действительно пришло время зарвавшихся англосаксов одним движением пальцев отключить от всего, что работает, двигается, транслирует, дает тепло... хотя бы на сутки. Совсем с катушек съехали "джентльмены" и "леди".
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:50
      Цитата: rotmistr60
      Может действительно пришло время зарвавшихся англосаксов одним движением пальцев отключить от всего, что работает, двигается, транслирует, дает тепло... хотя бы на сутки

      не...к следующим выборам,ВВП их новыми ракетами напугает...
      андрей юрьевич
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:59
        к следующим выборам,ВВП их новыми ракетами напугает...
        Так прогрессирующее обострение началось как раз после 1 марта. Значит действительно напуганы и мечутся, как в горящем со всех сторон доме.
        rotmistr60
    2. zhekazs Сегодня, 11:06
      Цитата: rotmistr60
      Может действительно пришло время зарвавшихся англосаксов одним движением пальцев отключить от всего, что работает, двигается, транслирует, дает тепло...

      Надо им про подводные интернет кабели напомнить, а то они забыли, что наши подлодки в Атлантике могут и перегрызть им весь интернет. Как они тогда хакерством заниматься будут...
      zhekazs
  5. Victor_B Сегодня, 10:48
    Ну, а чо?
    Оне же светоч демократии! Как - никак, а это-таки англосаксы! Раса высшая.
    Им можно и кибер-похулиганить и нагадить куда залезть смогут.
    Куда уж нам, ватникам...
    Нам, кровавому Мордору - низзя...
    Victor_B
  6. Puler Сегодня, 10:48
    Уже пришло время, заставлять отвечать за угрозы в сторону России и россиян.
    Puler
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 10:49
    С таким утверждением выступила во вторник газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.
    По моему очередная громко крякающая утка от британской прессы . Кибер атака , заявленная и проведённая официальными структурами государства - это полноценная агрессия и казус белли . А атаки недоказуемые - это рутина айтишников , не более . Поэтому это ссылка на очередной "высосаный из пальца источник "
    КВУ-НСвД
  8. Altona Сегодня, 10:49
    Цитата: okko077
    Если пойдут ответки, то Британия исчезнет...

    ----------------------
    Будет один большой Стоунхендж.
    Altona
  9. Roster Сегодня, 10:51
    Обязательно перед кибератакой надо погромче объявить о ней: воот мы вас ща каак атакуем! Бойтесь!
    Roster
  10. Дормидонт Сегодня, 11:09
    Пора приравнять кибератаку к объявлению войны с правом ответного превентивного ракетно-ядерного удара. По другому эти животные не понимают
    Дормидонт
  11. g1washntwn Сегодня, 11:35
    Если бриташки начнут хулюганить в инете, в самый разгар торгов Лондонской биржи акулы разом съедят трансатлантический кабель и спутники связи сойдутся в объятиях с космическим мусором.
    g1washntwn
  12. rocket757 Сегодня, 11:36
    Англичанка гадит! мабудь в разнос пошла ... клиника!
    Фиг на них, но если шо, в ответку, крепко так по мордасам, выписывать надо!
    rocket757
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