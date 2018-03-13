15:54 13 марта
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Генштаб ВС РФ: США планируют удар по правительственным кварталам Дамаска

Боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Сирии, чтобы оправдать массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска, заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения.

Генштаб ВС РФ: США планируют удар по правительственным кварталам Дамаска



У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции
- сказал он.

Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис
- добавил Герасимов.

После провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии.

В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
- сказал Герасимов.

Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять
- приводит ТАСС заявление Герасимова

Использованы фотографии: Минобороны РФ
66

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Комментарии 142

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  1. Салют Сегодня, 11:25
    это очень серьезно, США возможно планируют провокации перед выборами
    Салют
    1. Vard Сегодня, 11:27
      Ну похоже США хотят практически проверить новинки Российского ВПК так сказать непосредственно на себе...
      Vard
      1. pvv113 Сегодня, 11:42
        Как в поговорке: не шибко умный человек учится на своих ошибках wink
        pvv113
      2. GRF Сегодня, 11:51
        Цитата: Vard
        Ну похоже США хотят практически проверить новинки Российского ВПК так сказать непосредственно на себе...

        Аппаратура спутниковой видеотрансляции подлежит нейтрализации...?
        GRF
        1. Piramidon Сегодня, 11:59
          Цитата: GRF
          Аппаратура спутниковой видеотрансляциии подлежит нейтрализациии...

          Вот бы заглушить эту аппаратуру и передать на спутник свою картинку, типа "Ну, погоди"
          Piramidon
      3. Санек Киселев Сегодня, 12:00
        Проблема заключается, что новинок действительно нет и не планируется, так что отвечать не чем. Опять убьют всех наших, а мы утремся, как всегда. Выдумки с оружием для избирателей, а не для американцев,они ведь заявили, испытания российского оружия заканчивалось крушением...
        Санек Киселев
        1. SOF Сегодня, 12:08
          Цитата: Санек Киселев
          американцев,они ведь заявили, испытания российского оружия заканчивалось крушением..

          ...о даааа. Все что говорят "американци" - есть истина в последней инстанции. Раз они заявили, то значит так и было...
          SOF
        2. КОСМОС59 Сегодня, 12:13
          Выдумки с оружием для избирателей, а не для американцев


          Очень много людей трындит, о том что про новинки рассказали специально перед выборами. получается, если бы Путин не выступил с данным посланием западу, то его бы не выбрали? лично я и до выступления Путина собирался голосовать за него, как и большинство моих родственников, друзей и знакомых.
          Конечно это дополнительный стимул для кого-то, но и без него победа на выборах Путина очевидна.
          КОСМОС59
          1. Семен1972 Сегодня, 15:03
            Цитата: КОСМОС59
            Конечно это дополнительный стимул для кого-то, но и без него победа на выборах Путина очевидна.

            Вопрос уже с каким процентом..а то что победа..если завтра он скажет, что он царь и будет править вечно, то тоже ничего не изменится, для чего вообще выборы тогда?
            А речь под выборы...так она на Западе не поменяла ровным счетом ничего...Все говорили, что новый миропорядок теперь..но как то по американцам не похоже, что они сильно испугались...Насколько я понимаю, эти супер мультяшные ракеты не защитят от удара, а то , что мы могла ответить..так это всем известно, и раньше так было..так что все же не для Запада..да и послание было не в ООН, не на переговорах, не на международных форумах и встречах, разве нет?))
            Семен1972
        3. Ольгович Сегодня, 12:27
          Цитата: Санек Киселев
          Проблема заключается, что новинок действительно нет и не планируется

          Вы откуда знаете-то?
          Ольгович
          1. Flatter Сегодня, 12:56
            Вопрос не в новинках,а в возможностях промышленности,времени освоения и потребном количестве.А пока по полтора фрегатика,водоизмещением 4000тонн в год,да десятке истребителей..
            Flatter
          2. astepanov Сегодня, 12:58
            Такие, как этот и как Латынина просто знают. Вопрос "Откуда?" излишен, они знание добывают из пальца путем приставления оного ко лбу.
            astepanov
          3. Правда Сегодня, 13:06
            Цитата: Ольгович
            Цитата: Санек Киселев
            Проблема заключается, что новинок действительно нет и не планируется
            Вы откуда знаете-то?

            А Вы попробуйте подумать. Головой. В стране нет науки, да и производств наукоемких тоже нет. Образование? Опять мимо! Часто цитируют наших учёных? Вот завтра Ким покажет такие мультики и ему я больше поверю. У него чинуши детей в штатах не ростят.
            Правда
        4. Muvka Сегодня, 12:51
          Цитата: Санек Киселев
          Проблема заключается, что новинок действительно нет и не планируется, так что отвечать не чем. Опять убьют всех наших, а мы утремся, как всегда. Выдумки с оружием для избирателей, а не для американцев,они ведь заявили, испытания российского оружия заканчивалось крушением...

          Т.е. калибров и ониксов нет? Хорошо, я вам поверю.
          Muvka
        5. Николай Фёдоров Сегодня, 12:58
          Цитата: Санек Киселев
          Проблема заключается, что новинок действительно нет и не планируется, так что отвечать не чем. Опять убьют всех наших, а мы утремся, как всегда. Выдумки с оружием для избирателей, а не для американцев,они ведь заявили, испытания российского оружия заканчивалось крушением...

