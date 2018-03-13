15:57 13 марта
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Пожар на "утонувшем" полигоне ВСУ Широкий Лан. Есть жертвы

На днях в новостном разделе «Военного обозрения» выходил материал о том, что военный полигон Широкий Лан (на жаргоне ВСУ «Шрилан» или «Шри-Ланка») буквально утопает в грязи и талых водах. Большинство палаток отсырели и буквально наполнены холодной жижей. Сегодня с полигона приходят известия уже о пожаре.

Пожар на "утонувшем" полигоне ВСУ Широкий Лан. Есть жертвы


Пожар вспыхнул в одной из палаток, отапливавшейся печью-«буржуйкой» примерно в 3:35 по местному времени. В тот момент в палатке отдыхали 15 военнослужащих в/ч А0501.


Стало известно, что один из военнослужащих, среди ночи заметив, что огонь в печи погас, плеснул на угли из бутылки горючее вещество (предположительно, бензин). В результате этого вспыхнул огонь, который мгновенно распространился по всей палатке. Стали раздаваться взрывы – предположительно, взрывались боеприпасы.

Из заявления прокуратуры:
По факту неосторожного уничтожения военного имущества, повлекшее тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.


А это заявление представителя ВСУ Юрия Бирюкова:
График работы истопника, журнал учета, инструкции, журнал учета журнала инструкций. Мы очень любим троллить армию за ее "инструкционность" и за ее "бумажность". Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку... Предварительно, со слов выжившего:

погасла буржуйка, плеснул из бутылки жидкость, в глубине печки еще что-то тлело, вспышка, на истопнике загорается одежда, он начинает бегать по палатке, второй выход завален вещами, опрокидывает бутылку, опрокидывает буржуйку, взрыв

предварительно, по данным ВСП: трезвые.

Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит...
Первый случай? Да нет.


В результате пожара один военнослужащий погиб, семеро в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии доставлены в госпиталь.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 41

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  1. Altona Сегодня, 13:06
    Эти недосолдаты еще умудрились себя поджечь в тотальном потопе, а потом еще и взорвать.
    Altona
    1. Vard Сегодня, 13:08
      Классика жанра... пожар в дурдоме во время наводнения...
      Vard
      1. Тралл Сегодня, 13:15
        Украина - это сосед, который может затопить даже квартиру сверху.
        Тралл
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:23
          Будни сильнейшей армии Европы, зона АТО и воины "света".
          Аристарх Людвигович
        2. LSA57 Сегодня, 13:43
          Цитата: Тралл
          Украина - это сосед, который может затопить даже квартиру сверху.

          чем она и занимается последние годы. успешно
          LSA57
    2. KondratKo Сегодня, 13:17
      "умудрились себя поджечь в тотальном потопе, а потом еще и взорвать"
      Это как говаривал мой давний знакомый: - "не корова обоccыт, так забором привалит".
      Укровермахту не прёт, "видно в понедельник их мама родила", Божий промысел...
      KondratKo
      1. 210окв Сегодня, 13:21
        Боеприпасы с собой в палатке на полигоне?Спали на них?Шоб не спёрли?Дьебилы..
        Цитата: KondratKo
        "умудрились себя поджечь в тотальном потопе, а потом еще и взорвать"
        Это как говаривал мой давний знакомый: - "не корова обоccыт, так забором привалит".
        210окв
        1. KondratKo Сегодня, 13:24
          "Боеприпасы с собой в палатке на палатке на полигоне?Спали на них?Шоб не спёрли?Дьебилы"
          Так это, склады-то все на краине погорели, бяда, они вероятно пороховые заряды телами сушили - боеготовность нужно блюсти.
          KondratKo
      2. LSA57 Сегодня, 13:45
        Цитата: KondratKo
        "не корова обоccыт, так забором привалит".

