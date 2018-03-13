15:51 13 марта
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National Interest нашел у Пентагона «смертельную проблему»

Атака роя недорогих БЛА противника на позиции американской армии является «смертельной проблемой, требующей дорогостоящего решения», считает The National Interest.

National Interest нашел у Пентагона «смертельную проблему»


Сегодня США вкладывают значительные средства в технологии ликвидации таких дронов, «в качестве перспективных средств рассматриваются, например, лазерное оружие и радиоэлектронное воздействие», пишет журнал.


Авторы напоминают, что первым примером использования роя дронов в военных действиях стало нападение на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии.

«В настоящее время США разместили лазерную пушку на борту десантного транспорт-дока ВМС США USS Ponce. Менее мощное аналогичное оружие допускает установку на бронемашину Stryker. Также американскими военными испытывается портативное средство радиолокационной борьбы Dronebuster. В Сирии использовался EC-130H Compass Call – переоборудованный для радиолокационной атаки военно-транспортный самолет C-130 Hercules», приводит статью Лента.ру.

Издание добавляет, что в проекте бюджета Пентагона на следующий финансовый год предусмотрено выделение $ 188,3 млн. на предотвращение угрозы со стороны летательных аппаратов противника.

Напомним, в ночь на 6 января авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт МТО ВМФ в Тартусе атаковали 13 беспилотников. Минобороны РФ сообщило тогда, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», остальные БЛА обезврежены радиоэлектронными методами.

Использованы фотографии: www.wired.jpg
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Комментарии 19

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  1. Дормидонт Сегодня, 11:13
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. Кроу Сегодня, 11:19
      Обожаю это издание. Иногда "такое" напишут.
      Атака роя недорогих БЛА противника на позиции американской армии является «смертельной проблемой, требующей дорогостоящего решения», считает The National Interest.
      Не знаю как у США, но у нас с этим должны прекрасно РЭБ справляться. Насчёт дорогих экземпляров не знаю (нужен скрупулёзный анализ), но дешёвые точно - падают.
      Кроу
    2. Vard Сегодня, 11:20
      Это не мелочь... это новое слово в тактике... Пустить рой дронов... Просадить ПВО... а потом как дать чем нибуть!
      Vard
    3. сибиралт Сегодня, 11:27
      Хана будет, если этих дронов, к тому же, научат еще и размножаться в полете! belay
      Теперь, на фоне военных угроз, оружейное лобби начнет усиленно доить бюджет США.
      сибиралт
      1. котовский Сегодня, 12:27
        Цитата: сибиралт
        Хана будет, если этих дронов, к тому же, научат еще и размножаться в полете!

        А представьте,деревянные,зеркальные шершни.. wassat
        котовский
  2. Комментарий был удален.
  3. Салют Сегодня, 11:14
    важно что стоимость дрона меньше чем стоимость ракеты ее сбивающей
    Салют
    1. helmi8 Сегодня, 11:17
      Цитата: Салют
      важно что стоимость дрона меньше чем стоимость ракеты ее сбивающей

      Ракетами по дронам? Это как из пушки по воробьям...
      helmi8
      1. Салют Сегодня, 11:27
        если атака произойдет неожиданно и в ближайшем будущем то отбиваться будут чем смогут, все зависит от условий и масштаба атаки
        Салют
      2. KCA Сегодня, 11:28
        Особенно если дрон летит в направлении палатки с 50-ми офицерами-лётчиками или стоянке самолётов, например СУ-35С или А-50, цена которого, думаю, не меньше пары миллиардов рублей
        KCA
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:19
    Да уж - рой мини-беспилотников - это оружие недалёкого будущего . Его созданием и борьбой с подобными сейчас во всех ведущих армиях озабочены.. На подходе боеприпасы с принципом "взрывного" ЭМИ..
    КВУ-НСвД
  5. Reptiloid Сегодня, 11:25
    А может попробовать дрона убийцу? Или жёсткое излучение???
    Вспоминаются романы С.Лема ""Непобедимый"" и Роберта Асприна ""Дважды Шутт"". В обоих романах описываются рои, буквально тучи микророботов, у которых в момент кучкования появляется коллективный интеллект!!!
    Reptiloid
    1. котовский Сегодня, 12:31
      Цитата: Reptiloid
      у которых в момент кучкования появляется коллективный интеллект!!!