          Тяжело, наверное, такому нытику жить... crying Пацаны в классе так и норовят пинка дать, девчонки почти за свою держат, но близко не подпускают, т.к. ябеда. Друзей нет в принципе. Одно утешение - мама и бабушка... recourse
          Николай Фёдоров
        6. dorz Сегодня, 13:00
          Ух, довыёжываются американцы.
          dorz
          1. Семен1972 Сегодня, 15:04
            Цитата: dorz
            Ух, довыёжываются американцы.

            Последние 70 лет эта пластинка играет...заклинило наверное)))
            Семен1972
        7. Кент0001 Сегодня, 15:19
          Привет трололо. Какие идио ты тебе плюсы ставят.
          Кент0001
        8. Alexey-74 Сегодня, 15:29
          откуда только такие бараны берутся?
          Alexey-74
      4. Esoteric Сегодня, 12:46
        Цитата: Vard
        Ну похоже США хотят практически проверить новинки Российского ВПК так сказать непосредственно на себе...

        Судя из повторений обстановки пора им эту возможность предоставить, а не выражать недовольство. Причём заранее вычислить координаты возможных пусков и аэродромы, с которых поднимутся бомбардировщики...И не бойтесь "пуганых" , бойтесь остаться в... fool ...
        Esoteric
    2. Chertt Сегодня, 11:31
      Цитата: Салют
      США возможно планируют провокации перед выборами

      Да при чем здесь выборы. Результат очевиден. После речи Путина, России сделать вид, что нас это не касается нельзя. То есть прямое боестолкновение с США очень возможно
      Chertt
    3. SS68SS Сегодня, 11:31
      "Нам бы ночь простоять и день продержаться...."
      Боже, дай сил и терпения нам и хоть толику ума этим утыркам из за лужи....
      SS68SS
      1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 12:02
        афинский оратор Ликург (390 - 324 гг. до Р.Х.) в речи против Леократа: «Когда гнев богов постигает человека, то прежде всего божество отнимает у него здравый смысл и дает превратное направление его мыслям, чтобы он не сознавал своих ошибок». Как видим, нет никаких оснований к любой душевной и умственной болезни применять данное изречение. Наказание заключается не в самом факте лишения разума, а том, что, лишившись разума, человек может сделать какой-нибудь неверный шаг, ведущий его к гибели.
        Пути господни неисповедимы, дай же Боже силы нам пройти это испытание с честью!
        ALEX_SHTURMAN
    4. Венд Сегодня, 13:11
      Цитата: Салют
      это очень серьезно, США возможно планируют провокации перед выборами

      Наши сработали на опережении, теперь кто бы что не устроил в Дамаске, вина будет на США. Есть шанс, что матрасники окажутся от подобных действий.
      Венд
      1. Кент0001 Сегодня, 15:22
        Да нас рать амерам. Им приходит капец как гегемону, они на многое способны сейчас, но ответить придется и жестко. Иначе....даже думать не хочу и с бритами дип отношения разорвать. Ипослать их официально и по всем каналам.
        Кент0001
    5. Ююка Сегодня, 13:36
      Цитата: Салют
      это очень серьезно, США возможно планируют провокации перед выборами


      причем это идет по всем фронтам - отравление в Англии, химатака в Сирии, судя по всему и по Донбассу есть "идеи". И не обязательно перед выборами, скорей всего мы на несколько месяцев вошли в самый "горячий" период отношений с этими... п(артне)рами feel Самое главное сейчас не поддаться и не влезть в "горячую" войну. Не зря столько информации о новых разработках вооружений выдано "на гора". Это попытка хоть как-то образумить п(артне)ров, к сожалению очень редко было в истории, чтобы верили на слово России, все в основном пытались проверить - "а это правда?" и удобряли нашу землю...
      Ююка
  2. svp67 Сегодня, 11:25
    Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
    А запах "пороха" все более сильный и сильный...
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 11:34
      Цитата: svp67
      А запах "пороха" все более сильный и сильный...

      Бывало и сильнее. Прямого столкновения между США и Россией не будет. Это аксиома.
      Тралл
      1. svp67 Сегодня, 11:39
        Цитата: Тралл
        Прямого столкновения между США и Россией не будет.

        Что то я уже не уверен...на чужой земле, да в ограниченных целях. Они могут рискнуть
        svp67
        1. Piramidon Сегодня, 12:10
          Цитата: svp67
          Они могут рискнуть

          Скорее всего, как всегда, рискнут не сами, а натравят союзников и посмотрят со стороны. Свою драгоценную звездно-полосатую зaдницy они вряд ли подставят.
          Piramidon
          1. Hariton Laptev Сегодня, 13:21
            Ну исходя из того что в последний дни своими пукалками французы и англичане агрессивно размахивают можно предположить что матрасники удар нанесут именно англофранцускими руками. И как всегда станут в стороне потирая ручонки. Если пострадают граждане России и наши не ответят свои результат. если ответят и те понесут потери результат еще лучше уж если не война в европе то как минимум и те и другие на долгое время о дружбе забудут, да о какой дружбе хоть о каком ни будь сближении и думать не будут, а там и северный поток и все остальное под их давлением заблокируется.
            Hariton Laptev
            1. Ююка Сегодня, 13:43
              Цитата: Hariton Laptev
              Ну исходя из того что в последний дни своими пукалками французы и англичане агрессивно размахивают можно предположить что матрасники удар нанесут именно англофранцускими руками. И как всегда станут в стороне потирая ручонки. Если пострадают граждане России и наши не ответят свои результат. если ответят и те понесут потери результат еще лучше уж если не война в европе то как минимум и те и другие на долгое время о дружбе забудут, да о какой дружбе хоть о каком ни будь сближении и думать не будут, а там и северный поток и все остальное под их давлением заблокируется.


