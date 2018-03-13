На Украине заявили, что Савченко уехала в Россию

Продолжается заслушивание отчета Генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму. Господин Ягланд выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институтах через отказ ней выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека.

Накануне украинские СМИ заявили о том, что депутат Верховной рады Надежда Савченко выехала за пределы страны, несмотря на то, что заявлена украинской генеральной прокуратурой в качестве свидетеля по делу руководителя общественной организации по освобождению пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Изначально сообщалось, что Савченко выехала с территории Украины для участия в международной конференции.В украинской делегации в ПАСЕ тем временем заявили, что Савченко в Страсбурге, где и состоялась "конференция" (а именно очередное заседание), на данный момент не присутствует.Сегодня масла в огонь подливают коллеги Савченко по Верховной раде. Так, нардеп ВРУ Андрей Тетерук, представляющий «Народный фронт», объявил о том, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории Российской Федерации.Между тем, на странице самой Надежды Савченко в Фейсбуке в ночь на вторник 13 марта появились несколько записей о заседании в ПАСЕ.Одна из записей:Савченко иллюстрирует свою заметку фотографией: