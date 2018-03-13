15:57 13 марта
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Генштаб сообщил о подготовке новых испытаний МБР "Сармат"

Готовится очередное бросковое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", заявил на селекторном совещании начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Генштаб сообщил о подготовке новых испытаний МБР "Сармат"


Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания
— сказал Герасимов.


Он напомнил, что "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет:

При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности


Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач. Он отметил, что испытания позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, а также отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты. Создатели новой МБР планируют экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки и надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 29

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  1. Салют Сегодня, 11:59
    самый проработанный образец ядерного оружия из анонсированных, президент в интервью говорил что некоторые из новинок уже на вооружении, он эту ракету имел ввиду?
    Салют
    1. Muvka Сегодня, 12:09
      Нет. Авангард и Кинжал. Это то, что поступает. Предсерийные Сарматы в этом году поставят. Если подтвердится, что они боеспособны.
      Muvka
      1. сибиралт Сегодня, 12:39
        Если уж решили "Сатану" резать, значит с "Сарматами" все в порядке. winked
        сибиралт
    2. Вояджер Сегодня, 12:28
      Почему вы решили, что самый проработанный?
      Вояджер
  2. Секунд-майор Сегодня, 12:09
    Мы на пороге грандиозного шухера.
    Секунд-майор
    1. LSA57 Сегодня, 12:13
      Цитата: Секунд-майор
      Мы на пороге грандиозного шухера.

      порог перешагнули, шухер поднят! soldier
      LSA57
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:45
        Мы на пороге грандиозного шухера
        Вся история человечества по большей части балансирование на грани грандиозного шухера laughing Издержки "бритвы Оккама" знаете-ли..так сказать..Так , что не рвите себе нервы.. winked
        КВУ-НСвД
      2. DEZINTO Сегодня, 12:47
        Когда всё начнётся я буду в первом ряду ©...

        DEZINTO
        1. Deadушка Сегодня, 14:01
          Цитата: DEZINTO
          Когда всё начнётся я буду в первом ряду

          он все равно выживет... и будет наблюдать с последнего ряда laughing
          Deadушка
      3. CooL_SnipeR Сегодня, 12:47
        А когда нада будет проверить бросок на полную дальность? Куда не плюнь в любом направлении - полетит над натой. Вот тогда точно шухер будет. И еще пусть пищит как первый спутник laughing
        CooL_SnipeR
  3. svp67 Сегодня, 12:11
    Так, "Кинжал" в деле показали, сейчас вот "Сармат" готовится к показу, осталось чудо-КР продемонстрировать...Ждемс
    svp67
    1. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:27
      Цитата: svp67
      Так, "Кинжал" в деле показали, сейчас вот "Сармат" готовится к показу, осталось чудо-КР продемонстрировать...Ждемс

      Не думаю...скорее Циркон покажут в скором будущем.
      ОБЕРЕГ
  4. LSA57 Сегодня, 12:15
    При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета,

    это, что там за движки такие, ужас!!! good
    LSA57
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:32
      Батуты от Рогозина вместо движков lol
      Геркулесыч
      1. LSA57 Сегодня, 12:39
        Цитата: Геркулесыч
        Батуты от Рогозина вместо движков

        ноу хау от грудинина?
        LSA57
  5. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:20
    Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания

    Врет Герасимов...
    В 2011 году появилась информация об испытательном запуске баллистической ракеты со специальным оснащением, способным преодолевать современные и перспективные системы ПРО. Вероятно, что новым боевым блоком будет оснащена одна из перспективных российских баллистических ракет, чаще всего называется новая ракета «Сармат» (МБР РС-28).

    А учитывая тот факт,что Сарматы должны начать ставить на дежурство до 20 года,тк срок службы Воевод именно в этом году истекает,то становится понятно,что проект Сармат находится в высокой степени готовности для серийного производства.
    ОБЕРЕГ
    1. Muvka Сегодня, 12:36
      Тут про саму ракету говорится, а не про ее оснащение. Хотя судя по всему, можно предположить, что то, что мы знаем - это не все). А кинжале до 1 марта никто не знал.
      Muvka
      1. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:39
        Цитата: Muvka
        Тут про саму ракету говорится, а не про ее оснащение.

        А вы считаете,что учитывая заявления Герасимова,в котором говорится о первых бросковых испытаниях Сармата в этом году,можно создать за 2 года действительно рабочую МБР под серию? При том ,что это щит страны. Ну блажен ,кто верует. hi
        ОБЕРЕГ
  6. Vard Сегодня, 12:32
    Что радует... так это то что ракета универсальная... при таких параметрах сделать из неё орбитальную, чуть подправить программное обеспечение...
    Vard
    1. LSA57 Сегодня, 12:46
      Цитата: Vard
      чуть подправить программное обеспечение...

      да скорее всего и программы есть
      LSA57
  7. tchoni Сегодня, 12:33
    Он напомнил, что "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет:
    точно. вылетает из шахты на 10 метров дальше чем все остальные....
    Коода полетит... тогда и будет превосходить. А пока,это даже не ракета, а массо-габаритный макет....
    tchoni
    1. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:46
      Цитата: tchoni
      Коода полетит... тогда и будет превосходить. А пока,это даже не ракета, а массо-габаритный макет....

      И правильно...зачем себя грузить дополнительной инфой. За 2 года серийную новую МБР?Да легко!А то что разработка Сармата началась как минимум в 10 году,и первые пуски были в лохматом 11 году,так кого это интересует. wassat
      ОБЕРЕГ
    2. Muvka Сегодня, 12:49
      Вы не правы. Боевое оснащение испытано. Выход ракеты испытан. Сам двигатель - это доработка и переделка старого, который на стендах тоже испытывался.
      Muvka
  8. Геркулесыч Сегодня, 12:34
    Зачем ее под хорватский флаг разчертили, лучше бы в радужный цвет раскрасили! Для тех, кто подумал сами знаете что вы ошиблись -радуга на небе всегда красиво! !! good
    Геркулесыч
    1. Mestny Сегодня, 12:38
      Эта раскраска в частности предназначена для дистанционной фиксации времени прохождения ракетой той или иной стадии запуска.
      Mestny
    2. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:47
      Цитата: Геркулесыч
      Зачем ее под хорватский флаг разчертили, лучше бы в радужный цвет раскрасили!

      Таким образом измеряется скорость выхода ракеты из шахты.
      ОБЕРЕГ
      1. Геркулесыч Сегодня, 12:59
        Нету у вас чувства юмора, зачем ее так раскрасили я понял сам! belay
        Геркулесыч
    3. dzvero Сегодня, 13:04
      Непорядок, надо было нейтральненко так, черно-белыми шашечками. А то много кто сейчас изпужается -хорваты, австрийцы, поляки... швейцарцы тоже могут приуныть. А если квадратики были покрашены в желтом и синем, то не хочу думать что начнется в интернетах smile
      dzvero
  9. faterdom Сегодня, 14:29
    О, родные архангельские пейзажи, суровая красота!
    faterdom
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