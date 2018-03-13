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Генштаб ВС РФ: США планируют удар по правительственным кварталам Дамаска
Боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Сирии, чтобы оправдать массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска, заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения.
После провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии.
Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
По его словам, у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения.
У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции- сказал он.
Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис- добавил Герасимов.
После провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии.
В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска- сказал Герасимов.
Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять- приводит ТАСС заявление Герасимова
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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