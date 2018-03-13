15:58 13 марта
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Глава "Нафтогаза" рассказал, как собирается взыскать деньги с "Газпрома"

Коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сделал запись в Фейсбуке, которая в очередной раз обнажает всю внутреннюю сущность майданных властей. Сущность одна: поиск «халявы».

Витренко представил свой вариант того, как необходимо взыскать с «Газпрома» те 2,56 млрд долларов, которые российскую компанию обязал выплатить Украине Стокгольмский арбитраж. По словам Витренко, для этого «не нужно откачивать газ, который через Украину идёт по трубе в Европу, а нужно взыскивать суммы за газ уже после того, как тот попадёт на европейский рынок».

Витренко (перевод с украинского):
«Эксперты», которые получают деньги от "Газпрома", перекручивают мои слова о том, что мы будем накладывали взыскания на газ, принадлежащий «Газпрому», в случае если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не оплатит нам 2,5 млрд долларов.

Объясняю: в таком случае мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий «Газпрому», в европейских странах, а не в Украине.

Если «Газпром» добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, принудительным исполнением решения арбитража.

Таким образом, мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу.

Нам лучше накладывать взыскания на газ, после того как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства, которые нам предстоит уплатить «Газпрому» по решению международного арбитража, и при этом показать Европе, что Украина - надежный транзитер, а «Газпром» - ненадежный поставщик газа.


Глава "Нафтогаза" рассказал, как собирается взыскать деньги с "Газпрома"


Интересно, понял ли Витренко свою собственную «логику»? Ведь в Европу поступает тот газ из России, который Европа приобрела у «Газпрома» для себя за свои собственные деньги. Это какой же европейский суд вынесет решение арестовать купленный Европой и для Европы газ в пользу г-на Витренко и его «Нафтогаза»? Или, по логике Витренко, Европа должна обязать "Газпром" за реализованный европейским потребителям газ выплачивать деньги Украине в качестве "компенсации"?

Использованы фотографии: Газпром
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Комментарии 46

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  1. Салют Сегодня, 12:49
    скоро построят достаточно трубопроводов что бы забыть о неуступчивых соседях
    Салют
    1. Тралл Сегодня, 12:52
      Объясняю: в таком случае мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий «Газпрому», в европейских странах, а не в Украине.

      Газ в европейских странах Газпрому уже не принадлежит как бы.
      Тралл
      1. Partyzan Сегодня, 13:01
        Цитата: Тралл
        Газ в европейских странах Газпрому уже не принадлежит как бы.

        так и поставляется он по предоплате, интересно - как наложить арест на предоплату?
        Partyzan
        1. Мих1974 Сегодня, 13:38
          Ну как бы ЕС переводит деньги древним шУмерам, а вернее сообщает что зачло из в счет долгов шумеров, а Газпром на халяву поставляет ЕС газ!! fool То что Газпром просто пошлет ВСЕХ "самых умных" куда и следует, похоже никто думать не собирается.
          Мих1974
          1. Partyzan Сегодня, 13:41
            Цитата: Мих1974
            Ну как бы ЕС переводит деньги древним шУмерам, а вернее сообщает что зачло из в счет долгов шумеров, а Газпром на халяву поставляет ЕС газ!! fool То что Газпром просто пошлет ВСЕХ "самых умных" куда и следует, похоже никто думать не собирается.

            ну как то логично было бы - если я перечислил деньги вам то требовать газ должен от вас, а не от дяди Васи, по тому как я полагаю - он меня пошлет, и далеко - в Перу куда-то
            Partyzan
      2. Вкд Двк Сегодня, 13:47
        Цитата: Тралл
        Объясняю: в таком случае мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий «Газпрому», в европейских странах, а не в Украине.

        Газ в европейских странах Газпрому уже не принадлежит как бы.