              согласен, а самое главное - тогда европа не отвертится от гонки вооружений. Да и деньги будет вынуждена дать и именно американцам на развитие и поставку оружия. Простой бизнес, ничего личного
              Ююка
          2. Per se. Сегодня, 13:31
            Цитата: Piramidon
            Скорее всего, как всегда, рискнут не сами, а натравят союзников и посмотрят со стороны
            Когда со стороны Укропии на нашу территорию прилетали снаряды, у нас, в то время, попросту эвакуировали тех же таможенников... После олимпиады в Корее и тем, как Турция не отделалась помидорами, что-то не сильно верится, что у нас решаться даже "натравленных союзников" США убивать. Впрочем, дело даже не в этом... Когда была война в Корее, Советский Союз как-бы там не воевал, и во Вьетнаме, наших как-бы не было, будучи более сильными, у нас туда не лезли, официально советских войск там не было, а америкосам тогда наваляли. Что сейчас, когда Сирии была нужна военная помощь, правительство нынешней России покорно выполняло международные санкции, которые, естественно, были продиктованы американцами. Войска Асада уже были вымотаны и обескровлены, и, о, чудо, в России проснулись! Чёрный господин, когда янки обделались в Ираке, сказал, что борьба с ИГИЛ должна быть международным делом, после такого заявления Обамы, у нас полезли в Сирию, которая уже была на грани падения. В этом разница позиции СССР и нынешних подкаблучников госдеповских в России. Сделать из Сирии шоу, как с Крымом, заявить о победе. Где же только конец этой войне, в которую у нас залезли? Наши "партнёры" сливают врагам информацию, убивают у нас генералов, бойцов ЧВК, сбивают самолёты... Дальше что, если Сбербанк России в Крым не может прийти, опасаясь санкций, у нас по эсминцам США удар в ответ на обстрелы Дамаска нанесут, или, просто всех наших экстренно эвакуируют, как раньше таможенников на границе с Украиной? Помогать Сирии надо было намного раньше, и не надо было лезть в эту ловушку своей армией, по разрешению США. Может, и нет худа без добра, но тогда в России уже будет другая, надо думать, советская власть, и истинно независимая от Запада политика национальных интересов.
            Per se.
            1. turbris Сегодня, 15:08
              Вы прямо такой правильный "агрессор", оказывается все очень просто - надо всем навалять. Какой победы вы хотите в Сирии? Ее что надо завоевать? Да помогли мы Вьетнаму выстоять и что в итоге? Они очень быстро помирились с США, вот и авианосец недавно с визитом заходил. Зачем нам кого то завоевывать? Нам просто надо отстаивать свои интересы там, где это необходимо и в Сирии в том числе. Не надо считать себя самым умным, будьте попроще и к вам потянутся люди.
              turbris
        2. Семен1972 Сегодня, 15:06
          Цитата: svp67
          Они могут рискнуть

          Если турки сбили не задумываясь, если вагнеровцев отфигачили...то какие основания сомневаться... Скажут потом, что это туристы, а не военные и запретим помидоры из США и дальше будем грозить супер ракетой..мир не меняется.
          Семен1972
      2. SOF Сегодня, 12:12
        Цитата: Тралл
        Это аксиома

        ...кто знает....
        Они из себя уже такой большой пузырь надули, что если не попытаются что-то сделать, то все увидят как пузырь может стать тряпочкой....
        Тут уже одно из двух: или игра ва-банк... или блеф....
        ...жутковато...
        SOF
      3. Николай Фёдоров Сегодня, 14:41
        Цитата: Тралл
        Цитата: svp67
        А запах "пороха" все более сильный и сильный...

        Бывало и сильнее. Прямого столкновения между США и Россией не будет. Это аксиома.

        Разве можно быть уверенным за поступки других людей, особенно если эти люди считают, что они исключительные и что они всегда правы?
        Николай Фёдоров
    2. фигвам Сегодня, 11:49
      Цитата: svp67
      А запах "пороха" все более сильный и сильный...

      Если удар будет нанесён, а мы не ответим, то можно сворачивать базу и возвращаться домой. Если ответим, то обстановка накалится до предела. И третий вариант, это сбить и приземлить все ракеты выпущенные по Дамаску, если конечно хватит таких возможностей и БК.
      фигвам
      1. cariperpaint Сегодня, 11:55
        не) теплое с мягким не сочетайте. они четко сказали- В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять.
        cariperpaint
        1. фигвам Сегодня, 12:04
          Цитата: cariperpaint
          не) теплое с мягким не сочетайте. они четко сказали- В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять.

          Я не путаю, а хорошо читаю...
          В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.
          фигвам
          1. cariperpaint Сегодня, 12:06
            так в том и дело. обстреляют там где наших нет и все. другое дело как они такое место найдут.... опять наверное левый аэродром раздолбают и все.
            cariperpaint
            1. svp67 Сегодня, 12:13
              Цитата: cariperpaint
              так в том и дело. обстреляют там где наших нет и все. другое дело как они такое место найдут....

              Вот в чем и вопрос, а где там сейчас наших то нет?
              svp67
              1. cariperpaint Сегодня, 12:16
                очень много где. советники не песок их по всем зданиям и районам не разбросаешь.
                cariperpaint
                1. svp67 Сегодня, 12:18
                  Цитата: cariperpaint
                  очень много где. советники не песок их по всем зданиям и районам не разбросаешь.

                  И все же, вероятность того что при таком ударе не пострадают наши советники - очень мала
                  svp67
                  1. cariperpaint Сегодня, 12:39
                    все может быть. но что то я в это не верю.
                    cariperpaint
            2. фигвам Сегодня, 12:16
              cariperpaint

              Какой аэродром? Русским по белому написано.
              В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
              По городу будут бить, а там наши.
              фигвам
          2. Serg Nik Сегодня, 12:45
            Вот если бы детишки высших сановников на тех объектах находились - тогда принимались бы реальные меры. А так...
            Serg Nik
      2. Pingo Сегодня, 11:57
        вы пропустили самое интересное,
        Цитата: Герасимов
        Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять
        Pingo
      3. svp67 Сегодня, 12:01
        Цитата: фигвам
        если конечно хватит таких возможностей и БК.

        Особенно б.к...подвоз которого проблематичен.
        svp67
        1. тол100в Сегодня, 13:33
          Цитата: svp67
          Особенно б.к...подвоз которого проблематичен.

          А "БК" своим ходом до носителей дойдет!
          тол100в
        2. Ююка Сегодня, 13:48
          Цитата: svp67
          Цитата: фигвам
          если конечно хватит таких возможностей и БК.

          Особенно б.к...подвоз которого проблематичен.


          насчет этого скорей всего наши постарались... на днях была инфа о прохождении нашего корабля под завязку загруженного через Босфор, наверное цветы к 8 марта вез feel да и высшие военные чины не зря посетили Сирию в последнее время. hi
          Ююка
      4. zhekazs Сегодня, 12:45
        Цитата: фигвам
        Если удар будет нанесён, а мы не ответим, то можно сворачивать базу и возвращаться домой. Если ответим, то обстановка накалится до предела. И третий вариант, это сбить и приземлить все ракеты выпущенные по Дамаску, если конечно хватит таких возможностей и БК

        Зачем гадать с вариантами? Генерал четко пояснил, будут сбиваться ракеты и носители. Под угрозы поставлены жизни наших советников в Дамаске, так что тут мы в своем праве, так как фактически, этот удар направлен будет против наших военнослужащих. О чем генерал и объяснил тyпым aмерастам на пальцах.
        zhekazs
      5. turbris Сегодня, 15:10
        А вы лично не желаете помочь с выполнением ваших вариантов?
        turbris
  3. ангел-истребитель Сегодня, 11:26
    И это правильно!
    Вот теперь бы только слова с делом не разошлись...
    ангел-истребитель
  4. Uncle Lee Сегодня, 11:27
    ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям
    И по ответственным лицам, отдавшим этот преступный приказ ! Провокаторы !
    Uncle Lee
  5. гильза Сегодня, 11:28
    Понеслось. Им по их мнению нечего терять. Нам ,по нашему мнению -некуда деваться. 39ый год бляха муха.
    гильза
    1. svp67 Сегодня, 11:40
      Цитата: гильза
      39ый год бляха муха.

      Нет, больше на 1914 похоже...
      svp67
      1. Ююка Сегодня, 13:50
        Цитата: svp67
        Цитата: гильза
        39ый год бляха муха.

        Нет, больше на 1914 похоже...


        лучше 39-й... там потом 45-й был, а 14-й закончился 17-м no
        Ююка
  6. turbris Сегодня, 11:29
    Да, это серьезное заявление и если США не одумаются, то это будет прямое столкновение между ВС США и России.
    turbris
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:29
    Угрозы уже не прикрытые... Сбивать будем. И не только ракеты...
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 11:41
      Цитата: Горный стрелок
      Угрозы уже не прикрытые... Сбивать будем. И не только ракеты...

      Ну собьем пару-тройку волн, а третью чем сбивать будем? Б.к. не безграничен...
      svp67
      1. annodomene Сегодня, 11:50
        У них тоже не безграничен.
        annodomene
        1. svp67 Сегодня, 12:03
          Цитата: annodomene
          У них тоже не безграничен.

          Но именно там его у них больше. А между нами и Сирией много чужих стран с американскими базами
          svp67
          1. Pingo Сегодня, 12:11
            значит не надо было этим странам их размещать
            Pingo
          2. annodomene Сегодня, 12:27
            Все 7,5 тыс (примерно) КР не применят. С остальным справимся.
            annodomene
            1. sogdy Сегодня, 13:23
              Так ить не ракеты сбивать, а флот, склады и базы с ними уничтожать.
              sogdy
              1. Ююка Сегодня, 13:57
                Цитата: sogdy
                Так ить не ракеты сбивать, а флот, склады и базы с ними уничтожать.


                на этот случай "Калибры" вполне сойдут, да и опытно-боевое дежурство "Кинжалов" в Южном не зря анонсировали... главное, чтобы у американских генералов калькуляторы не сломались при подсчете возможных потерь и мозгов хватило спустить все на тормозах. Могут даже просто выступить с новым заявлением с предупреждениями и угрозами в наш адрес. Мы бы им подыграли и дали честное-пречестное, что больше не будем убивать "оппозиционеров", вот еще разок и все! feel
                Ююка
                1. sogdy Сегодня, 14:07
                  Цитата: Ююка
                  Мы бы им подыграли и дали честное-пречестное, что больше не будем убивать "оппозиционеров", вот еще разок и все!

                  Та нии! Они плачутся, что тут понабрали в армию, а назад распустить некуда, Трамп этих лимитчиков в Штаты не пущает. Так что стоять им там "до победного" конца. Кто выживет - будут поднимать экономику Сирии.
                  sogdy
        2. Чарик Сегодня, 13:29
          А то что у них там кругом базы и холопные страны где они хронят бк не учитывается?а сколько флотов там рядом укомплектованых ась?
          Чарик
      2. Muvka Сегодня, 11:51
        Там ясно написано, не только ракеты, но и носители.
        Muvka
      3. Sirocco Сегодня, 12:10
        Цитата: svp67
        Ну собьем пару-тройку волн, а третью чем сбивать будем?

        Помните что Владимир Владимирович сказал, про нападение на РФ и на наших союзников? Тут уже не ПВО отвечать будет. Хочется верить что здравый смысл возобладает. Даже если здравое победит, то в случае с нашими заклятыми врагами, это продлится не долго, будут искать другие пути обхода, суть американских денежных мешков такая, как в басне Ты виноват уж тем что хочется мне кушать.
        Теперь про Чехова, если США подогнали к нашим границам свои войска, значит они когда то выстрелят. Думаю расслабляться не стоит, так как не зря же ЕС и США последнее время все более активно выставляют Россию жупелом, предполагаю что у них уже решение принято, ведь маховики как военные так и информационные раскручены, и ждут отмашки.
        Sirocco
        1. svp67 Сегодня, 12:14
          Цитата: Sirocco
          Помните что Владимир Владимирович сказал, про нападение на РФ и на наших союзников?

          Сирию к союзникам он не отнес
          svp67
          1. Sirocco Сегодня, 12:48
            Цитата: svp67
            Сирию к союзникам он не отнес

            Я не слышал именно такого заявления из его уст.
            Если Сирия нам не союзник, и Россия Сирии не союзник, тогда на каком основании строятся и стоят там наши базы и находятся там наши ВС?
            Sirocco
          2. alexddd Сегодня, 12:49
            «Статья 6

            В случае возникновения ситуаций, угрожающих миру или безопасности одной из Сторон либо создающих угрозу миру или нарушение мира и безопасности во всем мире, Высокие Договаривающиеся Стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью координации своих позиций и сотрудничества для устранения возникшей угрозы и восстановления мира».
            Договор
            О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой
            Принят
            Правительством СССР
            08 октября 1980 года,
            Правительством Сирийской Арабской Республики
            08 октября 1980 года
            Союз Советских Социалистических Республик и Сирийская Арабская Республика,
            Статья 14
            Настоящий Договор будет действовать в течение двадцати лет со дня его вступления в силу.
            Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за шесть месяцев до истечения указанного срока о своем желании прекратить действие Договора, он будет оставаться в силе на следующие 5 лет и так до тех пор, пока одна из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за шесть месяцев до истечения текущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие.
            alexddd
            1. alexddd Сегодня, 12:52
              Заранее отвечу задавающим мне вопрос при чем тут Россия? Россия правоприемник СССР, официальный, наследовавший все долги, обязательства, договора , ядерное оружие (которое свезли к нам после развала СССР со всего союза) и прочия и прочия.......
              alexddd
      4. амирбек Сегодня, 13:03
        Цитата: svp67
        Ну собьем пару-тройку волн, а третью

        как насчет кинжала ... все таки
        амирбек
        1. sogdy Сегодня, 13:28
          Цитата: амирбек
          как насчет кинжала ... все таки

          Не кормите троля, он уже толстый.
          sogdy
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 11:29
    Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным,
    Ну впрямую говорит о противодействии всеми средствами... Но американцы всегда борятся за мир до последнего мирного жителя - ракетный удар по Дамаску страшная вещь , жертв будут сотни, а скорее тысячи...
    КВУ-НСвД
    1. assa67 Сегодня, 12:07
      когда из интересовало количество жертв?...а то что если удар будет нанесен и последует ответ,то можно считать это началом войны..как активизировались ....... перед выборами.
      assa67
      1. sogdy Сегодня, 13:31
        Цитата: assa67
        можно считать это началом войны..как активизировались .......

        Вы это только что заметили?
        sogdy
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:29
    массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска
    А это уже начало полномасштабного конфликта. Смутило вот это
    ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным
    А если (гипотетически) такой угрозы не будут значит пускай американцы равняют правительственный квартал сирийской столицы?
    rotmistr60
    1. Дормидонт Сегодня, 11:33
      а если это будут самолёты не американцев, а наших ближневосточных партнёров? в очередной раз проглотим?
      Дормидонт
      1. Piramidon Сегодня, 12:05
        Цитата: Дормидонт
        а если это будут самолёты не американцев, а наших ближневосточных партнёров?

        Тогда будет проще. Можно валить их не опасаясь за прямое столкновение со штатами.
        Piramidon
      2. Аскет Сегодня, 12:48
        Цитата: Дормидонт
        а если это будут самолёты не американцев, а наших ближневосточных партнёров? в очередной раз проглотим?

        Вряд ли это будут самолеты...удар нанесут с морских носителей из акватории Средиземного моря, а вот для них и был показан "Кинжал". размещенный как раз в ЮВО.
        Аскет
        1. Ююка Сегодня, 14:06
          Цитата: Аскет
          Цитата: Дормидонт
          а если это будут самолёты не американцев, а наших ближневосточных партнёров? в очередной раз проглотим?

          Вряд ли это будут самолеты...удар нанесут с морских носителей из акватории Средиземного моря, а вот для них и был показан "Кинжал". размещенный как раз в ЮВО.


          оказывается не я один так думаю... winked тут еще и наша Каспийская флотилия может свой вклад внести - по складам "террористов" на территории коалиции, взяв пример с Израиля. Тот же заявлял, что наносит удары по сирийской территории по иранским "катапультам" беспилотников. Хороший пример для подражания - нанести удар по территории, с которой исходит угроза для наших военных.
          Ююка
    2. Alex-a832 Сегодня, 11:39
      Цитата: rotmistr60
      А если (гипотетически) такой угрозы не будут значит пускай американцы равняют правительственный квартал сирийской столицы?

      Гипотетически да. Но при этом Герасимов сразу обозначил, что на всех потенциально интересных матрасам объектах есть наши люди. То есть ответка будет по любому.
      Alex-a832
    3. sogdy Сегодня, 13:36
      Цитата: rotmistr60
      А если (гипотетически) такой угрозы не будут

      Это такая форма ответа. Типа "ну ты понял".
      sogdy
  10. Дормидонт Сегодня, 11:30
    Массовые зверские убийства мирного населения - фирменный стиль и многовековая традиция англосаксов
    Дормидонт
    1. Korax71 Сегодня, 12:11
      Это фирменный стиль любого военного конфликта.или вы думаете если у нас батюшка вдруг ракеты и снаряды осветил,то они сразу от мирных жителей отскакивает будут не причиняя вреда?
      Korax71
  11. bazzbazz Сегодня, 11:31
    А если носители будут корабли, по ним тоже бить будем? Или у нас тут война слов! Хочется, чтоб уже сша по шапке получило, но боезно, что может дальше начаться!
    bazzbazz
    1. sogdy Сегодня, 13:43
      Цитата: bazzbazz
      А если носители будут

      А есть сомнения? И да, ответ будет не только с территории Сирии. И не только на территории Сирии. Именно это и означает данная дипломатическая формула.
      Цитата: bazzbazz
      Хочется, чтоб уже сша по шапке получило

      А КНДР на что?
      sogdy
  12. taiga2018 Сегодня, 11:33
    когда террористов уничтожали в других частях Сирии,американцы истерили,но терпели,а вот ликвидация террористов в Восточной Гуте в их планы не входило,уж очень удобные позиции буквально под боком у Асада они занимают,по сути это последняя,реальная сила,которая теоретически могла бы сместить нынешнего президента Сирии...
    taiga2018
    1. Muvka Сегодня, 11:53
      Скорее всего там много Американцев. Очень много. Вот и переживают. А вывести не могут. Все окружено.
      Muvka
      1. sogdy Сегодня, 13:47
        Цитата: Muvka
        А вывести не могут

        Аднака, надо их там с годик помариновать. Без гумпомощи.
        sogdy
      2. Ююка Сегодня, 14:09
        Цитата: Muvka
        Скорее всего там много Американцев. Очень много. Вот и переживают. А вывести не могут. Все окружено.


        ну да, раньше наши им помогали при освобождении от сирийцев, позволяли уносить ноги. "Некоторые лояльность к себе воспринимают как слабость"(с) терпение у наших кончилось... request
        Ююка
  13. Sverdlov Сегодня, 11:35
    Вот, это нормальное заявление воена с яйцами. Ещё-бы хватило духа отдать приказ.
    Sverdlov
    1. sogdy Сегодня, 13:52
      Приказ на такие действия отдает Верховный.
      НачГШ сообщил, что все подготовлено, ихним лучше не дышать. Везде.
      sogdy
  14. Sverdlov Сегодня, 11:39
    Цитата: rotmistr60
    массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска
    А это уже начало полномасштабного конфликта. Смутило вот это
    ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным
    А если (гипотетически) такой угрозы не будут значит пускай американцы равняют правительственный квартал сирийской столицы?

    Это заявление для политкорректности. Видите российских военных в штабе Асада? А они там есть!
    Sverdlov
  15. MKPU-115 Сегодня, 11:41
    "Боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Сирии" - скорее всего 15 -16 марта;
    "Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска" - 16 -17 марта.
    После 18 марта провокация теряет смысл.
    Будем противодействовать или утремся?
    MKPU-115
    1. амирбек Сегодня, 13:10
      Цитата: MKPU-115
      Будем противодействовать или утремся?

      пока придется тока перехватывать... ответки не будет!
      амирбек
  16. MKPU-115 Сегодня, 11:43
    Цитата: bazzbazz
    А если носители будут корабли, по ним тоже бить будем? Или у нас тут война слов! Хочется, чтоб уже сша по шапке получило, но боезно, что может дальше начаться!

    Это война со штатами.
    MKPU-115
    1. sogdy Сегодня, 13:57
      Война со штатами - это с нацгвардией и береговой обороной.
      Война с экспедиционным корпусом (GI) войной с США не является по законам США.
      Не гони волну.
      sogdy
  17. Люлёк Сегодня, 11:50
    Да уже дураку понятно , пока ы не получат в рыло , не успокоятся , так что не надо с этим тянуть...
    Люлёк
    1. sogdy Сегодня, 13:59
      Цитата: Люлёк
      Люлёк Сегод

      Забанили? С кем бодался?
      sogdy
  18. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 11:59
    Пока стервятник полосатый по зубам не получит , он не успокоиться . Думаю они Россию услышали - язык себе прикусят . Не пойдут на эту провокацию - в по давки Россия играть не будит . Если рискнут - думаю свое с полна получат . Проверять думаю на слабость России больше не будут . Надо все небо над Сирией закрыть , чтобы эта шваль там не болталась.
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
  19. Micfoster Сегодня, 12:00
    Похоже на то, что американцы не успокоятся пока по морде не получат. А дальше терпеть из выходки нельзя. Печальные могут быть последствия. С другой стороны история с товарищем Ыном показывает нам что скорее всего они зассут.
    Micfoster
  20. askort154 Сегодня, 12:08
    Сомнительно, что США проведут атаку сами, тем более после заявления нач. ген. штаба РФ. Наверняка к атаке подключат "коалицию", а сами будут таскать орехи.
    askort154
  21. mavrus Сегодня, 12:16
    Цитата: фигвам
    Цитата: svp67
    А запах "пороха" все более сильный и сильный...

    Если удар будет нанесён, а мы не ответим, то можно сворачивать базу и возвращаться домой. Если ответим, то обстановка накалится до предела. И третий вариант, это сбить и приземлить все ракеты выпущенные по Дамаску, если конечно хватит таких возможностей и БК.

    Ну призимлишь ракеты, а толку. Выпустят ещё, даже не дожидаясь пока белокасочники новое кино снимут.
    mavrus
    1. Esoteric Сегодня, 13:00
      Цитата: mavrus
      Ну призимлишь ракеты, а толку.

      Действительно. Толку никакого. wassat "Зимля" - круглая, а за каждым углом ... recourse "белокасочники снимают кино"...
      Esoteric
  22. Ural Cossack Сегодня, 12:24
    Столько времени жду начала 3 _ ей.мировой что уже пофиг. Гасите уже хорош болоболить.
    Ural Cossack
  23. prapor75m Сегодня, 12:29
    что то назревает ,скоро 18 марта , где будет ...Украина или Сирия ....?
    prapor75m
    1. Ююка Сегодня, 14:14
      Цитата: prapor75m
      что то назревает ,скоро 18 марта , где будет ...Украина или Сирия ....?


      скорей всего по всем фронтам... и не обязательно к 18 марта - впереди инаугурация, чемпионат... несколько месяцев будут мозг выносить, п(артне)ры...
      Ююка
  24. Андрей Панов Сегодня, 12:30
    Чем дальше в лес-тем больше дров. Надо было ещё после су 24 по зубам бить, сейчас пожинаем плоды либерализма. Будет ещё хуже!
    Андрей Панов
  25. garnik Сегодня, 12:36
    Озвучивать намерения штатовцев ,должен не только н.ш . МО России ,но и МИД на всех "площадках." .
    Это зондирование,как далеко мы можем пойти в противостоянии с ними .
    garnik
  26. savage1976 Сегодня, 12:41
    Достала эта дипломатия из уст военных, прямо заявляйте сша и подконтрольные им террористы в Сирии готовят повокацию с использованием химического оружия. Пора миру донести правду.
    savage1976
    1. Esoteric Сегодня, 12:57
      Цитата: savage1976
      Пора миру донести правду.

      Это нам доносят правду в лице: бесединых-ковтунов-вайнеров-корейб и иже с ними. А мы можем только сбросить листовки. Канал "RT" такой возможности не имеет. Да и захотят ли слушать нашу правду? Это же, тогда надо будет признать свою собственную ложь... what
      Esoteric
      1. Ююка Сегодня, 14:17
        Цитата: Esoteric
        Цитата: savage1976
        Пора миру донести правду.

        Это нам доносят правду в лице: бесединых-ковтунов-вайнеров-корейб и иже с ними. А мы можем только сбросить листовки. Канал "RT" такой возможности не имеет. Да и захотят ли слушать нашу правду? Это же, тогда надо будет признать свою собственную ложь... what


        если до хохлов не доходит "правда", они не верят ничему, что говорили и говорят из России, то какие-то европейцы или американцы чего-то "услышат"?? да им ваще пофиг и Сирия, и Россия! им главное пожрать бы было и чтоб геев не трогали!
        Ююка
  27. Alex66 Сегодня, 12:49
    Америкосы вообще с катушек съехали, если мы ответим жестко на эту провокацию, собъем 2-3 самолета, а то и потопим их корабль с крылатыми ракетами. В результате если не начнется война, то рейтинг Путина достигнет 95%. Нас всегда прямая агрессия сплачивала, мы во время мира между собой собачимся.
    Alex66
  28. Керенский Сегодня, 12:49
    Эту операцию уже можно сворачивать. Она раскрыта, фактор внезапности утерян.
    Керенский
  29. Rostislav Сегодня, 12:53
    Конкретное предупреждение.
    Любой вариант нам подойдет, - либо уймутся полосатые, и пока обойдется без жертв, либо все-таки полезут. - и нарвутся. Тоже хорошо, в дальнейшем гораздо внимательнее будут к словам наших генералов относиться.
    Rostislav
  30. astepanov Сегодня, 12:54
    Цитата: Санек Киселев
    Выдумки с оружием для избирателей, а не для американцев,они ведь заявили, испытания российского оружия заканчивалось крушением...

    Может, вы уже приготовили и пробирку со стиральным порошком, чтобы вместе с матрасниками ею трясти? Вот она, пятая колонна, в действии...
    astepanov
  31. Tektor Сегодня, 13:03
    У Асада есть старенькие МиГ-25... Почему бы им не подвесить Кинжал? Пусть тогда испытают пару авианосцев на прочность... Думаю, что при поражении даже одного позиции штатов, как мирового доминатора, резко пошатнутся. Это возможность зашатать экономику штатов, отправив её в депрессионную воронку.
    Tektor
  32. Vol4ara Сегодня, 13:04
    Ну до применения яо они надеюсь не дойдут... На рыбалку что ли числа до 20 уехать из города :D
    Vol4ara
    1. prapor75m Сегодня, 13:07
      не особо поможет , если начнется ....
      prapor75m
    2. Глушь Сегодня, 13:23
      Если только на побережье моря Лаптевых ))).
      Глушь
    3. Ююка Сегодня, 14:20
      Цитата: Vol4ara
      Ну до применения яо они надеюсь не дойдут... На рыбалку что ли числа до 20 уехать из города :D


