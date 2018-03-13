15:51 13 марта

В яблочко: боевики засняли точный удар ВКС России

Террористические группировки продолжают атаковать правительственные силы в провинции Идлиб. От "набегов", впрочем, страдают не только бойцы сирийской армии, но и гражданское население. Наносится ущерб муниципальным объектам инфраструктуры.

В связи с этим Воздушно-космические силы России наносят прицельные удары по объектам боевиков, вынуждая их отступать. Бомбардировкам подвергаются командные пункты, склады с вооружением и прочие критически важные для террористов строения и коммуникации.

Таким образом российское военное руководство ясно дает понять, что не намерено мириться с атаками боевиков, даже не смотря на то, что многие западные страны считают их "умеренными".


В сети появилась запись прицельного удара самолета ВКС РФ, результатом которого было частичное разрушение здания, захваченного террористами.



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Комментарии 2

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  1. Салют Сегодня, 13:11
    страшно наверно радикалам? когда реальная возможность появляется попасть на небеса, сразу жить начинает хотеться
    Салют
  2. AlexS Сегодня, 14:15
    Террористы всё правительственные силы Сирии и наших атакуют. Они когда нибудь на военных СГА, которые с ними воюют, нападут?
    AlexS
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