15:58 13 марта
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Филиппины получили от США шесть БПЛА ScanEagle

США поставили ВВС Филиппин шесть беспилотных летательных аппаратов ScanEagle в рамках военной помощи, размер которой оценивается в 13,76 миллиона долларов, сообщает местный информационный портал Rappler.

Филиппины получили от США шесть БПЛА ScanEagle


Как заявил официальный представитель военного ведомства Аристидес Галанг, беспилотники "способны участвовать в нескольких миссиях, например, в операциях по борьбе с терроризмом, в области внутренней безопасности и морском патрулировании". Кроме того, летательные аппараты можно использовать в гуманитарных миссиях и во время оценки последствий катастроф, пишет портал.


Всего же ВС Филиппин получат пакет в количестве 15 беспилотников.

ScanEagle представляет собой летательный аппарат, выполненный по схеме «бесхвостка». БПЛА оснащен стреловидным крылом размахом 3,1 метра с отогнутыми вверх законцовками. Почти вся задняя кромка крыла оснащена механизацией. Сравнительно небольшой фюзеляж (длина около 1,4 метра) вмещает в себе поршневой двигатель мощностью 1,5 л.с., приводящий в движение толкающий воздушный винт. Взлетный вес БПЛА ScanEagle не превышает 20 кг.

Разведывательный беспилотник имеет летные данные, оптимизированные для выполнения задач по длительному патрулированию заданных районов. Он способен летать со скоростью до 130 км/ч и подниматься на высоту до 4900 метров





Использованы фотографии: http://www.armyrecognition.com/
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Комментарии 6

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  1. сибиралт Сегодня, 12:46
    Не написали о самом главном. Теперь филиппинцы смогут посчитать все свои острова. winked
    сибиралт
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:52
      Тут же Китайцы заявят, что там три лишних острова, которые китайские гастрбайтеры тайно по ночам насыпали миллион лет назад! wassat И теперь острова нужно или срыть, или вернуть Китаю! crying wassat
      Геркулесыч
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:50
    А что, Филиппинцы в интернете такие не купили -дешевле бы вышло, чем американское барахло!
    Геркулесыч
  3. rotmistr60 Сегодня, 13:00
    13,76 миллиона долларов
    Вот, что значит высказывание - деньги не пахнут. Президент Филиппин Родриго Дутерте еще вчера был врагом Сша, публично нелестно отзывался об Обаме, тролил американцев, грозился скормить крокодилам наблюдателей ООН. А запахло хоть и небольшими по меркам Сша деньгами и американцы сразу забыли об этом.
    rotmistr60
    1. Hottabych Сегодня, 14:51
      Цитата: rotmistr60
      Президент Филиппин Родриго Дутерте еще вчера был врагом Сша,

      Какая-то замануха была для России. Но никто и не повёлся.
      Hottabych
  4. Sverdlov Сегодня, 13:01
    Прикольный дрэгстер. И с подъемной направляющей заморачиваться не недо. Газанул и на дыбы...
    Sverdlov
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