        Так продолжайте. Если это- уже не собственность Газпрома, то как его можно отобрать в пользу Нафтогаза? В смысле у Газпрома?
        Вкд Двк
        1. Alex777 Сегодня, 14:37
          Именно на границе Украина-ЕС газ перестает быть Газпромовским!
          Было время, когда хохлы сильно хотели на нашей границе его забирать, чтобы самим передавать в ЕС, но никто им этого не дал. Теперь понятно почему. bully
          Они там в Киеве вообще что-ли думать разучились?
          Alex777
    2. антивирус Сегодня, 13:00
      всего всегда бывает мало .и труб не хватит.
      надо РАЗВИВАТЬ ( не диверсифицировать)свои маш-авто- химпром -обувь и шмотки + станко-пром в пику Западн поставкам .
      ВОТ И ЗРАДА БУДЕТ ДЛЯ ПРАТНЕРОВ
      антивирус
    3. сибиралт Сегодня, 13:00
      Если укропитеки начнут накладывать взыскания на газ, который по трубе поступит в Европу, то Европа еще раз накладет на Украину, да так что не отмоются. belay
      сибиралт
    4. Серж Горелый Сегодня, 13:20
      Дивлюсь я на небо і думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю?....
      Влажные мрии шумеров умиляют до слёз!
      Серж Горелый
  2. собаковод Сегодня, 12:51
    Очередное "завихрение". Что ещё подскажут из-за океана? Даже если"Газпром" выплатит эти лярды, дальше то что? А до днища ещё ох как далеко! Впереди девятнадцатый, что ещё будет...
    собаковод
    1. LSA57 Сегодня, 13:19
      Цитата: собаковод
      Очередное "завихрение". Что ещё подскажут из-за океана?

      да скорее всего не подсказка. дурь своя, самостийная. по подсказке они чуть умнее выглядят laughing
      LSA57
  3. DEZINTO Сегодня, 12:51
    Украина как обычно:
    "Сосед дай что-нибудь покушать, а то тебе под дверь нагадить нечем"...©
    DEZINTO
    1. Partyzan Сегодня, 13:02
      Цитата: DEZINTO
      "Сосед дай что-нибудь покушать, а то тебе под дверь нагадить нечем"...

      шо? поляки и яблоки зажали? laughing
      Partyzan
  4. askort154 Сегодня, 12:51
    Хорошо, что "фейсбук" не передаёт запах.
    askort154
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:52
    А что? Логика в этом некоторая есть. Часть денег за поставленный газ из Европы будут поступать не на счета Газпрома, а на счета Нафтогаза. По решению европейского суда. Европейцам все равно... Они газ купили... В порядке русофобии - могут и "нагадить". wassat
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 12:55
      Теоритически да... а практически Европа понимает что лето пройдёт и опять придёт зима... А вот тогда...
      Vard
    2. собаковод Сегодня, 12:55
      Если такой пункт есть в контракте. А так вряд ли. даже решение суда принимается на основании чего-то.
      собаковод
    3. askort154 Сегодня, 12:57
      Горный стрелок... Европейцам все равно... Они газ купили... В порядке русофобии - могут и "нагадить". wassat

      Хоть европейцы и превратились в оголтелых русофобов, но стрелять себе в ногу из-за хохлов не будут. fool
      askort154
    4. Тралл Сегодня, 12:57
      Самое смешное, что Газпром и не отказывается платить по решению арбитража. Просто пока подана апелляция.
      Тралл
      1. Vard Сегодня, 13:00
        В принципе сейчас дешевле заплатить... И под этим соусом окончательно продавить Северный поток 2... вполне может быть что для этого всё и затеяли...
        Vard
      2. собаковод Сегодня, 13:01
        Ну как же!!! Им же что то и до апелляции кушать нужно!
        собаковод
      3. Alex-a832 Сегодня, 13:11
        Цитата: Тралл
        Самое смешное, что Газпром и не отказывается платить по решению арбитража. Просто пока подана апелляция.

        Учитывая, что на кону не только экономика, но и геополитика, Газпром не суетится. Украина и её хозяева уже погорпли на этом. Их убытки не сопоставимо больше газпромовских.
        Alex-a832
    5. x.andvlad Сегодня, 13:00
      Ну, в таком случае произойдет демонстрация не "плохого поставщика" из России, а "неадекватного потребителя" в Европе. Тут "Газпрому" можно будет подать встречный иск на потребителей в Европе. Украина делает все, что бы транзит газа через её территорию в конце концов прекратился окончательно.
      x.andvlad
      1. BAI Сегодня, 13:14
        подать встречный иск на потребителей в Европе.

