В Подмосковье началось учение с подразделениями Таманской дивизии ЗВО

По замыслу учения подразделения полка были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили многокилометровый марш в заданный район, где развернули полевые пункты управления

На одном из полигонов Западного военного округа, расположенном в Подмосковье, началось командно-штабное учение (КШУ) с мотострелковым полком Таманской дивизии, сообщает пресс-служба округа- говорится в сообщении.В округе добавили, что в полевых условиях будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся оперативной и тактической обстановки.Отмечается, что в ходе учения будут оценены боевая выучка личного состава, слаженность действий военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными на поле боя.Корме того, в рамках КШУ военнослужащие выполнят задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.