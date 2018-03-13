15:52 13 марта
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В Госдепе рассказали о последствиях «Северного потока-2» для Евросоюза и США

Реализация проекта «Северный поток 2» будет означать масштабные геостратегические последствия для ЕС и США, передает РИА Новости заявление заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк.



Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Поскольку это влияет на наших партнеров, это окажет влияние и на нас самих,
сказала Оудкирк журналистам.


По ее словам, «относиться к этому проекту исключительно как к коммерческому нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, которые будут, в том числе, идти из карманов налогоплательщиков ЕС».

Представитель ведомства назвала худшим для США сценарием «закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока 2" российского "Газпрома" – вплоть до монополизации рынка».

Это поставит наших партнеров, в частности балтийские страны, под угрозу,
добавила она.

Напомним, против реализации проекта выступают несколько стран, в частности Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие большие планы по экспорту в Европу своего сжиженного топлива.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Alex-a832 Сегодня, 10:57
    ЕС останется без дорогущего СПГ из США. Это достойно сочувствия... к обоим.
    Alex-a832
    1. Кроу Сегодня, 11:00
      Германия посчитали убытки, в том числе от возможных санкций со стороны США, и приняла едоноправельное решение - "Северному потоку" быть.
      А тут ещё и намечающаяся экономическая война Евросоюз-США связанная с введением налоговых пошлин.
      Кроу
      1. НасРать Сегодня, 11:04
        Если немцы упустят эту соломинку от Путина в виде СП-2, то ей ни когда не видать независимости от США...
        НасРать
        1. dzvero Сегодня, 11:09
          Верно, и поетому США будут прессовать немцев до последнего немца.
          dzvero
        2. BerBer Сегодня, 11:10
          Это точно. И если не лукавить, то больше будут зависеть от нас. Да и выдавливать надо полосатых из Европы, на всех фронтах.
          BerBer
          1. К.А.С Сегодня, 11:44
            Цитата: BerBer
            И если не лукавить, то больше будут зависеть от на

            а если еще больше не лукавить то наши пенисионеры и прочие буджетники будут больше зависить от немцев и европы.
            К.А.С
          2. LSA57 Сегодня, 12:05
            Цитата: BerBer
            Да и выдавливать надо полосатых из Европы, на всех фронтах.

            это верно, да только "фронт" дырявый
            LSA57
        3. LSA57 Сегодня, 12:04
          Цитата: НасРать
          Если немцы упустят эту соломинку от Путина в виде СП-2, то ей ни когда не видать независимости от США...

          а её и не будет пока золотой запас Германии а полосатых. а они его никогда не отдадут
          LSA57
          1. dzvero Сегодня, 13:06
            Половину вроде забрали домой, для остального как бы "у пана атамана нема золотого запаса".
            dzvero
            1. LSA57 Сегодня, 13:11
              Цитата: dzvero
              Половину вроде забрали домой, для остального как бы "у пана атамана нема золотого запаса"

              они его даже им не показывают
              LSA57
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:16
      У США нет транспортных и инфраструктурных мощностей.
      Самое забавное, но чтобы полностью покрыть потребности Европы в газе, США должны в месяц гонят 70 танкеров с газом. А у США в наличии только 12. Также нужно подтянуть сети к 2-3 портам и переоборудовать сами порты на Восточном побережье.
      Владыка Ситх
      1. Лелёк Сегодня, 11:36
        Цитата: Владыка Ситх
        Самое забавное, но чтобы полностью покрыть потребности Европы в газе, США должны в месяц гонят 70 танкеров с газом. А у США в наличии только 12.

        Привет, Сергей.
        Да, забавно. Но всё же самое забавное, что США, ограбившие "европы", фактически присвоившие их золотые запасы, навязывающие свои дискриминационные условия и налоги на европейские продукции, вдруг озаботились деньгами налогоплательщиков ЕС. Это не маразм, а прямая насмешка над т.н. европейскими партнёрами. wassat
        Лелёк
      2. g1washntwn Сегодня, 11:38
        Чтобы СПГ из США сравнялся по цене с газпромовским из трубы, Трампу надо нанимать не танкеры, а фей с волшебной пыльцой и радужных единорогов.
        g1washntwn
      3. Alex-a832 Сегодня, 12:50
        Цитата: Владыка Ситх
        Самое забавное, но чтобы полностью покрыть потребности Европы в газе, США должны в месяц гонят 70 танкеров с газом. А у США в наличии только 12. Также нужно подтянуть сети к 2-3 портам и переоборудовать сами порты на Восточном побережье.

