Пожар на "утонувшем" полигоне ВСУ Широкий Лан. Есть жертвы

По факту неосторожного уничтожения военного имущества, повлекшее тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

График работы истопника, журнал учета, инструкции, журнал учета журнала инструкций. Мы очень любим троллить армию за ее "инструкционность" и за ее "бумажность". Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку... Предварительно, со слов выжившего:



погасла буржуйка, плеснул из бутылки жидкость, в глубине печки еще что-то тлело, вспышка, на истопнике загорается одежда, он начинает бегать по палатке, второй выход завален вещами, опрокидывает бутылку, опрокидывает буржуйку, взрыв



предварительно, по данным ВСП: трезвые.



Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит...

Первый случай? Да нет.