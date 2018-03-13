Филиппины получили от США шесть БПЛА ScanEagle

США поставили ВВС Филиппин шесть беспилотных летательных аппаратов ScanEagle в рамках военной помощи, размер которой оценивается в 13,76 миллиона долларов, сообщает местный информационный портал Rappler.Как заявил официальный представитель военного ведомства Аристидес Галанг, беспилотники "способны участвовать в нескольких миссиях, например, в операциях по борьбе с терроризмом, в области внутренней безопасности и морском патрулировании". Кроме того, летательные аппараты можно использовать в гуманитарных миссиях и во время оценки последствий катастроф, пишет портал.Всего же ВС Филиппин получат пакет в количестве 15 беспилотников.ScanEagle представляет собой летательный аппарат, выполненный по схеме «бесхвостка». БПЛА оснащен стреловидным крылом размахом 3,1 метра с отогнутыми вверх законцовками. Почти вся задняя кромка крыла оснащена механизацией. Сравнительно небольшой фюзеляж (длина около 1,4 метра) вмещает в себе поршневой двигатель мощностью 1,5 л.с., приводящий в движение толкающий воздушный винт. Взлетный вес БПЛА ScanEagle не превышает 20 кг.Разведывательный беспилотник имеет летные данные, оптимизированные для выполнения задач по длительному патрулированию заданных районов. Он способен летать со скоростью до 130 км/ч и подниматься на высоту до 4900 метров