        В какой суд? Арбитраж уже принял решение, что можно не выбирать заказанные объемы газа.
        BAI
        1. x.andvlad Сегодня, 15:34
          В какой суд, это пусть разбираются высокооплачиваемые юристы.
          Нам лучше накладывать взыскания на газ, после того как он попадет на европейские рынки
          А суть претензии в недоплате за газ потребителей из Европы (в пользу "Нафтогаза", как того желает Витренко), который они купили у "Газпрома". Но очень большие сомнения, что европейцы будут так "убиваться" за Украину, можно сказать себе в ущерб.
          x.andvlad
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:53
    От вечной жажды халявы и желания ее получить сейчас и много сердечко может не выдержать. Чего остается и пожелать "хитромудрым" украинским чиновникам-бизнесменам.
    rotmistr60
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:55
    Сидело в нафтогазе бревно,
    Бошкой не думало оно lol
    Для размышлений-опа
    Имелась только ж--а lol !!!
    Геркулесыч
  8. Romario_Argo Сегодня, 12:56
    сколько же терпения и выдержки у наших политиков (!), я то бы уже размазал эту украину термоядерными боеприпасами
    Romario_Argo
    1. Евдоким Сегодня, 13:38
      Цитата: Romario_Argo
      я то бы уже размазал эту украину термоядерными боеприпасами

      Термоядерными боеприпасами лишком жирно для скакунов, подождём и как говаривал один мудрый китаец, и поплывут вниз по Днепру труппы ярых укродеби...лов. Они друг друга пережрут, ведь кормовая база уменьшается. hi
      Евдоким
    2. Не либероид Русский Сегодня, 14:04
      слишком близко к границам России и Белоруссии... чернобыля мало было ?
      Не либероид Русский
  9. groks Сегодня, 12:56
    Это нереально. Наверное единственно возможно - на основе решения арбитража забирать деньги в западных банках, которые уже принадлежат Газпрому. Пойдут ли на это банкиры?
    groks
  10. Masya Masya Сегодня, 12:58
    узелок завяжется и больше не развяжется... халява кончилась... wink
    Masya Masya
  11. Alex-a832 Сегодня, 13:01
    Скоро Украина так задолбает ЕС, что вначале от нее будут шарахаться, как от прокаженного, а затем предложат России выгодную сделку, лишь бы забрали распутную и навели порядок в этом гадюшнике. (В первой части уверен, а вторая - просто шутка в стиле О'Генри)
    Alex-a832
  12. Esoteric Сегодня, 13:05
    Я что-то не пойму, нам Украина все долги выплатила или что-то осталось от $ 3 000 000 000 belay
    Esoteric
    1. Silvestr Сегодня, 13:58
      Цитата: Esoteric
      Я что-то не пойму, нам Украина все долги выплатила или что-то осталось от $ 3 000 000 000

      об этом уже никто не вспоминает
      Silvestr
  13. BAI Сегодня, 13:11
    Если мне не изменяет память, расчет с Европой происходит после пересечения газом границы Европы и Украины, по показаниям счетчиков на европейской стороне. После счетчика - газ европейский, считается, что доставлен, далее разбирают сами. Мне так кажется.
    Поэтому, если Нафтогазу, что и ловить - то только на территории Украины.
    BAI
  14. Василенко Владимир Сегодня, 13:21
    правды ради меня больше интересует как мы с укров долги взыскивать будем, а то все идет к тому что возмещать все это будем мы из своего кормана после очередного повышения тарифов
    Василенко Владимир
    1. Silvestr Сегодня, 14:00
      Цитата: Василенко Владимир
      правды ради меня больше интересует как мы с укров долги взыскивать будем

      боюсь, что вы на этот вопрос уже ответили во второй части своего сообщения
      Silvestr
  15. К-50 Сегодня, 13:45
    понял ли Витренко свою собственную «логику»?

    Майданутость ума кастрюлеголвых не подразумевает наличия логики, только пафосность высказываний. yes
    К-50
  16. sgr291158 Сегодня, 13:57
    Это ж надо до такого додуматься.
    sgr291158
  17. Zomanus Сегодня, 14:03
    Это просто украинцы...
    И пока Европа не поймет, какой это народ, она будет попадать на деньги и репутацию.
    А Америке поддержка правительства Украины стоит немного,
    зато пользы в плане постоянно вносить раздрай и иметь повод пнуть Россию очень много.
    Zomanus
  18. rocket757 Сегодня, 14:09
    Разборка в долгую и шо в результате получиться ?????
    rocket757
  19. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 14:14
    После истечения срока апелляции и вступления решения арбитража в силу проще всего провести взаимозачет долгов - Украина по решению Лондонского суда 3 млрд долларов России должна - но все равно не отдаст. Ну а газ - не продавать, обвиняли Газпром в монополизме - ну так пущай покупают у других
    МИМО ПРОХОДИЛ
  20. uav80 Сегодня, 15:42
    Просто случайно произойдет такая авария на ГТС украины что, просто не через что качать и отбирать газ будет...
    uav80
    1. rocket757 Сегодня, 15:50
      Да разберут они её сами! Как только, так сразу ... там желающих в драку, не разогнать!
      rocket757
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