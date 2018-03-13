15:58 13 марта
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Группировка боевиков в Восточной Гуте разрезана на три части

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал Юрий Евтушенко заявил о том, что боевики дают возможность выйти из Восточной Гуты примерно сотне мирных жителей. Перед этим шли достаточно длительные переговоры. Среди тех, кого боевики решили выпустить из оккупированной части пригорода Дамаска, есть раненые.

Сообщается о том, что мирные жители подойдут к контрольно-пропускному пункту, расположенному в Мухайям аль-Вафедине, к которому привыкает гуманитарный коридор.

Напомним, что ранее сирийские правительственные силы в течение нескольких суток подряд объявляли гуманитарные паузы продолжительностью по пять часов каждая. В течение всех этих дней боевики обстреливали гуманитарный коридор, не давая гражданским лицам выйти в направлении Дамаска.


До настоящего момента, как сообщает РИА Новости, из Восточной Гуты смогли выбраться 52 мирных жителя.

Сирийские войска после безуспешных гуманитарных пауз продолжили наступление в Восточной Гуте, разрезав в итоге крупную группировку боевиков практически пополам. Затем после нанесения серии ударов по основным позициям террористов, группировку рассекли на три части. При этом передовые отряды САА вошли в населённый пункт Джизрин, закрепившись в нескольких здания.

Карта, демонстрирующая положение в Восточной Гуте на 23:00 12 марта (указаны и гуманитарные коридоры, включая аль-Вафедин и район Млеха-Джизрин):
Группировка боевиков в Восточной Гуте разрезана на три части


На данный момент сирийская армия вполне готова уничтожить группировку боевиков в Харасте.

После этого появилась возможность приступить к новому этапу переговоров с лидерами боевиков, которые теперь решили пойти на определённые уступки.

Использованы фотографии: syr-dm.com
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Комментарии 19

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  1. SS68SS Сегодня, 11:34
    [quote]На данный момент сирийская армия вполне готова уничтожить группировку боевиков в Харасте.[quote]
    Так надо уничтожать. Этих тварей отпусти здесь сегодня, они там вылезут завтра...Они не успокоются, потому что, кроме как воевать, ничего не умеют...
    SS68SS
    1. Vard Сегодня, 11:38
      Пошли на переговоры... есть мнение что добрым словом и пистолетом... гораздо убедительнее чем просто добрым словом... как болтуны из ООН..
      Vard
      1. НасРать Сегодня, 11:46
        Прогнозировал, что к лету бармалеев в Гуте разберут.. а тут дело быстрее идет... однако!
        НасРать
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:47
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:20
        Посмотрел видео. Обратил внимание на то, что старушки БМП-1 добросовестно выполняют свою работу.
        rotmistr60
    3. сибиралт Сегодня, 11:52
      Вчера были две части разрезанного, сейчас уже три. Но, глядя на карту, к вечеру будет уже 5. При таком темпе американцы уже ничего сделать не успеют, кроме как громко визжать. belay
      сибиралт
      1. Владыка Ситх Сегодня, 11:55
        Так точнее!
        Владыка Ситх
      2. антивирус Сегодня, 12:53
        эх молодость
        "все зависит от места. времени и обстоятельств" ИВС
        может оказаться, что опоздали уничтожить бармалеев.
        и подвиг А Матросова --ценой жизни , но в нужный момент достичь цели-- в дело пошел.
        А В Гута в актив США-- затянули и успели со своими полит целями. Не путать с жизнями бармалеев.
        антивирус
  2. Дормидонт Сегодня, 11:34
    Хочется, чтобы обошлось без пленных
    Дормидонт
  3. taiga2018 Сегодня, 11:37
    я так понимаю,что террористов загнали в жилые кварталы,теперь самое сложное выбить их оттуда под непрерывный вой "цивилизованного мира..."
    taiga2018
  4. Салют Сегодня, 11:38
    кто их и как снабжает?
    Салют
    1. сибиралт Сегодня, 11:58
      А для чего тогда "гуманитарка" ООН?
      сибиралт
      1. Салют Сегодня, 12:06
        а боеприпасы?
        Салют
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:45
    Не хочется помирать воинам бородатым , вот и тянут всеми способами резину в надежде на "миротворческие гуманитарные" усилия покровителей . И не безосновательно - вой стоит вселенский , а то глядишь и правда по Дамаску топоры прилетят...с "миротворцев-демократизаторов" станется...
    КВУ-НСвД
  6. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:52
    Какое случайное очередное 1001 совпадение: Как идут успехи Сирийской армии и прижимают бармалеев Фашингтон готов нанести удар по Сирии.. Риторический вопрос: У кого нибудь в этом Мире кроме России откроятся наконец глаза, что США это и есть настоящий подлинный Фашизм!
    ALEX_SHTURMAN
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 14:02
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      Какое случайное очередное 1001 совпадение: Как идут успехи Сирийской армии и прижимают бармалеев Фашингтон готов нанести удар по Сирии.. Риторический вопрос: У кого нибудь в этом Мире кроме России откроятся наконец глаза, что США это и есть настоящий подлинный Фашизм!

      Пока все кто знают об этом бояться и молчат, но как только "мировой гегемон" ослабнет...
      IGOR GORDEEV
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:56
    Ну, Харасту уже "все"... Теперь начнут дробить дальше.
    Горный стрелок
  8. astepanov Сегодня, 13:01
    Демонстрация того, что добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним только добрым словом.
    astepanov
  9. oldav Сегодня, 13:22
    Поля зачистили только. Там ООчень плотная застройка. Это вам не Грозный с его широкими проспектами.
    oldav
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