15:54 13 марта
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Сирийская армия под Дамаском задействовала «боевые бочки»

Для ликвидации боевиков в Восточной Гуте сирийская армия стянула разнообразную боевую технику, в том числе танки, самоходки, систему залпового огня и пр., пишет Вестник Мордовии.

Сирийская армия под Дамаском задействовала «боевые бочки»


Однако более всего привлекают к себе внимание модернизированные сирийскими умельцами БМП-1, которые за характерные башни уже прозвали «боевыми бочками».


Машины демонстрируют довольно высокую защищенность благодаря установке экранов разнесенной брони. Они смонтированы не только спереди и с боков, но и сзади. Огневая мощь обеспечивается спаркой 23-мм пушек ЗУ-23-2.



«Конечно, эти машины вряд ли могут соперничать с последними вариантами модернизации БМП, которые были предложены российскими оборонщиками. Но, если сравнить с тем, что делается в Иране и Ираке, то сирийский вариант выигрывает по всем статьям», – говорится в публикации Дмитрия Лемешко.

Единственное, чего не хватает, так это современной системы управления огнем. Сирийцы пытаются работать в этом направлении, однако, используемые ими комплектующие очень быстро выходят из строя. И эту проблему в ближайшее время решить, скорее всего, не получится.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 18

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  1. Салют Сегодня, 12:32
    забавно выглядит, но вполне годится для своих условий
    Салют
    1. Vard Сегодня, 12:34
      Похоже это сделанное на коленке изделие, гораздо лучше защищено, чем изделие Израильского ВПК в предыдущей статье...
      Vard
    2. сибиралт Сегодня, 12:42
      Подгонка техники к местным условиям многого стоит. winked
      сибиралт
    3. Маз Сегодня, 12:51
      Голь на выдумки хитра, эт точно
      Маз
  2. assa67 Сегодня, 12:33
    голь на выдумки хитра,как говорится..жить-то хотца.....
    assa67
  3. Симон Сегодня, 12:36
    О! Нормальная "боевая колесница"! good С подручных средств смонтировали. Главное едет и стреляет, чем не танк. wink
    Симон
    1. собаковод Сегодня, 12:59
      Пушкой, в частности.
      собаковод
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:36
    Самые пиаристые спецы сейчас в Сирийский армии -они Советской технике великолепную рекламу сделали! Да и Российской тоже! good
    Геркулесыч
  5. DEZINTO Сегодня, 12:42
    Понятно конечно что сирийцы выкручиваются как могут,....но вот эта бочка она ведь даже пистолетную пулю не выдержит, только разве что от осколков...... request

    DEZINTO
    1. Partyzan Сегодня, 13:18
      Машины демонстрируют довольно высокую защищенность благодаря установке экранов разнесенной брони. Они смонтированы не только спереди и с боков, но и сзади.
      а внутри еще и башня осталась, так что это просто дополнительное бронирование, хоть и кустарным способом
      Partyzan
  6. Essex62 Сегодня, 12:45
    Был такой НИ( на испуг) под Ленинградом в 42ом. Ну это-то изделие посерьезней. Умелые ребята сирийцы, не перестают удивлять.
    Essex62
    1. alavrin Сегодня, 12:52
      Под Одессой, летом-осенью 1941
      alavrin
  7. Корсар0304 Сегодня, 12:56
    Кулибины, блин )))
    Главное чтобы все это бармалеев валило. А уж как выглядит - дело второе
    Корсар0304
  8. voyaka uh Сегодня, 13:00
    Неужели Россия не может поставить им что-то приличное из своих запасов? recourse
    voyaka uh
    1. hohol95 Сегодня, 14:29
      Вы запамятовали, какими поделка довольствовалась ваша армия на заре становления страны -

      При этом вам эту технику - продавали, хотя и по цене металлолома!
      Взял из статьи вашего соотечественника "Русские бегут из Сирии".
      hohol95
    2. hohol95 Сегодня, 14:40
      Использовались импровизированные броневики и в Палестине - некоторое количество таких бронемашин на различных шасси были произведены в мастерских Вагнера в Яффо для Полиции Еврейских Поселений (ПЕП) во время арабского восстания 1936-1939 гг. и достаточно широко использовались. (Ури Лейзин - "Бабочки" и другие бронированные грузовики в Войне за Независимость)


      1938, кибуц Кфар Рупин( Авраам Малевски)
      hohol95
  9. Sverdlov Сегодня, 13:21


    Прям потомки броненосцев единственной гражданвкой. Действительно - голь на выдумку хитра...
    Sverdlov
  10. rocket757 Сегодня, 14:14
    Боевая бочковая единица! А шо, бум эффективная штука, пусть её!
    rocket757
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