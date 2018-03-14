08:40 14 марта

Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы



Невзирая на жёсткие заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, и её предупреждение не только выслать из страны российских дипломатов, но и считать отравление экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери «актом агрессии», Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела государства.

Возмутительно и необъяснимо, но российские агенты, вероятно, легко проникли на территорию Букингемского дворца. Ими, как предполагается, было применено неизвестное вещество, которое вызвало у персонала резиденции британского королевского дома сильнейшее расстройство желудка.


Правительство Её Величества до сих пор отказывается комментировать данный инцидент, и, в частности, поразило ли это заболевание саму королеву, а также членов её семьи.

Британские спецслужбы немедленно заявили, что они готовы представить неопровержимые доказательства о вероятной причастности России к эпидемии диареи в Букингемском дворце. В частности, как отметили в секретной разведывательной специальной службе «SIS/Military Intelligence, MI6», русские ещё в 40-х годах прошлого века разработали специальные препараты, которые при распылении над полем боя вызывали у противника сильнейшее расстройство желудка.

Показательно, что активация этого препарата наступала не сразу, а по специальному звуковому сигналу!», которые начинали издавать русские войска. На английском языке он звучит примерно так: «Ur-rr-r-a!»… Диарея приобретала лавинообразный неуправляемый характер после того, как русские начинали второй этап воздействия на противника возгласами «Za Stalina!»

Уже тогда весь цивилизованный демократический мир требовал от русских прекратить использовать это человеконенавистническое и негуманное оружие.

Однако Россия, по всей видимости, не только сохранила его в своих арсеналах, но и значительно усовершенствовала. Теперь, вероятно, данное вещество, после доставки его на объекты агрессии, активируется в связи с заявлениями российских официальных лиц, и провоцируется хакерами с этой же страны.

«MI6» располагает данными, что российские агенты, маскируясь под туристов на площади возле Букингемского дворца, выбрали момент, когда ветер дул в его направлении, и распылили препарат. Первыми жертвами его применения стали солдаты лейб-гвардии Её Величества Колдримского полка, которые находились в карауле возле дворца. Сменившись со службы, они направились на отдых в один из пабов, где и произошло отравление. В настоящее время гвардейцы находятся в реанимации. Точное количество отравившихся военных неизвестно.

Затем, спустя некоторое время, возможно, из-за неплотно прикрытых окон ядовитое вещество проникло в Букингемский дворец, где тут же образовались огромные очереди в туалеты, состоящие из дворецких, горничных и другого персонала.

Королева даже была вынуждена доставить во дворец биотуалеты, из-за того, что имеющиеся точки отправления естественных потребностей катастрофически не справлялись с потоком желающих.

Эпидемия диареи в Букингемском дворце обеспокоила НАТО. «Использование диареи является ужасающим и неприемлемым актом. Великобритания является чрезвычайно важным союзником, и этот инцидент вызывает крайнее беспокойство НАТО. Альянс находится в тесном контакте с властями Соединенного Королевства по этой проблеме», -- заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсен возмущен поведением РФ, которая, по его словам, продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру.

Он также заявил, что Вашингтон полностью уверен в расследовании Великобритании и её оценках, что Россия, вероятно, организовала массовое расстройство желудка у тысяч граждан Великобритании.

«Для подобного нападения, для организации массовой диареи никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан…», -- жёстко и принципиально отметил госсекретарь США.

Этот инцидент в самое ближайшее время будет рассмотрен на очередной сессии Совета НАТО.

Между тем союзники Великобритании уже начали оказывать помощь, направляя туда в большом количестве медицинские препараты для нейтрализации последствий диареи.

Граждане Великобритании вправе спросить у своего правительства, до каких пор оно будет сквозь пальцы взирать на действия российских агентов? Способно ли правительство обеспечить безопасность граждан Соединённого королевства? Или мы должны ожидать таких масштабов эпидемии расстройства желудков англичан, что это перерастёт в настоящую экологическую катастрофу?

Великобритания должна призвать весь свободный мир дать достойный ответ на подобные российские происки. В такой ситуации необходимо бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России, так как игрокам английской сборной, по всей вероятности, будет суждено стать очередными жертвами расстройства желудка.
Автор: Джон К. Уильямс


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Комментарии 19

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  1. Комментарий был удален.
  2. Masya Masya Сегодня, 05:38
    вот, всё прям по анкдоту, про невестку... wink они там все обдристались, а виновата Россия!!! laughing смотреть, что жрут не судьба? recourse
    Masya Masya
    1. уже москвич Сегодня, 05:41
      Англы знатные дристуны...
      уже москвич
      1. Masya Masya Сегодня, 05:43
        Цитата: уже москвич
        Англы знатные дристуны...

