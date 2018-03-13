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National Interest нашел у Пентагона «смертельную проблему»
Атака роя недорогих БЛА противника на позиции американской армии является «смертельной проблемой, требующей дорогостоящего решения», считает The National Interest.
Сегодня США вкладывают значительные средства в технологии ликвидации таких дронов, «в качестве перспективных средств рассматриваются, например, лазерное оружие и радиоэлектронное воздействие», пишет журнал.
Авторы напоминают, что первым примером использования роя дронов в военных действиях стало нападение на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии.
«В настоящее время США разместили лазерную пушку на борту десантного транспорт-дока ВМС США USS Ponce. Менее мощное аналогичное оружие допускает установку на бронемашину Stryker. Также американскими военными испытывается портативное средство радиолокационной борьбы Dronebuster. В Сирии использовался EC-130H Compass Call – переоборудованный для радиолокационной атаки военно-транспортный самолет C-130 Hercules», приводит статью Лента.ру.
Издание добавляет, что в проекте бюджета Пентагона на следующий финансовый год предусмотрено выделение $ 188,3 млн. на предотвращение угрозы со стороны летательных аппаратов противника.
Напомним, в ночь на 6 января авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт МТО ВМФ в Тартусе атаковали 13 беспилотников. Минобороны РФ сообщило тогда, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», остальные БЛА обезврежены радиоэлектронными методами.
Сегодня США вкладывают значительные средства в технологии ликвидации таких дронов, «в качестве перспективных средств рассматриваются, например, лазерное оружие и радиоэлектронное воздействие», пишет журнал.
Авторы напоминают, что первым примером использования роя дронов в военных действиях стало нападение на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии.
«В настоящее время США разместили лазерную пушку на борту десантного транспорт-дока ВМС США USS Ponce. Менее мощное аналогичное оружие допускает установку на бронемашину Stryker. Также американскими военными испытывается портативное средство радиолокационной борьбы Dronebuster. В Сирии использовался EC-130H Compass Call – переоборудованный для радиолокационной атаки военно-транспортный самолет C-130 Hercules», приводит статью Лента.ру.
Издание добавляет, что в проекте бюджета Пентагона на следующий финансовый год предусмотрено выделение $ 188,3 млн. на предотвращение угрозы со стороны летательных аппаратов противника.
Напомним, в ночь на 6 января авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт МТО ВМФ в Тартусе атаковали 13 беспилотников. Минобороны РФ сообщило тогда, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», остальные БЛА обезврежены радиоэлектронными методами.
Использованы фотографии: www.wired.jpg
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