        Всё так, но... если бы США удалось принудить ЕС к постепенному отказу от газа из России, с замещением его американским СПГ, то нашлись бы инвесторы и инвестиции в строительство всей недостающей инфраструктуры. Очень не исключаю, что строители этого крупного инвест-проекта были бы из Штатов и Канады. За несколько лет, при желании всё необходимое было бы сделано. То, что для ЕС во всех смыслах этот СПГ стал бы золотым - это уже другая история.
        Alex-a832
    3. Зяблицев Сегодня, 11:18
      Как там у Задорнова:" у них там, все как у нас на зоне. По понятиям! Песню слыхал? ... Все из-за бабок! И не надо парить осьминога. И не только у нас. Отвечаю!" - хваленная западная демократия, когда 10% олигархов диктуют свои условия 90 % земли, используя для этого такие инструменты, как, к примеру, Вооруженные Силы и только лохи верят, что ходя на выборы, они что то там решают... laughing А США - это вообще обыкновенное ЗАО! Немцев, не смотря на то что постоянно с ними воюем, я уважаю, но если они прогнуться под англосаксов в этом вопросе - встанут в один ряд с этими упырями!
      Зяблицев
  2. Altona Сегодня, 10:58
    США вообще странная страна. Предлагают пользоваться газовым баллончиком при наличии мощной газовой сети.
    Altona
    1. Scoun Сегодня, 11:21
      Цитата: Altona
      США вообще странная страна. Предлагают пользоваться газовым баллончиком при наличии мощной газовой сети.

      + отлично подмечено! laughing
      И при этом они втюхивают балончик по цене балонища да и если захотят то могут цены на нефть ещё побомбить и газ могут "подтянуть".
      Scoun
  3. Умник Сегодня, 10:58
    Понятно какие последствия: дешевый газ эффективная экономика веселые европейцы. Все вразрез планам сша
    Умник
  4. solzh Сегодня, 10:58
    Северный поток-2 выгоден как для России, так и для Европы. Выгоден из-за выкидывания из цепочки не серьёзного транзитера виде Украины. Ну а Прибалтика пускай закупает газ у США.
    solzh
  5. assa67 Сегодня, 10:59
    если деньги налогоплательщиков идут не в карман сша- это угроза демократии
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 11:01
      Цитата: assa67
      Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Поскольку это влияет на наших партнеров, это окажет влияние и на нас самих,

      Цитата: assa67
      Представитель ведомства назвала худшим для США сценарием «закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока 2"

      как всегда забота только о себе
      assa67
      1. helmi8 Сегодня, 11:12
        Цитата: assa67
        Цитата: assa67
        Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Поскольку это влияет на наших партнеров, это окажет влияние и на нас самих,
        Цитата: assa67
        Представитель ведомства назвала худшим для США сценарием «закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока 2"
        как всегда забота только о себе

        Они это называют "конкуренцией"... Запугивание, опять же -санкции... Все меры хороши, лишь бы никого не пустить на рынок. Но тут им обломилось. Вот прибалтам и полякам пусть и втюхивают свой СПГ.
        helmi8
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:03
      Но оцените аргументацию !
      По ее словам, «относиться к этому проекту исключительно как к коммерческому нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, которые будут, в том числе, идти из карманов налогоплательщиков ЕС».
      winked Скажи мне подобное на переговорах , я бы усомнился в психическом здоровье потенциального партнёра .. lol
      КВУ-НСвД
      1. assa67 Сегодня, 11:36
        "альтернативный СПГ"...ЧЕМ он альтернативен?...тем что матрасный и дорогой?
        assa67
      2. котовский Сегодня, 12:22
        Цитата: КВУ-НСвД
        Скажи мне подобное на переговорах , я бы усомнился в психическом здоровье потенциального партнёра .

