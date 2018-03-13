15:56 13 марта
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В Подмосковье началось учение с подразделениями Таманской дивизии ЗВО

На одном из полигонов Западного военного округа, расположенном в Подмосковье, началось командно-штабное учение (КШУ) с мотострелковым полком Таманской дивизии, сообщает пресс-служба округа

В Подмосковье началось учение с подразделениями Таманской дивизии ЗВО


По замыслу учения подразделения полка были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили многокилометровый марш в заданный район, где развернули полевые пункты управления
- говорится в сообщении.


В округе добавили, что в полевых условиях будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся оперативной и тактической обстановки.

Отмечается, что в ходе учения будут оценены боевая выучка личного состава, слаженность действий военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными на поле боя.

Корме того, в рамках КШУ военнослужащие выполнят задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 11:16
    Чего то эти воины на регулярные войска не похожи...
    Vard
    1. andrewkor Сегодня, 11:20
      Первое впечатление может быть обманчивым,особенно тот мелкий самый опасный,кроме шуток.
      andrewkor
      1. Vard Сегодня, 11:25
        Давно это было... ещё в прошлом веке... бронежилетов ещё не было, а вот разгрузки белого цвета уже были...
        Vard
        1. Alexey RA Сегодня, 11:40
          Цитата: Vard
          Давно это было... ещё в прошлом веке... бронежилетов ещё не было, а вот разгрузки белого цвета уже были...

          Увы, утеряно в веках тайное знание... даже в благословенной стране эльфов Marines носят зелёно-коричневые разгрузки поверх белого камо. laughing
          Alexey RA
    2. сибиралт Сегодня, 11:25
      Теперь будем надеется, что в Москве выборы пройдут спокойно. winked
      сибиралт
  2. Салют Сегодня, 11:18
    такие учения позволяют вскрывать серьезные проблемы во взаимодействии войск, это хорошо но смогут ли наши военные весь опыт и теорию превратить в новую современную доктрину подобную доктрине "Блицкрига"? В России есть военные-теоретики уровня Гудериана?
    Салют
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:22
    в полевых условиях будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся оперативной и тактической обстановки.
    Да уж - связь на поле боя основа победы..Как связист зуб даю... laughing
    КВУ-НСвД
    1. Архивариус Вася Сегодня, 15:27
      Верно, только вот когда я служил связистом (2011 год не так давно ведь) то почти ничего из выше-перечисленного не было у нас в роте. Были обычные радиорелейные станции Р-419, Р-415, Р-409МА на ЗиЛе, шишиге и один новый камаз для радиосвязи был с мелкими антенками. Ну и конечно телефоны ТА-57. Спутниковый телефон? - Не, не слышали. Тапик за пазуху, автомат за спину и бежишь катушку разматываешь... Это Кантемировская дивизия (в те года бригада).
      Архивариус Вася
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:39
        тапик с катушкой вечны ! laughing А серьёзно - то проводная связь самая надёжная во всех смыслах . У меня в начал 00-х были 142-я 415-я и АСУ на базе камаза . В АСУ была спутниковая станция . В 142-ой место для её штатной установки...
        (2011 год не так давно ведь) то почти ничего из выше-перечисленного не было у нас в роте.
        Сейчас всё меняется очень быстро..Но и тогда и сейчас главное грамотно владеть тем , что есть и только это позволяет выполнить задачу , а не технические навороты , как таковые..
        КВУ-НСвД
  4. Ураган70 Сегодня, 11:41
    Как слух режет- началось учениЕ!!! Кто служил в великом Союзе, поймут, всегда говорилось/писалось- учениЯ! Так как это, такая многопрофильная учеба, что слово-учениЕ, как то не охватывает!!! И вот уже не один год пишут именно так... Как нас и приучают к словам, несущим иной смысл!
    Пример навскидку: вооруженная оппозиция- у всех нормальных народов, это террористы, но с подачи матрасов, мы уже как то.... а может не... а вдруг...
    Ураган70
  5. askme Сегодня, 14:56
    Вообще, могли бы и не стесняться, поднять всю дивизию и в поля. ВС РФ должны быть потихоньку подняты по боевой тревоге. Такая обстановка. Нервная. Нужно заранее выводить подразделения из казарм, из-под удара...
    askme
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