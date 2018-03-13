Госдеп: США готовы конкурировать с РФ на газовом рынке Европы

США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют уже тридцать FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации),

Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения,