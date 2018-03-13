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Группировка боевиков в Восточной Гуте разрезана на три части
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал Юрий Евтушенко заявил о том, что боевики дают возможность выйти из Восточной Гуты примерно сотне мирных жителей. Перед этим шли достаточно длительные переговоры. Среди тех, кого боевики решили выпустить из оккупированной части пригорода Дамаска, есть раненые.
Сообщается о том, что мирные жители подойдут к контрольно-пропускному пункту, расположенному в Мухайям аль-Вафедине, к которому привыкает гуманитарный коридор.
Напомним, что ранее сирийские правительственные силы в течение нескольких суток подряд объявляли гуманитарные паузы продолжительностью по пять часов каждая. В течение всех этих дней боевики обстреливали гуманитарный коридор, не давая гражданским лицам выйти в направлении Дамаска.
До настоящего момента, как сообщает РИА Новости, из Восточной Гуты смогли выбраться 52 мирных жителя.
Сирийские войска после безуспешных гуманитарных пауз продолжили наступление в Восточной Гуте, разрезав в итоге крупную группировку боевиков практически пополам. Затем после нанесения серии ударов по основным позициям террористов, группировку рассекли на три части. При этом передовые отряды САА вошли в населённый пункт Джизрин, закрепившись в нескольких здания.
Карта, демонстрирующая положение в Восточной Гуте на 23:00 12 марта (указаны и гуманитарные коридоры, включая аль-Вафедин и район Млеха-Джизрин):
На данный момент сирийская армия вполне готова уничтожить группировку боевиков в Харасте.
После этого появилась возможность приступить к новому этапу переговоров с лидерами боевиков, которые теперь решили пойти на определённые уступки.
Сообщается о том, что мирные жители подойдут к контрольно-пропускному пункту, расположенному в Мухайям аль-Вафедине, к которому привыкает гуманитарный коридор.
Напомним, что ранее сирийские правительственные силы в течение нескольких суток подряд объявляли гуманитарные паузы продолжительностью по пять часов каждая. В течение всех этих дней боевики обстреливали гуманитарный коридор, не давая гражданским лицам выйти в направлении Дамаска.
До настоящего момента, как сообщает РИА Новости, из Восточной Гуты смогли выбраться 52 мирных жителя.
Сирийские войска после безуспешных гуманитарных пауз продолжили наступление в Восточной Гуте, разрезав в итоге крупную группировку боевиков практически пополам. Затем после нанесения серии ударов по основным позициям террористов, группировку рассекли на три части. При этом передовые отряды САА вошли в населённый пункт Джизрин, закрепившись в нескольких здания.
Карта, демонстрирующая положение в Восточной Гуте на 23:00 12 марта (указаны и гуманитарные коридоры, включая аль-Вафедин и район Млеха-Джизрин):
На данный момент сирийская армия вполне готова уничтожить группировку боевиков в Харасте.
После этого появилась возможность приступить к новому этапу переговоров с лидерами боевиков, которые теперь решили пойти на определённые уступки.
Использованы фотографии: syr-dm.com
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