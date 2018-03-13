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Госдеп: США готовы конкурировать с РФ на газовом рынке Европы
Американские газовые компании готовы конкурировать с Россией на европейском рынке, передает РИА Новости заявление заместителя помощника госсекретаря Сандры Оудкирк.
При этом представитель Госдепа признала, что «объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше того, что Россия может продать через ее трубопроводы».
Ранее во время дискуссии в совете, она высказалась резко против реализации проекта «Северный поток – 2». По ее мнению, новый газопровод сделает российский «Газпром» монополистом и закроет рынок для альтернативных поставок.
США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют уже тридцать FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации),сказала Оудкирк журналистам в кулуарах энергетической конференции, которая прошла в Атлантическом совете.
При этом представитель Госдепа признала, что «объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше того, что Россия может продать через ее трубопроводы».
Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения,рассказала Оудкирк.
Ранее во время дискуссии в совете, она высказалась резко против реализации проекта «Северный поток – 2». По ее мнению, новый газопровод сделает российский «Газпром» монополистом и закроет рынок для альтернативных поставок.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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