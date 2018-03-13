Новый фронт: Запад готовит ответ на операцию в Восточной Гуте

Террористы теряют контроль над районами Восточной Гуты, где сирийская армия уже около месяца проводит операцию по ликвидации очагов сопротивления. Оборона боевиков пала, благодаря чему правительственные силы разрезали "котел" на две части. Ключевые города Хараста и Мадьяр блокированы.



На фоне успешной операции в пригороде Дамаска, западные страны "рвут и мечут" в стремлении остановить армию Асада. Практически каждый день звучат обвинения в применении химического оружия против "мирных сирийских граждан". Причем подобные заявления Запада публикуются практически разу после взятия того или иного опорного пункта террористов.



Понимая, что нанести удар по Дамаску они не в силах, поддерживающие боевиков страны начали готовить косвенный ответ. В провинции Даръаа, что на границе с Израилем, террористы намерены в ближайшее время организовать наступление на правительственные силы Сирии.











