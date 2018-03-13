15:52 13 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

На Украине заявили, что Савченко уехала в Россию

Накануне украинские СМИ заявили о том, что депутат Верховной рады Надежда Савченко выехала за пределы страны, несмотря на то, что заявлена украинской генеральной прокуратурой в качестве свидетеля по делу руководителя общественной организации по освобождению пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Изначально сообщалось, что Савченко выехала с территории Украины для участия в международной конференции.

В украинской делегации в ПАСЕ тем временем заявили, что Савченко в Страсбурге, где и состоялась "конференция" (а именно очередное заседание), на данный момент не присутствует.

Сегодня масла в огонь подливают коллеги Савченко по Верховной раде. Так, нардеп ВРУ Андрей Тетерук, представляющий «Народный фронт», объявил о том, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории Российской Федерации.


Между тем, на странице самой Надежды Савченко в Фейсбуке в ночь на вторник 13 марта появились несколько записей о заседании в ПАСЕ.

Одна из записей:
Продолжается заслушивание отчета Генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму. Господин Ягланд выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институтах через отказ ней выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека.


Савченко иллюстрирует свою заметку фотографией:
На Украине заявили, что Савченко уехала в Россию

Использованы фотографии: Фейсбук
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт Сегодня, 11:07
    На трассе демпингует?
    Дормидонт
    1. Чёрный Сегодня, 11:09
      Надюха! Возвращайся на батькивщину присоединишься к Рубану потом напишешь книгу Сравнительный анализ содержания в СИЗО России и Украины. wassat
      Чёрный
      1. собаковод Сегодня, 11:13
        Не может! Вернулась срок доматывать! Здесь спокойнее, дольше проживёт!
        собаковод
        1. Чёрный Сегодня, 11:23
          Кстати, Наде полезно опять посидеть поголодать. На глазок, килограмм 20 лишних сбросить, и придти в форму. Надежда, велком бэк ту Юкрэйн! laughing
          Чёрный
          1. saveall Сегодня, 12:51
            Так она на нашей зоне толстеть еще начала. Так что пусть уж на украинской лучше толстеет, если получится конечно... Не за наш счет.
            saveall
        2. KondratKo Сегодня, 11:48
          Не срок доматывать, а фигуру в порядок привести, окраина со своими гастрономическими традициями на Надию действует пагубно, вон какую "корму" себе разъела,

          скоро в дверной проём проходить не сможет... Наше "животворящее СИЗО" чудеса творит и даже мозг на место вправляет.
          KondratKo
          1. DEZINTO Сегодня, 11:54
            Фигасе ну и каркас! как она вообще в костюм поместилась?
            DEZINTO
            1. Zoldat_A Сегодня, 12:24
              Николай, hi !
              Цитата: DEZINTO
              Фигасе ну и каркас! как она вообще в костюм поместилась?

              Зато стала на классическую скаклушку похожа - а то ходила, мослами гремела.... Вообще я не удивлюсь, если она обратно к нам подалась. Сидя здесь, она дома была героиня, всем нужна. ВВП сделал хитрый ход - взял и выпиннул её - нате вам вашу "хэроиню"... И кем она ТАМ стала? Приехала прежний "хэройский" статус восстанавливать? Так и вижу, как она пинает ворота Лефортово, машет жёвто-блакитным флагом и вопит о том, что Россия нарушает права украинцев - не пускает их в СИЗО...
              Zoldat_A
      2. Vard Сегодня, 11:14
        Похоже Савченко набрала авторитет... вон как за неё взялись... Может быть и случиться чудо... Савченко Президент... и Украина из позы... на спине встанет на колени...
        Vard
        1. Чёрный Сегодня, 11:17
          Цитата: Vard
          и Украина из позы... на спине встанет на колени...

          Украина позу на спине ещё долго менять не будет...
          Чёрный
        2. LSA57 Сегодня, 12:09
          Цитата: Vard
          Похоже Савченко набрала авторитет..

          заметно. килограмм 20 этого "авторитета" лишнего будет lol
          LSA57
        3. 30 вис Сегодня, 12:11
          А может Савченко рванула В ДНР ! К Донецким . Вот будет удар у свино-свидомых . Янукович побоялся возглавить Новороссию ... Савченко возглавит ! И полетят клочки по закоулочкам ,ошмётки от свидомой братии ....
          30 вис
    2. сибиралт Сегодня, 11:23
      Таки, я еще когда писал на форуме, что ей будет лучше в нашей колонии зэчкой, нежели депутатом вна Украине. lol
      сибиралт
    3. Зяблицев Сегодня, 11:24
      Ну и будка у нее... laughing
      Зяблицев
      1. Vard Сегодня, 11:35
        Да не... накрасить и одеть... будет гарна дивчина...
        Vard
  2. Владыка Ситх Сегодня, 11:08
    Что то знает?
    Владыка Ситх
    1. Чёрный Сегодня, 11:13
      Цитата: Владыка Ситх
      Что то знает?

      Это значит, что пора ей опять сушить сухари laughing
      Чёрный
    2. Подрезчик Сегодня, 11:31
      Вот уже "мутная" баба! "Женщиной назвать язык не поворачивается..
      Подрезчик
    3. Комментарий был удален.
  3. taiga2018 Сегодня, 11:12
    уже не героиня...
    taiga2018
  4. Салют Сегодня, 11:13
    Надежда конечно "себе на уме", но как ее понять?
    Салют
  5. mavrus Сегодня, 11:15
    Умиляют эти кpeтины из ПАСЕ. Обхохочешься... Россия может потерять право голоса и участия в этой помойке. Вот уж воистину... напугали так напугали.
    mavrus
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:15
    Посмотрим .., если невернётся , то значит и правда закрыть хотели..., а уж она то понимает , что СИЗО в СБУ будет несравнимо с нашим и там не повыкидываешь пиар-коленца , никто просто не увидит , и не оценит...да и помилование не светит..
    КВУ-НСвД
  7. svp67 Сегодня, 11:16
    Господин Ягланд выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институтах через отказ ней выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека.
    А США он об этом же сказал?
    svp67
  8. антивирус Сегодня, 11:30
    лишить особиста из Новочеркасска Звезды Героя России " за слабую подготовку агентуры"
    антивирус
  9. ibn.shamai Сегодня, 11:39
    Уже даже до Надюхи дошло что в этой габонии ловить не чего! laughing
    ibn.shamai
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:46
    Где там по заграницам шлындает Савченко не так интересно нам, но очень волнует самостийных. Вдруг очередная зрада подкралась незаметно.
    А вот это в очередной раз порадовало
    Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институтах через отказ ней выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека.
    Испугали старуху ...(кое чем).
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 12:08
      Цитата: rotmistr60
      Вдруг очередная зрада подкралась незаметно.


      Привет, Геннадий.
      Очередная зрада действительно подкралась. Не ведомо насколько незаметно, но что выросло, то выросло. В Закарпатье вводятся наблюдатели ОБСЕ по просьбе Венгрии, а это значит, что там начинается "тягомотина" по лекалу Донбасса, и это зрада.
      Лелёк
  11. Комментарий был удален.
  12. Антарес Сегодня, 11:59
    Странная статья. Обвинил ее только один ммм..как назвать этих людей из Народного фронта...(допустим нардепы) -Тетерук
    Луценко(прокурор) сказал что в 4 утра она поехала в составе делегации на конференцию.
    То есть личное мнение одного нардепа-цитируемое во многих СМИ и все.
    Прокурор в курсе. Савченко тоже. ФОтографии ее есть.
    О чем разговор?* Заставить поверить читателей что она "сбежала в РФ"?

    Там скандал интересный. Прокурор ее 12 марта вызвал чтобы явиться 13. Она 12 в 4 ночи...в общем хай себе разбираются...только новости отсебятина полная..К каждой нужно пояснения..
    Антарес
  13. Ураган70 Сегодня, 12:15
    Давайте её поймаем и отправим во Вьетнам, в упаковке, с надписью- Замена Маккейну! Ну сердце ноет, гложет тоска-печаль, ну как там они, после того, как Маккейна освободили? Они хоть и старые стали, но .... Да и молодые служат, они то точно Надьку-летчицу полюбят... Они бы нам за это точно базу бывшую отдали...
    Ураган70
Картина дня