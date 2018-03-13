15:54 13 марта
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Госдеп: США готовы конкурировать с РФ на газовом рынке Европы

Американские газовые компании готовы конкурировать с Россией на европейском рынке, передает РИА Новости заявление заместителя помощника госсекретаря Сандры Оудкирк.



США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют уже тридцать FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации),
сказала Оудкирк журналистам в кулуарах энергетической конференции, которая прошла в Атлантическом совете.


При этом представитель Госдепа признала, что «объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше того, что Россия может продать через ее трубопроводы».

Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения,
рассказала Оудкирк.

Ранее во время дискуссии в совете, она высказалась резко против реализации проекта «Северный поток – 2». По ее мнению, новый газопровод сделает российский «Газпром» монополистом и закроет рынок для альтернативных поставок.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Кроу Сегодня, 13:11
    Американские газовые компании готовы конкурировать с Россией на европейском рынке, передает РИА Новости заявление заместителя помощника госсекретаря Сандры Оудкирк.
    И санкции послужат толчком продвижения.
    Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна
    а это уже - вряд-ли. Если только на самой территории США. И то - не факт.
    Особую пикантность ситуации придает то, что поставки российского газа в США происходят на фоне санкций, введенных Вашингтоном в отношении крупнейших нефтегазовых компаний РФ
    Как-то так.
    Кроу
    1. maxim947 Сегодня, 13:16
      Пин.досы же сами у нас газ у покупают)) Или они думают что больше таких холодных зим не будет?
      maxim947
      1. Венд Сегодня, 13:18
        Цитата: maxim947
        Пин.досы же сами у нас газ у покупают))

        И перепродают Европе. Это у них называется бизнес. США проигрывают газовую войну, отсюда и санкции, и тормоза по Северному потоку - 2, и давление на ЕС.
        Венд
        1. Кроу Сегодня, 13:29
          Цитата: Венд
          отсюда и санкции, и тормоза по Северному потоку - 2, и давление на ЕС.

          Но навряд ли им удастся что-либо существенное, что может серьёзно повлиять на данный ход вещей
          Кроу
          Сегодня, 11:00
          В Госдепе рассказали о последствиях «Северного потока-2» для Евросоюза и США
          Германия посчитали убытки, в том числе от возможных санкций со стороны США, и приняла едоноправельное решение - "Северному потоку" быть.
          А тут ещё и намечающаяся экономическая война Евросоюз-США связанная с введением налоговых пошлин.
          Кроу
          1. Тралл Сегодня, 13:38
            США опоздали - шумеры уже придумали, как обеспечить себя и Европу газом smile
            Тралл
            1. Partyzan Сегодня, 14:13
              Цитата: Тралл
              США опоздали - шумеры уже придумали, как обеспечить себя и Европу газом

              остались кой какие технические моменты
              Partyzan
          2. Венд Сегодня, 14:11
            Цитата: Кроу
            Цитата: Венд
            отсюда и санкции, и тормоза по Северному потоку - 2, и давление на ЕС.

            Но навряд ли им удастся что-либо существенное, что может серьёзно повлиять на данный ход вещей

            Ну разве что только неприятные задержки в реализации проекта.
            Венд
        2. антивирус Сегодня, 15:50
          Это у них называется бизнес. США проигрывают газовую войну, отсюда и санкци