      Не получиться.Американские в момент кучкования передерутся выясняя кто круче..
      А наши полюбому напьются,если больше трех собрать. laughing
      котовский
  6. гильза Сегодня, 11:31
    Это прикол какой-то насчёт многомиллиардных вложений? Красуха вроде имеет место быть давненько уже. И дробовой патрон для Панциря. У них что, ума не хватает повторить?
    гильза
  7. Глушь Сегодня, 11:34
    Шрапнельные снаряды с подрывом в воздухе (как в первую мировую), огнеметы, радиолокация разная. Радиоразведка опять же (радиосигнал туда - обратно не спрячешь). А вообще люди разучились смотреть на небо, все под ноги себе пяляться, взглядом по земле ползают(((.
    Глушь
  8. Sverdlov Сегодня, 11:57


    Вот он, мир будущего! Отбиваем налёт дронов.
    Sverdlov
  9. Ураган70 Сегодня, 12:00
    Какое, на фиг...«В настоящее время США разместили лазерную пушку на борту десантного транспорт-дока ВМС США USS Ponce..."
    https://newsland.com/user/4297673835/content/pers
    pektivy-razvitiia-lazernogo-oruzhiia/4165334

    http://www.unionexpert.ru/index.php/news/item/257
    -laser-weapons-myths-and-prospects

    Пипл, как себя чувствует? Хавает? Гиперболоиды, в атаку! Хоть и диванную... Физику для начала изучить треба, ну и ... по нарастающей...
    Кому лень гуглить:
    Виктор Шарков(ведущий эксперт МГУ; - профессор, доктор техн. наук, академик РАНЦ и АИН, лауреат Курчатовской премии 1-ой степени):
    "...Лазерное оружие-афера, нет удачных экспериментов, на больших расстояниях не плавит метал, все видеоролики америкосов, как они сбивают лазером цели - фейки, как оружие - неэффективно... В 80-х испытывалось на судне Таймыр..."
    "...В середине 80-х годов я пытался анализировать оглушительный провал полномасштабных испытаний мощных лазеров на боевых полигонах. Был туда сослан по указанию академика А.М.Дыхне «для перевоспитания и знакомства с реальной промышленностью». Прослужил на лазерном корабле и береговом полигоне пару лет, разработал с коллегой Б.А.Тихоновым методики анализа физических причин хронических неудач с газовыми лазерами. Мегаваттные лазеры на расстоянии мили не могли даже бумажку поджечь, «страшные» лучи полностью рассеивались на пути до мишени. И атмосфера здесь играла не заглавную роль. Высветились некоторые неожиданные факторы. Очень небольшие флуктуации газовой плотности активной среды, практически неизбежные для мощных установок, делают из боевого лазера дешёвую лампочку.
    Средние флуктуации масштаба 1% уменьшают дальнобойность лазера примерно в 100 раз. Чуть лучше ситуация с импульсными лазерами, там этот фактор слабее. И, конечно, без электрического разряда этот фактор слабеет на порядок. Тоже не сахар, но всё же..."

    "...В итоге через десять лет стала абсолютно явной грандиозная «туфта мощных лазеров», когда «генераторы активной среды» – «золотые пуговицы» – не обеспечили заданную дальнобойность даже на 1 % из-за плохого качества излучения, катастрофически испорченного оптическими неоднородностями активной среды. Мегаваттный лазер с борта корабля «Диксон» на расстоянии 2 км не смог поджечь даже бумажку на крымском берегу. Это сегодня я так просто формулирую физическую причину очевидного грандиозного провала «лазерной туфты», а раньше надеялся, как и все специалисты по генераторам активных сред, что другие оптические фирмы как-нибудь доведут качество лазерного пучка до заданного военными уровня. Им прикажут из ЦК КПСС, и они пусть задорого, но сделают. Не вышло. Лазер-«лампочку» превратить в дальнобойный прожектор невозможно, если физические законы оптики это запрещают. Законы природы не подчиняются политическим и карьерным «мантрам»..."
    Не спорю, наука не стоит на месте, но Природа пока сильнее, не знаю, может в безвоздушном пространстве/космосе еще можно добиться приемлимой дальности и силы, но на планете Земля...пока...
    Ураган70
  10. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:23
    Извините,а 13 дронов это уже целый Рой? Я почему-то всегда считал,что Рой -это сотни или тысячи дронов.
    ОБЕРЕГ
  11. Ingvar0401 Сегодня, 12:32
    Цитата: ОБЕРЕГ
    Извините,а 13 дронов это уже целый Рой? Я почему-то всегда считал,что Рой -это сотни или тысячи дронов.

    Надо пчел посчитать в одном рое....:)
    Ingvar0401
  12. Костадинов Сегодня, 12:55
    Атака роя недорогих БЛА противника на позиции американской армии является «смертельной проблемой, требующей дорогостоящего решения», считает The National Interest.

    Более опасной будет атака роя недорогих пилотируемих ЛА.
    Костадинов
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