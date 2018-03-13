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Генштаб сообщил о подготовке новых испытаний МБР "Сармат"
Готовится очередное бросковое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", заявил на селекторном совещании начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Он напомнил, что "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет:
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач. Он отметил, что испытания позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, а также отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты. Создатели новой МБР планируют экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки и надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.
Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания— сказал Герасимов.
Он напомнил, что "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет:
При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач. Он отметил, что испытания позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, а также отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты. Создатели новой МБР планируют экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки и надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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