        Так сначала говорит что это проблема европы,потом все же договаривает,
        что америки.. laughing
        Американские желтки все сильнее сжимает агрессивная лапа кремля.. wassat
        котовский
  6. silberwolf88 Сегодня, 11:03
    США сборище лживых подонков занимающихся бизнесом постоянно под прикрытием государственных интересов ... скандал с Сименсом закончился тем (а значит и был инспирирован США) что турбины теперь будет поставлять Дженерал Электрик (на санкции у них свой взгляд ... они для лохов) ... и всё бизнес-задача решена на отлично ... ровно так и с газом ... есть масштабный СПГ проект от США ... но просто в полтора раза дороже)) ... надо отжать конкурентов ... а тут любые средства хороши ...
    silberwolf88
    1. taiga2018 Сегодня, 11:08
      Цитата: silberwolf88
      США сборище лживых подонков

      чему тут удивляться,ведь это потомки всякого европейского сброда:авантюристы,искатели приключений,быстрого способа разбогатеть,плюс потомки негров-рабов,которые считают что им все и всё должны...
      taiga2018
  7. Дормидонт Сегодня, 11:05
    Что плохо для госдепа, хорошо для России. И наоборот
    Дормидонт
  8. Горный стрелок Сегодня, 11:06
    И вот тут то и прорезались истинные намерения. Для захвата рынка Европы полосатоухие ничем не побрезгуют...
    Горный стрелок
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:06
    Это поставит наших партнеров, в частности балтийские страны, под угрозу
    Возможность получать дешевый газ оказывается является угрозой. Вот только не для Европы, а для Сша с несколькими шакалятами. Это уже не просто недобросовестная конкуренция, а полномасштабная энергетическая война объявленная американцами России.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 11:23
      За то как звучит!
      Это поставит наших партнеров, в частности балтийские страны, под угрозу,

      Штаты так о триебалтах "переживают", что кушать не могут... laughing
      Masya Masya
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:31
        Характеристика
        триебалтах
        очень понравилась. Порадовали, спасибо.
        rotmistr60
        1. BAI Сегодня, 13:20
          Есть смысл цитировать.
          BAI
  10. svp67 Сегодня, 11:10
    Это поставит наших партнеров, в частности балтийские страны, под угрозу,
    Это каким же образом? Они же там вроде терминалы СПГ открыли, вот пусть его и покупают...
    svp67
  11. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:21
    Где США не могут победить экономическими методами, она подключают политиков, спецслужбы и военных....
    Ratmir_Ryazan
  12. eugraphus Сегодня, 11:35
    Когда Европа отказалась от Южного потока, турки обрадовались и заявили, чтоб Россия протянула этот трубопровод к ним. И что они будут продавать Европе по 500 $ за тыс кубометров и те ещё за это будут туркам очень благодарны. Тогда это заявление казалось очень самонадеянным, так как газ в Европу шёл от нас по 200 с чем то, а Украина требовала скидки вообще по 100 с чем то. Но когда Украина в этом году покупала у Польши по 1000 $ за 1000 кубометров, то понимаешь, что действительность может быть ещё круче. А дешёвый газ это прежде всего конкурентоспособная экономика.
    eugraphus
  13. ibn.shamai Сегодня, 11:35
    Тут мерикосы за себя переживают, а не за партнёров своих, что не смогут Европе свой газ втюхивать! А если они такие сердобольные пусть покупают газ у североевропейских стран! Поддержат союзников, так сказать, рублём! fellow
    ibn.shamai
  14. AlexVas44 Сегодня, 11:54
    Это поставит наших партнеров, в частности балтийские страны, под угрозу,

    Не под угрозу поставит, а в позу. Однозначно!
    AlexVas44
  15. Ураган70 Сегодня, 12:20
    Цитата: К.А.С
    Цитата: BerBer
    И если не лукавить, то больше будут зависеть от на

    а если еще больше не лукавить то наши пенисионеры и прочие буджетники будут больше зависить от немцев и европы.

    А если вообще прямо сказать, то не тебе об этом судить! Защитник пенсионеров и бюджетников, блин...
    Ураган70
  16. Ураган70 Сегодня, 12:23
    Цитата: Masya Masya
    За то как звучит!
    Это поставит наших партнеров, в частности балтийские страны, под угрозу,

    Штаты так о триебалтах "переживают", что кушать не могут... laughing

    Кошатница, кикнут тебя админы, усмотрев скрытый мат... Ты б все ж мозгами научилась владеть... Мне то что...но как то...за пустячный выпендреж...
    Ураган70
  17. savage1976 Сегодня, 12:48
    Так Газпром поставляет трубный газ в Германию, а прибалтийские задолизы могут спокойно покупать спг у господина, мы ж не против. Все довольны.
    savage1976
  18. faterdom Сегодня, 14:33
    Вот кто хозяин денег немецких налогоплательщиков! Так за них переживает -кушать не могет! Осталось тоже всех европейцев (а не только самого передового авангарда шумеров) убедить ежемесячно понижать температуру в домах на 2-3 градуса!
    faterdom
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