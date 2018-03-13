В яблочко: боевики засняли точный удар ВКС России

Террористические группировки продолжают атаковать правительственные силы в провинции Идлиб. От "набегов", впрочем, страдают не только бойцы сирийской армии, но и гражданское население. Наносится ущерб муниципальным объектам инфраструктуры.



В связи с этим Воздушно-космические силы России наносят прицельные удары по объектам боевиков, вынуждая их отступать. Бомбардировкам подвергаются командные пункты, склады с вооружением и прочие критически важные для террористов строения и коммуникации.



Таким образом российское военное руководство ясно дает понять, что не намерено мириться с атаками боевиков, даже не смотря на то, что многие западные страны считают их "умеренными".





В сети появилась запись прицельного удара самолета ВКС РФ, результатом которого было частичное разрушение здания, захваченного террористами.