        со страху особенно! wink
        Masya Masya
    2. BecmepH Сегодня, 06:09
      Цитата: Masya Masya
      смотреть, что жрут не судьба?

      ДБ. Руки мыть надо перед едой.
      BecmepH
    3. 210окв Сегодня, 06:35
      Марина,доброе утро.Спасибо автору за юмор.А вот серьезно,как то измельчали наши рыцари плаща и кинжала...Вместо ледоруба-шарфик..Вместо пробежки тела по частям в разные концы города-банальный пурген...Пардон.
      Цитата: Masya Masya
      вот, всё прям по анкдоту, про невестку... wink они там все обдристались, а виновата Россия!!! laughing смотреть, что жрут не судьба? recourse
      210окв
    4. Аскет Сегодня, 08:37
      Цитата: Masya Masya
      они там все обдристались, а виновата Россия!!!

      Все по заветам Геббельса
      Аскет
  3. собаковод Сегодня, 05:45
    Милая, старая Англия! Ты ещё не разучилась подсыпать яд в five-o-clock! Тебе даже испанская инквизиция может позавидовать!
    собаковод
  4. ML-334 Сегодня, 05:55
    Мэй громко крикнула на Россию-а обосралась Англия.
    ML-334
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 05:59
    Автор: Джон К. Уильямс

    Полагаю псевдоним, но постебался он знатно..)
    Пы.Сы. Если кто не понял, это вроде фельетона)
    Razvedka_Boem
  6. Бензорез Сегодня, 06:02
    А когда там чемпионат этот? Теперь же ж весь мозг вынесут с футболами. Только олимпиаду слава Богу пережили.
    Бензорез
    1. BecmepH Сегодня, 06:14
      Цитата: Бензорез
      А когда там чемпионат этот? Теперь же ж весь мозг вынесут с футболами. Только олимпиаду слава Богу пережили.

      Не дождусь, когда выборы пройдут, чтобы утухли всякие...
      Блин, а впереди ЧМ-2018...
      Вот зачем нам нужны все эти международные мероприятия? Правительство думает, что запад оценит наши старания? Предполагаю, что всё это нужно для распила... Тем более, что за это никто не спрашивает и не наказывает.
      BecmepH
  7. Yak28 Сегодня, 06:40
    Тайна шапок британских солдат раскрыта
    Yak28
  8. sxfRipper Сегодня, 06:40
    игрокам английской сборной, по всей вероятности, будет суждено стать очередными жертвами расстройства желудка
    Ещё хуже - нажрутся лопедиума, а ВАДА всех их забанит за использование допинга!
    sxfRipper
  9. рюрикович Сегодня, 06:45
    Неплохо так чувак постебался над страхами и помыслами собственных правителей wassat good
    рюрикович
  10. Олег Багаев Сегодня, 06:58
    Не сразу понял, что это хохма, от западных маразматиков всего можно ожидать.
    Олег Багаев
    1. Глушь Сегодня, 07:59
      Я тоже подумал сначала что это план мероприятия, даже критику приготовил ( ну салат из йогурта с солеными огурцами, красиво сервированный на ношенной портянке в стиле "а ля рус" пронести во дворец можно). Но это же 100% разоблачение!!!
      Глушь
      1. andrewkor Сегодня, 08:20
        Вы чуть не вызвали у меня соответствующую реакцию,праааативный!
        andrewkor
  11. parusnik Сегодня, 08:17
    В Великобритании нашли в яде элементы из таблицы Менделеева. И скажите ещё, что это не русская фамилия wink
    parusnik
  12. Бер Сегодня, 08:23
    Ага русские насрали в штаны членам королевской семьи, и должны за это быть наказаны.

    Великобритания должна призвать весь свободный мир дать достойный ответ на подобные российские происки.


    Это как в анекдоте про генерала, утром с жуткого похмелья просыпается генерал смотрит а дворецкий чистит его китель от блевотины, генералу стало не ловко, он дворецкому надо же какая то скотина вчера мне на китель блеванула.
    Дворецкий ему ваше высочество, эта скотина вам ещё и в штаны насрала. laughing
    Бер
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