Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Подмосковье началось учение с подразделениями Таманской дивизии ЗВО
На одном из полигонов Западного военного округа, расположенном в Подмосковье, началось командно-штабное учение (КШУ) с мотострелковым полком Таманской дивизии, сообщает пресс-служба округа
В округе добавили, что в полевых условиях будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся оперативной и тактической обстановки.
Отмечается, что в ходе учения будут оценены боевая выучка личного состава, слаженность действий военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными на поле боя.
Корме того, в рамках КШУ военнослужащие выполнят задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.
По замыслу учения подразделения полка были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили многокилометровый марш в заданный район, где развернули полевые пункты управления- говорится в сообщении.
В округе добавили, что в полевых условиях будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся оперативной и тактической обстановки.
Отмечается, что в ходе учения будут оценены боевая выучка личного состава, слаженность действий военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными на поле боя.
Корме того, в рамках КШУ военнослужащие выполнят задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти