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В Госдепе рассказали о последствиях «Северного потока-2» для Евросоюза и США
Реализация проекта «Северный поток 2» будет означать масштабные геостратегические последствия для ЕС и США, передает РИА Новости заявление заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк.
По ее словам, «относиться к этому проекту исключительно как к коммерческому нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, которые будут, в том числе, идти из карманов налогоплательщиков ЕС».
Представитель ведомства назвала худшим для США сценарием «закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока 2" российского "Газпрома" – вплоть до монополизации рынка».
Напомним, против реализации проекта выступают несколько стран, в частности Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие большие планы по экспорту в Европу своего сжиженного топлива.
Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Поскольку это влияет на наших партнеров, это окажет влияние и на нас самих,сказала Оудкирк журналистам.
По ее словам, «относиться к этому проекту исключительно как к коммерческому нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, которые будут, в том числе, идти из карманов налогоплательщиков ЕС».
Представитель ведомства назвала худшим для США сценарием «закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока 2" российского "Газпрома" – вплоть до монополизации рынка».
Это поставит наших партнеров, в частности балтийские страны, под угрозу,добавила она.
Напомним, против реализации проекта выступают несколько стран, в частности Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие большие планы по экспорту в Европу своего сжиженного топлива.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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