      ежели только ближе к Северу, на подледнуюfeel
      Ююка
  33. Radikal Сегодня, 13:05
    В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять
    По всем носителям, включая корабли? belay
    Radikal
  34. ANDRE - LATVIA Сегодня, 13:06
    Пока не слетят с неба пара амерских летунов и не затонет хотя бы один эсминец, запускающий крылатые ракеты по Сирии, - толку не будет. Англосаксы понимают только силу. Но, получив жестокий отпор, они уже не способны ни на что.Военного удара по России не будет. А санкции? Кто-то всерьез верит, что их снимут добром? Скорее успокоятся, получив по наглой морде.
    ANDRE - LATVIA
    1. sgazeev Сегодня, 14:18
      Цитата: ANDRE - LATVIA
      Пока не слетят с неба пара амерских летунов и не затонет хотя бы один эсминец, запускающий крылатые ракеты по Сирии, - толку не будет. Англосаксы понимают только силу. Но, получив жестокий отпор, они уже не способны ни на что.Военного удара по России не будет. А санкции? Кто-то всерьез верит, что их снимут добром? Скорее успокоятся, получив по наглой морде.

      Пора подёргать за титьки и встряхнуть провонявший мочой полосатый матрас. fool
      sgazeev
  35. eva1951 Сегодня, 13:43
    Не понятно чем ООН занимается. Почему чужое государство ведет боевые действия на территории другого и ему решпект и уважение...
    eva1951
  36. Palagecha Сегодня, 13:54
    Молодец!Высказал озабоченность.Теперь в США будут знать,что нас это беспокоит.После нанесения удара обязательно озабоченность должен высказать вечно уставший на фронтах дипломатической войны Лавров и вопрос закрыт.
    Palagecha
  37. sgazeev Сегодня, 14:13
    В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять


    Красиво сказано,чётко и ясно. soldier
    sgazeev
  38. Задира Сегодня, 14:28
    Цитата: тол100в
    Цитата: svp67
    Особенно б.к...подвоз которого проблематичен.

    А "БК" своим ходом до носителей дойдет!

    Если топорами с подлодок вдарят, проблематично будет носители валить... Или тогда всех, кто под руку попадет
    Задира
  39. Александр Серков Сегодня, 14:34
    Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять --- это серьезное высказывания генерала Герасимова .. Начинается война нервов кто первый включит заднюю ... Если наша сторона -- То, как всегда госпожа Захарова заявит об очередной обеспокоенностью по линии МИД
    Александр Серков
  40. Архивариус Вася Сегодня, 14:44
    Да уж примите меры наконец то! А лучше действовать на упреждение и ударить по этим самым съемочным группам и белым каскам. Потом скажите что мол случайно, прицел сбился... feel
    Архивариус Вася
  41. turbris Сегодня, 14:51
    Цитата: Санек Киселев
    Опять убьют всех наших, а мы утремся, как всегда. Выдумки с оружием для избирателей, а не для американцев,они ведь заявили, испытания российского оружия заканчивалось крушением...

    Вот как воевать с таким народом? Вот кто он, паникер, враг или просто недоделанный либероид? Для таких существует воинская повинность - в армию его и по полной программе курс молодого бойца, тогда и мозги станут на место.
    turbris
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:09
      Цитата: turbris
      в армию его и по полной программе курс молодого бойца,

      Похоже, ещё рановато. В данном случае требуют родителей к директору школы. laughing
      Paranoid50
    2. Alexey-74 Сегодня, 15:33
      думаю тролль обычный
      Alexey-74
  42. turbris Сегодня, 14:57
    Цитата: Правда
    А Вы попробуйте подумать. Головой. В стране нет науки, да и производств наукоемких тоже нет.

    Это вам с головой пора уже подружится, раз у вас в стране ничего нет, вы вообще в какой стране живете? Довели себя до полного шизо и ничего вокруг не видите, да еще и на других пытаетесь свои бредни распространять.
    turbris
  43. Neko75 Сегодня, 15:05
    Давно пора очистить Сирию от пособников террористов и сбивать любые самолеты над территорией Сирии. Пока американцы там - мира не будет. Ну и пару кораблей на дно пустить. Пока не огребут, так и будут наглеть. Отвечать в дали от основных баз им нечем, Турцию против себя уже настроили. Нечего им вообще делать так далеко от дома, пусть убираются и в Мексике пытаются порядок навести, поближе вроде. Войны закончатся, когда америкосов вышибут оттуда.
    Neko75
  44. Alexey-74 Сегодня, 15:32
    Прямое военное боестолкновение рано или поздно будет.....может уже было (по тихому), но сейчас вопрос глобальный стоит, вытирать слюни больше нельзя и выражать протесты. США понимают только силу и агрессию, значит надо им отвесить серьезную оплеуху
    Alexey-74
  45. Radikal Сегодня, 15:49
    Цитата: eva1951
    Не понятно чем ООН занимается. Почему чужое государство ведет боевые действия на территории другого и ему решпект и уважение...

    Потому что Россия прямо не поставила на обсуждение в ООН вопрос - на каком основании государства т.н. "коалиции" во главе с США находятся на территории Сирии, более того ведут там боевые действия, и какую оценку должна дать ООН этим странам! sad
    Radikal
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