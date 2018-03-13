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Пожар на "утонувшем" полигоне ВСУ Широкий Лан. Есть жертвы
На днях в новостном разделе «Военного обозрения» выходил материал о том, что военный полигон Широкий Лан (на жаргоне ВСУ «Шрилан» или «Шри-Ланка») буквально утопает в грязи и талых водах. Большинство палаток отсырели и буквально наполнены холодной жижей. Сегодня с полигона приходят известия уже о пожаре.
Пожар вспыхнул в одной из палаток, отапливавшейся печью-«буржуйкой» примерно в 3:35 по местному времени. В тот момент в палатке отдыхали 15 военнослужащих в/ч А0501.
Стало известно, что один из военнослужащих, среди ночи заметив, что огонь в печи погас, плеснул на угли из бутылки горючее вещество (предположительно, бензин). В результате этого вспыхнул огонь, который мгновенно распространился по всей палатке. Стали раздаваться взрывы – предположительно, взрывались боеприпасы.
Из заявления прокуратуры:
А это заявление представителя ВСУ Юрия Бирюкова:
В результате пожара один военнослужащий погиб, семеро в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии доставлены в госпиталь.
Пожар вспыхнул в одной из палаток, отапливавшейся печью-«буржуйкой» примерно в 3:35 по местному времени. В тот момент в палатке отдыхали 15 военнослужащих в/ч А0501.
Стало известно, что один из военнослужащих, среди ночи заметив, что огонь в печи погас, плеснул на угли из бутылки горючее вещество (предположительно, бензин). В результате этого вспыхнул огонь, который мгновенно распространился по всей палатке. Стали раздаваться взрывы – предположительно, взрывались боеприпасы.
Из заявления прокуратуры:
По факту неосторожного уничтожения военного имущества, повлекшее тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.
А это заявление представителя ВСУ Юрия Бирюкова:
График работы истопника, журнал учета, инструкции, журнал учета журнала инструкций. Мы очень любим троллить армию за ее "инструкционность" и за ее "бумажность". Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку... Предварительно, со слов выжившего:
погасла буржуйка, плеснул из бутылки жидкость, в глубине печки еще что-то тлело, вспышка, на истопнике загорается одежда, он начинает бегать по палатке, второй выход завален вещами, опрокидывает бутылку, опрокидывает буржуйку, взрыв
предварительно, по данным ВСП: трезвые.
Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит...
Первый случай? Да нет.
погасла буржуйка, плеснул из бутылки жидкость, в глубине печки еще что-то тлело, вспышка, на истопнике загорается одежда, он начинает бегать по палатке, второй выход завален вещами, опрокидывает бутылку, опрокидывает буржуйку, взрыв
предварительно, по данным ВСП: трезвые.
Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит...
Первый случай? Да нет.
В результате пожара один военнослужащий погиб, семеро в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии доставлены в госпиталь.
Использованы фотографии: Фейсбук
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