          ЭТО ИХ ЖИЗНЬ--НАДО НАМ СВОЮ ЛИНИЮ ГНУТЬ
          антивирус
  2. Vard Сегодня, 13:12
    Замечательно... но представим себе... что ситуация с погодой как этой зимой повториться... Наверняка в договорах будет этот пункт о форс мажоре... И Европа останется без американского газа...
    Vard
  3. Partyzan Сегодня, 13:13
    Ранее во время дискуссии в совете, она высказалась резко против реализации проекта «Северный поток – 2». По ее мнению, новый газопровод сделает российский «Газпром» монополистом и закроет рынок для альтернативных поставок.
    а в чем проблема? вы же готовы конкурировать? предложите дешевле и проблема решится сама собой request
    Partyzan
  4. Салют Сегодня, 13:18
    Европа предполагает в будущем переход на возобновляемые ресурсы, так что борьба за рынки сбыта будет усиливаться
    Салют
  5. Alex-a832 Сегодня, 13:20
    Какие пгаблемы? Чего так много шума? Таки везите свой газ в Евгопу и пгадавайте по хогошей цене. На любом газвале пгимайданном его вёдгами с гуками отогвут!
    Alex-a832
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:21
    Ждите Северный поток пять -Россия -Калифорния газопровод! good "Мы идем к вам "-"вежливые Газпромовцы ВС РОССИИ "! soldier good soldier
    Геркулесыч
  7. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:23
    Не устаю поражаться лицемерию американских чиновников и политиков, сами хотят впаривать более дорогой СПГ всем подряд, а Россию призывают ограничить в возможностях экспорта более дешевого трубопроводного газа причем самих же покупателей?!
    Хотя все американские политики - это просто "Петрушки" натянутые на руки американских олигархов, все что они говорят и делают это слова и руки американских олигархов, которые и оплачивают всем американским политикам их якобы "демократические" выборы...
    Ratmir_Ryazan
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 13:24
    ля этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения,
    Ну так сначала понизьте издержки , а затем предлагайте...хотя нормальная бизнес логика здесь не работает ...Работает логика - "я сильный - я хочу - платить поэтому будете сколько скажу - откажетесь , накажу " . Да и закупки нашего газа на пике потребления у себя не в пользу возможности бесперебойных поставок из-за "лужи" . Пока , короче ситуация трудная , но с потенциалом в нашу сторону...
    КВУ-НСвД
  9. Sverdlov Сегодня, 13:27
    Цитата: Геркулесыч
    Ждите Северный поток пять -Россия -Калифорния газопровод! good "Мы идем к вам "-"вежливые Газпромовцы ВС РОССИИ "! soldier good soldier

    Не. Хитро/опые поставят наклонную буровую в европе, досверлятся до Уренгоя и будет им счастье...
    Sverdlov
  10. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:30
    Стесняюсь спросить, а как на эту наглость отреагирует госпожа Насыбулина?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  11. К-50 Сегодня, 13:34
    Американские газовые компании готовы конкурировать с Россией на европейском рынке
    Наверное как с углём для Украйны: купить у России, перепродать здесь же другим, разницу себе в карман. Такая вот "конкуренция". yes
    А для тех кто осмелится напрямую у России покупать - САНКЦИИ!!! yes laughing
    К-50
  12. Алекс2048 Сегодня, 13:56
    Про цену хорошо у госпожи Оудкирк так сказать "закосила" про свободный рынок, однако забыла добавить о протекционизме со стороны США своего торгового баланса и всей политизированности возгласов вассалов США про Северный поток 2.
    Алекс2048
  13. rocket757 Сегодня, 13:56
    Могут! Пущай попробуют! а гейропейци пущай тож попробуют, каков на "вкус" эт самый демократический газ?
    rocket757
  14. Ураган70 Сегодня, 13:59
    Каким образом, полоссатенькие? Давлением на вассалов?
    Ураган70
  15. Zomanus Сегодня, 14:05
    Так я и вижу картину...
    Замерзающая Европа, на рейде американский газовоз.
    И европейцы, с сосульками в носу подписывают очередной список правил,
    придуманный для них американцами.
    Ведь понятно, что газ от американцев будет исключительно рычагом влияния.
    Zomanus
  16. Piramidon Сегодня, 15:30
    Вот когда проложат свою трубу через Атлантику, тогда пусть и конкурируют.
    Piramidon
    1. rocket757 Сегодня, 15:48
      Ого, эт уже будет проект ВЕКА!
      В кажном веке должон быть свой мега проект!!!
      rocket757
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