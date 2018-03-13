Глава "Нафтогаза" рассказал, как собирается взыскать деньги с "Газпрома"

«Эксперты», которые получают деньги от "Газпрома", перекручивают мои слова о том, что мы будем накладывали взыскания на газ, принадлежащий «Газпрому», в случае если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не оплатит нам 2,5 млрд долларов.



Объясняю: в таком случае мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий «Газпрому», в европейских странах, а не в Украине.



Если «Газпром» добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, принудительным исполнением решения арбитража.



Таким образом, мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу.



Нам лучше накладывать взыскания на газ, после того как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства, которые нам предстоит уплатить «Газпрому» по решению международного арбитража, и при этом показать Европе, что Украина - надежный транзитер, а «Газпром» - ненадежный поставщик газа.

Коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сделал запись в Фейсбуке, которая в очередной раз обнажает всю внутреннюю сущность майданных властей. Сущность одна: поиск «халявы».Витренко представил свой вариант того, как необходимо взыскать с «Газпрома» те 2,56 млрд долларов, которые российскую компанию обязал выплатить Украине Стокгольмский арбитраж. По словам Витренко, для этого «не нужно откачивать газ, который через Украину идёт по трубе в Европу, а нужно взыскивать суммы за газ уже после того, как тот попадёт на европейский рынок».Витренко (перевод с украинского):Интересно, понял ли Витренко свою собственную «логику»? Ведь в Европу поступает тот газ из России, который Европа приобрела у «Газпрома» для себя за свои собственные деньги. Это какой же европейский суд вынесет решение арестовать купленный Европой и для Европы газ в пользу г-на Витренко и его «Нафтогаза»? Или, по логике Витренко, Европа должна обязать "Газпром" за реализованный европейским потребителям газ выплачивать деньги Украине в качестве "компенсации"?