Генштаб ВС РФ: США планируют удар по правительственным кварталам Дамаска

У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции

Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис

В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска

В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять

Боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Сирии, чтобы оправдать массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска, заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.По его словам, у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения.- сказал он.- добавил Герасимов.После провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии.- сказал Герасимов.Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.- приводит ТАСС заявление Герасимова