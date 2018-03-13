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Сирийская армия под Дамаском задействовала «боевые бочки»
Для ликвидации боевиков в Восточной Гуте сирийская армия стянула разнообразную боевую технику, в том числе танки, самоходки, систему залпового огня и пр., пишет Вестник Мордовии.
Однако более всего привлекают к себе внимание модернизированные сирийскими умельцами БМП-1, которые за характерные башни уже прозвали «боевыми бочками».
Машины демонстрируют довольно высокую защищенность благодаря установке экранов разнесенной брони. Они смонтированы не только спереди и с боков, но и сзади. Огневая мощь обеспечивается спаркой 23-мм пушек ЗУ-23-2.
«Конечно, эти машины вряд ли могут соперничать с последними вариантами модернизации БМП, которые были предложены российскими оборонщиками. Но, если сравнить с тем, что делается в Иране и Ираке, то сирийский вариант выигрывает по всем статьям», – говорится в публикации Дмитрия Лемешко.
Единственное, чего не хватает, так это современной системы управления огнем. Сирийцы пытаются работать в этом направлении, однако, используемые ими комплектующие очень быстро выходят из строя. И эту проблему в ближайшее время решить, скорее всего, не получится.
Однако более всего привлекают к себе внимание модернизированные сирийскими умельцами БМП-1, которые за характерные башни уже прозвали «боевыми бочками».
Машины демонстрируют довольно высокую защищенность благодаря установке экранов разнесенной брони. Они смонтированы не только спереди и с боков, но и сзади. Огневая мощь обеспечивается спаркой 23-мм пушек ЗУ-23-2.
«Конечно, эти машины вряд ли могут соперничать с последними вариантами модернизации БМП, которые были предложены российскими оборонщиками. Но, если сравнить с тем, что делается в Иране и Ираке, то сирийский вариант выигрывает по всем статьям», – говорится в публикации Дмитрия Лемешко.
Единственное, чего не хватает, так это современной системы управления огнем. Сирийцы пытаются работать в этом направлении, однако, используемые ими комплектующие очень быстро выходят из строя. И эту проблему в ближайшее время решить, скорее всего, не получится.
Использованы фотографии: Отвага2004
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