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На Украине заявили, что Савченко уехала в Россию
Накануне украинские СМИ заявили о том, что депутат Верховной рады Надежда Савченко выехала за пределы страны, несмотря на то, что заявлена украинской генеральной прокуратурой в качестве свидетеля по делу руководителя общественной организации по освобождению пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Изначально сообщалось, что Савченко выехала с территории Украины для участия в международной конференции.
В украинской делегации в ПАСЕ тем временем заявили, что Савченко в Страсбурге, где и состоялась "конференция" (а именно очередное заседание), на данный момент не присутствует.
Сегодня масла в огонь подливают коллеги Савченко по Верховной раде. Так, нардеп ВРУ Андрей Тетерук, представляющий «Народный фронт», объявил о том, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории Российской Федерации.
Между тем, на странице самой Надежды Савченко в Фейсбуке в ночь на вторник 13 марта появились несколько записей о заседании в ПАСЕ.
Одна из записей:
Савченко иллюстрирует свою заметку фотографией:
В украинской делегации в ПАСЕ тем временем заявили, что Савченко в Страсбурге, где и состоялась "конференция" (а именно очередное заседание), на данный момент не присутствует.
Сегодня масла в огонь подливают коллеги Савченко по Верховной раде. Так, нардеп ВРУ Андрей Тетерук, представляющий «Народный фронт», объявил о том, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории Российской Федерации.
Между тем, на странице самой Надежды Савченко в Фейсбуке в ночь на вторник 13 марта появились несколько записей о заседании в ПАСЕ.
Одна из записей:
Продолжается заслушивание отчета Генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму. Господин Ягланд выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институтах через отказ ней выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека.
Савченко иллюстрирует свою заметку фотографией:
Использованы фотографии: Фейсбук
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