        не в гости послать, не дома оставить
        LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 13:39
      М-да. Правильно этот полигон называли адом. Теперь в нем и гореть начали. То - то еще будет!belay
      сибиралт
  2. Dimontius Сегодня, 13:06
    Сгорели в болоте, только укропы на это способны. Кстати я вообще не удивлюсь если это умышленно Вчера Толя Шарий выложил видео, может это месть сослуживцев?
    Dimontius
  3. Partyzan Сегодня, 13:07
    Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку... Предварительно, со слов выжившего:
    а если конкретней не скажете где было написано?
    Partyzan
    1. Тралл Сегодня, 13:18
      Цитата: Partyzan
      а если конкретней не скажете где было написано?

      УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
      182. Воспрещается пользоваться неисправными печами, применять для растопки печей горючие жидкости, оставлять топящиеся печи без надзора, просушивать топливо в печах или у печей и хранить его в жилых помещениях, а также колоть и пилить дрова в помещениях, коридорах и на лестницах.

      Думаю, что у шумеров что-то подобное.
      Тралл
      1. Partyzan Сегодня, 13:24
        Цитата: Тралл
        Думаю, что у шумеров что-то подобное.

        вы о них как то хорошо думаете, они же со всем советским уже поборолись, а устав советский - это зрада
        Partyzan
        1. Тралл Сегодня, 13:31
          Приложение 19 к Уставу внутренней службы ВСУ
          ТРЕБОВАНИЯ пожарной безопасности:
          2. В целях пожарной безопасности запрещается:
          ...применять для разжигание огня горючие жидкости, ...топить печи в
          часы отдыха (сна) личного состава
          Тралл
          1. Partyzan Сегодня, 13:44
            Цитата: Тралл
            топить печи в
            часы отдыха (сна) личного состава

            вот где собака порылась - а они, сволочи, в тепле спать хотели, непорядок laughing
            Partyzan
      2. LSA57 Сегодня, 13:48
        Цитата: Тралл
        Думаю, что у шумеров что-то подобное.

        так основы всех уставов из СССРю а техника безопасности она и есть техника БЕЗОПАСНОСТИ
        LSA57
  4. собаковод Сегодня, 13:07
    Очередная "Свадьба в Малиновке"! Или "Трембита"?
    собаковод
    1. LSA57 Сегодня, 13:48
      Цитата: собаковод
      Очередная "Свадьба в Малиновке"! Или "Трембита"?

      ассорти из них laughing
      LSA57
  5. Altona Сегодня, 13:08
    Цитата: Dimontius
    Сгорели в болоте, только укропы на это способны

    ----------------------------
    Если следующий раз они умудрятся утонуть внутри пожара, то я уже не удивлюсь.
    Altona
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:09
    Я не радуюсь, но соболезнования от меня убийцы народа никогда не дождутся, гореть им всей ихней армией, и трупам земля стекловатой!
    Геркулесыч
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 13:11
    среди ночи заметив, что огонь в печи погас, плеснул на угли из бутылки горючее вещество (предположительно, бензин). В результате этого вспыхнул огонь, который мгновенно распространился по всей палатке. Стали раздаваться взрывы – предположительно взрывались боеприпасы.
    Из заявления прокуратуры:
    А истопник где был ? Ну а про бензин вообще без комментариев ... Видать спросонья было проще плескать с баклажки , чем тряпку намочить и в печку сунуть .. Обычное раздолбайство...
    КВУ-НСвД
    1. LSA57 Сегодня, 13:50
      Цитата: КВУ-НСвД
      Обычное раздолбайство...

      у нас на производстве ещё давно говорили, где раздолбай, там несчастный случай
      LSA57
  8. Ferdinant Сегодня, 13:14
    Стандарты NATO?
    Ferdinant
    1. LSA57 Сегодня, 13:51
      Цитата: Ferdinant
      Стандарты NATO?

      аха, бутылка из под "Пепси" laughing
      LSA57
  9. DEZINTO Сегодня, 13:16
    Сильнейшая армия Европы......

    А поджечь бумажку, и нормально растопить дрова не судьба? не?
    Ну видимо рагульский интеллект подсказал самый простой способ самозагорания..... request

    Скорее всего опять клятая рука кремля схватила бутылку с бензином, или лично наитемнейший прискакал на медведе, или русские хакеры......но точно Россия виновата.
    DEZINTO
  10. bubalik Сегодня, 13:24
    ,,,Украина,Украина, а у нас что происходит request
    Солдат из Челябинской области погиб на службе под Новочеркасском. Тело срочника Бориса Бабешко обнаружили в петле 24 февраля

    В начале января военнослужащий из Магнитогорска погиб в Пермской части. Солдату было 20 лет

    В конце января стало известно, что в Амурской области обнаружили тело 18-летнего срочника из Кропачево с огнестрельным ранением
    bubalik
  11. ul_vitalii Сегодня, 13:30
    Безалаберность дикая, всё сделали так, как не должны были делать.
    ul_vitalii
    1. Alex-a832 Сегодня, 13:42
      Цитата: ul_vitalii
      Безалаберность дикая, всё сделали так, как не должны были делать.

      Вы про этот случай или вообще про Украину?...
      Alex-a832
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:51
        Конкретно по этому случаю, который является ярчайшим показателем и закономерностью того, что происходит на Украине. hi
        ul_vitalii
        1. rocket757 Сегодня, 14:03
          Наверно опять ВВП виноват ... или мож обыкновенное разп - гильдяйство?
          rocket757
          1. Svarog51 Сегодня, 15:21
            Виктор, приветствую hi
            По опыту знаю - как только наступают сильные холода или весенне-осенняя хлябь - так пожары учащаются. И не только у них.
            Svarog51
            1. rocket757 Сегодня, 15:29
              Сергей привет soldier
              У нас вон БТР под "шашлычёк" спалили ... бывает.
              В принципе такое есть везде, только термин мож быть другой!
              Оно хоть форс-мажором назови, а приглядишься тщательнее распи - гильдяйство и есть!
              rocket757
              1. Svarog51 Сегодня, 15:37
                Оно хоть форс-мажором назови, а приглядишься тщательнее распи - гильдяйство и есть!

                "Эт точно!" как говорил товарищ Сухов. 99% случаев именно из-за этого.
                Svarog51
                1. rocket757 Сегодня, 15:46
                  Бывает!
                  Единственное разумное действие, не дать разрастаться случайности в систему.
                  Эт уж забота командира\ руководителя!
                  Плавали, знаем!
                  rocket757
  12. Alex-a832 Сегодня, 13:39
    Ирония судьбы. Хотели жить в ЕС - в сухости, тепле, сытности и нахаляву - получили прямо противоположное. Хотели хоть малость тепла - получили пожар. Даже как-то жалко дураков...
    Alex-a832
  13. sgr291158 Сегодня, 13:53
    Великий Сброд Украины (ВСУ) умудрился сгореть в воде. Это дано не каждому.
    sgr291158
    1. rocket757 Сегодня, 14:04
      Ирония .... но не судьбы, а мож воды?
      rocket757
  14. Архивариус Вася Сегодня, 14:22
    Доводилось ночью дежурить истопником на срочной службе. Никаких инструкций и близко не видел. С буржуйкой и так знаком, чего да как. Задача простая - поддерживать огонь в печи до подъема. Иногда выходил на улицу охладиться, предварительно закрыв заслонку для подброса дров. Но чтобы чего то туда плескать, даже в голову бы не пришло, да и не было ничего такого горючего, кстати боеприпасы тем более в палатке не хранились.
    Истопник тот кретин редкий, вместо того чтобы выбежать из палатки он всё крушить стал...
    Архивариус Вася
  15. сайгон Сегодня, 14:50
    Что меня больше поражает в этом сброде ( ну не армия это ) сидеть в грязищи и мер не принять .
    В нормальной армии уже руками с ( хрен знает где взяли ) карманами щебень и песок на таскали причем и вместо сна и не тявкая . Дорожки отсыпали и камушками бордюрчики отвели . Вот такие мелочи и отличают сброд от армии - даже дурости армейской нет , а что палатку спалили это закономерно (что взять с утырков)
    сайгон
  16. Incvizitor Сегодня, 15:37
    Сложно там наверное спать, захлебнуться можно, или эти ещё выживающие херои на уже померших от голода спят laughing
    Incvizitor
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