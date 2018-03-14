Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы

Невзирая на жёсткие заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, и её предупреждение не только выслать из страны российских дипломатов, но и считать отравление экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери «актом агрессии», Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела государства.Возмутительно и необъяснимо, но российские агенты, вероятно, легко проникли на территорию Букингемского дворца. Ими, как предполагается, было применено неизвестное вещество, которое вызвало у персонала резиденции британского королевского дома сильнейшее расстройство желудка.Правительство Её Величества до сих пор отказывается комментировать данный инцидент, и, в частности, поразило ли это заболевание саму королеву, а также членов её семьи.Британские спецслужбы немедленно заявили, что они готовы представить неопровержимые доказательства о вероятной причастности России к эпидемии диареи в Букингемском дворце. В частности, как отметили в секретной разведывательной специальной службе «SIS/Military Intelligence, MI6», русские ещё в 40-х годах прошлого века разработали специальные препараты, которые при распылении над полем боя вызывали у противника сильнейшее расстройство желудка.Показательно, что активация этого препарата наступала не сразу, а по специальному звуковому сигналу!», которые начинали издавать русские войска. На английском языке он звучит примерно так: «Ur-rr-r-a!»… Диарея приобретала лавинообразный неуправляемый характер после того, как русские начинали второй этап воздействия на противника возгласами «Za Stalina!»Уже тогда весь цивилизованный демократический мир требовал от русских прекратить использовать это человеконенавистническое и негуманное оружие.Однако Россия, по всей видимости, не только сохранила его в своих арсеналах, но и значительно усовершенствовала. Теперь, вероятно, данное вещество, после доставки его на объекты агрессии, активируется в связи с заявлениями российских официальных лиц, и провоцируется хакерами с этой же страны.«MI6» располагает данными, что российские агенты, маскируясь под туристов на площади возле Букингемского дворца, выбрали момент, когда ветер дул в его направлении, и распылили препарат. Первыми жертвами его применения стали солдаты лейб-гвардии Её Величества Колдримского полка, которые находились в карауле возле дворца. Сменившись со службы, они направились на отдых в один из пабов, где и произошло отравление. В настоящее время гвардейцы находятся в реанимации. Точное количество отравившихся военных неизвестно.Затем, спустя некоторое время, возможно, из-за неплотно прикрытых окон ядовитое вещество проникло в Букингемский дворец, где тут же образовались огромные очереди в туалеты, состоящие из дворецких, горничных и другого персонала.Королева даже была вынуждена доставить во дворец биотуалеты, из-за того, что имеющиеся точки отправления естественных потребностей катастрофически не справлялись с потоком желающих.Эпидемия диареи в Букингемском дворце обеспокоила НАТО. «Использование диареи является ужасающим и неприемлемым актом. Великобритания является чрезвычайно важным союзником, и этот инцидент вызывает крайнее беспокойство НАТО. Альянс находится в тесном контакте с властями Соединенного Королевства по этой проблеме», -- заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Государственный секретарь США Рекс Тиллерсен возмущен поведением РФ, которая, по его словам, продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру.Он также заявил, что Вашингтон полностью уверен в расследовании Великобритании и её оценках, что Россия, вероятно, организовала массовое расстройство желудка у тысяч граждан Великобритании.«Для подобного нападения, для организации массовой диареи никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан…», -- жёстко и принципиально отметил госсекретарь США.Этот инцидент в самое ближайшее время будет рассмотрен на очередной сессии Совета НАТО.Между тем союзники Великобритании уже начали оказывать помощь, направляя туда в большом количестве медицинские препараты для нейтрализации последствий диареи.Граждане Великобритании вправе спросить у своего правительства, до каких пор оно будет сквозь пальцы взирать на действия российских агентов? Способно ли правительство обеспечить безопасность граждан Соединённого королевства? Или мы должны ожидать таких масштабов эпидемии расстройства желудков англичан, что это перерастёт в настоящую экологическую катастрофу?Великобритания должна призвать весь свободный мир дать достойный ответ на подобные российские происки. В такой ситуации необходимо бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России, так как игрокам английской сборной, по всей вероятности, будет суждено стать очередными жертвами расстройства желудка.